Депутатите резнаха квитанциите на президентската администрация: остават без коли на НСО

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспорт за администрацията на президента. Промените в закона бяха приети на второ четене със 119 гласа „за“, 64 „против“ и 13 „въздържал се“.
Депутатите отхвърлиха предложението на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов („Продължаваме промяната – Демократична България“) да отпадне охраната от НСО за народните представители при конкретна застрашеност и по-конкретно - тази на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.
Решението за колите на президентската администрация беше включено като втора точка в дневния ред след възстановяване на кворума. При първия опит един депутат не достигна, за да може депутатите да започнат работа навреме. Преди това Драгомир Стойнев от БСП внесе точката за НСП в дневния ред извънредно, а опозицията остро възрази. Петър Петров от „Възраждане“ заяви, че подобни "спешни обстоятелства" не са налице и нарече хода нарушение на правилника.
Заседанието днес започна с блиц контрол, на който присъстваха премиерът Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов. След промяната в закона за НСО, парламентът премина към редовния парламентарен контрол със 17 въпроса, за които председателстващият заседанието Драгомир Стойнев обяви, че ще са необходими около три часа.
Гласуването идва само ден след като на 11-часово заседание депутатите ограничиха правомощията на президента, като премахнаха възможността той да подписва укази за назначенията на ръководителите на ДАНС, ДАР и ДАТО.
