Катастрофа между камион и микробус в Кресненското дефиле взе жертва

Ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна поради ПТП, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Според информация на bTV, микробусът е навлязъл в насрещното движение и се е ударил в идващия камион. В микробусът са пътували осем души. Има един загинал и ранени.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".