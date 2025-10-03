Новини
Катастрофа между камион и микробус в Кресненското дефиле взе жертва

3 Октомври, 2025 09:14

Пътят е затворен

Катастрофа между камион и микробус в Кресненското дефиле взе жертва - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна поради ПТП, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Според информация на bTV, микробусът е навлязъл в насрещното движение и се е ударил в идващия камион. В микробусът са пътували осем души. Има един загинал и ранени.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".


  • 1 Шумахер

    5 0 Отговор
    Нали имаше колчета,или вече ги изпотрОшиха?

    09:21 03.10.2025

  • 2 фончо

    5 0 Отговор
    За циганин правила няма, камо ли колчета

    09:27 03.10.2025

  • 3 има шофьори които правят катастрофи

    0 0 Отговор
    всеки ден . има и разминавки с инциденти . това какво говори . за опасност . дори с концентрация пак може да не се оцелее . хората не може дори тогава да преценят изход от ситуация . явно тогава се говори за икони , за късмет . за доброта .

    09:58 03.10.2025

