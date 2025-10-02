Новини
Корнелия Нинова: Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте

2 Октомври, 2025 20:10 2 146 55

Хората, които насъсквахте като вътрешна опозиция в БСП срещу мен. Същите, които седяха в президентството и ме нападаха, че съм срещу вас, днес най-безцеремонно ви взеха службите за сигурност. И го направиха в сговор с най-престъпното и мутренско управление, коментира лидерът на "Непокорна България"

Как сте, г-н Президент? Предупреждавах ви, но не ме послушахте. Хората, които направихте милионери в служебните си кабинети с постове и обществени поръчки. Хората, които насъсквахте като вътрешна опозиция в БСП срещу мен. Същите, които седяха в президентството и ме нападаха, че съм срещу вас, днес най-безцеремонно ви взеха службите за сигурност. И го направиха в сговор с най-престъпното и мутренско управление. Аз никога нищо не ви взех! Дадох ви- възможност да станете президент. И да имате живота, който живеете и кариера в политиката. Критикувах ви остро, но винаги принципно. И пак ще го правя, когато грешите. Но аз никога не се съюзих с мафията срещу вас или институцията.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Повод за нейния анализ стана информация, че депутатите са приели шефа на ДАНС вече да се избира от парламента, а не от президента.

В нощта на избора ви играхте хоро в НДК. Но още тогава , като видях физиономиите до вас, разбрах, че не моите, а вашите проблеми тепърва предстоят. И времето показа, че съм била права. Така става, когато човек отстъпи от принципите си и се заиграе със задкулисието. Затова трябва да се сложи край на този подмолен, гнусен модел в политиката. Можем да си подредим държавата по друг начин - справедлив, с ред и правила.


  • 1 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    Тези ВЕЦ дето източиха водата в язовирите са на депутати от БСП.

    Коментиран от #13

    20:17 02.10.2025

  • 2 ооокури

    24 9 Отговор
    кво стана с бесипету ? стана ново начало и финито май.....?

    Коментиран от #18

    20:18 02.10.2025

  • 3 Дедо

    20 22 Отговор
    Тааа па Корнела расипа партията, а сега са опитва да са прави на важна. Ае мащай са от тука , ка та не е срам.

    Коментиран от #4, #38

    20:19 02.10.2025

  • 4 кре-тени

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    Вас трябва да вие срам, че играхте на Боку играта!

    20:20 02.10.2025

  • 5 кака кури

    15 17 Отговор
    пак лъже за копюри...

    20:20 02.10.2025

  • 6 добре че Зафиров взе БСП

    12 22 Отговор
    да рахатясаме от недомислиците на чорапов.

    Коментиран от #11

    20:21 02.10.2025

  • 7 Крадеф

    6 10 Отговор
    Боли мъ .!. пхаахахя

    20:22 02.10.2025

  • 8 Точна статия

    19 9 Отговор
    И днес продължава обсадата на палата на слави трифонов от стотици граждани,бившия евродепутат Бареков и народният представител и лидер на "Величие" Ивелин Михайлов. Входната врата на палата на трифонов е огромна,от ковано желязо и на нея е поставен огромен транспарант.

    Коментиран от #14, #25, #28

    20:22 02.10.2025

  • 9 кури

    12 12 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    20:23 02.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МК "Витоша"

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "добре че Зафиров взе БСП":

    Тази година Коледа ще подрани.

    20:24 02.10.2025

  • 12 Хипотетично

    10 9 Отговор
    Нинова упреква президента в подкрепа на разкола в БСП. За действията му за разделението в страната е ясно отдавна.

    20:26 02.10.2025

  • 13 Може и така да е

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...но запазеното ПЪРВО място в коментарите е ВИНАГИ на...,,ПОСЛЕДНИЯТ..." !
    Кой ,както я ...нареди .

    Коментиран от #23

    20:28 02.10.2025

  • 14 Дааа шоу на макс

    16 7 Отговор

    До коментар #8 от "Точна статия":

    Бареков и с музикален поздрав към Слави,гледайте го в ютуб както пише на снимката. Преди това звънна на Трифонов да не би да е колабирал ( журналисти го питаха има ли му телефона и отговори имам го разбира се),през това време хората скандираха подигравателно " Слави Слави" ,...Върховно шоу и забавление

    Коментиран от #17

    20:28 02.10.2025

  • 15 Скрий се

    10 8 Отговор
    продажницо лъжлива. Жалка си пред циганин, а пред Радев си мекотело.

    20:29 02.10.2025

  • 16 12345

    9 14 Отговор
    Корнелия,ни даде потника,зелените чорапи,той ни даде пъпъдъсъеба.Последните са още във властта а Корнелия сади домати ???

    20:29 02.10.2025

  • 17 Кой гледа

    8 11 Отговор

    До коментар #14 от "Дааа шоу на макс":

    продажника бареков. Нормалните хора не се занимават с лъжливи боклуци, продадени като сардини.

    Коментиран от #27

    20:30 02.10.2025

  • 18 име

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "ооокури":

    Ааа, не е 100% сигурно че ще изчезнат, зависи от международната обстановка. Ако новото начало в БСП беше започнало в по-удобен момент за евроатлантизма, патията щеше да се напълни с млади паразити и да стане досущ като западните леви партии. Същнжст, когато станишката стана председател, започна едно ново начало, което кака Корнела секна, но тогава имаше много стари муцуни или нови, но обвързани със старите и мимикрията беше тръгнала на нашенска, балканска, а не евроатлантическа. Сега, след като големите се наборичкат и се разберат как ще се дели Европа, има шанс да останем в западналата сфера на влияние и тогава съм сигурен че мимикрията в БСП ще е яко западно ориентирана.

    20:31 02.10.2025

  • 19 Ачо

    7 6 Отговор
    Вие,г-жо Нинова нали сте лява партия!Защо непрекъснато ви дават трибуна в десен уебсайт?Май,май сте хермофродит!

    20:31 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Aма каква си честна само!

    9 5 Отговор
    В лявото ухо, предполагам.

    Коментиран от #26

    20:33 02.10.2025

  • 22 Град Симитли

    6 1 Отговор
    Напразно стария хан Кубрат е показал на синовете си оня пример със снопа пръчки...
    Нищо не са вдянали!
    И те и потомството им!

    20:35 02.10.2025

  • 23 Вовкина

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Може и така да е":

    Това е фалщив ник на "списвачите" ... иначе има "софиянец", йойто е т ъ п селяндур

    20:35 02.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 А га му смука кохоните?

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Точна статия":

    Ни рива. Даже пъшкаше страстно.

    20:35 02.10.2025

  • 26 Тюпак трол,

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Aма каква си честна само!":

    Ти и там не ди!

    20:36 02.10.2025

  • 27 Изписва е посетено досега

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кой гледа":

    От 152 хиляди абонати ...ето тези гледат

    Коментиран от #31

    20:39 02.10.2025

  • 28 Аз вчера написах това и публккувах видео

    6 7 Отговор

    До коментар #8 от "Точна статия":

    И днес продължава шоуто пред къщата на Слави Трифонов в кв.Бояна ул.Кулата. Стотици граждани са я обградили ,присъстват много хора които са били в листите на ИТН на изборите за НС,бивши областни и общински кординатори. Народният представител и лидер на партия "Величие" Ивелин Михайлов е докарал червено ферари с 2 танцьорки които играят на капака на колата и хората пеят текста на песента "Едно ферари с цвят червен - едно за теб ,едно за мен и мацка с бронзов тен". Бившият евродепутат Николай Бареков стреля във въздуха със законно притежавания си пистолет "Глок" и облечен с черен суичър танцува на песента. Забавно е

    Коментиран от #32, #33, #43

    20:40 02.10.2025

  • 29 Цецка Цачева

    0 2 Отговор
    Аре бе.

    20:44 02.10.2025

  • 30 Ауууу

    5 2 Отговор
    Го жо Нинова не така с другаря президент ще те излючим от комсомола и партията не така трябва да се краде и да се яде .Да ви го т у ра и комунистите д о лни не се наядохт не се накрадохте.

    20:46 02.10.2025

  • 31 Затова България

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Изписва е посетено досега":

    е територия на такива измамници, пирамидаджии и шарлатани.

    20:46 02.10.2025

  • 32 Тези стотици

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "Аз вчера написах това и публккувах видео":

    20 човека платени и изкарани от тези боклуци. Жалка картинка са продадените човечета.

    Коментиран от #37

    20:48 02.10.2025

  • 33 Джингиби

    4 4 Отговор

    До коментар #28 от "Аз вчера написах това и публккувах видео":

    Слави Трифонов е родолюбец и люто люби, тачи и милее Левски и Ботев, баце. Слава на ИТН!

    Коментиран от #41

    20:49 02.10.2025

  • 34 Поли

    5 6 Отговор
    нинова, трябва да ви е срам! Вие натресохте на българите за президент това посочено от агента на КГБ решетников лице. Ако той не беше президент, в България нямаше 5 години да има хаос, протести, кризи, инфлация и кражби в чудовищни размери. Нали бяхте вице премиер в кабинета на киро с финансов кокоро. Заедно ли крадохте и рушахте държавата, или всеки крадеше за себе си?

    Коментиран от #39

    20:53 02.10.2025

  • 35 Румен Радев

    3 4 Отговор
    И6aл съм та и таратайката

    20:55 02.10.2025

  • 36 Госпожа

    1 3 Отговор
    Нито един патрон за Украйна. Милиардерка стана от продажба чрез посредници. Загрижена за Минчо, ти да видиш.

    20:55 02.10.2025

  • 37 Май не бяха 20

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "Тези стотици":

    И май изобщо не си гледал репортажите? И колко присъстваха и как клетия славчо се разплака и пусна всички щори! От звезда в шоу бизнеса стигна дотам да обграждат дома му и подиграват и както каза Ивелин Михайлов жив труп погребан в дома си и да не може да излезе от него.

    Коментиран от #42

    20:56 02.10.2025

  • 38 Куку

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дедо":

    Изгониха я ,за да се сложат на двамата дебелака и да лапат здраво , защото Корнелия може да е всичко но тя нямаше да допусне никога този резил! На следващите избори съвсем нормално и ,закономерно е бкп ново начало изобщо да не влезе в нс

    20:56 02.10.2025

  • 39 Теб и нинова

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "Поли":

    трябва да ви е еднакво срам, че сте ударили дъното в обществото да лъжете която мизерни цигани.

    20:57 02.10.2025

  • 40 Дааааа,

    2 2 Отговор
    доста злона душица

    20:57 02.10.2025

  • 41 Да така е

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Джингиби":

    Слави люби Левски и Ботев и е прероден техен наследник. Слава ИТН 😂

    Коментиран от #46

    20:58 02.10.2025

  • 42 Май не май

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Май не бяха 20":

    Жалка картинка е 20 продажника изкарани от боклуците бареков и ивелин като стадо.

    Коментиран от #44

    20:58 02.10.2025

  • 43 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Аз вчера написах това и публккувах видео":

    МОЛЯ ВИ КАКВО МЕ ИНТЕРЕСУВА ШЕПА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА

    Коментиран от #47

    20:59 02.10.2025

  • 44 Можеш ли да броиш

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Май не май":

    дали са 20 или не са? славчо нека изкара и той толкова да го подкрепят но не смее да се покаже ли що ли а? поне да опита да ги изгони или не може?

    Коментиран от #45

    21:02 02.10.2025

  • 45 Ти ко не разбра

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Можеш ли да броиш":

    20 продадени глупака водени като овце от боклуците бареков и ивелин, е повече от жалко.

    Коментиран от #49, #53

    21:03 02.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Промяна":

    ФАЛШИВ СИ ФАЛШИВ ФАЛШИВ ПЛАТЕН РАДЕВСКИ ШАРЛАТАНИН РАДЕВ НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ ПРО РУСКИ ИЗТИЧА МАНДАТА И ВЛИЗА В ЗАТВОРА

    Коментиран от #48

    21:06 02.10.2025

  • 48 Стига лъга

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    като оная гнус в Банкя.

    Коментиран от #50

    21:07 02.10.2025

  • 49 А жалко ли е

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ти ко не разбра":

    Да ти обграждат дома и да не можеш да излезеш от него с години? И като са 20 защо не ги изгони от дома си та дори не смее да излезе и махне транспаранта от входната си врата?

    Коментиран от #52

    21:08 02.10.2025

  • 50 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Стига лъга":

    КОЕ Е ЛЪЖА БЕДЕН БЕЗРАБОТЕН БЕЗДЕЛНИК РАДЕВ ОЩЕТИ БЪЛГАРИЯ С НАД 6 МИЛИАРДА ДОСЕГА НО СКОРО ЩЕ СИ ПЛАТИ

    Коментиран от #54, #55

    21:09 02.10.2025

  • 51 Факт

    1 0 Отговор
    Интересно защо не поздрави Възраждане, че правилно са го преценили. Явно Радев стана привлекателен, но е рано да се правят договорки. А службите трябват на някои хора заради войната. Никой не може да попречи.

    21:10 02.10.2025

  • 52 Жалко е да те ползват

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "А жалко ли е":

    два боклука като бареков и ивелин за цигания. Ако искаш да ти фърля някоя стотинка да не показваш какви боклуци са пирамидажията и отпадъка бареков.

    21:11 02.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Ей лилаво-роза, обратно в Индия ей..

    21:12 02.10.2025

  • 55 Стига лъга

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    като оная гнус в Банкя. Само боклук в тази страна.

    21:12 02.10.2025

