Пеевски: Никакви коли на Румен не се отнемат. Гледах го как истерясва вчера

3 Октомври, 2025 11:05 1 633 75

Председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът вчера

Пеевски: Никакви коли на Румен не се отнемат. Гледах го как истерясва вчера - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Никакви коли на президента - на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", каза в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Коментарът му е по повод това, че днес парламентът ще обсъди на второ четене промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Гледах го как истерясва вчера - жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят. Страда особено", каза още Пеевски.

По думите му Румен Радев „натиска медиите“.

"Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху "копринката" и цялата му банда", каза още лидерът на „ДПС-Ново начало“.

Вчера президентът заяви, че Делян Пеевски „взима службите на абордаж с присъдружните му партии“.

Делян Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, заяви вчера президентът Румен Радев по повод промените, предвиждащи председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. През 2013 г. въстанаха срещу назначаването на Пеевски в ДАНС, сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, каза още държавният глава.

Председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът вчера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шишилизация

    48 2 Отговор
    Отнетите суперлуксозни коли, ще бъдат дадени на верните му калинки новоначалнички на Шишилизатора!

    11:08 03.10.2025

  • 2 Дориана

    56 5 Отговор
    Голямото даебело его на Пеевски също както при Борисов и Слави Трифонов не му позволява да види реалността. Тази изкривена реалност подхранвана от еднолично властолюбие и при тримата е опасна и вредна за България . Има голямо разминаване между думи и дела. Пеевски говори , че иска да работи за хората, но това на практика не е така, защото досега с нищо не е подобрил живота на хората ,освен подкрепяйки вредното правителство Желязков да подменя демокрацията с пълзяща диктатура. Така, че той работи само и единствено за себе си за еднолична власт отъждествявайки се с „ Държавата- това съм Аз , което е типично за диктаторите.

    Коментиран от #13

    11:09 03.10.2025

  • 3 Путин

    56 5 Отговор
    Този дебелак се е взел на сериозно и няма да се спре докато не му напълнят шкембака с олово.

    Коментиран от #43

    11:09 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 риторично

    5 20 Отговор
    А когато е свикнал с удобството на лукса в президентството, какво друго да направи?

    11:10 03.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 то мигрантите се събират по 7 души без

    10 2 Отговор
    шофьора в една кола . та и тея без колите могат да се возят при тея с колите . логика . а кат нямат коли, шофьори и кадри да се понамалят малко бюджета и други там харчения .

    11:11 03.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    49 6 Отговор
    Най луксозните коли са при Шиши и Желязков.По пет коли охрана ги пази от народната любов.

    Коментиран от #15

    11:11 03.10.2025

  • 10 кратун

    27 4 Отговор
    стига с този циганин

    11:11 03.10.2025

  • 11 тиририрам

    21 2 Отговор
    С новите промени председателя на ДАНС ще се сменя често, защото у нас и премиерите се сменят често.;)

    11:11 03.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Промяна

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    2 ти се оказа навсякъде Само че сега е 2025 година и много ясно се вижда Кой кой е 2 А твоите лъжи са пълна клевета Вече няма да помогнат НЕ се напъвай

    Коментиран от #28

    11:13 03.10.2025

  • 14 Оффф

    34 2 Отговор
    Това недоразумение на природата трябва да се пръждоса. Толкова наглост, простащина, гнусота рядко се среща в един човек. Как така никой не може да го махне? Толкова ли много гнусни продажници има около него! Никой не го иска, никой!

    Коментиран от #46

    11:14 03.10.2025

  • 15 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Що ти с тях ли се водиш че знаеш И какво теб лично те грее това за колите

    Коментиран от #24

    11:14 03.10.2025

  • 16 007

    2 9 Отговор
    Разузнавателните и охранителни служби в БГ са сред най-добрите в света, нормално е да карат луксозни коли и да се глезят.

    11:14 03.10.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    4 17 Отговор
    На Румен да му дадат един МИГ спарка и ф16d, които са с по две места, та да може да вози и Деса на задната седалка. За кво са му коли?

    Коментиран от #21, #33

    11:15 03.10.2025

  • 18 маг-

    13 2 Отговор
    нитската крадлива с-и-я пак отвори зурла дойде сезона за о-с-р-л-а-е

    11:16 03.10.2025

  • 19 Леле - леле ! 🤔

    15 1 Отговор
    Данс с назначение от парламент , в който управляват турско-американски партии . Слагайте потурите !

    Коментиран от #62, #71

    11:17 03.10.2025

  • 20 Пеевски използва лична агресия

    17 2 Отговор
    Изказването на Делян Пеевски, както си го цитирал, е емоционално, пренебрежително и дори подигравателно – особено като идва от политик и лидер на партия. В нормална демокрация се очаква политиците да поддържат сравнително висок тон, дори когато са в конфликт с други публични личности или опоненти. Ключови проблеми с такъв тип изказване.
    Лични нападки, а не съдържателна критика
    Коментарът е насочен към личността и психическото състояние на друг човек, вместо към действията или политическите му позиции. Това отклонява разговора от съществени въпроси.
    Демагогски стил
    Използването на емоционално натоварен език като "истерясва", "жалка гледка", "страда особено" има за цел да унижи и дискредитира опонента пред публиката, а не да информира или аргументира.
    Подкопаване на политическата култура
    Когато лидери говорят така, това сваля нивото на обществения дебат и може да насърчи още по-голямо противопоставяне и омраза между граждани с различни възгледи.
    Възможна манипулация
    Изказването може да цели отвличане на вниманието от други теми, като например политическа отговорност, текущи скандали или важни обществени въпроси.
    Подобно изказване е пример за популистка реторика и лична агресия, които не приляга на лидер на политическа партия, особено когато той заема ключова роля в управлението или законодателния процес. Вместо да се обсъждат идеи и политики, се води битка на лични нападки, което е вредно за политическия климат в страната.

    Коментиран от #37

    11:18 03.10.2025

  • 21 хе хе

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Струва ми се, че той иска да повози Шиши на задната седалка, но няма толкова голяма седалка...

    11:18 03.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нещо не е наред с тези изявления

    14 0 Отговор
    Интересно, публично се заявява, че има банда около президента. Говори се с определение за наши и ваши служби. Луксозни коли ползвани от служители. Анализирайки това извода е изключително притеснителен, защото обърнато обратно към изказващия тези твърдения звучат, като самоописание на ситуацията около него.

    Коментиран от #38

    11:19 03.10.2025

  • 24 Последния Софиянец

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    В събота дебнехме на ВИП а на летището Росен Желязков като се прибра от Ню Йорк.Чакаха го пет коли отвън но вътре беше само охраната на летището и го спипахме.

    Коментиран от #50

    11:19 03.10.2025

  • 25 бързото каране

    4 0 Отговор
    за баници , разходки на кученца , за морето и за гръцка е много опасно . скоростта убива . колите са в риск от тировете .

    11:20 03.10.2025

  • 26 Анонимен

    11 1 Отговор
    На светлинни години си от президента

    11:21 03.10.2025

  • 27 Анонимен

    10 1 Отговор
    Една торба с кайна

    11:21 03.10.2025

  • 28 Дориана

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Голямото даебело его на Пеевски също както при Борисов и Слави Трифонов не му позволява да види реалността. Тази изкривена реалност подхранвана от еднолично властолюбие и при тримата е опасна и вредна за България . Има голямо разминаване между думи и дела. Пеевски говори , че иска да работи за хората, но това на практика не е така, защото досега с нищо не е подобрил живота на хората ,освен подкрепяйки вредното правителство Желязков да подменя демокрацията с пълзяща диктатура. Така, че той работи само и единствено за себе си за еднолична власт отъждествявайки се с „ Държавата- това съм Аз , което е типично за диктаторите. Така, че да Борисов е тотално вреден.

    Коментиран от #36

    11:22 03.10.2025

  • 29 Мунчо

    2 3 Отговор
    Двете дебели комунета са вдигнали мушката на Плешо щатската подлога. Свършват кокалчетата и плъховете ще се изедат едни други.

    11:22 03.10.2025

  • 30 Байрам Байрам

    9 1 Отговор
    Байрама мина иде Коледа.

    11:23 03.10.2025

  • 31 Аби

    5 2 Отговор
    А народа спи. Събират се само в почивните дни на НС да вдигат шум. Когато са вътре трябва, ама цяла България. И тоя случайно да бъде гръмнат пред народа

    11:23 03.10.2025

  • 32 Президента Радев е избран два пъти

    11 4 Отговор
    Мажоритарно от народа. Делян който е по млад и от Радев и от мен няма право да нарича Радев с малко име защото това е неуважително към избирателите които избират президента с мажоритарен вот.

    Коментиран от #52

    11:26 03.10.2025

  • 33 Кочо

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Очевидно е че така не може да продължава! Израел от пустиня направиха рай, тука от рай, скоро пустиня ще съградим. Трябва да се орежат жакузитата- макузитата, и тия много квалифицирани юпита, на държавна държанка, също

    11:26 03.10.2025

  • 34 Куртово Конаре

    7 0 Отговор
    30 г. се занимават само със служби, охрани, мутри, с една дума - безделници.

    11:28 03.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Промяна

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    БОТ СИ СРЕЩУ БЪРГАРИЯ СИ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ КЛЕВЕТНИК САМОЗАБРАВИЛ СЕ НАПЪВАЙ СЕ КОЛКОТО ИСКАШ ТУК ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #72

    11:30 03.10.2025

  • 37 Арни

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пеевски използва лична агресия":

    Браво, ето едно смислено изказване!

    11:31 03.10.2025

  • 38 Делян описва всъщност себе си

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Нещо не е наред с тези изявления":

    Той говори за Президента неща които дали са верни за Президента не знам но по ми прилича че депутата описва себе си и своя начин на живот. Даже живота му е много по прикрит никой не знае нищо за него в личен план къща дом жена деца такива неща. ...

    11:32 03.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 МВР

    11 1 Отговор
    Престъпление е, че Пеевски е на свобода. А тези, които не са видяли преяждането с непозволена власт на Пеевски са престъпници, или по-точно казано метастази на тумора и ще бъдат третирани като опасни за здравето метастази на ГМ Димитров. Пеевски и Борисов трябва всеки ден да бъдат конфронтирани с граждански арести.

    11:33 03.10.2025

  • 42 Много добре!

    2 10 Отговор
    Пеевски действа със замах. Може да гласувам за него.

    11:33 03.10.2025

  • 43 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    по-добре дебелият ГЗ за по-сигурно

    11:34 03.10.2025

  • 44 Свинарник

    14 1 Отговор
    Дебелян ще превърне държавата в държава с главно С - свинарник

    11:34 03.10.2025

  • 45 Майкоооо

    11 1 Отговор
    И всичко това е избълвано от човека, който два метра не ходи пеша, а го возят нон стоп в скъпи коли, един вагон охрана го пази от народната любов.... нямам думи просто! Толкова отвратително говорене и отношение към президента! Изключително нагло е цялостното му поведение на самозабравил се до краен предел! Отвратен съм!

    11:35 03.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 кратун

    7 1 Отговор
    тозе е луд

    11:36 03.10.2025

  • 48 млад сиганин

    3 1 Отговор
    Дебелата политическа класа у нас е много дебела и работлива. Дано само Путин да не дойде и да развали всичко.

    11:37 03.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    И какво от това Вие сте няколко платени на тъмната държава Но като стъпим в ЕВРОЗОНАТА И започнат да се прилагат ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ лека полека ще се изчисти България ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ НЯКОЛКО СТЕ ТОВА Е ОТ ВАС

    Коментиран от #56, #59

    11:38 03.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Президента Радев е избран два пъти":

    Радев за вторият си мандат беше избран с гласовете на ДПС и на БСП и на С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    11:41 03.10.2025

  • 53 Казах ли ви, че след

    3 1 Отговор
    Борисов ще публикуват болните брътвежи на Пеевси! Я да те питам , президента да не ти е кръстник, та се обръщаш към него на лично име?
    Освен всичко останало си и невъзпитан, а дипломата , в днешно време не е атестация за образованост!
    Чухме те, видяхме ти пяната на устата, злобата събрана само в няколко думи и ти го казвам: парите и компроматите завличат под земята, не те издигат в небесата!
    Абе, не е лошо фа ти бият една ваксина срещу бяс!

    11:41 03.10.2025

  • 54 питам

    7 1 Отговор
    разумните българи - допустимо ли е такова говорене от председател на парламентарна група по отношение на държавния глава, независимо как се казва той? Тази открита неприязън и обидни думи не уронват ли държавното управление? Що за държава ще бъде държавата с главно "Д", ако нейният основател не може да говори възпитано и с уважение към опонентите си?

    Коментиран от #67

    11:42 03.10.2025

  • 55 Възpожденец 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Укpaинскoтo oбществo веднъж нanpaви фaтaлен избop - избpa npезидент мaфиoт, Янyкoвич - човекът на Путлер, зaеднo с неroвите npиближени, кoитo oткpaднaхa нaд 30 милиapдa дoлapa oт нaшaтa дъpжaвa. Те oбещaвaхa евponейски nът, a вместo тoвa noлyчихме диктaтypa и чyдoвищнa кopynция, кoятo yнищoжи нaшaтa цялoст, свoбoдaтa и демoкpaциятa. Дo днес yкpaинският нapoд изnитвa noследиците oт тoзи тежък и rpешен избop.
    Hе бих искaлa и бълrapският нapoд дa бъде npечynен oт noдoбнa мaфиoтскa влaст - влaст, кoятo npилara noлитически pеnpесии, кpaде и кynyвa rлaсoве.

    В Грузия се извърши прехода към диктатура, по същия начин както го правят пеевски и борисов, по един и същи учебник, учебника на КГБ.
    Не е далеч деня, в който пеевски ще завие рязко към москва и да продължи да бъде техен бирник, както го е правил и досега за тях, заедно с банката на Путлер, Внешекономбанк, - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, контрабанда на цигари и наркотици .
    HЕ нa диктaтypaтa!

    11:43 03.10.2025

  • 56 Транзиция

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Гусине каква Промяна след 35-6 г. "Промяна". Смени си слогана.

    Коментиран от #60

    11:43 03.10.2025

  • 57 Времето е негово

    5 1 Отговор
    На този съдбата няма да е по различна от тази на неговия ментор д-р Доган.
    Сега му е дадена възможност да плещи вулгаризми на воля.
    Ще дойде и неговото време.!

    11:44 03.10.2025

  • 58 6135

    5 0 Отговор
    "и се чуди къде да се скатае, за да го отразят"

    Хм! А този Пеевски кога ще научи Българския език?

    11:45 03.10.2025

  • 59 Джон Ленън

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Късно е либе за китка.

    11:45 03.10.2025

  • 60 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Транзиция":

    Все още търся искам истинската промяна и се надявам да се случи

    11:46 03.10.2025

  • 61 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    4 1 Отговор
    Пpocтата тиква бойко, от 3 пъти Премиер, стана мъжката секретарка на еничарина делян пеевски - внук на ДС иZpод и ковчежник на Москва.

    11:46 03.10.2025

  • 62 Защо да слагат потурите

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":

    Ако народа стане те ще паднат или най малкото ще седнат ще се крокнат. Народа е суверен. Ако сложи потурите си е негов проблем. Който не иска ярем и харем ще си търси колая. Има свободни страни по света. Света е голям и спасение дебне отвсякъде.

    11:47 03.10.2025

  • 63 Църпър

    0 0 Отговор
    Големи убитаци са всичките, как сме толкова добре - не знам !

    11:49 03.10.2025

  • 64 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    2 3 Отговор
    Шиши от малък дядо му ДС-ар го е обучил на прийомите на московските блатници - "Обвинявай противника във всичко, което сам вършиш "
    Не, че фатмака е по различен ....

    11:50 03.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 В В.П.

    1 0 Отговор
    Това е нахален ,нагъл негодник...Така не се говори ,за президент .!!.Румен ,или Росен..от шеф на парламентарна група ..

    11:51 03.10.2025

  • 67 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "питам":

    Не е допустимо но е допуснато. Много отдавна когато Делян го нямаше на хоризонта медиите плюеха по президента чрез своите тролове които го наричаха как ли не. Още тогава сме се чудили защо президентството не реагира на това плюене.

    11:52 03.10.2025

  • 68 Цък

    0 0 Отговор
    Чакаме обещаното от Дебелян Магнитски, супер разкрития за президента. Явно малчо само си дрънка. Радев не е Буда и Радев явно има здрав гръб- според мен американски, но не соросоиден.

    11:54 03.10.2025

  • 69 В В.П.

    0 0 Отговор
    Президент Радев е най доброто нещо в бг полит eелита..Тоя дебел клесс и приятеля му ББ.са фулл вреда за България..

    11:54 03.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Клета невежа копейка 🤪

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Леле - леле ! 🤔":

    Санкционирания по Магнитски от САЩ и Великобритания за грандкорупция няма никакви проблеми да прави бизнес с московската мафия, оглавявана от престъпника Путлер. Не съм чул кондукторката от посоль да се възмути от превземането на държавата от пеевски, който е продукт на ДС-КГБ.

    11:55 03.10.2025

  • 72 ТОЯ Е НЕГРАМОТНО НЕУВАЖИТЕЛЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Промяна":

    ША МУ ВИКА ,,,РУМЕНЕ,,,,, СЕ ИНО ЧИСА НАБУРИЛАЙНОТУМУСЛАЙНОДЕБЕЛО...

    11:55 03.10.2025

  • 73 Пипи

    2 0 Отговор
    Питам се, с какво сме заслужили, всеки божи ден да слушаме и четем брътвежите на една kopyмпирана, нeyka, нaгла, доносническа твap? Мapш, бе!

    11:56 03.10.2025

  • 74 Делян описва всъщност себе си

    2 0 Отговор
    Той говори за Президента неща които дали са верни за Президента не знам но по ми прилича че депутата описва себе си и своя начин на живот. Даже живота му е по прикрит никой не знае нищо за него в личен план къща дом жена деца такива неща.

    11:57 03.10.2025

  • 75 Само че

    2 0 Отговор
    Много нервен напоследък, явно има причина. Изпуска си нервите почти всеки ден, което е ясен знак за нещо, ама какво ли може да е? Отвратително ми е подобно поведение, да не говорим, че се изказва за президента. Да го нарича Румен, все едно са набори и са играли заедно с пясъчника, е супер неуважително от една страна и от друга показва липса на възпитание и други неща

    11:57 03.10.2025

