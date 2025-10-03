Пеевски: Никакви коли на Румен не се отнемат. Гледах го как истерясва вчера

„Никакви коли на президента - на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", каза в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.
Коментарът му е по повод това, че днес парламентът ще обсъди на второ четене промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.
"Гледах го как истерясва вчера - жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят. Страда особено", каза още Пеевски.
По думите му Румен Радев „натиска медиите“.
"Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху "копринката" и цялата му банда", каза още лидерът на „ДПС-Ново начало“.
Вчера президентът заяви, че Делян Пеевски „взима службите на абордаж с присъдружните му партии“.
Делян Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, заяви вчера президентът Румен Радев по повод промените, предвиждащи председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. През 2013 г. въстанаха срещу назначаването на Пеевски в ДАНС, сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, каза още държавният глава.
Председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът вчера.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шишилизация
11:08 03.10.2025
2 Дориана
Коментиран от #13
11:09 03.10.2025
3 Путин
Коментиран от #43
11:09 03.10.2025
6 риторично
11:10 03.10.2025
8 то мигрантите се събират по 7 души без
11:11 03.10.2025
9 Последния Софиянец
Коментиран от #15
11:11 03.10.2025
10 кратун
11:11 03.10.2025
11 тиририрам
11:11 03.10.2025
13 Промяна
До коментар #2 от "Дориана":2 ти се оказа навсякъде Само че сега е 2025 година и много ясно се вижда Кой кой е 2 А твоите лъжи са пълна клевета Вече няма да помогнат НЕ се напъвай
Коментиран от #28
11:13 03.10.2025
14 Оффф
Коментиран от #46
11:14 03.10.2025
15 Промяна
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Що ти с тях ли се водиш че знаеш И какво теб лично те грее това за колите
Коментиран от #24
11:14 03.10.2025
16 007
11:14 03.10.2025
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #21, #33
11:15 03.10.2025
18 маг-
11:16 03.10.2025
19 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #62, #71
11:17 03.10.2025
20 Пеевски използва лична агресия
Лични нападки, а не съдържателна критика
Коментарът е насочен към личността и психическото състояние на друг човек, вместо към действията или политическите му позиции. Това отклонява разговора от съществени въпроси.
Демагогски стил
Използването на емоционално натоварен език като "истерясва", "жалка гледка", "страда особено" има за цел да унижи и дискредитира опонента пред публиката, а не да информира или аргументира.
Подкопаване на политическата култура
Когато лидери говорят така, това сваля нивото на обществения дебат и може да насърчи още по-голямо противопоставяне и омраза между граждани с различни възгледи.
Възможна манипулация
Изказването може да цели отвличане на вниманието от други теми, като например политическа отговорност, текущи скандали или важни обществени въпроси.
Подобно изказване е пример за популистка реторика и лична агресия, които не приляга на лидер на политическа партия, особено когато той заема ключова роля в управлението или законодателния процес. Вместо да се обсъждат идеи и политики, се води битка на лични нападки, което е вредно за политическия климат в страната.
Коментиран от #37
11:18 03.10.2025
21 хе хе
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Струва ми се, че той иска да повози Шиши на задната седалка, но няма толкова голяма седалка...
11:18 03.10.2025
23 Нещо не е наред с тези изявления
Коментиран от #38
11:19 03.10.2025
24 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Промяна":В събота дебнехме на ВИП а на летището Росен Желязков като се прибра от Ню Йорк.Чакаха го пет коли отвън но вътре беше само охраната на летището и го спипахме.
Коментиран от #50
11:19 03.10.2025
25 бързото каране
11:20 03.10.2025
26 Анонимен
11:21 03.10.2025
27 Анонимен
11:21 03.10.2025
28 Дориана
До коментар #13 от "Промяна":Голямото даебело его на Пеевски също както при Борисов и Слави Трифонов не му позволява да види реалността. Тази изкривена реалност подхранвана от еднолично властолюбие и при тримата е опасна и вредна за България . Има голямо разминаване между думи и дела. Пеевски говори , че иска да работи за хората, но това на практика не е така, защото досега с нищо не е подобрил живота на хората ,освен подкрепяйки вредното правителство Желязков да подменя демокрацията с пълзяща диктатура. Така, че той работи само и единствено за себе си за еднолична власт отъждествявайки се с „ Държавата- това съм Аз , което е типично за диктаторите. Така, че да Борисов е тотално вреден.
Коментиран от #36
11:22 03.10.2025
29 Мунчо
11:22 03.10.2025
30 Байрам Байрам
11:23 03.10.2025
31 Аби
11:23 03.10.2025
32 Президента Радев е избран два пъти
Коментиран от #52
11:26 03.10.2025
33 Кочо
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Очевидно е че така не може да продължава! Израел от пустиня направиха рай, тука от рай, скоро пустиня ще съградим. Трябва да се орежат жакузитата- макузитата, и тия много квалифицирани юпита, на държавна държанка, също
11:26 03.10.2025
34 Куртово Конаре
11:28 03.10.2025
36 Промяна
До коментар #28 от "Дориана":БОТ СИ СРЕЩУ БЪРГАРИЯ СИ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ КЛЕВЕТНИК САМОЗАБРАВИЛ СЕ НАПЪВАЙ СЕ КОЛКОТО ИСКАШ ТУК ХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #72
11:30 03.10.2025
37 Арни
До коментар #20 от "Пеевски използва лична агресия":Браво, ето едно смислено изказване!
11:31 03.10.2025
38 Делян описва всъщност себе си
До коментар #23 от "Нещо не е наред с тези изявления":Той говори за Президента неща които дали са верни за Президента не знам но по ми прилича че депутата описва себе си и своя начин на живот. Даже живота му е много по прикрит никой не знае нищо за него в личен план къща дом жена деца такива неща. ...
11:32 03.10.2025
41 МВР
11:33 03.10.2025
42 Много добре!
11:33 03.10.2025
43 миме
До коментар #3 от "Путин":по-добре дебелият ГЗ за по-сигурно
11:34 03.10.2025
44 Свинарник
11:34 03.10.2025
45 Майкоооо
11:35 03.10.2025
47 кратун
11:36 03.10.2025
48 млад сиганин
11:37 03.10.2025
50 Промяна
До коментар #24 от "Последния Софиянец":И какво от това Вие сте няколко платени на тъмната държава Но като стъпим в ЕВРОЗОНАТА И започнат да се прилагат ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ лека полека ще се изчисти България ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЯКОЛКО СТЕ ТОВА Е ОТ ВАС
Коментиран от #56, #59
11:38 03.10.2025
52 Промяна
До коментар #32 от "Президента Радев е избран два пъти":Радев за вторият си мандат беше избран с гласовете на ДПС и на БСП и на С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
11:41 03.10.2025
53 Казах ли ви, че след
Освен всичко останало си и невъзпитан, а дипломата , в днешно време не е атестация за образованост!
Чухме те, видяхме ти пяната на устата, злобата събрана само в няколко думи и ти го казвам: парите и компроматите завличат под земята, не те издигат в небесата!
Абе, не е лошо фа ти бият една ваксина срещу бяс!
11:41 03.10.2025
54 питам
Коментиран от #67
11:42 03.10.2025
55 Възpожденец 🇧🇬
Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.
В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
HЕ нa диктaтypaтa!
11:43 03.10.2025
56 Транзиция
До коментар #50 от "Промяна":Гусине каква Промяна след 35-6 г. "Промяна". Смени си слогана.
Коментиран от #60
11:43 03.10.2025
57 Времето е негово
Сега му е дадена възможност да плещи вулгаризми на воля.
Ще дойде и неговото време.!
11:44 03.10.2025
58 6135
Хм! А този Пеевски кога ще научи Българския език?
11:45 03.10.2025
59 Джон Ленън
До коментар #50 от "Промяна":Късно е либе за китка.
11:45 03.10.2025
60 Промяна
До коментар #56 от "Транзиция":Все още търся искам истинската промяна и се надявам да се случи
11:46 03.10.2025
61 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
11:46 03.10.2025
62 Защо да слагат потурите
До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":Ако народа стане те ще паднат или най малкото ще седнат ще се крокнат. Народа е суверен. Ако сложи потурите си е негов проблем. Който не иска ярем и харем ще си търси колая. Има свободни страни по света. Света е голям и спасение дебне отвсякъде.
11:47 03.10.2025
63 Църпър
11:49 03.10.2025
64 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Не, че фатмака е по различен ....
11:50 03.10.2025
66 В В.П.
11:51 03.10.2025
67 Ами
До коментар #54 от "питам":Не е допустимо но е допуснато. Много отдавна когато Делян го нямаше на хоризонта медиите плюеха по президента чрез своите тролове които го наричаха как ли не. Още тогава сме се чудили защо президентството не реагира на това плюене.
11:52 03.10.2025
68 Цък
11:54 03.10.2025
69 В В.П.
11:54 03.10.2025
71 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":Санкционирания по Магнитски от САЩ и Великобритания за грандкорупция няма никакви проблеми да прави бизнес с московската мафия, оглавявана от престъпника Путлер. Не съм чул кондукторката от посоль да се възмути от превземането на държавата от пеевски, който е продукт на ДС-КГБ.
11:55 03.10.2025
72 ТОЯ Е НЕГРАМОТНО НЕУВАЖИТЕЛЕН
До коментар #36 от "Промяна":ША МУ ВИКА ,,,РУМЕНЕ,,,,, СЕ ИНО ЧИСА НАБУРИЛАЙНОТУМУСЛАЙНОДЕБЕЛО...
11:55 03.10.2025
73 Пипи
11:56 03.10.2025
74 Делян описва всъщност себе си
11:57 03.10.2025
75 Само че
11:57 03.10.2025