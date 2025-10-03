Новини
Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

3 Октомври, 2025 07:32 1 398 12

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев

Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Царево издаде препоръки към гражданите в региона. Местната власт посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 200 л кв./м.

Кризисен щаб ще заседава дали да бъде обявено бедствено или частично бедствено положение. „Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на „Здравей, България” кметът Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев. „Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен във вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.


България
  • 1 Решението

    19 0 Отговор
    Сечете още горите и гледайте сеир

    Коментиран от #4

    07:41 03.10.2025

  • 2 Сила

    13 0 Отговор
    5 000 000 за ремонт , плюс още 4 000 000 за община Царево ....къде са ??! Колко хора още трябва за загинат там за да влезе най после Лапчев в затвора ??! И тоя новия кмет , приятелчето му от ГЕРБ ?!? И той ....

    07:41 03.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    12 1 Отговор
    До сега беше сезонът на сушата, вече е сезонът на наводненията. Управляват ни крадци и идиоти.

    07:44 03.10.2025

  • 4 Сила

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Решението":

    А, и това отделно ....в гората към Бродилово видях поне 200 индо българи с каруци с дърва и още толкова други българи с натоварени до горе камиони , ескортирани от услужливи горски служители .....

    07:45 03.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ревяхте

    8 1 Отговор
    от суша , безводие и винихте природата за всичките си неземни золуми , криехте хайдутлуците си , оправдавайки се с нея , а ? Е , ето Господ Бог ви прати вода , много вода ! ОСТАВКА !

    07:54 03.10.2025

  • 7 Бедствието герпдъпъсъновоначало

    5 1 Отговор
    Ще ги евакуират в Плевен, да видят как е без вода.

    07:56 03.10.2025

  • 8 Пламен

    3 0 Отговор
    Господ ги наказва заради алчността им и презастрояването.

    08:03 03.10.2025

  • 9 БГ стандарт

    0 0 Отговор
    Те докато умуват и то ше спре да вали. Една патка мислила, мислила и...умряла.

    08:05 03.10.2025

  • 10 Отец Дионисий

    0 0 Отговор
    Било страшна суша и грешниците се смеели на Ной че строи кораб но като заваляло без да спира вече не им било смешно.

    08:05 03.10.2025

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Какво става с мостовете? Академик Денков обеща да провери състоянието на всички в страната. Какви са резултатите? Какво е свършено?

    08:12 03.10.2025

  • 12 Германец

    0 0 Отговор
    Дано Господ да отмие българите и да освободи България от присъствието им!

    08:14 03.10.2025

