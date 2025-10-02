Корнелия Нинова: Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте

Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте. Хората, които направихте милионери в служебните си кабинети с постове и обществени поръчки. Хората, които насъсквахте като вътрешна опозиция в БСП срещу мен. Същите, които седяха в президентството и ме нападаха, че съм срещу вас, днес най-безцеремонно ви взеха службите за сигурност. И го направиха в сговор с най-престъпното и мутренско управление. Аз никога нищо не ви взех! Дадох ви- възможност да станете президент. И да имате живота, който живеете и кариера в политиката. Критикувах ви остро, но винаги принципно. И пак ще го правя, когато грешите. Но аз никога не се съюзих с мафията срещу вас или институцията.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Повод за нейния анализ стана информация, че депутатите са приели шефа на ДАНС вече да се избира от парламента, а не от президента.

В нощта на избора ви играхте хоро в НДК. Но още тогава , като видях физиономиите до вас, разбрах, че не моите, а вашите проблеми тепърва предстоят. И времето показа, че съм била права. Така става, когато човек отстъпи от принципите си и се заиграе със задкулисието. Затова трябва да се сложи край на този подмолен, гнусен модел в политиката. Можем да си подредим държавата по друг начин - справедлив, с ред и правила.