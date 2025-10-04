Новини
От Meteo Balkans прогнозирали наводнението в "Елените" преди години. Но никой не им обърнал внимание

4 Октомври, 2025 12:11

Преди години направихме симулации за евентуални наводнения в Монтанско, Царево и Приморско и, разбира се, получихме огромен хейт, казват още синоптиците

От Meteo Balkans прогнозирали наводнението в "Елените" преди години. Но никой не им обърнал внимание - 1
Снимка: Meteo Balkans
Ани Ефремова

Процесът приключи, но потопът остана в комплекс "Елените". Преди години направихме симулации за евентуални наводнения в Монтанско, Царево и Приморско и, разбира се, получихме огромен хейт. Това пишат на страницата си във фейсбук синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от "Фокус".

"Късно, до 2 часа през нощта, работихме по тази симулация, която много детайлно описва реалността. Сравнявахме резултатите със снимки, заснети с дрон, за да избегнем обвинения, че симулациите са грешни. Моделирането само по себе си е точно. Ако имахме по-добра и детайлна карта на топографията на района, щеше да е още по-точно.

Ето какво се случва, когато нивото на малка река се вдигне с 5 метра. Вчера публикувахме прогнозна карта за нивото на реките. Не всяка река създава бедствие, и когато е отбелязана в червено, това не означава автоматично апокалипсис.

Но когато бедствието се случи, времето за реакция е въпрос на минути.

Замислите се, идват нови валеж, дано да не се повтори...", предупреждават синоптиците.


България
  • 1 Тони

    8 0 Отговор
    Екоминистърът за трагедията в "Елените": Дъждът е предизвикал прииждане на дере - там река няма!
    На архивната сателитна снимка от 2003 г. можете сами да видите реката, която я няма, как се влива в морето.
    Очаквам Митов сега да излезе и да ни обясни, как с недоверието си в институциите рушим държавността!

    12:16 04.10.2025

  • 2 Никито

    14 0 Отговор
    А Аквапарка се казва Атлантида!
    Случайност?

    12:17 04.10.2025

  • 3 Ясен

    28 0 Отговор
    Не ви е виновно глобалното затопляне, а архитекта и кмета. Кой строи в дере?

    Коментиран от #19

    12:18 04.10.2025

  • 4 Стоян Иванов

    22 0 Отговор
    Ами това е следствие на народното безхаберие и гласуване за един мутро мафиотски капитализъм

    12:19 04.10.2025

  • 5 Кой има пари

    14 0 Отговор
    за такива строежи?
    Какво ме топли това, аз никога не съм бил там и няма и да стъпя там.

    Коментиран от #10

    12:19 04.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 8 Отговор
    Половин България е без ток и не могат да го оправят защото частите са в Украйна.

    12:21 04.10.2025

  • 7 Как

    16 0 Отговор
    да обърнат внимание , като мислят всеки ден нови далавери , какво и как могат да заграбят ! Такива субекти бол на Елените и Свети Влас ! Душмани на природата в името на парите , но тя не прощава !

    12:22 04.10.2025

  • 8 Нищо ново

    12 0 Отговор
    Алчността и реалистичното мислене са вечни врагове, защото вторите развалят хармонията в съществуването на първите.

    12:22 04.10.2025

  • 9 Сила

    9 0 Отговор
    Нищо не се чува за Диневи , какво става , къде да тези честни и отрудени братя и цялата им кохорта миски , деца , слуги , платени мисирки и общинските им служители ....?!? Кой ще плаща масрафа по разчистването на частните им имоти ?!?

    Коментиран от #14

    12:22 04.10.2025

  • 10 Не си

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой има пари":

    изпуснал абсолютно нищо !

    12:22 04.10.2025

  • 11 Сталин

    17 0 Отговор
    Къде са ония корумпирани кvрви дето ги сложиха за съдии и прокурори да започнат арестите на тия корумпета и негодници които раздаваха разрешителни за строежи в забранени зони,ако и този път няма арестувани това означава че тези негодници прикриват престъпления и корупция заради което бяха убити много хора в България

    Коментиран от #20

    12:22 04.10.2025

  • 12 име

    14 0 Отговор
    Дано новите валежи други ден да отнесат всички хотели на алчните мутри в морето. Никви доброволци за тия в Елените. И никакви пари и помощ отпдържавата. Да си плащат сами за разчистване.

    12:24 04.10.2025

  • 13 В бг медиите от април 2002 г. !

    5 0 Отговор
    Цитат:
    "Ваканционно селище “Елените” има ново ръководство
    от началото на седмицата, като за изпълнителни директори
    са избрани Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела.

    Макар официално да липсва информация за смяна на собствеността,
    според близки до курорта източници освен ново ръководство
    “Елените” вече има и нов собственик в лицето на пловдивчанина Арабаджиев.

    Мажоритарен акционер във ваканционното селище е РМД “Елените инвест”.
    Точно то е със сменена собственост според..... и т.н."

    12:25 04.10.2025

  • 14 "Като

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    си има циганина брада , да си има и бръснач" както казва народът . Кой да им чисти ? Безплатно ? Да наемат фирми или хора , да им купят предпазни ботуши и работни облекла и те също да се включат с цялата сюрия от какви ли не покрай тях ! До сега трябваше да са го направили , ноооооо - пари от въздуха , лесно се пилеят , та и тия братя мургавели .

    12:28 04.10.2025

  • 15 хайде бе

    8 0 Отговор
    Да дойдат фадромите и да изчистят Елените, където вероятно няма вече никакви елени и сърни
    Иначе тези строежи и пари не са заработени на заплата и от 8:00 до 17:00 работно време, така че откъдето са дошли, там са отишли

    12:28 04.10.2025

  • 16 Здрасти

    3 0 Отговор
    Колко от имотите имат застраховка? Или много питам.

    12:29 04.10.2025

  • 17 хммм

    6 0 Отговор
    вижте панамските файлове, там има много изтекла информация за офшорките и действителните собственици на този скъп наводнен комплекс....

    12:30 04.10.2025

  • 18 бгполитик

    4 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!!

    12:30 04.10.2025

  • 19 Как кой?

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ясен":

    Как кой? Лакома мутра, кредитен милионер, митничари,даяджии, магистрати... И сега - дайте другарЕ доброволци да спасяваме мутроците! Че и армията без подарените БТР-и да им бърше дирника.

    12:31 04.10.2025

  • 20 Прав сте за въпросите, всички се чудим

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Защо няма ефективно и СПРАВЕДЛИВО правосъдие тук ли?
    АМИ ЗАЩОТО ПРОМЕНИХА ЧЛ.7 ОТ СТАРАТА КОНСТИТУЦИЯ
    в която пишеше нещо съвсем просто и абсолютно демократично
    Глас народен, глас Божии!, и по-конкретно...

    Там в тази Конституция на Народна Република България
    пишеше, че ДЕПУТАТИ и МАГИСТРАТИ са СМЕНЯЕМИ!
    Ако не работят честно и почтено, и за интересите на българския народ.

    Пък в новата Конституция беше записано, че
    магистратите са НЕ-СМЕНЯЕМИ!
    Не-сменяеми, което изглежда се тълкува като НЕ-досегаеми.
    Фактите и реалността пред очите и разума на цяла България!!!

    12:33 04.10.2025

  • 21 Азраел

    1 0 Отговор
    Да отива Нетаняху да им почисти хотелите на мутрите

    12:39 04.10.2025

  • 22 Счетоводителя

    1 0 Отговор
    Далавера отвсякъде.Крадяха пари за строежите, сега ще крадат от почистването

    12:40 04.10.2025

