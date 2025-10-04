Новини
Терзиев за кризата със сметопочистването в "Люлин" и "Красно село": Ще се справим, защото сме мислили предварително

4 Октомври, 2025 08:32 482 13

  • васил терзиев-
  • проблеми-
  • сметопочистване-
  • люлин-
  • красно село

Кметът е категоричен, че няма ситуация, в която да приеме цена от 400 лева на тон за сметоизвозване.

Терзиев за кризата със сметопочистването в "Люлин" и "Красно село": Ще се справим, защото сме мислили предварително - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Столичната община въвежда от утре кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" заради изтеклите договори с фирми, извозващи боклука.

Пред БНР кметът Васил Терзиев увери, че тези райони няма да останат без почистване, а боклукът ще се извозва с камиони на Завода за преработка на отпадъците, познат като СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъците.

"Като всяка друга криза - ще се справим, защото ние сме мислили предварително. Имаме различни планове, но ще трябва заедно с гражданите да се справим, тъй като и от тях ще се очаква съдействие - да изхвърлят разделно, където могат, да следват инструкциите за това къде какви контейнери има, да не хвърлят едрогабаритни отпадъци.

Кметът е категоричен, че няма ситуация, в която да приеме цена от 400 лева на тон за сметоизвозване.

"Гражданите ще го усетят по това, че няма да минават камионите за боклук 3 пъти дневно да почистват".

Терзиев очаква проблемите да продължат с месеци.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бг роден управляващ

    8 2 Отговор
    направи проблем, за да се дуеш, че си го решил(евентуално)

    Коментиран от #4

    08:38 04.10.2025

  • 2 Хахаха

    10 2 Отговор
    Паветната кретения никога за нищо не мисли! Освен да увеличи рекета на софиянци! Е , Мис Бони замечтано оглежда царевични какалашки на пазара...

    08:38 04.10.2025

  • 3 кастроли

    7 2 Отговор
    Хайде да ви видим,как ще се справите,че иде още даш. Ако се справите,всичката вода ще се изтече в канала. Иначе там ще сте вие.

    08:38 04.10.2025

  • 4 Шоп

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "бг роден управляващ":

    ама този ухиления засега само създава а не решава нищо

    08:39 04.10.2025

  • 5 ристю

    0 1 Отговор
    В Красното село има красни мацки.

    08:42 04.10.2025

  • 6 Мюмю

    7 0 Отговор
    ние сме мислили при тези е нещо като дървен камък и суха вода

    08:48 04.10.2025

  • 7 Моарейн

    8 0 Отговор
    Ти да видиш, те можели да мислят! Дано не са като оная патка, която мислила, мислила и от мислене умряла на бунището. Жалкари!

    08:48 04.10.2025

  • 8 много пъти ЧЕ

    6 0 Отговор
    Този човечец е истинско бедствие , обаче - софиянци си го избраха ( е , с помощта на СИЕЛА и ала-бала) , избраха си го въпреки , че бяха наясно с ДС и ЦК на БКП биографията (му) , въпреки , че бяха наясно , че (въпреки , че му се подариха няколко военни завода) - той успя да си съсипе бизнеса си , въпреки , че бяха наясно , че е платил 5 млн. на Петков , Василев и Христо Иванов , за да го лансират за кмет на София , избраха си го на пук - е , след като вече им е кмет - ДА НЕ ПЛАЧАТ !

    Коментиран от #13

    08:51 04.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хахаха

    5 0 Отговор
    Ако беше мислил предварително нямаше да има криза:) Не е лесно да си прoст...пaрдoн умнокрасив:)))

    08:52 04.10.2025

  • 11 мъкаааа

    2 0 Отговор
    да изхвърлят разделно, където могат,.......Хвърлят-не! Просто си оставят празните кутийки от безалкохолни напитки по тротоарите.Опаковките от храни също. Там могат.

    08:53 04.10.2025

  • 12 Никой

    0 1 Отговор
    Навсякъде мафията владее - боклука или - ако има пристанище - доковете, тоест - разтоварните дейности - това им е традиция. Мафията владее и други дейности - ще е интересно дали ще се справим сега. Това е повод да се отървем - все пак ни се качиха на главата.

    Щома са изтекли догтоворите - това е шанс. Сега ще има бесни провокации от страна на мутрите - едва ли ще са само от ГЕРБ - но колективно.

    08:53 04.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

