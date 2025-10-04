От Meteo Balkans прогнозирали наводнението в "Елените" преди години. Но никой не им обърнал внимание

Процесът приключи, но потопът остана в комплекс "Елените". Преди години направихме симулации за евентуални наводнения в Монтанско, Царево и Приморско и, разбира се, получихме огромен хейт. Това пишат на страницата си във фейсбук синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от "Фокус".
"Късно, до 2 часа през нощта, работихме по тази симулация, която много детайлно описва реалността. Сравнявахме резултатите със снимки, заснети с дрон, за да избегнем обвинения, че симулациите са грешни. Моделирането само по себе си е точно. Ако имахме по-добра и детайлна карта на топографията на района, щеше да е още по-точно.
Ето какво се случва, когато нивото на малка река се вдигне с 5 метра. Вчера публикувахме прогнозна карта за нивото на реките. Не всяка река създава бедствие, и когато е отбелязана в червено, това не означава автоматично апокалипсис.
Но когато бедствието се случи, времето за реакция е въпрос на минути.
Замислите се, идват нови валеж, дано да не се повтори...", предупреждават синоптиците.
На архивната сателитна снимка от 2003 г. можете сами да видите реката, която я няма, как се влива в морето.
Очаквам Митов сега да излезе и да ни обясни, как с недоверието си в институциите рушим държавността!
Коментиран от #19
Какво ме топли това, аз никога не съм бил там и няма и да стъпя там.
Коментиран от #10
Коментиран от #14
До коментар #5 от "Кой има пари":изпуснал абсолютно нищо !
Коментиран от #20
13 В бг медиите от април 2002 г. !
"Ваканционно селище “Елените” има ново ръководство
от началото на седмицата, като за изпълнителни директори
са избрани Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела.
Макар официално да липсва информация за смяна на собствеността,
според близки до курорта източници освен ново ръководство
“Елените” вече има и нов собственик в лицето на пловдивчанина Арабаджиев.
Мажоритарен акционер във ваканционното селище е РМД “Елените инвест”.
Точно то е със сменена собственост според..... и т.н."
До коментар #9 от "Сила":си има циганина брада , да си има и бръснач" както казва народът . Кой да им чисти ? Безплатно ? Да наемат фирми или хора , да им купят предпазни ботуши и работни облекла и те също да се включат с цялата сюрия от какви ли не покрай тях ! До сега трябваше да са го направили , ноооооо - пари от въздуха , лесно се пилеят , та и тия братя мургавели .
Иначе тези строежи и пари не са заработени на заплата и от 8:00 до 17:00 работно време, така че откъдето са дошли, там са отишли
До коментар #3 от "Ясен":Как кой? Лакома мутра, кредитен милионер, митничари,даяджии, магистрати... И сега - дайте другарЕ доброволци да спасяваме мутроците! Че и армията без подарените БТР-и да им бърше дирника.
До коментар #11 от "Сталин":Защо няма ефективно и СПРАВЕДЛИВО правосъдие тук ли?
АМИ ЗАЩОТО ПРОМЕНИХА ЧЛ.7 ОТ СТАРАТА КОНСТИТУЦИЯ
в която пишеше нещо съвсем просто и абсолютно демократично
Глас народен, глас Божии!, и по-конкретно...
Там в тази Конституция на Народна Република България
пишеше, че ДЕПУТАТИ и МАГИСТРАТИ са СМЕНЯЕМИ!
Ако не работят честно и почтено, и за интересите на българския народ.
Пък в новата Конституция беше записано, че
магистратите са НЕ-СМЕНЯЕМИ!
Не-сменяеми, което изглежда се тълкува като НЕ-досегаеми.
Фактите и реалността пред очите и разума на цяла България!!!
