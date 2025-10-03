Новини
Абсолютен рекорд по количество валеж в Бургас – 249 литра на кв. м

3 Октомври, 2025 17:12 1 776 43

Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв.м

Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м в южната част на града, съобщи кметът Димитър Николов във Фейсбук.

Данните са от системата за наблюдение на водните нива, която проследява обстановката на няколко ключови точки в града, посочва той.

"110 литра на кв. м са отчетени от хидрометеорологичната станция за Бургас, но на трите точки с датчици от центъра на юг е измерено абсолютно рекордно количество – 249 литра на кв. м", посочва Николов.

Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв.м., уточнява още той.

"Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени", допълва кметът на Бургас.


  • 1 Има неудобство, има щети,

    26 2 Отговор
    но те ще бъдат отстранени",
    с нова общ поръчка

    17:14 03.10.2025

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 3 Отговор
    Кмете как не те е срам Съсипахте Бургас

    17:16 03.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    26 2 Отговор
    На крадлив кмет, дъждът му пречи. Когато няма дъжд, сушата пречи.

    17:18 03.10.2025

  • 4 Един

    13 2 Отговор
    Очевидно е, че градовете и инфраструктурата трябва да се приведат в състояние да поемат значително повече валежи. Ако до сега е прокетивано за 40-50 см инфраструктурата вече трябва да може да понесе 70-100. Дори да има рекорди като този с 250 щетите ще са много по-малки и няма да има драми.
    Разбира се няма да го видим това и след 100 години

    Коментиран от #8, #16, #34

    17:20 03.10.2025

  • 5 Мафията обезлеси България

    18 1 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА СЕЧЕТЕ ГОРИТЕ МАФИОТИ! ПРИРОДАТА ОТМЪЩАВА НО НЕ НА МАФИОТИТЕ А НА НАРОДА ЖИВЕЕЩ В ИЗСЕЧЕНИЯ РЕГИОН. НЕМА ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ В БАНКЯ ИЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА СЕЧЕТЕ ИДИОТИ, СЛЕД ВАС И ПОТОП! ПРЕДИ СУШАТА ВИ БЕ ВИНОВНА, СЕГА ДЪЖДА ВИ Е ВИНОВЕН. А БЯХТЕ ПРЕДУПРЕДЕНИ.

    Коментиран от #27

    17:20 03.10.2025

  • 6 n√Варна

    13 1 Отговор
    На снимката е инфраструктурната гордост на Бургас – наводненият тунел (ул. "Княз Борис I-ви-ул. "Ген. Гурко") от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Славянска".

    17:22 03.10.2025

  • 7 рибар

    12 1 Отговор
    На ул. Одрин хванах шаран 3.5 кг.

    17:22 03.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    За какви САНТИМЕТРИ пишеш❓❗🤔

    Коментиран от #28

    17:23 03.10.2025

  • 9 бгполитик

    5 2 Отговор
    пускаме вецовете!!!

    17:24 03.10.2025

  • 10 Разпъвайте

    11 0 Отговор
    мрежите за паламуд.

    17:26 03.10.2025

  • 11 Мнение

    9 1 Отговор
    Пазете се, че Държавата и Полицията спят и не помагат на хората , чакат просто да отмине пороят

    17:26 03.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    18 2 Отговор
    На друго място защо няма пакост бре кмете? Там дъжд не валя ли? А само в Бургас, Царево, Несебър и Св. Влас. Местата с най-голямата корупция в световен мащаб.

    17:26 03.10.2025

  • 13 Цвете

    15 0 Отговор
    АКО ПРЕДИ ГОДИНИ НЕ БЯХА ЛИКВИДИРАНИ, АМА НАИСТИНА ЛИКВИДИРАНИ МНОГО ГОРИ И ДНЕС ЩЕТИТЕ ЩЯХА ДА БЪДАТ МНОГО ПО- МАЛКО И ХОРАТА НЯМАШЕ ДА БЕДСТВА. САМО БЕТОН И МНОГО ЖЕЛЯЗО КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ В БЪЛГАРИЯ???? ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НАДХВЪРЛИ ОБЕМА СИ. СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ПРЕДИ ОКОЛО 7. ,8 ГОДИНИ, КАКВО СЕ СЛУЧИ В ИСПАНИЯ???? РАЗРУШИХА НАД 150 ХОТЕЛА ДО ОСНОВИТЕ. И НА ТОВА МЕСТО В МОМЕНТА ИМА ОГРОМНИ ЗЕЛЕНСКИ ПЛОЩИ. КОЙТО НЕ ВЯРВА ДА ОТИДЕ НА МЕСТО И ДА РАЗГЛЕДА. 😍😂🥰

    17:26 03.10.2025

  • 14 Кочина

    22 0 Отговор
    Ръсне дъждец - наводнение. Падне снежец - бедствено положение, общини без ток и откъснати от света. Изпече слънцето - язовирите пресъхнат и настане безводие. Кочина.

    Коментиран от #19

    17:27 03.10.2025

  • 15 Сталин

    12 0 Отговор
    Направо е кеф да гледаш как природата измива корупцията в България,сега вече е малко по чисто в държавата,има нужда и тая септична яма София да бъде отнесена от природата и тая държава да става вече за живеене

    17:27 03.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    250 сантиметра са 2 500 мм ❗
    Това са ДВА ТОНА И ПОЛОВИНА ДЪЖД
    на квадратен метър❓❗🤔

    Коментиран от #22, #25

    17:27 03.10.2025

  • 17 Много шарани гласували за ШАЙКАТА ГЕРБ

    12 1 Отговор
    Хванах заблудени паламуди в центъра на Бургас! Шараните най яко кълват на евро!

    17:29 03.10.2025

  • 18 Цвете

    9 0 Отговор
    АКО ПРЕДИ ГОДИНИ НЕ БЯХА ЛИКВИДИРАНИ, АМА НАИСТИНА ЛИКВИДИРАНИ МНОГО ГОРИ И ДНЕС ЩЕТИТЕ ЩЯХА ДА БЪДАТ МНОГО ПО- МАЛКО И ХОРАТА НЯМАШЕ ДА БЕДСТВА. САМО БЕТОН И МНОГО ЖЕЛЯЗО КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ В БЪЛГАРИЯ???? ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО НАДХВЪРЛИ ОБЕМА СИ. СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ПРЕДИ ОКОЛО 7. ,8 ГОДИНИ, КАКВО СЕ СЛУЧИ В ИСПАНИЯ???? РАЗРУШИХА НАД 150 ХОТЕЛА ДО ОСНОВИТЕ. И НА ТОВА МЕСТО В МОМЕНТА ИМА ОГРОМНИ ЗЕЛЕНСКИ ПЛОЩИ. КОЙТО НЕ ВЯРВА ДА ОТИДЕ НА МЕСТО И ДА РАЗГЛЕДА. 😍😂🥰ДОПЪЛВАМ, НАПИСАЛА СЪМ ПРАВИЛНО. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ. СТИГА.

    17:30 03.10.2025

  • 19 толкова си могат

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Кочина":

    българските НЕМОЖАЧИ!!!!!

    17:30 03.10.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    В Бургас и в Царево, местните докато не удавят някой кмет в някой гьол, нещата няма да се оправят.

    17:32 03.10.2025

  • 21 9689

    7 2 Отговор
    Това не смъква отговорността ти некадърнико.

    17:32 03.10.2025

  • 22 Система СИ

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Магистралната Мария не разбира от сантиметри и милиметри. Тя работи с дебело ер и вътромер.

    17:32 03.10.2025

  • 23 БУРГАС

    6 0 Отговор
    МАЛКО НИ Е ЧЕ НИ ТРОВИ НЕФТОХИМА АМИ И ДЪЖДЪ НИ УДАВИ.

    17:33 03.10.2025

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    10 1 Отговор
    Кметът на Бургас е гербаджийски бръмбар. Сега да предлага анфибии да преплуваме под Альошата!

    17:33 03.10.2025

  • 25 СИСТЕМА СИ

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Магистралната Мария не разбира от сантиметри и милиметри. Тя работи с дебелОМЕр и вътромер.

    17:35 03.10.2025

  • 26 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    Обещанието на политиците за пълнене на язовирите започва да се изпълнява !

    17:36 03.10.2025

  • 27 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мафията обезлеси България":

    Но и в Правец няма проблеми

    17:38 03.10.2025

  • 28 Питаш,

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    защото явно си завършил РАБФАК !!!

    Коментиран от #33, #35

    17:40 03.10.2025

  • 29 За колко

    3 0 Отговор
    време, бе шмульовци
    .

    17:42 03.10.2025

  • 30 Кметът

    7 0 Отговор
    и Боков другар , милиардер ! Спомням си преди години с какво самодоволство каза при откриването на Морската градина , където присъстваше и Мутрьо , че палмата , която показа като чудо невиждано , я бил търсил една година . Сега не знам каква ѝ е съдбата .

    17:43 03.10.2025

  • 31 Тагарев Тошко

    10 0 Отговор
    Пълни лъжи метеобот станциите отчитат 60 литра за двата дни!

    17:43 03.10.2025

  • 32 резултата

    6 0 Отговор
    Всичката вода отиде в морето.Да беше в язовир Камчия поне.

    17:45 03.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Питаш,":

    Питам, защото ЗНАМ какво е
    ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛИТРА на м²❗
    Ти с Кир.40 в Харвард ли си завършил,
    та не знаеш колко е ЕДИН литър вода на м²❓

    17:50 03.10.2025

  • 34 бъдеще

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Какви сто години?Скоро кмета ще е руснак и нещата ще си дойдат на мястото.Има и други варианти,но по всичко личи,че тази държава по-вече така не може да продължава.Да идва който и да е ,и да ни превзема.

    Коментиран от #37

    17:52 03.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Питаш,":

    БЕЗ НИК ОВА невежо,
    НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ НЕ СИ МИ В КАТЕГОРИЯТА
    и да спреш да се пробваш да показваш всеки път КОЛКО НЕУК/А СИ‼️‼️‼️‼️‼️‼️

    17:54 03.10.2025

  • 36 Шиши

    3 0 Отговор
    Ай пак лъжат.А защо деретата на бяха почистени

    Коментиран от #41

    17:56 03.10.2025

  • 37 Бурят

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "бъдеще":

    Скоро кмета ще е руснак както казваш а с такива като тебе руснаците ще хранят прасета. Никой не обича безродниците.

    18:01 03.10.2025

  • 38 коко

    1 0 Отговор
    Ало,Властта, защо се разрешава да се строи в опасна близост до дерета или направо те да се запълват заради строежи? Рано или късно природата наказва хората заради тяхната лакомия. Слава Богу във Варна нямаше потоп но ме е страх да си помисля какво може да се случи при това безумно презастрояване.

    18:02 03.10.2025

  • 39 Търновец

    0 0 Отговор
    Защо няма подходяща инфраструктура - че водата постоянно поскъпва защо тогава няма повече изкуствени водоеми? За какво да ни тия кметове и общински съветници - вече има три жертви и такива наводнения не да за пръв път?

    18:02 03.10.2025

  • 40 37.51т

    0 0 Отговор
    Кмета като каже..."нема " значи "нема" иде ред на София презастрояването на северна Витоша е гаранция за подобна случка ...ти да видиш(по думите на една госпожа) "кви"дувари преграждат трасето на водата успоредно на околовръстното.....преди време то беше залято .....предупреждение..... ама глухи много...слепи също....

    18:08 03.10.2025

  • 41 Гарантирано от Герб

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Шиши":

    Защото са построили хотели и басейни.

    18:10 03.10.2025

  • 42 Лост

    0 0 Отговор
    Пълни глупости,че се излял толкова дъжд.И още голямото количество се изля за повече от10 часа.

    18:12 03.10.2025

  • 43 Невероятно

    2 0 Отговор
    За такова количество вода от небето съм чел много рядко В повечето случеи в тропически райони на планетата. Потопите в испания миналата година бяха до 200 л на кв м .Това бедствие ще изисква много пари за възтановяване .Жалко за южното ни Черноморие и красивите курорти свети влас несебър елените . Но срещу такива валежи хората са безсилни Все пак имаха късмет че се случи в края на сезона

    18:20 03.10.2025

