ПП пита: Защо Сарафов още не е в ареста?

ПП пита: Защо Сарафов още не е в ареста?

3 Октомври, 2025 22:26 936 21

  • пп-
  • михал камбарев-
  • сарафов

Не е редно цялата администрация на президента да употребява коли на НСО. Но въпросът е защо Делян Пеевски използва най-скъпата кола на НС, която е бронирана, защо използва тези ресурси?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Прокуратурата имаме огромен проблем. Имаме превземане на системата. Има проблем с безнаказаността. Това заяви Михал Камбарев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната”, пред БНТ.

„Има тълкувание на ВКС, че главният прокурор не може да бъде в прокуратурата. Предупреждаваме за това от юли месец насам. Големият въпрос, който задаваме, е дали този главен прокурор злоупотребява ли и трябва ли да бъде в ареста. Има хора, които са в ареста, и за които цяла Европа излезе със становище. Питаме защо този главен прокурор е още там и не е в ареста“, подчерта той.

Камбарев обясни, че на този фон има трети случай – делото за двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, при което днес Диан Иванов заявил, че Антон Славчев го е заплашил да лежи в ареста 9 месеца.

„Не е редно цялата администрация на президента да употребява коли на НСО. Но въпросът е защо Делян Пеевски използва най-скъпата кола на НС, която е бронирана, защо използва тези ресурси?", попита още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 2 Отговор
    Една незаконна Хунта е превзела България с преврат на изборите.

    Коментиран от #11, #12, #13

    22:33 03.10.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    18 1 Отговор
    Защото СВИНЕКОМПЛЕКСА /България/ е 1 към 1 с романа на ВЕЛИКИЯТ ОРУЕЛ "Планетата на МАЙМУНИТЕ"...

    22:33 03.10.2025

  • 3 ДрБр

    11 0 Отговор
    Не става само с приказки.
    "Лозето не ще молитва, а мотика."

    22:36 03.10.2025

  • 4 Дебелака ръководи контрабандата

    15 1 Отговор
    Нормално е ръководителя на контрабандните канали да бъде охраняван по този начин! Това не е тайна и се учудвам, че всички се правят на незнаещите! Имат огромен страХ да го кажат

    22:39 03.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо сто грама български малини струват

    7 0 Отговор
    Пет лева и къде отива печалбата.

    22:40 03.10.2025

  • 7 жалко

    13 0 Отговор
    Свинете трябва да висят на ченгелите ,а в територията управляват държава

    22:44 03.10.2025

  • 8 фен

    1 0 Отговор
    Аз питам, Камбарев да няма температура...

    22:47 03.10.2025

  • 9 Здрасти

    1 1 Отговор
    Да така в, що не сте всички вие в ареста? Нима няма за какво?

    22:48 03.10.2025

  • 10 Спецназ

    6 1 Отговор
    За Шиши сън твърдо ЗА!

    да използва най- бронираната кола даже БТР по- ще му прилича.

    Защото идва Коледааааа! :)))

    22:49 03.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Първо,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    почисти запетайките от стените, после коментирай !
    Утре е след час и половина, а влаковете пристигат...

    22:53 03.10.2025

  • 13 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Никаква "Централна...
    Ти си във "F....ти !!!

    23:01 03.10.2025

  • 14 Защото

    0 3 Отговор
    Наш Кире още диша. Кога ще го пратите на курорт. При бай Ставри естествено. К. чо кво се кумри да стяга куфарите и да се приготвя. И той е кандидат за там. Или беж към Канада.

    23:10 03.10.2025

  • 15 Защо е разрешено магазините в България

    2 0 Отговор
    Да въвеждат задължително самотаксуване за българите. Нали щеше да е само за който иска а пък сега нямаш друг избор. Касиерките ще останат без работа. Това ли искате.

    Коментиран от #17

    23:11 03.10.2025

  • 16 иван костов

    1 1 Отговор
    А защо ппдб/ЛГБТ не е в затвора? Престъпна организация, която за кратко време се опита да надмине герб по кражби и престъпления!

    23:13 03.10.2025

  • 17 иван костов

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Защо е разрешено магазините в България":

    Бойкотирам тази фашистка практика!👍

    23:16 03.10.2025

  • 18 Дон Отворко

    2 0 Отговор
    Защото Сарафов е чадър че на двете прасенца и ако изчезне и дойде нормален, лоялен към правото Гл. Прокурор двете прасенца ще изквичат в затвора(ограбиха КТБ, пътищата, рекетират и унищожават всеки бизнес, който им хареса). Двете прасенца-Бочко и Намагнитеният Пеевски.

    23:18 03.10.2025

  • 19 Който знае

    1 1 Отговор
    Не е в ареста, ,същото се сдушихте с герб в "сглобката", тъпаци такива. Сега ви опъват по често от колкото Ченгиз хан е яздил кобилата си. Предатели мръсни, предадохте народа , сега правите френска любов на свинята и банкята, вместо да ядете пържоли и тиквеници.

    23:19 03.10.2025

  • 20 Никой

    0 0 Отговор
    Няма проблем - показаха му вратата. Момчето това си може.

    23:24 03.10.2025

  • 21 Дон Хуан

    1 0 Отговор
    Плащате си цената на сглобката евтини ППейски, уличници. Наистина сте предатели! Шиши, Биби и Сарафчето щяха да са в затвора, ако не бяхте се изкусили да правите правителство с ГЕРБ. Приключихте! Герб трябва да са ви вечно благодарни че ги спасихте от колапс.

    23:25 03.10.2025

