НАП провери над 4600 търговски обекта по Черноморието

НАП провери над 4600 търговски обекта по Черноморието

3 Октомври, 2025 16:49 382 10

В рамките на лятната контролна кампания фискалните инспектори установиха 1325 нарушения

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

В рамките на контролната кампания на НАП по Черноморието, която стартира на 30 юни и продължи до началото на септември, фискалните инспектори от НАП са проверили над 4600 търговски обекта – предимно заведения за хранене, дискотеки, барове, атракциони, магазини за хранителни стоки и др.

Служителите на приходната агенция са установил общо 1325 нарушения, като най-честите от тях са неиздаване на фискален бон – 339; разминаване между сумите, маркирани на касовия апарат, и наличностите в касата – 231 и други. В 89 търговски обекта е липсвало фискално устройство, а в над 300 от случаите издадените касови бележки не са отговаряли на изисквания. Заради констатираните нарушения на 1184 от търговците са издадени актове за установяване на нарушение, а 239 от проверените обекти подлежат на запечатване.

В рамките на проверките, фискалните инспектори са приложили способа „таен клиент“, осъществили са тайни и явни наблюдения, при които за определен период от време са проследявали продажбите и са сравнявали резултатите с предходни периоди. Служителите на НАП са проверявали също и дали сезонните работници имат договори, регистрирани в НАП, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното им възнаграждение.

В повечето от контролните действия са се включили и публични изпълнители, както и екипи от други институции: Агенция „Митници“, МВР, Министерството на туризма, БАБХ, Комисията за защита на потребителите, БИМ, РЗИ и др.

Съвместните екипи от фискални инспектори и публични изпълнители са посетили над 240 търговски обекта с просрочени задължения към бюджета. С цел пълно или частично погасяване на дълговете са иззети сумите, налични в касите на длъжниците, на обща стойност близо 75,3 хил. лв.

Много от собствениците на търговски обекти, които са били санкционирани за неиздаване на касови бележки или за разлики в касовите наличности, са предпочели да не обжалват наложените актове, а да ги заплатят в 14-дневен срок. По този начин те са се възползвали от законовата възможност да внесат с 20% по-малко от стойността на наложена санкция.

В случай че потребител не получи фискален бон при заплащането на стока или услуга, има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Промяната в Закона за ДДС (в сила от 1 януари 2024 г.) цели засилване противодействието на укриването на приходи и на нелоялната конкуренция, както и гарантирането на потребителските права.

Гражданите могат да осъществяват контрол върху отчитането на приходите и като използват мобилното приложение на приходната агенция – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play. Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    16:50 03.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:50 03.10.2025

  • 3 муцунка

    1 2 Отговор
    На заведения на Шиши проверки правили ли са?

    16:52 03.10.2025

  • 4 адаша

    0 0 Отговор
    Е вече от днес, търговските обекти по Черноморието, понамаляха малко за проверки ...

    16:53 03.10.2025

  • 5 Аквамен

    1 0 Отговор
    С водолази ли ?

    16:54 03.10.2025

  • 6 газов инжекцион

    0 0 Отговор
    Не с водолази,а с водозапази.С водоходещи,а не водолазещи.

    16:56 03.10.2025

  • 7 хотел НИАГАРА

    1 0 Отговор
    НЯМА ДА СЕ ПРОВЕРЯВА

    16:57 03.10.2025

  • 8 на бързо само

    2 0 Отговор
    да посетят домовете на проверяващите
    може и да намерят и €45 000 cash

    16:57 03.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    За ДВА МЕСЕЦА НА МОРЕТО - 4 600 проверки🤔
    Тия са се скъсАлЕ от ПЛАЖОВЕ, ъъъ
    ПРОВЕРКИ🤣🤣🤣
    " Когато СИ плащаш е почивка,
    когато ТИ плащат е командировка!"
    /БГ кино/

    16:58 03.10.2025

  • 10 Лазар

    0 0 Отговор
    НАП и догодина да проверяват Елените,Свети Влас,Царево файда йок!Отнесе ги тотално първия дъжд!

    17:07 03.10.2025

