Бойко Борисов: Има целенасочена атака към правителството от президента

„Има целенасочена атака към правителството от президента - месеци наред във всичките му изказвания“, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
„Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Той го правеше целенасочено всеки ден“, каза Борисов.
„Освен това президентът Радев се вози на най-хубавите бронирани автомобили. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има. Администрацията на президента с какво е различна от тази на МС или на парламента? Кои коли му взимаме на Радев?“, попита Борисов.
„Не мога да разбера какво се взима. Нямаме като във Великобритания крал, за да му вземем. На него нищо не му взимат. Кое му се взима на Радев – нищо. Никой не му взима нито вилата, нито коли, нито самолети – нищо“, заяви още лидерът на ГЕРБ.
„Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора не е проблем. Той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът – парламентарна република", коментира още Бойко Борисов.
"Тук има едно разминаване – абсолютно прав е Радев, като каза, че е избран пряко. Ако сме по системата на Франция, той ще назначава и премиерът. В Германия е обратното – Бундестагът избира президента, а канцлерът е овластеният човек. Ние по-скоро сме по германския образец, отколкото по френския", посочи още той.
По думите му поведението на Румен Радев през последните години е да разделя нацията по всички теми, "да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ, които вървят с него, както и да ползва неговите хора в КС, за да вкара "Величие" в парламента."
Той не пожела да коментира решението на ВКС относно Борислав Сарафов, защото "съдиите и прокурорите са независими".
„Така са преценили – така са казала“, лаконичен бе той.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #16, #43, #56
10:50 03.10.2025
2 хубав човечец на снимката
и бая години ще ни го показват до втръсване
10:51 03.10.2025
3 Летописец
10:52 03.10.2025
4 Град Симитли
... Бою дьес говори повече глупости от обикновено! :))
10:52 03.10.2025
5 честен ционист
Коментиран от #13
10:53 03.10.2025
7 1020
10:54 03.10.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #17, #19, #20, #51
10:54 03.10.2025
9 Стига си ревал, беее
Впрегнали сте всички, които могат да говорят каквото им попадне срещу Президента, ама няма да ти се получи!
Много падна, ама много!
Коментиран от #24
10:54 03.10.2025
10 време е да изхвърлим боклука
Коментиран от #27
10:54 03.10.2025
11 Шишибойко брос
10:55 03.10.2025
13 Гончар Романенко
До коментар #5 от "честен ционист":БТРте Тагарунгела ги даде на Украйна, дедовия си ще пали сега!
10:55 03.10.2025
14 1234
10:56 03.10.2025
15 тикван чекмеджанов: моето момче работи
Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50 процента от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50 процента, а плащанията - с 80 на сто. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, в отговор на депутатски въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в днешния парламентарен блиц контрол относно изпълнението на оперативните програми в рамките на кохезионната политика и процеса на усвояване на европейско финансиране
10:56 03.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Крадец НОМЕР ЕДНО в държавата❗
10:57 03.10.2025
17 Тъмен субект
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Оле, оле каква мазня! Претърколване в прахоляка и лигавене на ръцете на капо ди тути капи. Отвратително!
10:57 03.10.2025
18 Бойко е смачкан
Коментиран от #28
10:57 03.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Преведе го чак до Барселона с МИС ГАЩИ❗
ОТРЕЧЕ се от ДЪЩЕРА СИ❗
Потопи Ваньо Танов и Михо Михов❗
/да си знаеш/
10:59 03.10.2025
21 Дориана
Коментиран от #31
10:59 03.10.2025
22 Промяна
10:59 03.10.2025
23 ПСИХО
ефира!Определение за теб няма!
10:59 03.10.2025
24 Промяна
До коментар #9 от "Стига си ревал, беее":РАДЕВ РАДЕВ РАДЕВ БЕЗ ПРЕЗИДИНСТВОТО Е НИКОЙ ДРАСКАЧИИИИИИ
Коментиран от #33
11:01 03.10.2025
25 Данко Харсъзина
Коментиран от #34
11:01 03.10.2025
26 Хасковски каунь
11:01 03.10.2025
27 Промяна
До коментар #10 от "време е да изхвърлим боклука":ДА ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА СИ ВЗЕМАТ ПОУКА
11:01 03.10.2025
28 Промяна
До коментар #18 от "Бойко е смачкан":18 ТИ КОГА ИЗОБЩО СИ ОБЩУВАЛ С БОРИСОВ ХАХАХАХАХАХАХА
11:02 03.10.2025
29 кратун
11:05 03.10.2025
30 Еврокраставица
11:05 03.10.2025
31 Промяна
До коментар #21 от "Дориана":ДОРИАНА ТИли си полезната Същите които възхваляваш 5 години тотално разрушиха България и то БЕЗНАКАЗАНО
11:05 03.10.2025
32 Стига
11:09 03.10.2025
33 Прочети гва, което ти “посвещавам”
До коментар #24 от "Промяна":Радев си има професия и никой не може да му вземе уменията! Има умения, спортува, интересува се от изкуство, говори свободно три езика, и има фигура, дори!
Ти нямаш нищо от това!
Само една злоба!
Борисов, ти си безпътник! Въртиш се, като пумпал, на който друг го помпа!
Коментиран от #37
11:11 03.10.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":Георг, ти ли си бе❓
Дето му целуваше КУтРетатА на Буци❗
Коментиран от #39
11:11 03.10.2025
35 Точно обратното
11:13 03.10.2025
36 Сега чакаме Пеевски
Аз имам обяснение, а вие?
11:14 03.10.2025
37 Промяна
До коментар #33 от "Прочети гва, което ти “посвещавам”":Професия каква има Радев хахахахаРадев не е собственик на президенството нито на луксозните придобивки там
Коментиран от #42
11:16 03.10.2025
38 Павел пенев
Коментиран от #44
11:16 03.10.2025
39 Ами нали са кумци
До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ще го целува и още как!
С тоя плосък мозък, как щеше да види общество?
Дай, куме дай, дай да се напием е……
11:17 03.10.2025
40 Верно ли
11:20 03.10.2025
41 Хе!
11:20 03.10.2025
42 Ами Борисов
До коментар #37 от "Промяна":Не му е взимал изпитите за пилот и не снимката на Тиквата е на алеята на отличниците в академията на САЩ, а на Радев.
Пди се пери!
Без да искам ти натиснах+, което се извинявам. Ти си един безкраен минис!
Коментиран от #54
11:21 03.10.2025
43 ЧОВЕК
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":ЛЪЖЕШ!
БОЦЕ Е НЙ-ГОЛЯМАТА МУТРА НА БАЛКАНИТЕ С ОРТАКА СИ ЙОЦА! ЦЯЛА ЕВРОПА ТОВА ЗНАЕ И Е ДОКУМЕНТИРАНО. ЛЕЖАЛ ПО ЗАТВОРИТЕ В ЧЕХИЯ ЗА КРАЖБИ НА КОЛИ. ЕДИНИЯТ Е В ПАНКРАЦ. МУТРА, КОЯТО ИМАШЕ ЦЕХ ЗА АМФЕТАМИНИ В ОПИЦВЕТ. РЕКЕТЬОР ЗА ИЗЗЕМВАНЕ БИЗНЕСИТЕ НА ХОРАТА, ЛИЦЕТО С ПЪЛНИТЕ ЧЕКМЕДЖЕТА С ЕВРО В СПАЛНЯТА СИ, ЛИЦЕТО ИЗНЕСЪЛ С ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ САМОЛЕТ ПАРИ ОТ БЪЛГАРИЯ В ЧУВАЛИ, ЛИЦЕТО, КОЙТО НА ИЗБОРИ ЗАЕДНО С ОРТАКА СИ ДЕБЕЛАН ПОДМЕНЯТ ВОТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И ТОВА ПРЕВРЪЩА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ В НЕЛЕГИТИМНИ И ТТ.Н., И Т.Н.
11:21 03.10.2025
44 Верно ли
До коментар #38 от "Павел пенев":Има, Пеевски :))))
11:22 03.10.2025
45 Гери
Бойко вместо да се похвали ... се оплаква от Радев. Скромен е много.
11:22 03.10.2025
46 Анонимен
11:23 03.10.2025
48 50/50
11:26 03.10.2025
49 комично
11:27 03.10.2025
50 Анонимен
11:28 03.10.2025
51 Фетишисте,
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Сигурно хич не си гнуслив щом искаш да целуваш мазни ръчички с вид на препържени тиганици.
11:30 03.10.2025
52 Стефко
11:32 03.10.2025
53 Бойко
11:32 03.10.2025
54 Промяна
До коментар #42 от "Ами Борисов":Пилот на руски мигове БИЛО е отдавна Сега сме НАТО Радев не е собственик на президенството кога ще го разбере
11:33 03.10.2025
55 ФАКТ
11:36 03.10.2025
56 Иванов
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ти не си добре какво мислиш за това нищожество.
11:42 03.10.2025
57 Чичо
Пеевски си нарежда гладуванията,като отнема правата на президента.
Сега пък парламента ще избира председател на ДАНС..Да познаем ,Ной ще реши нещата........точно така,Пеевски!
11:57 03.10.2025
58 чучулига
11:59 03.10.2025