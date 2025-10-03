Зинаида Златанова: Няма как да се чете закон по няколко различни начина

Прави се опит да се удържи едно статукво, което е неудържимо. Но, ако се абстрахираме от конкретния случай, защото той не е единствен, ние имаме ВСС извън мандата вече повече от 3 г., имаме Инспекторат на ВСС извън мандат… но защо това е проблем – защото мандатността, избираемостта и разделението и взаимния контрол на властите са темелите на демокрацията, а ние много лесно се отказваме от тях. Тази ерозия на правовата държава ще ни се отрази много зле. А някой си мисли, че ще спечели нещо – няма, няма да има печеливши и това ще се отрази много зле на цялото ни общество. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ Зинаида Златанова, бивш министър на правосъдието.

Няма как да се чете закон по няколко различни начина. Правото на Европейския съюз не допуска Инспекторатът към ВСС да продължава да контролира дейността на съдиите и прокурорите. Това по аналогия се отнася и за самия ВСС. В момента и. ф. главен не е в редовен мандат, той е временно решение. Ако това беше редовен мандат, законът би следвало да важи за следващия мандат, но той е изпълняващ функциите, за да кажем, че се нарушава някакъв принцип, както твърди прокурорската колегия, посочи бившият правосъден министър.

Има опит да се прехвърли случая от болната глава на здравата. В случая съдът не нарушава закона, а възстановява правовия ред. Това, че по този начин съдът се опитва да възстанови правовия ред, е доста положителен сигнал. Това ми дава надежда, че заработва самата имунна система на правосъдната система. Най-вече оттам трябва да дойде решението. Демократичната легитимност няма как да бъде възстановена отвън, а без демократична легитимност дори от обикновените граждани се усеща, че нещо не е наред - доверието в правосъдната система пада година след година, каза още Зинаида Златанова.