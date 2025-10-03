Новини
Гроздан Караджов: Корупцията в ИААА е системен проблем, който аз подцених, но повече няма

3 Октомври, 2025 13:20 592 17

Министърът направи преглед на случаите на корупция от 2013 г. досега

Гроздан Караджов: Корупцията в ИААА е системен проблем, който аз подцених, но повече няма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Корупцията е системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в парламента за случая с двамата инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Те бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Гроздан Караджов направи преглед на случаите на корупция от 2013 г. досега.

Сред тях той посочи, че през същата година е арестуван изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", през 2015 г. турски шофьор заснема искането на подкуп от инспектор на ДАИ, през 2018 г. има масови арести на инспектори за подкуп от 300 до 600 евро. През 2022 г. - ефективни присъди за корупция на служители от ДАИ - Пловдив. "Системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам", заключи Караджов.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    "Аз повече няма да правя така ."
    🤣🤣🤣🤣
    /звучи като дете в детската градина/

    Коментиран от #3

    13:23 03.10.2025

  • 2 грозданчо съм

    11 0 Отговор
    Повече няма да допускам нерегламентиран рекет и подкупи, всичко ще се отчита до цент!

    13:24 03.10.2025

  • 3 Аз повече няма...

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ... да правя така другарко!!!

    13:24 03.10.2025

  • 4 ти си папкал

    5 0 Отговор
    от тираджийското ойро, сигурен съм

    13:25 03.10.2025

  • 5 смешникар

    4 0 Отговор
    а за корупцията и общ поръчки с чекмеджета
    що не споменаваш и пак подценяваш

    13:26 03.10.2025

  • 6 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Да не се коси предварително министъра, щтото адвокат Мими обяви, че щом не е проведена процедурата по разпознаване между пет приличащи си лица за представителите на ДАЙ, и ако няма категорично разпознаване при бъдещото й провеждане, то клиентите му са невинни по презумпцията.

    13:26 03.10.2025

  • 7 Мюмю

    3 0 Отговор
    книжките и у вас си. следващия да идва

    13:26 03.10.2025

  • 8 Оставка

    7 0 Отговор
    Измет мръсна цялото марионетно правителство

    13:30 03.10.2025

  • 9 Умирам от смях

    9 0 Отговор
    Хахахахахах подценил проблема Грозьо, сигурно като е видял 40те хиляди еврака дето ги намериха е разбрал, че не му отчитат достатъчно

    13:31 03.10.2025

  • 10 Тома

    7 0 Отговор
    А защо на челото ти пише корумпе гроздане

    13:31 03.10.2025

  • 11 Гост

    3 0 Отговор
    И всичко, щото иде реч за шоферите на някакъв шоумен. И за двама малоумници. А че на практика в ДАИ, МВР и подобни клоаки няма един човек, а само корумпирани вредни отпадъци, при това на издръжка на малкото останали честни данъкоплатци - то това никому не беше известно досега и все още не е...

    13:33 03.10.2025

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    СЕТИЛ СИ СЕ, АМА КЪСНО. СЕГА Е ДОБРЕ ДА СЕ ХВАНЕ " РИБАТА " ДИРЕКТНО ЗА ГЛАВАТА. ТАМ ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ ВЪЗЕЛА. И ВСИЧКИ ПО " ВЕРИГАТА ".🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:33 03.10.2025

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    СЕТИЛ СИ СЕ, АМА КЪСНО. СЕГА Е ДОБРЕ ДА СЕ ХВАНЕ " РИБАТА " ДИРЕКТНО ЗА ГЛАВАТА. ТАМ ЩЕ СЕ РАЗПЛЕТЕ ВЪЗЕЛА. И ВСИЧКИ ПО " ВЕРИГАТА ".🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:35 03.10.2025

  • 14 гост

    2 0 Отговор
    Малко детско изказване... аз така, ма вече няма .... Смешко

    13:35 03.10.2025

  • 15 няма такова падение

    1 0 Отговор
    Сигурно са направили този шеф на ДАЙ , който искаше пари от един турски тираджия 5 евра за чорба !!

    13:35 03.10.2025

  • 16 Този

    2 0 Отговор
    Всички знаят за тези пари и къде отиват.Само Гроздан не знаел.Продънила се далавера.Та но се спазва омертата иначе лошо.

    13:36 03.10.2025

  • 17 БРУТАЛЕН

    2 0 Отговор
    Крадльо на Славчо клоуна на шиши И, боко.

    13:37 03.10.2025

