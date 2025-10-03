Новини
България »
Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че едва ли не ВКС е освободил от длъжността Сарафов

Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че едва ли не ВКС е освободил от длъжността Сарафов

3 Октомври, 2025 09:44 558 7

  • проф. пламен киров-
  • всс-
  • главен прокурор

На друго мнение е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Проф. Пламен Киров: Не бива да се смята, че едва ли не ВКС е освободил от длъжността Сарафов - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проф. Пламен Киров, конституционалист, преподавател и бивш конституционен съдия, коментира пред БНТ казуса около изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който вчера придоби нови измерения след решение на Върховния касационен съд.

"Не бива да смятате, че едва ли не Върховният касационен съд е освободил от длъжността главен прокурор г-н Сарафов. Има две постъпили искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, които Наказателната колегия на Върховния касационен съд и Второ отделение на Наказателната колегия приемат едно тълкуване, че поради изтекъл мандат на изпълняващия длъжността, неговите актове практически нямат правна стойност и поради това те отхвърлят тези искания на главния прокурор", каза проф. Пламен Киров.

На друго мнение е прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А решенията на тази прокурорска колегия могат да бъдат атакувани с оглед на тяхната законосъобразност пред Върховния административен съд, обясни той.

Проф. Киров е категоричен, че от създалата се обстановка страда справедливото правосъдие.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАЛШИВИ ГЕРОИ

    11 1 Отговор
    А какво трябва да се смята. ШИШИ каза ли как трябва да мислим.

    09:46 03.10.2025

  • 2 трясъ

    3 1 Отговор
    Е,хайде сега!Как ще го освободи? Нали Сарафовият трябва да си взима дебелата заплата? Иначе как ще я кара?

    09:50 03.10.2025

  • 3 НА ПОЛЗУ РОДУ

    5 0 Отговор
    ЩОМ НЕ Е ГЛАВЕН ТОГАВА НЯМА И ЗАПЛАТА

    09:51 03.10.2025

  • 4 Един

    4 0 Отговор
    А бе , какви са тия "закони" , дето всеки може да си ги тълкува както си иска!? Значи са просто боклук! По-точно нарочно са формулирани така от "народните избраници" за да имат "вратички" за измъкване !!!

    09:59 03.10.2025

  • 5 Попето

    2 0 Отговор
    Всъщност в съдебната система цари пълна безотговорност и хаос. Всеки чете законите според както на него му изнася. Не става ясно има ли главен прокурор или не? Най-добре е Сарафов да си подаде оставката, ако има достойнство. А, то пък няма лигитимен орган, който да избере нов гл. прокурор... Омагьосан кръг!

    10:02 03.10.2025

  • 6 факт

    1 1 Отговор
    Дразнещо е мотлявченето, дето вече започва. Вместо да се вземат спешни мерки за елиминирането на проблема, сега всякакви авторитети ще дават разнопосочни мнения, докато се изпадне в патова ситуация и проблемът ще си остане завинаги. Накъдето и да се огледа човек, навсякъде вижда разпад.

    10:03 03.10.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    2 0 Отговор
    Мда,видният юрист защо не посочва,че прокуратурата не създава закони,а трябва да ги изпълнява.Сарафов отдавна е нелегитимен,какво се захващате да тълкувате закона....той трябва да се зпълнява....друга е темата,че нашите магистрати,кой от кой по виден си,го тълкуват едно към гьотере,облечени разбирас е в своя функционален имунитет,така удобен за подобни действия...Шофенски съд,силно ограничени права на обвиняемия,включая изконното другаде право защитата му да се позове на вещо лице...докато не се промени тази социалистическа,но изкривена през призмата на корупционната демокрация съдебна система,така ще е.....Нашите магистрати визират законът като врата в полето,"умните"минават през него,всеки със своето тълкувание на същиот..... ко беше - "честта и достойнството на съдебната система",знаете - кой каквото си нема за него си мечтае и сборува..... Вероятно е време да прекръстим нашата съдебна система на - "Системата на Кръстника"....Сега пък да не вземе да ми се обиди онзи председател на апелативен София дето си купи илмение за милиони срещу скромние,но изкарани с "честен" труд 10 хил. лева.... нещо да се чу за него?

    10:06 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове