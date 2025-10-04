Терзиев за кризата със сметопочистването в "Люлин" и "Красно село": Ще се справим, защото сме мислили предварително

Столичната община въвежда от утре кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" заради изтеклите договори с фирми, извозващи боклука.

Пред БНР кметът Васил Терзиев увери, че тези райони няма да останат без почистване, а боклукът ще се извозва с камиони на Завода за преработка на отпадъците, познат като СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъците.

"Като всяка друга криза - ще се справим, защото ние сме мислили предварително. Имаме различни планове, но ще трябва заедно с гражданите да се справим, тъй като и от тях ще се очаква съдействие - да изхвърлят разделно, където могат, да следват инструкциите за това къде какви контейнери има, да не хвърлят едрогабаритни отпадъци.

Кметът е категоричен, че няма ситуация, в която да приеме цена от 400 лева на тон за сметоизвозване.

"Гражданите ще го усетят по това, че няма да минават камионите за боклук 3 пъти дневно да почистват".

Терзиев очаква проблемите да продължат с месеци.