ПП пита: Защо Сарафов още не е в ареста?

В Прокуратурата имаме огромен проблем. Имаме превземане на системата. Има проблем с безнаказаността. Това заяви Михал Камбарев, член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната”, пред БНТ.
„Има тълкувание на ВКС, че главният прокурор не може да бъде в прокуратурата. Предупреждаваме за това от юли месец насам. Големият въпрос, който задаваме, е дали този главен прокурор злоупотребява ли и трябва ли да бъде в ареста. Има хора, които са в ареста, и за които цяла Европа излезе със становище. Питаме защо този главен прокурор е още там и не е в ареста“, подчерта той.
Камбарев обясни, че на този фон има трети случай – делото за двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, при което днес Диан Иванов заявил, че Антон Славчев го е заплашил да лежи в ареста 9 месеца.
„Не е редно цялата администрация на президента да употребява коли на НСО. Но въпросът е защо Делян Пеевски използва най-скъпата кола на НС, която е бронирана, защо използва тези ресурси?“, попита още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #12, #13
22:33 03.10.2025
2 АГАТ а Кристи
22:33 03.10.2025
3 ДрБр
"Лозето не ще молитва, а мотика."
22:36 03.10.2025
4 Дебелака ръководи контрабандата
22:39 03.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Защо сто грама български малини струват
22:40 03.10.2025
7 жалко
22:44 03.10.2025
8 фен
22:47 03.10.2025
9 Здрасти
22:48 03.10.2025
10 Спецназ
да използва най- бронираната кола даже БТР по- ще му прилича.
Защото идва Коледааааа! :)))
22:49 03.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Първо,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":почисти запетайките от стените, после коментирай !
Утре е след час и половина, а влаковете пристигат...
22:53 03.10.2025
13 Питане
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Никаква "Централна...
Ти си във "F....ти !!!
23:01 03.10.2025
14 Защото
23:10 03.10.2025
15 Защо е разрешено магазините в България
Коментиран от #17
23:11 03.10.2025
16 иван костов
23:13 03.10.2025
17 иван костов
До коментар #15 от "Защо е разрешено магазините в България":Бойкотирам тази фашистка практика!👍
23:16 03.10.2025
18 Дон Отворко
23:18 03.10.2025
19 Който знае
23:19 03.10.2025
20 Никой
23:24 03.10.2025
21 Дон Хуан
23:25 03.10.2025