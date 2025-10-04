Новини
България »
София »
Пенкова: Oтпадането на мониторинга на ПАСЕ е огромно постижение за България

4 Октомври, 2025 20:37 394 22

  • цветелина пенкова-
  • пасе-
  • мониторинг

Редно да се върнем към основните цели, които защитават социалистическите партии в Европа – грижа за работещите хора, за доходите и за достойния живот в страната

Пенкова: Oтпадането на мониторинга на ПАСЕ е огромно постижение за България - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Oтпадането на мониторинга на ПАСЕ след почти 27 години е огромно постижение за България. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. Тя посочи, че не е редно такова събитие да се обвързва с конкретно политическо или икономическо събитие у нас.

Това е един вид атестация за страната ни, но е редно да знаем, че отпадането на мониторинга не означава, че ще отпаднат например правилата по общия мониторинг на върховенството на закона, така по-скоро ние ставаме равнопоставени на всички останали държави-членки”, обясни Пенкова. По думите ѝ, подобно външно признание не разрешава проблемите с върховенството на правото в страната, както и нуждата от реформи.

Има ключови проблеми, каквито са и правата на нашите граждани в Република Северна Македония – страна, кандидат за членство. От друга страна у нас има доста законови мерки, които са взети за укрепване на закона и силата на правото. Въпросът е доста комплексен – и за това е важно да не се работи на хартия, а гражданите да виждат промяната на практика”, обясни още тя. Пенкова коментира и случая с ареста на Благомир Коцев и критиките на опозицията по повода.

Вече два пъти имаше опит казусът да бъде поставен под вниманието на Европейския парламент – тоест да използват институцията за разрешаване на вътрешнополитически проблем”, заяви Пенкова. Тя изрази мнението, че щом се приема за нередно българските институции да се приемат и използват като страна в подобен проблем ,то е правилно да се приема и същото за европейските институции.

В подобна ситуация трябва да се вземе под внимание законът и процедурите в съответната страна. За това е редно да се изпълняват и защитават в цялост интересите на страната и гражданите ѝ – приканването на европейска институция в подобен диалог поронва престижа на страната ни”, категорична бе Цветелина Пенкова.

„Мисля, че е редно да се върнем към основните цели, които защитават социалистическите партии в Европа – грижа за работещите хора, за доходите и за достойния живот в страната”, каза още тя.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мнение

    3 0 Отговор
    Точно така — отпадането на формалния мониторинг от ПАСЕ е стъпка напред, но не означава, че България остава без контрол. Мониторингът ще продължи под различни форми, а целта е да се подобрят демократичните практики и да се гарантира прозрачност. Така че — не е край на контрола, а по-скоро нов етап в диалога и сътрудничеството.

    20:39 04.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Че за какво им е мониторинг,
    като ни вземат лева 🤔❓
    " Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой управлява тази държава!"

    Коментиран от #9

    20:40 04.10.2025

  • 3 глупости

    0 2 Отговор
    шефа каза че ставаме по-бедни и да викаме срещу Еврото!

    20:41 04.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?
    Кой полезен идиот от Брюксел извади тази територия от наблюдението в което беше?

    20:41 04.10.2025

  • 5 Новак

    2 1 Отговор
    Партии, като ГЕРБ, ДПС НН, ИТН, БСП, които имат дългогодишни връзки и са свикнали с по-малко външен контрол, се радват на отпадането на мониторинга, защото това им дава повече свобода да работят без натиск и публичен надзор.

    За жалост, това означава по-малко прозрачност и по-слаба отчетност към гражданите, което в крайна сметка вреди на демокрацията и на всички нас.

    Точно затова е важно гражданите, медиите и независимите институции да останат будни и да настояват за по-силен контрол, независимо от това дали официалният мониторинг продължава или не.

    20:43 04.10.2025

  • 6 Безмислена радост и истерии...

    2 1 Отговор
    Макар мониторингът от ПАСЕ да отпада, няма как България да остане без никакъв контрол. В Европейския съюз има редица механизми за наблюдение и докладване, които следят върховенството на закона, демократичните стандарти и правата на човека във всички държави-членки.

    Така че радостта на някои партии е преждевременна — контролът си остава, просто сменя формата си и продължава да работи в полза на гражданите и прозрачността.

    20:45 04.10.2025

  • 7 БЕЗ МАЙТАП

    2 1 Отговор
    Има Пеевски има Магнитски има петно за БЪЛГАРИЯ. Мониторинг?????????? пари в кеш.

    Коментиран от #10, #13

    20:47 04.10.2025

  • 8 Не се

    2 1 Отговор
    трае тая шумкарска внучка ! Фамилно двуличие и винаги всичко според интересите !

    20:47 04.10.2025

  • 9 Мониторингът е срещу корупция, злоупотре

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Мониторингът няма нищо общо с това кой „взема лева“ или кой управлява парите — той е за гарантиране на демокрацията, правовата държава, прозрачността и спазването на човешките права.
    Целта е да се следи дали държавата изпълнява поетите ангажименти към Европейските Стандарти и дали средствата, включително Европейските Фондове, се използват правилно и ефективно.
    Без мониторинг лесно се допуска корупция, злоупотреби и нарушение на законите, което накрая ощетява всички нас, независимо от кой управлява.
    Затова мониторингът е важен инструмент за контрол и отговорност, а не просто формалност.

    Коментиран от #20

    20:48 04.10.2025

  • 10 Разумен

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Разбирам какво имаш предвид — корупцията и влиянието на олигарси като Пеевски наистина са голям проблем и хвърлят сянка върху имиджа на България. Законът „Магнитски“ и международните санкции показват, че въпросите с корупцията се следят не само вътре в страната, но и отвън.

    Точно затова мониторингът и външният контрол са толкова важни — те помагат да се разкриват такива злоупотреби и да се търси отговорност. Без тях корупцията би ставала още по-незабелязана и безнаказана.

    Парите в кеш и мръсните пари са проблем, но това не означава, че трябва да се отказваме от контрол и прозрачност — напротив, трябва да ги усилваме!

    20:49 04.10.2025

  • 11 Боже, робски

    1 1 Отговор
    Душици - господарят им махнал хомота за малко и това било голямо постижение!!!! Нисши хора, да ви имам критериите!

    20:49 04.10.2025

  • 12 жалка държава

    2 2 Отговор
    Всичко ще отпадне ,само и само да се доберат до парите на народа като станат общти !!

    Коментиран от #16

    20:50 04.10.2025

  • 13 Нори

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Има Пеевски, има Магнитски, има петно върху България – това е факт, който не можем да пренебрегнем. Но именно заради това ни трябва строг мониторинг и външен контрол, а не да ги отписваме!
    Без прозрачност и контрол корупцията ще продължава да се разраства, парите в кеш ще текат безнаказано, а България ще остава в сянка на скандали и санкции.
    Мониторингът не е формалност – той е инструментът, който може да помогне да се изчистят тези петна и да върнем доверието в държавата.
    Нека не се отказваме от борбата за по-чиста и по-прозрачна България!

    20:50 04.10.2025

  • 14 Гост

    1 1 Отговор
    Държава, в която и.ф. главен прокурор е Сарафов, и е нелегитимен, и не са му валидни актовете, ко прайм..., а Тиквеника разправя, че се бил връщал от работа..., че какво работи тоя дебел, мазен мазол...?!😁

    Коментиран от #19

    20:51 04.10.2025

  • 15 Крадла

    1 1 Отговор
    Част от мафията си

    20:52 04.10.2025

  • 16 Разбирам

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "жалка държава":

    Разбирам тревогата ти, но не трябва да допускаме този страх да ни парализира. Парите на народа трябва да се управляват прозрачно и отговорно — това е задължението на всяко правителство.
    Мониторингът и гражданският контрол са точно за това — да следят парите и да не позволяват злоупотреби. Вместо да се отказваме, трябва да бъдем активни и да настояваме за отчетност и прозрачност.
    Само така можем да гарантираме, че ресурсите на държавата ще отиват за хората, а не за лични интереси.

    20:52 04.10.2025

  • 17 Гост

    1 1 Отговор
    Какво постижение ма, па"ча? Прокурори и съдии с изтекли мандати си обвиняват. Какво постижение бълнуваш. Европейците са ти свалили мониторинга по милост, освен това и те са в корумпираната игра и въобще не им дреме за нас. Постижение видяла крадливата гербераска

    20:52 04.10.2025

  • 18 Промяна

    1 2 Отговор
    НАДЕЖДА ШАР.АТАНКАТА НАЦИОНАЛЕН ПРЕДАТЕЛ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА

    Коментиран от #21

    20:53 04.10.2025

  • 19 Панчо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Ако главният прокурор Сарафов е нелегитимен и неговите актове не са валидни, това е огромен удар по правосъдната система в България!
    А Борисов — този неук простоват политик — само се прави на зает и бездушен, докато страната потъва в корупция и беззаконие.

    Няма място за компромиси с такива, които подкопават държавата. Трябва да бъдат държани отговорни и да си понесат последствията! България заслужава истинска Промяна, а не измами и мрак.

    20:56 04.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мониторингът е срещу корупция, злоупотре":

    БЕЗ НИКОВ БЕЗ УМЕЦО,
    как този мониторинг СПРЯ или ОСВЕТЛИ
    КРАЖБАТА ЗА МИЛИОНИ
    ОТ СТРОЕЖА "ХЕМУС"🤔❓
    Или и те МОНИТОРИНГоваха как
    5О ООО ООО лв се откарват с два автомобила в ....един обикновен склад‼️
    Каква ПРАВОВА държава в която
    в която ЧЕТИРИ ГОДИНИ
    след ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТРИГОДИШЕН МАНДАТ
    заелият поста с доказана измама,
    ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН🤔❗
    В Австрия хора напускат заради недовнесени данъци, а тук
    МИНИСТЪР-ПРЕД•••АТЕЛЯ
    си построи хотел с ВОДОПАД❗
    Айде малко по-сериозно, ако искаш дебат ‼️

    Коментиран от #22

    20:58 04.10.2025

  • 21 Промяната!!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    Шарлатани са Борисов и Пеевски!
    Надежда Йорданова показа отговорност и независимост като гласува „въздържал се“. Това е знак за внимателен и обмислен подход, а не просто слепо следване на партийни линии.
    В политиката понякога именно въздържанието говори повече от категоричното „за“ или „против“ — то показва, че човек преценява ситуацията обективно и не се поддава на натиск или популизъм.
    Това е пример за зряло и честно поведение, от което страната има нужда!

    20:58 04.10.2025

  • 22 Мониторингът е срещу корупция, злоупотре

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Корупцията и липсата на ефективен контрол са сериозен проблем в България и това е факт, който не можем да пренебрегнем. Действително има случаи като строежа на „Хемус“, които будят много въпроси и недоволство сред хората.
    В същото време е важно да подчертаваме, че има институции и хора, които работят за прозрачност и отчетност, а гражданският контрол и мониторингът са средства именно за това — да осветляват подобни случаи и да държат виновните отговорни.
    Сравненията с други държави като Австрия показват, че има къде да се стремим, но не трябва да се отказваме от борбата за правова държава.

    Нужна ни е не само критика, но и подкрепа за тези, които искрено се борят срещу корупцията и за реформи, които да направят управлението по-ефективно и почтено.

    21:01 04.10.2025

