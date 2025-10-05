Новини
Последни часове за избора на кметовете на 2025 г.

5 Октомври, 2025 08:04 596

  • кмет на годината-
  • избори

Оспорваният онлайн вот на платформата Kmetnagodinata.bg продължава до 23,59 ч. днес

Последни часове за избора на кметовете на 2025 г. - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Текат последните часове, в които да бъдат определени победителите в конкурса „Кмет на годината“ 2025. На платформата Kmetnagodinata.bg всеки гражданин може да даде своята оценка за градоначалниците само до 23.59 ч. днес, 5 октомври.

Конкурсът се организира за 13-а поредна година от Kmeta.bg.

Оспорвана онлайн надпревара тече във всички 7 категории, където до последния момент лидерите в гласуването имат своите шансове да надделеят над колегите си.

Силна конкуренция

На платформата Kmetnagodinata.bg в реално време може да се проследи битката за една от двете големи категории - „Кмет на годината“. Там са видими резултатите от гласуването за най-високо оценените кметове. При малките общини водачеството временно е при инж. Деян Иванов от Белослав, в средните общини - при кмета на Тунджа Станчо Ставрев, а при големите водят напрегната битка градоначалниците на Ямбол Валентин Ревански и на Пазарджик Петър Куленски, които си разменят водачеството буквално през минути.

В другата голяма категория - „Кмет на гражданите“, няколко кметове имат шансове за победа. При малките общини на челните места са Емануил Манолов (Аврен), д-р Мехмед Мехмед (Ветово) и Григор Даулов (Чавдар). С шансове за титлата при средните общини са инж. Ангел Джоргов (Самоков), Николай Митков (Първомай) и Александър Сабанов (Силистра). При големите общини напред са д-р Христо Грудев (Асеновград), Станислав Владимиров (Перник) и д-р инж. Даниел Панов (Велико Търново).

Имената не са посочени според броя на гласовете, а времето е достатъчно, за да могат да напреднат и други кандидати.

В технологичната категория „Смарт Сити“ резултатите също са близки. При големите общини напред в гласуването засега са кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на София Васил Терзиев. При средните общини с най-голям вот са д-р Дарин Димитров (Търговище) и Александър Сабанов (Силистра). При малките цели трима кметове имат големи шансове за победата - Ивайло Крачолов (Чирпан), Григор Даулов (Чавдар) и инж. Владимир Александров (Етрополе).

Още по-разгорещена е надпреварата в новата тази година категория „Инвестици и растеж“. При малките общини най-високо оценени са инж. Деян Иванов (Белослав) и Емануил Манолов (Аврен). При средните първенството се оспорва от Станчо Ставрев (Тунджа) и Николай Митков (Първомай). При големите отново кметът на Стара Загора Живко Тодоров печели висок вот, както и столичният кмет Васил Терзиев и кмета на Ямбол Валентин Ревански.

Конкуренти в традиционно силната категория „Градска среда“ при малките общини са Емануил Маналов (Аврен), инж. Пеньо Ненов (Бяла, област Варна) и инж. Деян Иванов (Белослав). При средните общини титлата оспорват Донка Михайлова (Троян), Станчо Ставрев (Тунджа) и Александър Сабанов (Силистра). При големите вотът на хората засега фяворизира кметовете на Ямбол Валентин Ревански, на Благоевград Методи Байкушев и на Стара Загора Живко Тодоров.

Голяма битка се очертава и в категория „Туризъм и култура“, където при малките общини спорят Марин Киров (Царево), Диана Овчарова (Ивайловград) и Боян Минков (Белоградчик). При средните най-голям вот имат засега Донка Михайлова (Троян) и Николай Димитров (Несебър), а при големите общини – д-р инж. Даниел Панов (Велико Търново), Таня Христова (Габрово) и Димитър Николов (Бургас).

Очаквано горещо състезание тече и в „Спорт и младежки политики“. При малките общини начело се открояват инж. Владимир Александров (Етрополе) и Григор Даулов (Чавдар). При средните спорят Николай Димитров (Несебър) и инж. Ангел Джоргов (Самоков). С най-много гласове от гражданите при големите общини са кметовете на Хасково Станислав Дечев, на Бургас Димитър Николов и на Враца Калин Каменов.

В оставащите часове до 23,59 ч. днес лидерството може да претърпи пълна промяна, затова нека всеки, който има желание, да даде своя вот за най-заслужилите кметове!

Регламент

Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат в една от двете основни категории - „Кмет на годината" или „Кмет на гражданите".

На платформата Kmetnagodinata.bg всеки може да даде своя вот единствено от IP адреси на територията на България.

Регистрацията се извършва по три начина:

  • чрез профил във Facebook
  • чрез профил в Google
  • чрез имейл (след потвърждение)

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

Участници и критерии

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

  • Малки общини - до 20 000 жители
  • Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители
  • Големи общини - над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Финал и церемония

Големият финал на „Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени и наградени победителите.

Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1 на 12 октомври 2025 г.

Партньори и подкрепа

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Геотрейдинг, Виваком, Биовет, efbet, Кредисимо, Електрохолд, Минстрой холдинг, Борика, Метрореклама, Билборд.


