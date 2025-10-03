Новини
Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си

Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си

3 Октомври, 2025 14:47 698 15

  • плевен-
  • валентин христов-
  • кмет

След като заплахата е получена, са уведомени прокуратурата и полицията

Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти днес.

Заплашителен мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.

В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог, коментира Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде.

След като заплахата е получена, са уведомени прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    В Плевен умират от жажда а на черноморието се давят.

    14:48 03.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    6 9 Отговор
    На бас, че сам си го е съчинил. Иначе, плевенчани, какво стана с водата, има лия или пак по 4 часа на ден за подмиване?

    14:50 03.10.2025

  • 4 Хмммм

    6 1 Отговор
    Доста е кръгличък , това пречи на активност и работоспособност

    14:51 03.10.2025

  • 5 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    Ама да , водата е само предлог! Тя изобщо не е в основата на живота и изобщо не е повод да те заплашват! Едва ли ще е заради водата! Хахахаха!

    14:51 03.10.2025

  • 6 Сила

    7 0 Отговор
    Ще го давят ли ....??!

    14:51 03.10.2025

  • 7 Има решение

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Продажникът Слави Трифонов му е съгражданин и не е обелил и една дума за кражбата на водата на плевенчани. Да го направи депутат от чалгавата си група и да му осигури депутатска охрана.

    Коментиран от #8

    14:52 03.10.2025

  • 8 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Има решение":

    Плевенчани нека си одат мръсни. На провелия се втори тур е избран за кмет, като получава 21824 гласа (или 63,62%).

    14:55 03.10.2025

  • 9 миме

    0 0 Отговор
    еми наели са го плевенчани да свърши неква работа,а тоя се е правил на тарикат,и сега сметат да го пречкат в най-добрите мафиотско-американски традиций

    15:04 03.10.2025

  • 10 Дориана

    3 1 Отговор
    Този Гербаджия си прави пиар. До сега не можеше да се справи с водната криза в града, сега кой ли ще се занимава с него ?

    15:05 03.10.2025

  • 11 Стефко

    2 0 Отговор
    А така, браво! Така се прави, сега ще го изкарат и мъченик))) въпреки годините на безхаберно управление на една партия.

    15:09 03.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    2 0 Отговор
    Имало е и атентат с гръмнали пиратки.

    15:09 03.10.2025

  • 14 И на

    0 0 Отговор
    Децата е ясно ,че ако има нещо да му се случва ,никой няма да го предупреждава

    15:25 03.10.2025

  • 15 Лост

    0 0 Отговор
    И , защо да го тепат? Само да му износват очите и му пожелаят дълъг живот.

    15:25 03.10.2025

