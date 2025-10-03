Новини
България »
Бойко Борисов: Има целенасочена атака към правителството от президента

Бойко Борисов: Има целенасочена атака към правителството от президента

3 Октомври, 2025 10:48 883 58

  • бойко борисов-
  • президент-
  • румен радев-
  • правителство-
  • обвинения

Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб, предупреди лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Има целенасочена атака към правителството от президента - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Има целенасочена атака към правителството от президента - месеци наред във всичките му изказвания“, заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Когато от стъклена къща хвърляш камъни, е нормално някой да ти счупи къщата и на теб. Той го правеше целенасочено всеки ден“, каза Борисов.

„Освен това президентът Радев се вози на най-хубавите бронирани автомобили. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има. Администрацията на президента с какво е различна от тази на МС или на парламента? Кои коли му взимаме на Радев?“, попита Борисов.

„Не мога да разбера какво се взима. Нямаме като във Великобритания крал, за да му вземем. На него нищо не му взимат. Кое му се взима на Радев – нищо. Никой не му взима нито вилата, нито коли, нито самолети – нищо“, заяви още лидерът на ГЕРБ.

„Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора не е проблем. Той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът – парламентарна република", коментира още Бойко Борисов.

"Тук има едно разминаване – абсолютно прав е Радев, като каза, че е избран пряко. Ако сме по системата на Франция, той ще назначава и премиерът. В Германия е обратното – Бундестагът избира президента, а канцлерът е овластеният човек. Ние по-скоро сме по германския образец, отколкото по френския", посочи още той.

По думите му поведението на Румен Радев през последните години е да разделя нацията по всички теми, "да харесва само "Величие", "Възраждане" и МЕЧ, които вървят с него, както и да ползва неговите хора в КС, за да вкара "Величие" в парламента."

Той не пожела да коментира решението на ВКС относно Борислав Сарафов, защото "съдиите и прокурорите са независими".

„Така са преценили – така са казала“, лаконичен бе той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    8 46 Отговор
    Велик българин, невероятен държавник, строителят на съвременна България, политик от световна класа. Бойко, поклон до земи.

    Коментиран от #16, #43, #56

    10:50 03.10.2025

  • 2 хубав човечец на снимката

    17 3 Отговор
    щом каката отзад му се радва

    и бая години ще ни го показват до втръсване

    10:51 03.10.2025

  • 3 Летописец

    30 1 Отговор
    Вчера и шишавото братче на Боко изрева същото . Козяк ги е задействал . Или Анкара .

    10:52 03.10.2025

  • 4 Град Симитли

    26 2 Отговор
    ".... Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента охрани и всички екстри, които има... тактически снайпери...."
    ... Бою дьес говори повече глупости от обикновено! :))

    10:52 03.10.2025

  • 5 честен ционист

    23 12 Отговор
    Баце, пали БТР-а, викай Сталинка и Севдето с телефона да снима и директно за Царево. Идеален кризисен ПР, да сплотиш електората.

    Коментиран от #13

    10:53 03.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1020

    25 2 Отговор
    Ако има атака, тя е срещу опг-то, понеже правителство нямаме. И държава нямаме, и суверенитет нямаме, и хора вече нямаме, а скоро и пари няма да имаме. Такава напаст като опг-то не само трябва да се атакува, а да се ликвидира из корен. Тая измет унищожи всичко.

    10:54 03.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    4 35 Отговор
    Бойко е човекът, който преведе кораба България през бурния световен океан. И още е на мостика. Всеки българин трябва да коленичи и да целуне ръка.

    Коментиран от #17, #19, #20, #51

    10:54 03.10.2025

  • 9 Стига си ревал, беее

    32 5 Отговор
    Колкото и да плюеш Радев, той е на светлинни години преди теб!
    Впрегнали сте всички, които могат да говорят каквото им попадне срещу Президента, ама няма да ти се получи!
    Много падна, ама много!

    Коментиран от #24

    10:54 03.10.2025

  • 10 време е да изхвърлим боклука

    25 3 Отговор
    Боклук!

    Коментиран от #27

    10:54 03.10.2025

  • 11 Шишибойко брос

    22 2 Отговор
    Единствената целенасочена и координирана атака е от братя Шишибойко, към президента!

    10:55 03.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гончар Романенко

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    БТРте Тагарунгела ги даде на Украйна, дедовия си ще пали сега!

    10:55 03.10.2025

  • 14 1234

    23 4 Отговор
    Бойко вече е като втора цигулка на Пеевски, еднакви изказвания по всичко.

    10:56 03.10.2025

  • 15 тикван чекмеджанов: моето момче работи

    7 5 Отговор
    Томислав Дончев: Договорени са 50 % от всички средства по оперативнитe програми

    Разплатените средства по всички оперативни програми достигат 3,3 млрд. лева. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50 процента от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50 процента, а плащанията - с 80 на сто. Това каза Томислав Дончев, вицепремиер и министър на иновациите и растежа, в отговор на депутатски въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в днешния парламентарен блиц контрол относно изпълнението на оперативните програми в рамките на кохезионната политика и процеса на усвояване на европейско финансиране

    10:56 03.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Крадец НОМЕР ЕДНО в държавата❗

    10:57 03.10.2025

  • 17 Тъмен субект

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Оле, оле каква мазня! Претърколване в прахоляка и лигавене на ръцете на капо ди тути капи. Отвратително!

    10:57 03.10.2025

  • 18 Бойко е смачкан

    25 3 Отговор
    Вижда си края като политик. Сега осъзнава че лакомията за власт и пари и грешките от ранния Бойко ще бъде изхвърлен на бунището за провалени политици. Примери бол

    Коментиран от #28

    10:57 03.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Преведе го чак до Барселона с МИС ГАЩИ❗
    ОТРЕЧЕ се от ДЪЩЕРА СИ❗
    Потопи Ваньо Танов и Михо Михов❗
    /да си знаеш/

    10:59 03.10.2025

  • 21 Дориана

    19 4 Отговор
    Борисов, заслужавате си го ! Винаги сте се страхували от по- добрите и тези , които ви превъзхождат. Така беше с Продължаваме Промяната, така е и с Президента. Крайно време е Борисов да напусне политиката, вече е тотално вреден.

    Коментиран от #31

    10:59 03.10.2025

  • 22 Промяна

    3 13 Отговор
    Борисов най после успя да наричаш действията на Радев на висок глас 5 години Радев със своите служебни назначава кадрува управлява еднолично И то без да му се търси отговорност

    10:59 03.10.2025

  • 23 ПСИХО

    14 1 Отговор
    Незаконното ли правителство имаш впредвид?На теб все някой друг ти е виновен!Изгоря вече и се скрий от
    ефира!Определение за теб няма!

    10:59 03.10.2025

  • 24 Промяна

    4 15 Отговор

    До коментар #9 от "Стига си ревал, беее":

    РАДЕВ РАДЕВ РАДЕВ БЕЗ ПРЕЗИДИНСТВОТО Е НИКОЙ ДРАСКАЧИИИИИИ

    Коментиран от #33

    11:01 03.10.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    3 15 Отговор
    Да връщаме Бойко начело, че държавата, загива. Не мож изчисти снега, а още е началото на октомври. Без Бойко тази зима ще се мре.

    Коментиран от #34

    11:01 03.10.2025

  • 26 Хасковски каунь

    13 1 Отговор
    Мъкъъъъ! Голяма мъкъ е като Го слушаш.

    11:01 03.10.2025

  • 27 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "време е да изхвърлим боклука":

    ДА ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ДА СИ ВЗЕМАТ ПОУКА

    11:01 03.10.2025

  • 28 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #18 от "Бойко е смачкан":

    18 ТИ КОГА ИЗОБЩО СИ ОБЩУВАЛ С БОРИСОВ ХАХАХАХАХАХАХА

    11:02 03.10.2025

  • 29 кратун

    8 1 Отговор
    заради циганина шиши бойко е никъв

    11:05 03.10.2025

  • 30 Еврокраставица

    4 6 Отговор
    Изключително полезно изказване за народа и обществото, и още един хубав ден за българската демокрация. Личи си отдалече, че в България политиците работят сериозно за България и общото европейско благо.

    11:05 03.10.2025

  • 31 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    ДОРИАНА ТИли си полезната Същите които възхваляваш 5 години тотално разрушиха България и то БЕЗНАКАЗАНО

    11:05 03.10.2025

  • 32 Стига

    8 1 Отговор
    сикаджииски мутрак няма ли кой с магнитската с---я да ви прати при нотариуса,че да се пооправим

    11:09 03.10.2025

  • 33 Прочети гва, което ти “посвещавам”

    15 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Радев си има професия и никой не може да му вземе уменията! Има умения, спортува, интересува се от изкуство, говори свободно три езика, и има фигура, дори!
    Ти нямаш нищо от това!
    Само една злоба!
    Борисов, ти си безпътник! Въртиш се, като пумпал, на който друг го помпа!

    Коментиран от #37

    11:11 03.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    Георг, ти ли си бе❓
    Дето му целуваше КУтРетатА на Буци❗

    Коментиран от #39

    11:11 03.10.2025

  • 35 Точно обратното

    10 2 Отговор
    Крадливото правителство на Тиква- Шопар и слуги , клевети президента и му прави мизерии.

    11:13 03.10.2025

  • 36 Сега чакаме Пеевски

    11 1 Отговор
    Прави ли ви впечатление, че в последните дни, първо се изказва Борисов, а Пеевски- втори?
    Аз имам обяснение, а вие?

    11:14 03.10.2025

  • 37 Промяна

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Прочети гва, което ти “посвещавам”":

    Професия каква има Радев хахахахаРадев не е собственик на президенството нито на луксозните придобивки там

    Коментиран от #42

    11:16 03.10.2025

  • 38 Павел пенев

    13 1 Отговор
    Да направим национална анкета с въпроса: Има ли по голям крадец, лъжец,клеветник и интригант от Бойко Борисов?

    Коментиран от #44

    11:16 03.10.2025

  • 39 Ами нали са кумци

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ще го целува и още как!
    С тоя плосък мозък, как щеше да види общество?
    Дай, куме дай, дай да се напием е……

    11:17 03.10.2025

  • 40 Верно ли

    4 0 Отговор
    Ох, да, хич не е обратното да знаеш...

    11:20 03.10.2025

  • 41 Хе!

    10 0 Отговор
    Абе, какво стана с разкритията! Никой не казва коя е Мата, която с постановка в спалнята Му се опита да дестабилизира България! И той не казва!? Само каза на германското списание, че имал нужда от жени и някоя го е приспала и снимала...! По сериозни въпроси - кой извърши ,,атентат" срещу Гешев!? мълчат! Кой уби Алексей Петров - не казват! Нотариуса - също!? Къде са Еврото и прокурорският син - всемирна тишина! И с какво се занимават - с кмета на Варна?!

    11:20 03.10.2025

  • 42 Ами Борисов

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Промяна":

    Не му е взимал изпитите за пилот и не снимката на Тиквата е на алеята на отличниците в академията на САЩ, а на Радев.
    Пди се пери!
    Без да искам ти натиснах+, което се извинявам. Ти си един безкраен минис!

    Коментиран от #54

    11:21 03.10.2025

  • 43 ЧОВЕК

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ЛЪЖЕШ!
    БОЦЕ Е НЙ-ГОЛЯМАТА МУТРА НА БАЛКАНИТЕ С ОРТАКА СИ ЙОЦА! ЦЯЛА ЕВРОПА ТОВА ЗНАЕ И Е ДОКУМЕНТИРАНО. ЛЕЖАЛ ПО ЗАТВОРИТЕ В ЧЕХИЯ ЗА КРАЖБИ НА КОЛИ. ЕДИНИЯТ Е В ПАНКРАЦ. МУТРА, КОЯТО ИМАШЕ ЦЕХ ЗА АМФЕТАМИНИ В ОПИЦВЕТ. РЕКЕТЬОР ЗА ИЗЗЕМВАНЕ БИЗНЕСИТЕ НА ХОРАТА, ЛИЦЕТО С ПЪЛНИТЕ ЧЕКМЕДЖЕТА С ЕВРО В СПАЛНЯТА СИ, ЛИЦЕТО ИЗНЕСЪЛ С ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ САМОЛЕТ ПАРИ ОТ БЪЛГАРИЯ В ЧУВАЛИ, ЛИЦЕТО, КОЙТО НА ИЗБОРИ ЗАЕДНО С ОРТАКА СИ ДЕБЕЛАН ПОДМЕНЯТ ВОТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И ТОВА ПРЕВРЪЩА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ В НЕЛЕГИТИМНИ И ТТ.Н., И Т.Н.

    11:21 03.10.2025

  • 44 Верно ли

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Павел пенев":

    Има, Пеевски :))))

    11:22 03.10.2025

  • 45 Гери

    4 0 Отговор
    В Плевен водата се подава с два часа повече от преди за питейно-битови нужди.
    Бойко вместо да се похвали ... се оплаква от Радев. Скромен е много.

    11:22 03.10.2025

  • 46 Анонимен

    2 0 Отговор
    Много им е криво когато се казва истината

    11:23 03.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 50/50

    1 0 Отговор
    Стига сте го защитавали тоя Радев! Два мандата от едни глъми тикви не можа да избави народа! В един момент се държа прилично с гербавата мафия и нарече ПП шерлатани, без да разсъждава, че гербавите са злопаметни и настоящето го показва - отстрелват тези, които са им създавали проблеми един по един, та до един! Гербераско- пеевската мафия! Хасан Азис и той се оказа подсъдим!

    11:26 03.10.2025

  • 49 комично

    3 0 Отговор
    На "Гунди" в последните секунди му отмениха гол и това му стана "болна тема".

    11:27 03.10.2025

  • 50 Анонимен

    1 0 Отговор
    Време е вече да си ходите защото селяните се умориха да гледат картофи Вие и Иван Костов само вземахте от народа без да давате

    11:28 03.10.2025

  • 51 Фетишисте,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Сигурно хич не си гнуслив щом искаш да целуваш мазни ръчички с вид на препържени тиганици.

    11:30 03.10.2025

  • 52 Стефко

    2 1 Отговор
    Този да отвори чадъра, че японския водопад ще го омокри. Не си струва да се обръща внимание, но за тези от Величие, там се доказаха опорочаване на изборните резултати, две партии бяха изведени, като извършили нарушения. Тези нарушения са престъпления спрямо изборния процес и изборните права на гражданите и резултат Няма. А ако се отворят всички секции, дали няма тези избори изцяло да са незаконни.

    11:32 03.10.2025

  • 53 Бойко

    1 0 Отговор
    Абе, друго си беше, кога режех лентички и строях съвременна България, и Радев го нямаше, и на мен ми беше по-добре!

    11:32 03.10.2025

  • 54 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ами Борисов":

    Пилот на руски мигове БИЛО е отдавна Сега сме НАТО Радев не е собственик на президенството кога ще го разбере

    11:33 03.10.2025

  • 55 ФАКТ

    2 1 Отговор
    БОЦЕ, ПРЕСТАНИ ДА ТИЧАШ ПО КРЪСТОВИЩА И СЕДЕНКИ И ДА ПЛАЩАШ НА РАЗНИ МИСИРКИ ОТ МЕДИИТЕ ЗА ДА ПЛЮЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА! ВСЯКА ТВОЯ ДУМА И НА ОРТАКА ТИ ДЕБЕЛАН СА 100% ЛЪЖИ. ЗА МЕН , А ПЪК И ВЯРВАМ, ЧЕ БЪЛГАРИНА Е ДОСТАТЪЧНО ГРАМОТЕН ДА АНАЛИЗИРА И ЧЕТЕ ТОВА, КОЕТО ВИЕ ОТ 9 ГОДИНИ ТОРЯХТЕ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА - ОТНЕМАНЕ ВСИЧКИ ПРАВА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА ДА ВЪВЕДЕТЕ РЕПРЕСИИТЕ, ЧРЕЗ СИЛОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ СРЕЩУ НЕУДОБНИТЕ ЗА ВАС ДВАМАТА ХОРА, ЗАЩОТО ВИЕ ДРУГО НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ, ТЪЙ-КАТО СТЕ СЛАБООБРАЗОВАНИ И НА ВАС ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ И УМНИТЕ ХОРА ВИ ПРЕЧАТ. ВИЖДА СЕ И ОТ КОСМОСА ТОВА. ДОКУМЕНТИРАНО Е И ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЧРЕЗ ЗАКОНИТЕ. КАКВОТО И ДА ГРАЧИШ, ВСИЧКО Е ЛЪЖА! ДА, ГРАЧИШ, ЗАЩОТО ТИ СМИСЛЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ, ОРТАКА ТИ СЪЩО - МОЖЕТЕ САМО ДА КРЕЩИТЕ И ДА ПОКАЗВАТЕ МАНТАЛИТЕТ НА ПР......ОС...ТАЦИ.

    11:36 03.10.2025

  • 56 Иванов

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Ти не си добре какво мислиш за това нищожество.

    11:42 03.10.2025

  • 57 Чичо

    0 0 Отговор
    То пък, защото Пеевски е много тих и възпитан.Прав е Радев.
    Пеевски си нарежда гладуванията,като отнема правата на президента.
    Сега пък парламента ще избира председател на ДАНС..Да познаем ,Ной ще реши нещата........точно така,Пеевски!

    11:57 03.10.2025

  • 58 чучулига

    0 0 Отговор
    Отстранете го.И без това от това президентство полза никаква.Само интриги и разделяне на народа.Назначил е всички пенсионери съвипусници от ВВС там.Чак и Дисито имала кабинет,а вероятно я водят и на щат,без да е никаква.Но ще се разчуе какви са ги вършили.Неговата кола и охрана не са взети.Взеха колите на администрацията и всички знаят за какво ги ползват-за лични нужди.Друг е въпроса защо е нужно двама души да живеят в тази огромна сграда,резиденция "Калина"?Че принц Уилям с трите деца живеят в по-скромна къща.

    11:59 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове