ИПБ към Слави Трифонов: Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. (ДОКУМЕНТИ)

Ето и пълния текст на писмото от ИПБ:
ОТВОРЕНО ПИСМО
До г-н Слави Трифонов – министър-председател №5 на Република България
От Института за пътна безопасност
Уважаеми г-н Трифонов,
Обръщаме се към Вас не с политическо послание, а с искрено гражданско безпокойство. Защото вярваме, че дори и извън светлините на прожекторите, все още притежавате влияние в политическата формация „Има такъв народ“ – партията, която Вие създадохте и която поеха ангажимент да бъде гарант за морал, чест и почтеност в българската политика.
Днес, след един от най-сериозните корупционни скандали в последните години, добил и международен отзвук, мълчанието и бездействието са недопустими. Най-естественият и почтен ход е незабавно да бъде поета политическа отговорност и да бъде освободено цялото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията.
Това ръководство няма морална легитимност да провежда каквито и да било антикорупционни реформи, поради следните причини:
• В продължение на 9 месеца в системата се изгражда благоприятна среда за корупция. Очевидна е хладнокръвната наглост, с която са били искани подкупи от шофьори на товарни автомобили – престъпления, които свидетелстват за дълбоко вкоренена безнаказаност.
• Още през юни 2025 г. политическото ръководство на ИТН е било официално уведомено за изграждането на организирана корупционна схема от новоназначени служители. Вместо да предприеме действия, то стартира процедура по дисциплинарно уволнение срещу служителя, подал сигнала. (Сигнал с № 13-00-43 от 30.06.2025 г. е на разположение).
• Вицепремиерът Гроздан Караджов, отговарящ за безопасността по пътищата, не успява да овладее кризата. Само през първите три дни на октомври загиналите при пътнотранспортни произшествия са 7 души. Този факт е ужасяващ и показва липсата на стратегия, координация и политическа воля.
Г-н Трифонов, ако във Вас е останала частица от онази гражданска съвест, с която години наред говорихте от екрана за справедливост и отговорност – сега е моментът да се намесите. Да докажете, че думите Ви не са били просто сценарий, а дълбока вътрешна убеденост.
Мълчанието в този момент не е неутралност. То е съучастие. А всяко съучастие в корупция и безотговорност води до трагедии – на пътя и в обществото.
Вселената наистина коригира несправедливостите. Но когато хората на отговорни позиции не реагират навреме, тези корекции често идват твърде болезнено.
Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. Намесете се.
1 мулти славуца
12:41 04.10.2025
2 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Ммммм, МакедониоооОООО ?
12:43 04.10.2025
3 допълнение
До коментар #1 от "мулти славуца":И за шиши, и за шиши!
12:45 04.10.2025
4 тошко 🐒
Те не могат да усетят как Шиши им го е натопорчил до сливиците ....
12:47 04.10.2025
5 456
12:48 04.10.2025
6 Факт !
За да угоди на Таки, на които бяха отнели контрола по митниците.
ИТН са главния виновник за възхода на ДПС Ново начало !
12:50 04.10.2025
7 Гацо Бацов
12:51 04.10.2025
8 Ха,ха.Мумията чалгата да поеме
12:52 04.10.2025
9 Помните ли?
12:53 04.10.2025
10 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
12:53 04.10.2025
11 Може и да има такъв народ, но
До коментар #1 от "мулти славуца":няма такива продажници, като Слави Тифонов и обкръжението му от депутати и министри. Слушкат, вдигат си в съгласие с Тиквата и ПееФ мазните ръчички и папкат. Слушкат и папкат, нали Слави?!
12:54 04.10.2025
12 колю надървения
12:55 04.10.2025
13 Промяна
12:59 04.10.2025
14 УЧИНДОЛСКИЯ ЗУЛУС НАГЛО излъга НАРОДА
13:02 04.10.2025
15 Искаш да кажеш,че
До коментар #13 от "Промяна":ВКС създава хаос?А да знаеш,че решенията на Съда се изпълняват,а не се коментират?
13:05 04.10.2025
16 това сериозно ли?
13:06 04.10.2025
17 Този
13:08 04.10.2025
19 Хххххххх
13:08 04.10.2025
20 Бившия евродепутат...Бареков
🚨🚔 Хора на Шиши: Царят на Кючека Слави прибира 100 бона месечно и рушвета от Краля на Забавленията Роби Уилямс💰⁉️
СлавиТрифонов РобиУилямс ДАИ Пеевски ГрозданКараджов ОрлинАлексиев
Вестник на Пеевски гръмна: Слави Трифонов прибирал по 100 бона месечно от подкупите в ДАИ, които обраха Роби Уилямс?!
Слави и сивият кардинал на ИТН, която вече не съществува като партия, били на върха на корупционната пирамида в ДАИ. Тази бомба хвърля Уикенд, който е вестник от корпулентните медийни обръчи на Делян Пеевски.
13:12 04.10.2025
21 Ужасяващо е
До коментар #20 от "Бившия евродепутат...Бареков":Според медията на Шишкото, под Слави и Орлин в пътната мафия са пипалото им в Транспорта министър Гроздан Караджов – Бай Гроздан и Слави Монов, шеф на ДАИ, който все още не е уволнен. Безочие и наглост на макс. Монов бил докаран на поста от Алексиев от Столичния автотранспорт. Алексиев бе известен като ковчежника на ГЕРБ в СОС, докато оглавяваше Финансовата комисия. Сега върти бизнеса в две министерства – Икономиката и Транспорта, в които дели с Шишкото и аверите му. Говори се, че месечно само от ВМЗ и ВПК в сектора се крадат чисто по 100 милиона. С кражбите в Транспорта печалбата за корупционерите била почти двойна.Преди седмица Пеевски е дърпaл yшитe на Алексиев в Дубай е и обявил, че държи с рушвети и ceкc компромати цялата ПГ на ИТН. Ако Слави напусне, групата остава с мен, казал Шишкото. Вътре в групата има и две депутатки – пaчaври, които от дълго време изпълнявали ролята на ceкc aтрибути за Шишковците. За едната, която е бивша танцьорка от пилона на Шоуто, излязоха пoрно кадри,но има и още снимки и видео с хард изпълнения, кое от кое по-страховити и пeрвeрзни. Лошото е, че с тяx се държат в зависимост и подчинение като кyчета народни представители. В УЙКЕНД пишат, че парите стигали кеш до шофьора на Дългия или в Боянския му палат, който бе осветен от Николай Бареков и Ивелин Михайлов.
13:13 04.10.2025
22 губите си времето
13:13 04.10.2025
23 Отряд1
Народът страда от предателите си и дори се гордее с това.
При Трифонов - генът е експресивен и доминантен.
Този човек е национален предател!
ТОЧКА.
13:15 04.10.2025
24 Потрес и кошмар
До коментар #20 от "Бившия евродепутат...Бареков":Бившият евродепутат Бареков е публикувал снимки в профила си на 2-те депутатки от ИТН - Павела Митова и Петя Димитрова. Едната е секс отдушник на късия тошко маймун африкански а другата на ментора на ИТН орлин алексиев. От времето като труженички и практикуващи садо-мазо. Втората танцьорка в шоуто на слави е с маска и както майка й е родила. Все е имало боклуци в НС но като тези чалгари не е имало никога досега.
13:17 04.10.2025
25 Шматков,
До коментар #23 от "Отряд1":Небългарите не са част от народа!
13:26 04.10.2025
26 ццц
13:40 04.10.2025
27 Цървул
13:41 04.10.2025
28 Буден
13:45 04.10.2025
29 Дядо Благо
13:46 04.10.2025
30 Смешник
13:51 04.10.2025
31 ?????
До коментар #5 от "456":руснаците избиха милиони мирни жители на братски тям народ, и продължават. Но гладките мозъци на болшивиките не виждат това - слепи са и са подкупни. За жълти копейки продават христианските души на нещастния украински народ. Срамота!
Това е същото, като ние да влезем в нашата македонска земя и да започнем да убиваме къде, когото срещнем, само защото той не разбрал, че е българин.
13:53 04.10.2025
32 И ся кво?!
,,Едно Ферари с цвят червен..."....!
13:53 04.10.2025
33 БОКЛУЦИ
ПРЕДАТЕЛ.
ЕДНА ЖЕНА НЕ МОЖА ДА ЗАДЪРЖИ ДО СЕБЕ СИ ТРЪГНАЛ ДЪРЖАВА ДА ОПРАВЯ.
ЩЯХА ДА ЧЕГЪРКАТ, А СЕ ПРЕГЪРНАХА СЪС САТАНАТА. В АДА ЩЕ ОТИДЕТЕ ТАКА ДА ЗНАЕТЕ.
13:54 04.10.2025
35 Пак ли...?!
13:58 04.10.2025
36 Факт
14:00 04.10.2025
37 Именно , знам...
14:02 04.10.2025
38 Калоян
14:02 04.10.2025
39 Досадно
14:03 04.10.2025
40 НАЙ НАЙ
14:10 04.10.2025
41 Име
14:11 04.10.2025
42 Промяна
До коментар #15 от "Искаш да кажеш,че":ЗАЩО ТОВА ГО КАЗВАШ НА МЕН КОЙ ТЕРОРИЗИРА СЪД ПРОКУРАТУРА ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ КОЙ СЪЗДАДЕ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА РУШЕНЕ КОЙ ПОСТОЯННО СЪБИРА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ ДА КРЕЩЯТ КОЙ ВЛИЗА ДА ЗАЩИТАВА НЯКАКВИ И СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ КОЙ ЗАКРИ СПЕЦ СЪД КОЙ ГРАБИ КРАДЕ ЛЪЖЕ БЕЗНАКАЗАНО ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ КОЙ ПИШЕ ДОНОСИ СРЕЩУ БЪ.ЛГАРИЯ В ЕВРОПА КОЙ
14:22 04.10.2025