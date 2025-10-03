Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

Община Царево издаде препоръки към гражданите в региона. Местната власт посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за последните пет часа са паднали 200 л кв./м.
Кризисен щаб ще заседава дали да бъде обявено бедствено или частично бедствено положение. „Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза в ефира на „Здравей, България” кметът Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.
Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.
Установено е подкопаване и компрометиране на пътя за с. Изгрев. „Не предприемайте пътуване от и към тази посока, докато бъде направен обстоен оглед. Призоваваме да не се предприемат пътувания и от и до с.о. Арапя и к-г Нестинарка”, препоръчват от Община Царево.
По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен във вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.
Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Решението
Коментиран от #4
07:41 03.10.2025
2 Сила
07:41 03.10.2025
3 Данко Харсъзина
07:44 03.10.2025
4 Сила
До коментар #1 от "Решението":А, и това отделно ....в гората към Бродилово видях поне 200 индо българи с каруци с дърва и още толкова други българи с натоварени до горе камиони , ескортирани от услужливи горски служители .....
07:45 03.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ревяхте
07:54 03.10.2025
7 Бедствието герпдъпъсъновоначало
07:56 03.10.2025
8 Пламен
08:03 03.10.2025
9 БГ стандарт
08:05 03.10.2025
10 Отец Дионисий
08:05 03.10.2025
11 Анонимен
08:12 03.10.2025
12 Германец
08:14 03.10.2025