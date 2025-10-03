Новини
България »
Депутатите резнаха квитанциите на президентската администрация: остават без коли на НСО

Депутатите резнаха квитанциите на президентската администрация: остават без коли на НСО

3 Октомври, 2025 16:36 724 47

  • президент-
  • администрация-
  • коли-
  • нсо

Промените в закона бяха приети на второ четене със 119 гласа „за“, 64 „против“ и 13 „въздържал се“

Депутатите резнаха квитанциите на президентската администрация: остават без коли на НСО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспорт за администрацията на президента. Промените в закона бяха приети на второ четене със 119 гласа „за“, 64 „против“ и 13 „въздържал се“.

Депутатите отхвърлиха предложението на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов („Продължаваме промяната – Демократична България“) да отпадне охраната от НСО за народните представители при конкретна застрашеност и по-конкретно - тази на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Решението за колите на президентската администрация беше включено като втора точка в дневния ред след възстановяване на кворума. При първия опит един депутат не достигна, за да може депутатите да започнат работа навреме. Преди това Драгомир Стойнев от БСП внесе точката за НСП в дневния ред извънредно, а опозицията остро възрази. Петър Петров от „Възраждане“ заяви, че подобни "спешни обстоятелства" не са налице и нарече хода нарушение на правилника.

Заседанието днес започна с блиц контрол, на който присъстваха премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов. След промяната в закона за НСО, парламентът премина към редовния парламентарен контрол със 17 въпроса, за които председателстващият заседанието Драгомир Стойнев обяви, че ще са необходими около три часа.

Гласуването идва само ден след като на 11-часово заседание депутатите ограничиха правомощията на президента, като премахнаха възможността той да подписва укази за назначенията на ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    7 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    16:36 03.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Най луксозните коли ги ползват Шиши и Желязков.

    Коментиран от #10, #36

    16:37 03.10.2025

  • 3 Демократичен феодализъм

    25 1 Отговор
    Време е народът да реζΗе тия
    240 хрантутници.

    16:39 03.10.2025

  • 4 гражданин

    20 0 Отговор
    Скоро НС. си купи 70 нови маркови коли за 4.5 мил. , а трябваше да вземе 10 Дачия Дъстър . Вън депутатите от служебните автомобили с лични шофьори , и с метрото да се возят !!

    16:39 03.10.2025

  • 5 Точна статия

    13 1 Отговор
    Днес беше внесено предложение за отпадане държавната охрана на лицето Делян Пеевски която струва на Българския народ 10 милиона на месец. Против гласуваха ГЕРБ - ДПС Пеевски и ИТН. Повечето депутати на БСП се въздържаха а всички останали "ЗА".

    Коментиран от #14, #17

    16:40 03.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    11 0 Отговор
    Паразити

    16:42 03.10.2025

  • 9 Тити

    9 2 Отговор
    НСО отдавна трябваше да се закрие.

    16:42 03.10.2025

  • 10 Точен сте

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Най луксозните бронирани мерцедеси и БМВ ги ползва лицето Пеевски с нашите пари. Защо не си наеме частна охрана? Да продължи да ги ползва гласуваха тези които са в скута му обладани - ГЕРБ -ИТН -БСП

    Коментиран от #11

    16:42 03.10.2025

  • 11 Последният софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Точен сте":

    Да днес беше внесено предложението и отхвърлено от патериците му ГЕРБ и ИТН

    16:43 03.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 456

    7 3 Отговор
    Едно време на охрана и коли от УБО или НСО имаха право:
    1 Президента и семейство
    2. Външен министър и семейство
    3. Председател на Народното събрание и семейство
    4. Министър ппредседатели семейство.
    Толкова.

    16:45 03.10.2025

  • 14 Ужас

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    Какво падение за боко тиквун и дългия инвалид славуца. Подлоги на свинята дори вече не се и крият

    16:46 03.10.2025

  • 15 Службите

    7 0 Отговор
    са създадени,да пазят от народната любов !

    16:47 03.10.2025

  • 16 Радев

    5 1 Отговор
    няма да разпише закона !

    16:49 03.10.2025

  • 17 Промяна

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Точна статия":

    Простотия до ШИЯ СТИГА С ТОЗИ ПЕЕВСКИ НЕВЕЖИТЕ АМАН ОТ ПЕЕВСКИ ВСЕКИ НЕКАДЪРНИК ВСЕКИ АЛЧНИК ВСЕКИ ЛЪЖЕЦ ХВАЩА НЕВЕЖИТЕ С ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЛЪЖА ПЕЕВСКИ ТА ПЕЕВСКИ ТОЛКОВА ЛИ СТЕ ПРОСТИ НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    Коментиран от #34, #38

    16:50 03.10.2025

  • 18 зъб

    2 7 Отговор
    Радев има трески за дялане че влезна в капана на ГЕРБ и взе втори мандат....ако иска да работи за доброто на хората трябваше да основе партия и да победи...то и сега не е късно щото още малко президент в България ще стане абсолютно банкетна длъжност.Той е единствения който може да бие свинщината

    Коментиран от #44

    16:50 03.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    2 5 Отговор
    ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЕДНОЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА НИКОГО А БЪЛГАРИЯ Е ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА ЦАР НЯМАМЕ

    16:51 03.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Йосип

    0 0 Отговор
    Нема проблем,нема човек !

    16:55 03.10.2025

  • 26 Зрител

    2 1 Отговор
    Тези до кога ще ги търпим ,цяла седмица се занимават с глупости?Миналата нямахакеорум.Така ли ще вдигнат стардарта на хората тези крадци.Инт заораха под дъното.Само се замислете как работят- едната институция се дразни с другата.Идиоти.

    16:56 03.10.2025

  • 27 Ладовица

    1 0 Отговор
    Продавам изгодно добре запазен Голф четворка от 98 г.

    16:57 03.10.2025

  • 28 Възраждане

    0 0 Отговор
    Предлагаме Костадинов за шеф на ДАНС,а Ганев на НСО !

    16:58 03.10.2025

  • 29 Деса няма да може

    3 4 Отговор
    да ходи с кола на НСО на пазар! Мъка!

    А Радню с кортеж от 10 коли на НСО на разходка из страната.

    16:58 03.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 униклана снимка към статията

    2 0 Отговор
    по глупави сме от шимпанзе но пък ви лъжем и крадем

    17:00 03.10.2025

  • 32 Гледащ снимката

    0 0 Отговор
    към статията и виждам как тоя от 12 години си чеше плешивото теме...

    17:01 03.10.2025

  • 33 Президентската институция

    2 1 Отговор
    трябва да е само церемониална и протоколна!

    Правилно ограничават правата на президента!

    Отговорността се носи от правителството, не от президента!
    Лесно е да си на всяко гърне мерудия, без да отговаряш за нищо!

    Радев го видяхме - само бъркотия, намеса в изпълнителната власт, Боташ , кремълски опорки и т.н.

    17:02 03.10.2025

  • 34 Да се знае

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Не виждате ли че тоя "ПРОМЯНА" е дежурния в момента. Прави се на малoyмeн ,неграмотен и oлигофрeн за да се озлобят още повече хората срещу Борисов и партия ГЕРБ. Изтриват се всички които му отговарят а неговото нечленоразделно квичене стои! Изтритите още повече намразват ГЕРБ и напускат от тук и отиват в истински посетените новинарски сайтове

    Коментиран от #42

    17:03 03.10.2025

  • 35 Някой

    2 1 Отговор
    Одобрявам "калинките" на президента да се возят в обществения транспорт. Но по същия начин искам депутатите да гласуват да се отнемат 70 Шкодите на депутатите, които бяха купени наскоро.

    17:03 03.10.2025

  • 36 А най първите

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    коментари са ВИНАГИ на ,,Последният софиянец"

    17:03 03.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майора

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Умишлено ли се правиш на нeнoрмалeн и нeграмотен и на гербер за да мислят че всички симпатизанти на ГЕРБ сме такива и да намразват още повече Борисов или си moдeрaтoрa и участваш в постановката за злепоставянето още повече на ГЕРБ след като те оставят тук за нeчленоразделното ти квичeнe има нещо съмнително.

    17:04 03.10.2025

  • 39 Сандо

    2 1 Отговор
    Що за злобно заглавие?Става дума за поредното заплюване на демократично избрана от народа и основна част от Конституцията ни институция!Ако журналята бяха истински журналисти,то те щяха да сринат в медиите гласувалите това тоталитарно решение.Друг е въпроса за прекалените разходи на държавните органи на властта.

    17:04 03.10.2025

  • 40 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Тотална деградация от страна на тази измет в парламента

    17:06 03.10.2025

  • 41 Страшно

    0 0 Отговор
    Постижение. Така трябва - коли на НСО само за дебелобъзи представители на управлението. За най-окръглените - коли с ремарке. Луксозни, де.

    17:06 03.10.2025

  • 42 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да се знае":

    Само глупости си надраскал Нищо смислено ГЕРБ имат 700 хиляди гласоподаватели

    17:07 03.10.2025

  • 43 Шиши

    0 0 Отговор
    Да не забравя че мандата на президента изтича и скоро ще е водеща фигура в парламента!

    17:07 03.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пеевски

    0 0 Отговор
    Превзе службите
    Честито роби

    17:07 03.10.2025

  • 46 Шиши

    0 0 Отговор
    Да не забравя че мандата на президента изтича и скоро ще е водеща фигура в парламента!

    17:07 03.10.2025

  • 47 Аби

    0 0 Отговор
    А народа спи

    17:08 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове