Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка"

Тежко пътнотранспортно произшествие в прохода "Шипка". То е настъпило в 15.33 ч., когато движещ се в посока Габрово мотоциклетист се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил. Той е бил управляван от 54-годишен водач.

В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница.

Проходът е временно затворен за движение в двете посоки.

На място се извършват процесуално-следствени действия.