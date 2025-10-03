ПП пита: Защо Сарафов още не е в ареста?

В Прокуратурата имаме огромен проблем. Имаме превземане на системата. Има проблем с безнаказаността. Това заяви Михал Камбарев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната”, пред БНТ.

„Има тълкувание на ВКС, че главният прокурор не може да бъде в прокуратурата. Предупреждаваме за това от юли месец насам. Големият въпрос, който задаваме, е дали този главен прокурор злоупотребява ли и трябва ли да бъде в ареста. Има хора, които са в ареста, и за които цяла Европа излезе със становище. Питаме защо този главен прокурор е още там и не е в ареста“, подчерта той.

Камбарев обясни, че на този фон има трети случай – делото за двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, при което днес Диан Иванов заявил, че Антон Славчев го е заплашил да лежи в ареста 9 месеца.

„Не е редно цялата администрация на президента да употребява коли на НСО. Но въпросът е защо Делян Пеевски използва най-скъпата кола на НС, която е бронирана, защо използва тези ресурси?“, попита още той.