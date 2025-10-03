Абсолютен рекорд по количество валеж в Бургас – 249 литра на кв. м

Абсолютен рекорд по количество валеж е отчетен в Бургас – 249 литра на кв. м в южната част на града, съобщи кметът Димитър Николов във Фейсбук.
Данните са от системата за наблюдение на водните нива, която проследява обстановката на няколко ключови точки в града, посочва той.
"110 литра на кв. м са отчетени от хидрометеорологичната станция за Бургас, но на трите точки с датчици от центъра на юг е измерено абсолютно рекордно количество – 249 литра на кв. м", посочва Николов.
Откакто е монтирана системата ни за отчитане на водните нива, най- голямото количество досега е било 165 литра на кв.м., уточнява още той.
"Няма инфраструктура, която да може да поеме такива количества, паднали за толкова кратко време. Има неудобство, има щети, но те ще бъдат отстранени", допълва кметът на Бургас.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има неудобство, има щети,
с нова общ поръчка
17:14 03.10.2025
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
17:16 03.10.2025
3 Данко Харсъзина
17:18 03.10.2025
4 Един
Разбира се няма да го видим това и след 100 години
Коментиран от #8, #16, #34
17:20 03.10.2025
5 Мафията обезлеси България
Коментиран от #27
17:20 03.10.2025
6 n√Варна
17:22 03.10.2025
7 рибар
17:22 03.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Един":За какви САНТИМЕТРИ пишеш❓❗🤔
Коментиран от #28
17:23 03.10.2025
9 бгполитик
17:24 03.10.2025
10 Разпъвайте
17:26 03.10.2025
11 Мнение
17:26 03.10.2025
12 Данко Харсъзина
17:26 03.10.2025
13 Цвете
17:26 03.10.2025
14 Кочина
Коментиран от #19
17:27 03.10.2025
15 Сталин
17:27 03.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Един":250 сантиметра са 2 500 мм ❗
Това са ДВА ТОНА И ПОЛОВИНА ДЪЖД
на квадратен метър❓❗🤔
Коментиран от #22, #25
17:27 03.10.2025
17 Много шарани гласували за ШАЙКАТА ГЕРБ
17:29 03.10.2025
18 Цвете
17:30 03.10.2025
19 толкова си могат
До коментар #14 от "Кочина":българските НЕМОЖАЧИ!!!!!
17:30 03.10.2025
20 Данко Харсъзина
17:32 03.10.2025
21 9689
17:32 03.10.2025
22 Система СИ
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Магистралната Мария не разбира от сантиметри и милиметри. Тя работи с дебело ер и вътромер.
17:32 03.10.2025
23 БУРГАС
17:33 03.10.2025
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:33 03.10.2025
25 СИСТЕМА СИ
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Магистралната Мария не разбира от сантиметри и милиметри. Тя работи с дебелОМЕр и вътромер.
17:35 03.10.2025
26 АГАТ а Кристи
17:36 03.10.2025
27 Прав си
До коментар #5 от "Мафията обезлеси България":Но и в Правец няма проблеми
17:38 03.10.2025
28 Питаш,
До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":защото явно си завършил РАБФАК !!!
Коментиран от #33, #35
17:40 03.10.2025
29 За колко
.
17:42 03.10.2025
30 Кметът
17:43 03.10.2025
31 Тагарев Тошко
17:43 03.10.2025
32 резултата
17:45 03.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Питаш,":Питам, защото ЗНАМ какво е
ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛИТРА на м²❗
Ти с Кир.40 в Харвард ли си завършил,
та не знаеш колко е ЕДИН литър вода на м²❓
17:50 03.10.2025
34 бъдеще
До коментар #4 от "Един":Какви сто години?Скоро кмета ще е руснак и нещата ще си дойдат на мястото.Има и други варианти,но по всичко личи,че тази държава по-вече така не може да продължава.Да идва който и да е ,и да ни превзема.
Коментиран от #37
17:52 03.10.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Питаш,":БЕЗ НИК ОВА невежо,
НЕ РАЗБРА ЛИ ЧЕ НЕ СИ МИ В КАТЕГОРИЯТА
и да спреш да се пробваш да показваш всеки път КОЛКО НЕУК/А СИ‼️‼️‼️‼️‼️‼️
17:54 03.10.2025
36 Шиши
Коментиран от #41
17:56 03.10.2025
37 Бурят
До коментар #34 от "бъдеще":Скоро кмета ще е руснак както казваш а с такива като тебе руснаците ще хранят прасета. Никой не обича безродниците.
18:01 03.10.2025
38 коко
18:02 03.10.2025
39 Търновец
18:02 03.10.2025
40 37.51т
18:08 03.10.2025
41 Гарантирано от Герб
До коментар #36 от "Шиши":Защото са построили хотели и басейни.
18:10 03.10.2025
42 Лост
18:12 03.10.2025
43 Невероятно
18:20 03.10.2025