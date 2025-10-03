Кметът на Плевен е получил заплаха за живота си

Кметът на община Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това потвърди самият той пред журналисти днес.
Заплашителен мейл, в който се посочва, че в личния му автомобил и близо до дома му ще бъде поставена бомба, е получен на служебната електронна поща. В него се призовава той да пусне водата и да подаде оставката си.
В писмото се иска аз да пусна веднага водата, което реално не зависи от мен. И второ - да подам оставка, което смятам, че е основният мотив. Водата се полза само за предлог, коментира Христов. Той подчерта, че оставка няма да подаде.
След като заплахата е получена, са уведомени прокуратурата и полицията. Кметът каза, че му е назначена полицейска охрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:48 03.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
14:50 03.10.2025
4 Хмммм
14:51 03.10.2025
5 Лопата Орешник
14:51 03.10.2025
6 Сила
14:51 03.10.2025
7 Има решение
До коментар #2 от "Тома":Продажникът Слави Трифонов му е съгражданин и не е обелил и една дума за кражбата на водата на плевенчани. Да го направи депутат от чалгавата си група и да му осигури депутатска охрана.
Коментиран от #8
14:52 03.10.2025
8 честен ционист
До коментар #7 от "Има решение":Плевенчани нека си одат мръсни. На провелия се втори тур е избран за кмет, като получава 21824 гласа (или 63,62%).
14:55 03.10.2025
9 миме
15:04 03.10.2025
10 Дориана
15:05 03.10.2025
11 Стефко
15:09 03.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трол
15:09 03.10.2025
14 И на
15:25 03.10.2025
15 Лост
15:25 03.10.2025