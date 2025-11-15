Новини
България »
Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка"

15 Ноември, 2025 18:51 741 8

  • катастрофа-
  • моторист-
  • проход-
  • шипка

Той се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил

Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка" - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежко пътнотранспортно произшествие в прохода "Шипка". То е настъпило в 15.33 ч., когато движещ се в посока Габрово мотоциклетист се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил. Той е бил управляван от 54-годишен водач.

В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница.

Проходът е временно затворен за движение в двете посоки.

На място се извършват процесуално-следствени действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 поредния

    5 0 Отговор
    не се научиха тия тъпаци ле мотора е само за лятото..!

    Коментиран от #4

    18:47 15.11.2025

  • 2 Жив ли е още

    2 1 Отговор
    за съжаление на всички потърпевши около него.

    18:49 15.11.2025

  • 3 Тиквата

    2 0 Отговор
    Моторът как е?

    19:06 15.11.2025

  • 4 Рогач

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "поредния":

    Що бе ? Времето захладня и мухите няма да го наплюят !

    19:07 15.11.2025

  • 5 Питам

    1 0 Отговор
    А бе този 54 годишният шофьор не е ли чувал , че трябва да пази мотористите защото били наши ??? Трябвало е да се джасне с автомобилът си в дерето, за да спаси моториста! От къде на къде мотористът ще бере душа , а шофьорът на автомобила тази вечер ще си фирка ракийцата за да снеме стреса ? Тъй ами ! Ще вижда летящ срещу себе си моторист камикадзе и няма да се джасне в дерето , за да му освободи пътя !?!

    19:15 15.11.2025

  • 6 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Кога ще ги забраняваме тия моторетковци? Макс 60 коня и максимална скорост 140, всичко друго само на писта

    19:21 15.11.2025

  • 7 Рокера

    1 0 Отговор
    Мотора е опасна дисциплина. Дали си виновен или не, ще лежиш в болницата. Трябва да бъдат забранени за мъже. Единствено жените трябва да имат право да карат мотори, и то само ако са с два коша, Ааааамммммм, Ааааамммм, Ааааамммммм.

    19:29 15.11.2025

  • 8 ИВАН

    1 0 Отговор
    Настъпил е някое есенно листо и сцеплението до там, моторите трябва да се карат внимателно, особено по завоите

    19:30 15.11.2025

