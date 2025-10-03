Гроздан Караджов: Корупцията в ИААА е системен проблем, който аз подцених, но повече няма

Корупцията е системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в парламента за случая с двамата инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Те бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.
Гроздан Караджов направи преглед на случаите на корупция от 2013 г. досега.
Сред тях той посочи, че през същата година е арестуван изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", през 2015 г. турски шофьор заснема искането на подкуп от инспектор на ДАИ, през 2018 г. има масови арести на инспектори за подкуп от 300 до 600 евро. През 2022 г. - ефективни присъди за корупция на служители от ДАИ - Пловдив. "Системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам", заключи Караджов.
