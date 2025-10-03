Новини
Зинаида Златанова: Няма как да се чете закон по няколко различни начина

Зинаида Златанова: Няма как да се чете закон по няколко различни начина

3 Октомври, 2025 21:18

Прави се опит да се удържи едно статукво, което е неудържимо. Но, ако се абстрахираме от конкретния случай, защото той не е единствен, ние имаме ВСС извън мандата вече повече от 3 г., имаме Инспекторат на ВСС извън мандат

Зинаида Златанова: Няма как да се чете закон по няколко различни начина - 1
Мария Атанасова

Прави се опит да се удържи едно статукво, което е неудържимо. Но, ако се абстрахираме от конкретния случай, защото той не е единствен, ние имаме ВСС извън мандата вече повече от 3 г., имаме Инспекторат на ВСС извън мандат… но защо това е проблем – защото мандатността, избираемостта и разделението и взаимния контрол на властите са темелите на демокрацията, а ние много лесно се отказваме от тях. Тази ерозия на правовата държава ще ни се отрази много зле. А някой си мисли, че ще спечели нещо – няма, няма да има печеливши и това ще се отрази много зле на цялото ни общество. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Зинаида Златанова, бивш министър на правосъдието.

Няма как да се чете закон по няколко различни начина. Правото на Европейския съюз не допуска Инспекторатът към ВСС да продължава да контролира дейността на съдиите и прокурорите. Това по аналогия се отнася и за самия ВСС. В момента и. ф. главен не е в редовен мандат, той е временно решение. Ако това беше редовен мандат, законът би следвало да важи за следващия мандат, но той е изпълняващ функциите, за да кажем, че се нарушава някакъв принцип, както твърди прокурорската колегия, посочи бившият правосъден министър.

Има опит да се прехвърли случая от болната глава на здравата. В случая съдът не нарушава закона, а възстановява правовия ред. Това, че по този начин съдът се опитва да възстанови правовия ред, е доста положителен сигнал. Това ми дава надежда, че заработва самата имунна система на правосъдната система. Най-вече оттам трябва да дойде решението. Демократичната легитимност няма как да бъде възстановена отвън, а без демократична легитимност дори от обикновените граждани се усеща, че нещо не е наред - доверието в правосъдната система пада година след година, каза още Зинаида Златанова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урсуленко

    6 0 Отговор
    Европейския съюз е Пародия ръководена от проста тетка, а България е още по-голяма Пародия, има ли нещо неясно !

    21:23 03.10.2025

  • 2 питам

    2 5 Отговор
    А това пссе бяхме го забравили !! Защо го насъсквате без зъби е !

    Коментиран от #5

    21:24 03.10.2025

  • 3 Гост

    1 2 Отговор
    Е как да няма? Питай прокурорите и съдиите на шардена пеефски

    21:28 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Що бе?!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Много ли си влюбен в Г.рух Пеевски и Тиквата Борисов?! Те държат в лапите си прокурори, милиционери и останалите държавни лентяи.

    21:32 03.10.2025

  • 6 Спецназ

    2 1 Отговор
    Всеки ГРАДСКИ Прокурор трябва да се избира с мандатност при местните избори от НАРОДА!

    Кмет могат да си изберат а Прокурор НЕ!

    ВИЕЛУДИЛИСТЕБЕ!

    Откъде накъде този който ни управлява Общината може да е избран от хората, а
    този дето може да те вкара в Затвора да е НАЗНАЧЕН от управляваща мутренска Партия.

    Ми ако имаш бизнес търкания с ТЕЗИ- ти си КАПЕЦ! Пример Варненския кмет, нали?

    АМИ ако назначаъ за градски Прокурор некой некомпетентен дебил какво правим, ще лешим срокове ропотно ли? Ще закрива бизнеси каквито му кажат А??

    За Главния Прокурор- лечението е пак ПРЕКИ избори от Народа заедно с избора за Президент!

    Всичко друго е БЛА-БЛА!

    21:33 03.10.2025

  • 7 Чочо

    1 0 Отговор
    Абе,махате ли го тия им ли не го махате.
    Какво е това,иди ми дойди ми?
    Марш навън и дело срещу него за "мижавите " заплати от рейсаджийската фирма!
    Пък и за доста други негови грешки(Петьо еврото)!

    21:34 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въпрос

    4 1 Отговор
    Защо е разрешено задължителното самотаксуване в супермаркетите на България. Значи за чужденците касите работят за българите не работят. Ние роби ли сме мадамке ? Какво искате от българския народ. Разпънахте го на кръст но в ада ще горите.

    21:46 03.10.2025

  • 10 Този

    0 3 Отговор
    Таласъм ме страхува

    Коментиран от #12

    21:52 03.10.2025

  • 11 Гост

    0 1 Отговор
    Колкото е грозна, дваж пъти е по- лъжлива, досущ на управленския модел, наложен от още по- грозните робовладелци😉

    21:55 03.10.2025

  • 12 От страх ли слагаш минус

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този":

    На хората. Май не си знаеш интереса. ...

    21:55 03.10.2025

  • 13 Артилерист

    1 1 Отговор
    Първоначално, според заглавието, помислих, че г-жа Златанова е глупава или не познава българската действителност. Съжалявам. Оказа се, според текста, че тя е абсолютно в час и много добре е изредилаа фактите. В България законите са врАта у поле. По спазването на законите от демократическо-атлантическите ни властници България е оттатък банановите републики. Такова своеволие и словоблудство е имало в България само по време на ...фашизма в Германия. Няма закон, който да ги спре да уредят свой удобен индивид на управленска позиция...

    21:57 03.10.2025

