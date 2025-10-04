Терзиев за кризата със сметопочистването в "Люлин" и "Красно село": Ще се справим, защото сме мислили предварително

Столичната община въвежда от утре кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" заради изтеклите договори с фирми, извозващи боклука.
Пред БНР кметът Васил Терзиев увери, че тези райони няма да останат без почистване, а боклукът ще се извозва с камиони на Завода за преработка на отпадъците, познат като СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъците.
"Като всяка друга криза - ще се справим, защото ние сме мислили предварително. Имаме различни планове, но ще трябва заедно с гражданите да се справим, тъй като и от тях ще се очаква съдействие - да изхвърлят разделно, където могат, да следват инструкциите за това къде какви контейнери има, да не хвърлят едрогабаритни отпадъци.
Кметът е категоричен, че няма ситуация, в която да приеме цена от 400 лева на тон за сметоизвозване.
"Гражданите ще го усетят по това, че няма да минават камионите за боклук 3 пъти дневно да почистват".
Терзиев очаква проблемите да продължат с месеци.
1 бг роден управляващ
Коментиран от #4
08:38 04.10.2025
2 Хахаха
08:38 04.10.2025
3 кастроли
08:38 04.10.2025
4 Шоп
До коментар #1 от "бг роден управляващ":ама този ухиления засега само създава а не решава нищо
08:39 04.10.2025
5 ристю
08:42 04.10.2025
6 Мюмю
08:48 04.10.2025
7 Моарейн
08:48 04.10.2025
8 много пъти ЧЕ
Коментиран от #13
08:51 04.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хахаха
08:52 04.10.2025
11 мъкаааа
08:53 04.10.2025
12 Никой
Щома са изтекли догтоворите - това е шанс. Сега ще има бесни провокации от страна на мутрите - едва ли ще са само от ГЕРБ - но колективно.
08:53 04.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.