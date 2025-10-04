Новини
ИПБ към Слави Трифонов: Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. (ДОКУМЕНТИ)

4 Октомври, 2025 12:39 2 144 42

- Вицепремиерът Гроздан Караджов, отговарящ за безопасността по пътищата, не успява да овладее кризата. Само през първите три дни на октомври загиналите при пътнотранспортни произшествия са 7 души. Този факт е ужасяващ и показва липсата на стратегия, координация и политическа воля, коментират още пътните експерти

ИПБ към Слави Трифонов: Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. (ДОКУМЕНТИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес, след един от най-сериозните корупционни скандали в последните години, добил и международен отзвук, мълчанието и бездействието са недопустими. Най-естественият и почтен ход е незабавно да бъде поета политическа отговорност и да бъде освободено цялото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията. Това се казва в отворено писмо, изпратено от Института за пътна безопасност до Слави Трифонов-"министър-председател №5 на Република България". Ето и още от писмото:

Това ръководство няма морална легитимност да провежда каквито и да било антикорупционни реформи, поради следните причини:

- В продължение на 9 месеца в системата се изгражда благоприятна среда за корупция. Очевидна е хладнокръвната наглост, с която са били искани подкупи от шофьори на товарни автомобили – престъпления, които свидетелстват за дълбоко вкоренена безнаказаност.

- Още през юни 2025 г. политическото ръководство на ИТН е било официално уведомено за изграждането на организирана корупционна схема от новоназначени служители. Вместо да предприеме действия, то стартира процедура по дисциплинарно уволнение срещу служителя, подал сигнала. (Сигнал с № 13-00-43 от 30.06.2025 г. е на разположение).

- Вицепремиерът Гроздан Караджов, отговарящ за безопасността по пътищата, не успява да овладее кризата. Само през първите три дни на октомври загиналите при пътнотранспортни произшествия са 7 души. Този факт е ужасяващ и показва липсата на стратегия, координация и политическа воля.

Г-н Трифонов, ако във Вас е останала частица от онази гражданска съвест, с която години наред говорихте от екрана за справедливост и отговорност – сега е моментът да се намесите. Да докажете, че думите Ви не са били просто сценарий, а дълбока вътрешна убеденост.

Мълчанието в този момент не е неутралност. То е съучастие. А всяко съучастие в корупция и безотговорност води до трагедии – на пътя и в обществото.

Вселената наистина коригира несправедливостите. Но когато хората на отговорни позиции не реагират навреме, тези корекции често идват твърде болезнено.

Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. Намесете се.

Ето и пълния текст на писмото от ИПБ:

ОТВОРЕНО ПИСМО

До г-н Слави Трифонов – министър-председател №5 на Република България

От Института за пътна безопасност

Уважаеми г-н Трифонов,

Обръщаме се към Вас не с политическо послание, а с искрено гражданско безпокойство. Защото вярваме, че дори и извън светлините на прожекторите, все още притежавате влияние в политическата формация „Има такъв народ“ – партията, която Вие създадохте и която поеха ангажимент да бъде гарант за морал, чест и почтеност в българската политика.

Днес, след един от най-сериозните корупционни скандали в последните години, добил и международен отзвук, мълчанието и бездействието са недопустими. Най-естественият и почтен ход е незабавно да бъде поета политическа отговорност и да бъде освободено цялото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията.

Това ръководство няма морална легитимност да провежда каквито и да било антикорупционни реформи, поради следните причини:

• В продължение на 9 месеца в системата се изгражда благоприятна среда за корупция. Очевидна е хладнокръвната наглост, с която са били искани подкупи от шофьори на товарни автомобили – престъпления, които свидетелстват за дълбоко вкоренена безнаказаност.

• Още през юни 2025 г. политическото ръководство на ИТН е било официално уведомено за изграждането на организирана корупционна схема от новоназначени служители. Вместо да предприеме действия, то стартира процедура по дисциплинарно уволнение срещу служителя, подал сигнала. (Сигнал с № 13-00-43 от 30.06.2025 г. е на разположение).

• Вицепремиерът Гроздан Караджов, отговарящ за безопасността по пътищата, не успява да овладее кризата. Само през първите три дни на октомври загиналите при пътнотранспортни произшествия са 7 души. Този факт е ужасяващ и показва липсата на стратегия, координация и политическа воля.

Г-н Трифонов, ако във Вас е останала частица от онази гражданска съвест, с която години наред говорихте от екрана за справедливост и отговорност – сега е моментът да се намесите. Да докажете, че думите Ви не са били просто сценарий, а дълбока вътрешна убеденост.

Мълчанието в този момент не е неутралност. То е съучастие. А всяко съучастие в корупция и безотговорност води до трагедии – на пътя и в обществото.

Вселената наистина коригира несправедливостите. Но когато хората на отговорни позиции не реагират навреме, тези корекции често идват твърде болезнено.

Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. Намесете се.

ИПБ към Слави Трифонов: Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: ИПБ

ИПБ към Слави Трифонов: Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: ИПБ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мулти славуца

    49 3 Отговор
    едно ферари с цвят червен, едно за бою друго за мен.......

    Коментиран от #3, #11

    12:41 04.10.2025

  • 2 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    24 5 Отговор
    Тия от ИПВ защо са се загледали в милиарда на слаФчо чалгарчето?
    Ммммм, МакедониоооОООО ?

    12:43 04.10.2025

  • 3 допълнение

    33 3 Отговор

    До коментар #1 от "мулти славуца":

    И за шиши, и за шиши!

    12:45 04.10.2025

  • 4 тошко 🐒

    33 1 Отговор
    Тези да не би да търсят усещане за корупция в Слави и сценаристчетата ?
    Те не могат да усетят как Шиши им го е натопорчил до сливиците ....

    12:47 04.10.2025

  • 5 456

    31 5 Отговор
    7 човека за 3 дни. Ужасно. То руснаците не трепят толкова / мирно население/ в Осрайна.

    Коментиран от #31

    12:48 04.10.2025

  • 6 Факт !

    50 4 Отговор
    Слафчо унищожи единственото правителство, в което мyтpите борисов и пеевски не участваха.
    За да угоди на Таки, на които бяха отнели контрола по митниците.
    ИТН са главния виновник за възхода на ДПС Ново начало !

    12:50 04.10.2025

  • 7 Гацо Бацов

    34 4 Отговор
    Зулусът–родолюбец, /но излъгал и предал българския народ/, е зает да пише патриотични постчета във Фейсбук и едва ли ще обърне внимание на ИПБ.

    12:51 04.10.2025

  • 8 Ха,ха.Мумията чалгата да поеме

    38 2 Отговор
    Отговорност?Той отговаря само за македонския космонавт

    12:52 04.10.2025

  • 9 Помните ли?

    28 3 Отговор
    Че първата роля на Славуца в Ку-Ку беше на Станислава Фон Трифонезе. После се разбра, че в някои среди го наричали Славуца.

    12:53 04.10.2025

  • 10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    15 8 Отговор
    И на децата в детската градина е ясно, че ИТН, Величие, вГъzpaждани са патерици на мафията на ДС-КГБ: ГЕРБ, БСП, ДПС

    12:53 04.10.2025

  • 11 Може и да има такъв народ, но

    38 4 Отговор

    До коментар #1 от "мулти славуца":

    няма такива продажници, като Слави Тифонов и обкръжението му от депутати и министри. Слушкат, вдигат си в съгласие с Тиквата и ПееФ мазните ръчички и папкат. Слушкат и папкат, нали Слави?!

    12:54 04.10.2025

  • 12 колю надървения

    22 4 Отговор
    абе кой го брои за жив тоа к@пут ,мухите го кацат тоя нещастник ,що се дърпа още не знам ,

    12:55 04.10.2025

  • 13 Промяна

    3 15 Отговор
    СОРОСКИТЕ ЗДРАВО СЪЗДАВАТ ХАОС Е НЯМА ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ СОРОСКИТЕ НПО СЕГА

    Коментиран от #15

    12:59 04.10.2025

  • 14 УЧИНДОЛСКИЯ ЗУЛУС НАГЛО излъга НАРОДА

    19 4 Отговор
    УЧИНДОЛСКИЯ БОКЛУК ЗУЛУС СЕ НААКА КАТО ЛЕГНА НА ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ЩЕ ГО ЗАСТИГНЕ ПРОКОБАТА БОЙКОВА КАТО АТАКА И ВМРО. УЧИНДОЛСКА ПАТЕРИЦА НА МАФИОТА РАЗБОЙКО. НИКОГА ИТН. И ПЛЕЩИ ЛУЖИ И ЛЪЖИ ПО НЕГАВАТА ЧАЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. УЧИНДОЛСКА ТА ПАРТИЯ СЪМ Я ОТПИСАЛ.

    13:02 04.10.2025

  • 15 Искаш да кажеш,че

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    ВКС създава хаос?А да знаеш,че решенията на Съда се изпълняват,а не се коментират?

    Коментиран от #42

    13:05 04.10.2025

  • 16 това сериозно ли?

    17 2 Отговор
    Морална отговорност? Първо ще трябва да му обясните що е това морал и после да го разсмивате. Неслучайно по концертите си Славуца си показваше татуировката "Аз идвам и водя ада след себе си". Изпълни си обещанието и доведе ада. Вие от този, който доведе за премиер Малкия Мук и онзи със шнорхелите, и направи депутати смешниците Тошко и Станиславчо, ли очаквате да мисли за жертвите по пътя, за жертвите от наводненията или пожарите? Забравете.

    13:06 04.10.2025

  • 17 Този

    16 4 Отговор
    нарцис , самовлюбения селяндур , и морал ? Мазен винаги за гръб и облаги със силните на деня , независимо кои и какви ! И плюнка му е много !9

    13:08 04.10.2025

  • 19 Хххххххх

    11 3 Отговор
    А не така, както каза родителя на Сияна/ който явно се готви за политик, или най малко президент/ за всичко в България са виновни шофьорите и обикновените хора, но никога политиците, а още по малко министрите! А както казват Бойко и Делянчо в България всичко е отлично.

    13:08 04.10.2025

  • 20 Бившия евродепутат...Бареков

    13 0 Отговор
    И медията на Пеевски в-к Уйкенд с потресаващи разкрития-
    🚨🚔 Хора на Шиши: Царят на Кючека Слави прибира 100 бона месечно и рушвета от Краля на Забавленията Роби Уилямс💰⁉️

    СлавиТрифонов РобиУилямс ДАИ Пеевски ГрозданКараджов ОрлинАлексиев

    Вестник на Пеевски гръмна: Слави Трифонов прибирал по 100 бона месечно от подкупите в ДАИ, които обраха Роби Уилямс?!
    Слави и сивият кардинал на ИТН, която вече не съществува като партия, били на върха на корупционната пирамида в ДАИ. Тази бомба хвърля Уикенд, който е вестник от корпулентните медийни обръчи на Делян Пеевски.

    Коментиран от #21, #24

    13:12 04.10.2025

  • 21 Ужасяващо е

    12 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бившия евродепутат...Бареков":

    Според медията на Шишкото, под Слави и Орлин в пътната мафия са пипалото им в Транспорта министър Гроздан Караджов – Бай Гроздан и Слави Монов, шеф на ДАИ, който все още не е уволнен. Безочие и наглост на макс. Монов бил докаран на поста от Алексиев от Столичния автотранспорт. Алексиев бе известен като ковчежника на ГЕРБ в СОС, докато оглавяваше Финансовата комисия. Сега върти бизнеса в две министерства – Икономиката и Транспорта, в които дели с Шишкото и аверите му. Говори се, че месечно само от ВМЗ и ВПК в сектора се крадат чисто по 100 милиона. С кражбите в Транспорта печалбата за корупционерите била почти двойна.Преди седмица Пеевски е дърпaл yшитe на Алексиев в Дубай е и обявил, че държи с рушвети и ceкc компромати цялата ПГ на ИТН. Ако Слави напусне, групата остава с мен, казал Шишкото. Вътре в групата има и две депутатки – пaчaври, които от дълго време изпълнявали ролята на ceкc aтрибути за Шишковците. За едната, която е бивша танцьорка от пилона на Шоуто, излязоха пoрно кадри,но има и още снимки и видео с хард изпълнения, кое от кое по-страховити и пeрвeрзни. Лошото е, че с тяx се държат в зависимост и подчинение като кyчета народни представители. В УЙКЕНД пишат, че парите стигали кеш до шофьора на Дългия или в Боянския му палат, който бе осветен от Николай Бареков и Ивелин Михайлов.

    13:13 04.10.2025

  • 22 губите си времето

    9 1 Отговор
    Не го търсете по морални казуси! Някой пост за представянето на спортистите ни в чужбина повече му подхожда на интелектуалното ниво. И не забравяйте, че успя да се дипломира чак на 50 г.!

    13:13 04.10.2025

  • 23 Отряд1

    13 2 Отговор
    Народът има ген, който периодично се проявява в поведенито на самият народ и отношението му към действителността. Този ген е генът Юда!

    Народът страда от предателите си и дори се гордее с това.
    При Трифонов - генът е експресивен и доминантен.


    Този човек е национален предател!
    ТОЧКА.

    Коментиран от #25

    13:15 04.10.2025

  • 24 Потрес и кошмар

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бившия евродепутат...Бареков":

    Бившият евродепутат Бареков е публикувал снимки в профила си на 2-те депутатки от ИТН - Павела Митова и Петя Димитрова. Едната е секс отдушник на късия тошко маймун африкански а другата на ментора на ИТН орлин алексиев. От времето като труженички и практикуващи садо-мазо. Втората танцьорка в шоуто на слави е с маска и както майка й е родила. Все е имало боклуци в НС но като тези чалгари не е имало никога досега.

    13:17 04.10.2025

  • 25 Шматков,

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Отряд1":

    Небългарите не са част от народа!

    13:26 04.10.2025

  • 26 ццц

    3 1 Отговор
    ИПБ, ако може, кажете му го с по-прости изречения.

    13:40 04.10.2025

  • 27 Цървул

    5 2 Отговор
    Какво го занимавате със някакви си жертви . Той сега печели и ни продава всички . Нищо не разбирате вие .

    13:41 04.10.2025

  • 28 Буден

    3 1 Отговор
    Отчитането е възходящо с голяма вероятност?!!!

    13:45 04.10.2025

  • 29 Дядо Благо

    3 1 Отговор
    ДАЙ е рекетьорска групировка и спешно трябва да бъде премахната. Участниците в тази престъпна мрежа да бъдат съдени и да получат справедливи и заслужени присъди!

    13:46 04.10.2025

  • 30 Смешник

    5 2 Отговор
    Този Караджов си беше корумпиран от едно време и винаги си е бутал за власт А що се отнася до Слави той си е същата мутра като Тиквата и Шиши

    13:51 04.10.2025

  • 31 ?????

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "456":

    руснаците избиха милиони мирни жители на братски тям народ, и продължават. Но гладките мозъци на болшивиките не виждат това - слепи са и са подкупни. За жълти копейки продават христианските души на нещастния украински народ. Срамота!
    Това е същото, като ние да влезем в нашата македонска земя и да започнем да убиваме къде, когото срещнем, само защото той не разбрал, че е българин.

    Коментиран от #34

    13:53 04.10.2025

  • 32 И ся кво?!

    4 2 Отговор
    Слави ще си го премести и ще си тананика-
    ,,Едно Ферари с цвят червен..."....!

    13:53 04.10.2025

  • 33 БОКЛУЦИ

    8 2 Отговор
    СКРИЙ СЕ И ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ, ЗАЩОТО НЕ СИ НИТО ЗА ГЛЕДАНЕ НИТО ЗА СЛУШАНЕ.
    ПРЕДАТЕЛ.
    ЕДНА ЖЕНА НЕ МОЖА ДА ЗАДЪРЖИ ДО СЕБЕ СИ ТРЪГНАЛ ДЪРЖАВА ДА ОПРАВЯ.
    ЩЯХА ДА ЧЕГЪРКАТ, А СЕ ПРЕГЪРНАХА СЪС САТАНАТА. В АДА ЩЕ ОТИДЕТЕ ТАКА ДА ЗНАЕТЕ.

    13:54 04.10.2025

  • 35 Пак ли...?!

    1 1 Отговор
    Триете Истината...?!?!

    13:58 04.10.2025

  • 36 Факт

    0 0 Отговор
    При всяка смяна на сезона има повече катастрофи! Особено при първото есенно захлаждане. ИПБ сигурно имат статистика. Макар че, Караджов навремето правеше много лошо впечатление с огромния златен пръстен. Изобщо няма ли дресхкод на министри и висши чиновници. ИТН имат други грехове в мнозинството.

    14:00 04.10.2025

  • 37 Именно , знам...

    1 2 Отговор
    Славчо е преродения Нерон, сина на Злия. ..

    14:02 04.10.2025

  • 38 Калоян

    5 0 Отговор
    Няма ли кой да напомни на Станислав,че е част от управлението и е безсмислено да пише писма до властта,тоест до себе си ?

    14:02 04.10.2025

  • 39 Досадно

    3 0 Отговор
    Кой тоз Лахо? България се тресе от ПТП-та суша и наводнения,на следващите избори гласувайте отново за ИТН(пардон новата сглобка на РуменШапката,ДанчоПръча, Коприната и МиткоМраморния......

    14:03 04.10.2025

  • 40 НАЙ НАЙ

    1 1 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНИЯ ОТ ПОДЛОГИТЕ В КОЧИНАТА.

    14:10 04.10.2025

  • 41 Име

    1 1 Отговор
    Славчо е "Човека".- 666

    14:11 04.10.2025

  • 42 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Искаш да кажеш,че":

    ЗАЩО ТОВА ГО КАЗВАШ НА МЕН КОЙ ТЕРОРИЗИРА СЪД ПРОКУРАТУРА ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ КОЙ СЪЗДАДЕ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА РУШЕНЕ КОЙ ПОСТОЯННО СЪБИРА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ДА КРЕЩЯТ КОЙ ВЛИЗА ДА ЗАЩИТАВА НЯКАКВИ И СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ КОЙ ЗАКРИ СПЕЦ СЪД КОЙ ГРАБИ КРАДЕ ЛЪЖЕ БЕЗНАКАЗАНО ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ КОЙ ПИШЕ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪ.ЛГАРИЯ В ЕВРОПА КОЙ

    14:22 04.10.2025

