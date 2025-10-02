Валентин Радев: Към момента за евентуална война с дронове са подготвени само Русия и Украйна

Положението е опасно, видяхме последните провокации. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV експертът по взривове и бивш министър на вътрешните работи Валентин Радев във връзка с навлизането на дронове, смятани за руски, във въздушното пространство на държави от НАТО.

Трябва да направим нещо и първите знаци са дадени. Има средства по две европейски програми, които трябва да бъдат разпределени. От 150-те млрд. евро по програмата "Сейф " 3,4 млрд. са за стената срещу дронове. НАТО се готви да защитава цялата територия на пакта, заяви той, цитиран от novini.bg.

Нашата държава трябва заедно с партньорите си от НАТО да се предпази от тази агресия. Всички държави от източния фланг трябва да направим така, че ако има провокации с дронове, първо да ги забележим отрано, да ги помолим да се оттеглят, да ги проследим, да ги контролираме и ако се наложи, да ги свалим, посочи Радев.

У нас има десетки предприятия, които от над 20 г. се занимават с производство на дронове. Трябва обаче държавата да вложи пари, да развие това производство и то да бъде преформатирано така, че дроновете да могат да се прехващат и свалят, добави бившият вътрешен министър.

Той поясни, че по натовските стандарти до 150 килограма са малки, до 600 кг са средни и над 600 кг са стратегически. По думите на Валентин Радев трябва да бъдем особено внимателни, ако към въздушното ни пространство приближава стратегически дрон, тъй като той може да носи сериозно количество експлозиви и да нанесе тежки поражения.

Радев отбеляза, че НАТО все още не е готово за евентуална война с дронове, като добави, че за такава към момента са подготвени само воюващите от февруари 2022 г. Русия и Украйна.