Валентин Радев: Към момента за евентуална война с дронове са подготвени само Русия и Украйна

2 Октомври, 2025 21:15 806 17

  • валентин радев-
  • война с дронове-
  • русия-
  • украйна

Всички държави от източния фланг трябва да направим така, че ако има провокации с дронове, първо да ги забележим отрано, да ги помолим да се оттеглят, да ги проследим, да ги контролираме и ако се наложи, да ги свалим, посочи Радев.

Валентин Радев: Към момента за евентуална война с дронове са подготвени само Русия и Украйна - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Положението е опасно, видяхме последните провокации. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV експертът по взривове и бивш министър на вътрешните работи Валентин Радев във връзка с навлизането на дронове, смятани за руски, във въздушното пространство на държави от НАТО.

Трябва да направим нещо и първите знаци са дадени. Има средства по две европейски програми, които трябва да бъдат разпределени. От 150-те млрд. евро по програмата "Сейф " 3,4 млрд. са за стената срещу дронове. НАТО се готви да защитава цялата територия на пакта, заяви той, цитиран от novini.bg.

Нашата държава трябва заедно с партньорите си от НАТО да се предпази от тази агресия. Всички държави от източния фланг трябва да направим така, че ако има провокации с дронове, първо да ги забележим отрано, да ги помолим да се оттеглят, да ги проследим, да ги контролираме и ако се наложи, да ги свалим, посочи Радев.

У нас има десетки предприятия, които от над 20 г. се занимават с производство на дронове. Трябва обаче държавата да вложи пари, да развие това производство и то да бъде преформатирано така, че дроновете да могат да се прехващат и свалят, добави бившият вътрешен министър.

Той поясни, че по натовските стандарти до 150 килограма са малки, до 600 кг са средни и над 600 кг са стратегически. По думите на Валентин Радев трябва да бъдем особено внимателни, ако към въздушното ни пространство приближава стратегически дрон, тъй като той може да носи сериозно количество експлозиви и да нанесе тежки поражения.

Радев отбеляза, че НАТО все още не е готово за евентуална война с дронове, като добави, че за такава към момента са подготвени само воюващите от февруари 2022 г. Русия и Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Днес след срещата в Копенхаген Орбан каза че ЕС е решил да ходи на война с Русия.Унгария ще прави референдум за неутралитет.Трябвани у нас.

    21:22 02.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    6 0 Отговор
    По време на дискусията Владимир Путин в отговор на въпрос каза, че и в речта си преди малко е щял да прочете това, но се смутил, но ако искат присъстващите, ще им прочете стихотворение на Пушкин, от което наскоро се удивил… Путин разказа как, когато всеки ден има дори пет минути свободни, чете поезия и извади стихосбирка на Александър Сергеевич Пушкин, и прочете стихотворението „Бородинская годовщина“, посочвайки как е бил удивен от това, като че то е писано вчера за днешните времена, а годината в което е написано е 1831…

    21:22 02.10.2025

  • 3 Поляците

    5 0 Отговор
    Вече водят като углавно престъпление
    размятането на всякакви банΔεровск
    флагове, символи и т.н. свързани
    с Error 4️⃣0️⃣4️⃣

    21:23 02.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    Аз съм отработил това упражнение
    в борбата с дробове.
    Просто ги засмуквам в черната ми ΔуδΚα.
    ΔρΓαρ....ΚαΤα Уρζγ...ΛαΗκα ме научи.

    21:27 02.10.2025

  • 5 Пич

    10 1 Отговор
    Идиот , та му лесно !!! Дроновете са детски играчки и макар да убиват , на този етап не са нищо особено. Когато се говори за мръсна , гадна , хорвенска и продължителна война , засега са готови само Русия и САЩ !!! И то с оръжия за който този дядка не е и чувал. Китай се опитва да догонва , а ЕС - традиционно про сти и изостанали !!!

    Коментиран от #11

    21:27 02.10.2025

  • 6 Тити

    2 10 Отговор
    Украйна във момента чупи зъбите на Рашистите които могат да са само наблюдатели.

    21:37 02.10.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    В СОФИЯ ИМА ДЕСЕТКИ , АКО НЕ И СТОТИЦИ
    БИЛДИНГИ НА МАФИЯТА
    .....
    НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ ТРЯБВА ДА СЛОЖАТ ПВО ;))
    ЧЕ ДА НЕ СТАНЕ ДРОНА В ТОАЛЕТНАТА
    И МУТРАТА ИЛИ БЕЯ НА ИМАМБАЯЛДЪ:)

    21:59 02.10.2025

  • 8 Георгиев

    2 0 Отговор
    То територията на УССР е изпитателен полигон - на тактика и стратегия, на танкове и всякакви коледни и верижни машини, на авиобоеприпаси, на различни видове дронове. Нови технологии още не са се появили лазерни пушки за дронове и др. Тестват ги в Китай, Австралия. Въобще вместо да се съсредоточи в здравето на хората, увеличаване работоспособната възраст, отключване капацитетът на мозъка, нови енергийни източници, нови начини за придвижване между планети, галактики и каквото ти роди умът, сега се създават оръжия за ликвидация на цивилизацията и противодействие.

    22:02 02.10.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НЯМА ЧОВЕК ИЛИ ЖИВОТНО КОИТО ДА СА ПОБЕДИЛИ КОМАРА
    ....
    КОМАРА ВИНАГИ ЩЕ ТЕ УХАПЕ
    .....
    ТАКА Е И С ДРОНА ...
    МАФИЯТА В БГ ДА БЯГА В САЩ , ПАНАМА МАРС
    .. ИЛИ ДА ДАРЯТ ИМУЩЕСТВОТО СИ НА НАРОДА
    АКО НЕ ИСКА ДА ГИ ХАПЕ КОМАР

    22:18 02.10.2025

  • 10 КАКВИ ДРОНОВЕ БЕ

    1 0 Отговор
    Разни тукашни мошенници гледат от европейските мошенници и се надяват и те на гепят нещо.

    22:20 02.10.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    10 ДЕТСКИ ИГРАЧКИ ПУСНАТИ НА 360 ГРАДУСА
    .... И НЯМА МЕХАНИКА КОЯТО ДА МОЖЕ ДА ВЪРТИ ОРЪДИЕТО ( ЛАЗЕРА) КОЕТО ДА ГИ СВАЛИ.... НЕ Е ИЗМИСЛЕНА ОЩЕ
    .... А КОГАТО ДЕТСКА ИГРАЧКА УДАРИ ТАНК, ТОЙ ГОРИ
    .... КВО ОСТАВА ЗА МУТРО- МОБИЛ:)

    Коментиран от #13

    22:22 02.10.2025

  • 12 Чики-Рики

    0 0 Отговор
    Не те харесвах като офицер,...... как само се измъкна от армията, когато ти изгоряха складовете през 2008 година!И като заместник министър, също не те харесвах,но и около 30-40 хиляди души още ,минимум, ти знаеш кои бяха!!!Но понеже си професионалист,тук си изключително прав!И спокойно можеш да кажеш, колко дрона произвежда Русия дневно, при всичките санкции например!...И че за сега няма кой да се ,,мери,, с нея!

    22:28 02.10.2025

  • 13 забравяш Бербок,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    С нейните 360°🤣🤣🤣Опасно оръжие🤣🤣🤣Последните две години,след впечатляващата и реч ,е заета да умножи 360°×2...Щяла да създава нова геометрия,със 720°,ама засега не е стигнала до цифрата 720🤣🤣🤣

    22:35 02.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Лупа пише, че путлера е умрел, ще отваряме май шампанското

    22:41 02.10.2025

  • 15 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Ще черпя цял месец в заведението, почвам да пържа кюфтета, ихуууу

    22:42 02.10.2025

  • 16 Артилерист

    1 0 Отговор
    В. Радев пак се е изказал неподготвен военно. Но трябва да сме снизходителни, защото той наистина е учил за барути, взривове, снаряди, ремонт на артилерийска техника и прочие занаятчийски дейности, но не и що е това общовойскови бой, операция, война, бойно използване на видовете и родове войски и как се командват войските в тях. Има достатъчно информация, че всички напреднали армии отдавна се занимават с тази тема. Даже американците имат подобни структури, които редовно провеждат полигонни изпитания.
    Използването на дронове стана популярно в Украйна понеже западните й поддръжници изчерпаха оръжията и боеприпасите си, а с производство на евтини дронове им е по-лесно да заблуждават киевската хунта да продължава войната срещу Русия.
    Въобще не подценявам дроновете в съвременната война, но по-значителни поражения на военния потенциал на Украйна и армията й засега се нанасят с ракети, авиобомби и АРТИЛЕРИЯ. Впрочем и Русия не подценява дроновете, защото и по този показател навакса и дори изпревари западняците, така де украинците...

    22:44 02.10.2025

  • 17 Артилерист

    0 0 Отговор
    Бункерното е довиждане, от Кииф за три дня до къде се докара

    22:49 02.10.2025

