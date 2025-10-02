Корнелия Нинова: Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте

Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте. Хората, които направихте милионери в служебните си кабинети с постове и обществени поръчки. Хората, които насъсквахте като вътрешна опозиция в БСП срещу мен. Същите, които седяха в президентството и ме нападаха, че съм срещу вас, днес най-безцеремонно ви взеха службите за сигурност. И го направиха в сговор с най-престъпното и мутренско управление. Аз никога нищо не ви взех! Дадох ви- възможност да станете президент. И да имате живота, който живеете и кариера в политиката. Критикувах ви остро, но винаги принципно. И пак ще го правя, когато грешите. Но аз никога не се съюзих с мафията срещу вас или институцията.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Повод за нейния анализ стана информация, че депутатите са приели шефа на ДАНС вече да се избира от парламента, а не от президента.
В нощта на избора ви играхте хоро в НДК. Но още тогава , като видях физиономиите до вас, разбрах, че не моите, а вашите проблеми тепърва предстоят. И времето показа, че съм била права. Така става, когато човек отстъпи от принципите си и се заиграе със задкулисието. Затова трябва да се сложи край на този подмолен, гнусен модел в политиката. Можем да си подредим държавата по друг начин - справедлив, с ред и правила.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13
20:17 02.10.2025
2 ооокури
Коментиран от #18
20:18 02.10.2025
3 Дедо
Коментиран от #4, #38
20:19 02.10.2025
4 кре-тени
До коментар #3 от "Дедо":Вас трябва да вие срам, че играхте на Боку играта!
20:20 02.10.2025
5 кака кури
20:20 02.10.2025
6 добре че Зафиров взе БСП
Коментиран от #11
20:21 02.10.2025
7 Крадеф
20:22 02.10.2025
8 Точна статия
Коментиран от #14, #25, #28
20:22 02.10.2025
9 кури
20:23 02.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МК "Витоша"
До коментар #6 от "добре че Зафиров взе БСП":Тази година Коледа ще подрани.
20:24 02.10.2025
12 Хипотетично
20:26 02.10.2025
13 Може и така да е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...но запазеното ПЪРВО място в коментарите е ВИНАГИ на...,,ПОСЛЕДНИЯТ..." !
Кой ,както я ...нареди .
Коментиран от #23
20:28 02.10.2025
14 Дааа шоу на макс
До коментар #8 от "Точна статия":Бареков и с музикален поздрав към Слави,гледайте го в ютуб както пише на снимката. Преди това звънна на Трифонов да не би да е колабирал ( журналисти го питаха има ли му телефона и отговори имам го разбира се),през това време хората скандираха подигравателно " Слави Слави" ,...Върховно шоу и забавление
Коментиран от #17
20:28 02.10.2025
15 Скрий се
20:29 02.10.2025
16 12345
20:29 02.10.2025
17 Кой гледа
До коментар #14 от "Дааа шоу на макс":продажника бареков. Нормалните хора не се занимават с лъжливи боклуци, продадени като сардини.
Коментиран от #27
20:30 02.10.2025
18 име
До коментар #2 от "ооокури":Ааа, не е 100% сигурно че ще изчезнат, зависи от международната обстановка. Ако новото начало в БСП беше започнало в по-удобен момент за евроатлантизма, патията щеше да се напълни с млади паразити и да стане досущ като западните леви партии. Същнжст, когато станишката стана председател, започна едно ново начало, което кака Корнела секна, но тогава имаше много стари муцуни или нови, но обвързани със старите и мимикрията беше тръгнала на нашенска, балканска, а не евроатлантическа. Сега, след като големите се наборичкат и се разберат как ще се дели Европа, има шанс да останем в западналата сфера на влияние и тогава съм сигурен че мимикрията в БСП ще е яко западно ориентирана.
20:31 02.10.2025
19 Ачо
20:31 02.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Aма каква си честна само!
Коментиран от #26
20:33 02.10.2025
22 Град Симитли
Нищо не са вдянали!
И те и потомството им!
20:35 02.10.2025
23 Вовкина
До коментар #13 от "Може и така да е":Това е фалщив ник на "списвачите" ... иначе има "софиянец", йойто е т ъ п селяндур
20:35 02.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 А га му смука кохоните?
До коментар #8 от "Точна статия":Ни рива. Даже пъшкаше страстно.
20:35 02.10.2025
26 Тюпак трол,
До коментар #21 от "Aма каква си честна само!":Ти и там не ди!
20:36 02.10.2025
27 Изписва е посетено досега
До коментар #17 от "Кой гледа":От 152 хиляди абонати ...ето тези гледат
Коментиран от #31
20:39 02.10.2025
28 Аз вчера написах това и публккувах видео
До коментар #8 от "Точна статия":И днес продължава шоуто пред къщата на Слави Трифонов в кв.Бояна ул.Кулата. Стотици граждани са я обградили ,присъстват много хора които са били в листите на ИТН на изборите за НС,бивши областни и общински кординатори. Народният представител и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов е докарал червено ферари с 2 танцьорки които играят на капака на колата и хората пеят текста на песента "Едно ферари с цвят червен - едно за теб ,едно за мен и мацка с бронзов тен". Бившият евродепутат Николай Бареков стреля във въздуха със законно притежавания си пистолет "Глок" и облечен с черен суичър танцува на песента. Забавно е
Коментиран от #32, #33, #43
20:40 02.10.2025
29 Цецка Цачева
20:44 02.10.2025
30 Ауууу
20:46 02.10.2025
31 Затова България
До коментар #27 от "Изписва е посетено досега":е територия на такива измамници, пирамидаджии и шарлатани.
20:46 02.10.2025
32 Тези стотици
До коментар #28 от "Аз вчера написах това и публккувах видео":20 човека платени и изкарани от тези боклуци. Жалка картинка са продадените човечета.
Коментиран от #37
20:48 02.10.2025
33 Джингиби
До коментар #28 от "Аз вчера написах това и публккувах видео":Слави Трифонов е родолюбец и люто люби, тачи и милее Левски и Ботев, баце. Слава на ИТН!
Коментиран от #41
20:49 02.10.2025
34 Поли
Коментиран от #39
20:53 02.10.2025
35 Румен Радев
20:55 02.10.2025
36 Госпожа
20:55 02.10.2025
37 Май не бяха 20
До коментар #32 от "Тези стотици":И май изобщо не си гледал репортажите? И колко присъстваха и как клетия славчо се разплака и пусна всички щори! От звезда в шоу бизнеса стигна дотам да обграждат дома му и подиграват и както каза Ивелин Михайлов жив труп погребан в дома си и да не може да излезе от него.
Коментиран от #42
20:56 02.10.2025
38 Куку
До коментар #3 от "Дедо":Изгониха я ,за да се сложат на двамата дебелака и да лапат здраво , защото Корнелия може да е всичко но тя нямаше да допусне никога този резил! На следващите избори съвсем нормално и ,закономерно е бкп ново начало изобщо да не влезе в нс
20:56 02.10.2025
39 Теб и нинова
До коментар #34 от "Поли":трябва да ви е еднакво срам, че сте ударили дъното в обществото да лъжете която мизерни цигани.
20:57 02.10.2025
40 Дааааа,
20:57 02.10.2025
41 Да така е
До коментар #33 от "Джингиби":Слави люби Левски и Ботев и е прероден техен наследник. Слава ИТН 😂
Коментиран от #46
20:58 02.10.2025
42 Май не май
До коментар #37 от "Май не бяха 20":Жалка картинка е 20 продажника изкарани от боклуците бареков и ивелин като стадо.
Коментиран от #44
20:58 02.10.2025
43 Промяна
До коментар #28 от "Аз вчера написах това и публккувах видео":МОЛЯ ВИ КАКВО МЕ ИНТЕРЕСУВА ШЕПА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА
Коментиран от #47
20:59 02.10.2025
44 Можеш ли да броиш
До коментар #42 от "Май не май":дали са 20 или не са? славчо нека изкара и той толкова да го подкрепят но не смее да се покаже ли що ли а? поне да опита да ги изгони или не може?
Коментиран от #45
21:02 02.10.2025
45 Ти ко не разбра
До коментар #44 от "Можеш ли да броиш":20 продадени глупака водени като овце от боклуците бареков и ивелин, е повече от жалко.
Коментиран от #49, #53
21:03 02.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Промяна
До коментар #43 от "Промяна":ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ ФАЛШИВ ПЛАТЕН РАДЕВСКИ ШАРЛАТАНИН РАДЕВ НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ ПРО РУСКИ ИЗТИЧА МАНДАТА И ВЛИЗА В ЗАТВОРА
Коментиран от #48
21:06 02.10.2025
48 Стига лъга
До коментар #47 от "Промяна":като оная гнус в Банкя.
Коментиран от #50
21:07 02.10.2025
49 А жалко ли е
До коментар #45 от "Ти ко не разбра":Да ти обграждат дома и да не можеш да излезеш от него с години? И като са 20 защо не ги изгони от дома си та дори не смее да излезе и махне транспаранта от входната си врата?
Коментиран от #52
21:08 02.10.2025
50 Промяна
До коментар #48 от "Стига лъга":КОЕ Е ЛЪЖА БЕДЕН БЕЗРАБОТЕН БЕЗДЕЛНИК РАДЕВ ОЩЕТИ БЪЛГАРИЯ С НАД 6 МИЛИАРДА ДОСЕГА НО СКОРО ЩЕ СИ ПЛАТИ
Коментиран от #54, #55
21:09 02.10.2025
51 Факт
21:10 02.10.2025
52 Жалко е да те ползват
До коментар #49 от "А жалко ли е":два боклука като бареков и ивелин за цигания. Ако искаш да ти фърля някоя стотинка да не показваш какви боклуци са пирамидажията и отпадъка бареков.
21:11 02.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ахаха
До коментар #50 от "Промяна":Ей лилаво-роза, обратно в Индия ей..
21:12 02.10.2025
55 Стига лъга
До коментар #50 от "Промяна":като оная гнус в Банкя. Само боклук в тази страна.
21:12 02.10.2025