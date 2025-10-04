Пенкова: Oтпадането на мониторинга на ПАСЕ е огромно постижение за България

Oтпадането на мониторинга на ПАСЕ след почти 27 години е огромно постижение за България. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. Тя посочи, че не е редно такова събитие да се обвързва с конкретно политическо или икономическо събитие у нас.
„Това е един вид атестация за страната ни, но е редно да знаем, че отпадането на мониторинга не означава, че ще отпаднат например правилата по общия мониторинг на върховенството на закона, така по-скоро ние ставаме равнопоставени на всички останали държави-членки”, обясни Пенкова. По думите ѝ, подобно външно признание не разрешава проблемите с върховенството на правото в страната, както и нуждата от реформи.
„Има ключови проблеми, каквито са и правата на нашите граждани в Република Северна Македония – страна, кандидат за членство. От друга страна у нас има доста законови мерки, които са взети за укрепване на закона и силата на правото. Въпросът е доста комплексен – и за това е важно да не се работи на хартия, а гражданите да виждат промяната на практика”, обясни още тя. Пенкова коментира и случая с ареста на Благомир Коцев и критиките на опозицията по повода.
„Вече два пъти имаше опит казусът да бъде поставен под вниманието на Европейския парламент – тоест да използват институцията за разрешаване на вътрешнополитически проблем”, заяви Пенкова. Тя изрази мнението, че щом се приема за нередно българските институции да се приемат и използват като страна в подобен проблем ,то е правилно да се приема и същото за европейските институции.
„В подобна ситуация трябва да се вземе под внимание законът и процедурите в съответната страна. За това е редно да се изпълняват и защитават в цялост интересите на страната и гражданите ѝ – приканването на европейска институция в подобен диалог поронва престижа на страната ни”, категорична бе Цветелина Пенкова.
„Мисля, че е редно да се върнем към основните цели, които защитават социалистическите партии в Европа – грижа за работещите хора, за доходите и за достойния живот в страната”, каза още тя.
като ни вземат лева 🤔❓
" Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой управлява тази държава!"
3 глупости
Кой полезен идиот от Брюксел извади тази територия от наблюдението в което беше?
5 Новак
За жалост, това означава по-малко прозрачност и по-слаба отчетност към гражданите, което в крайна сметка вреди на демокрацията и на всички нас.
Точно затова е важно гражданите, медиите и независимите институции да останат будни и да настояват за по-силен контрол, независимо от това дали официалният мониторинг продължава или не.
6 Безмислена радост и истерии...
Така че радостта на някои партии е преждевременна — контролът си остава, просто сменя формата си и продължава да работи в полза на гражданите и прозрачността.
7 БЕЗ МАЙТАП
9 Мониторингът е срещу корупция, злоупотре
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Мониторингът няма нищо общо с това кой „взема лева“ или кой управлява парите — той е за гарантиране на демокрацията, правовата държава, прозрачността и спазването на човешките права.
Целта е да се следи дали държавата изпълнява поетите ангажименти към Европейските Стандарти и дали средствата, включително Европейските Фондове, се използват правилно и ефективно.
Без мониторинг лесно се допуска корупция, злоупотреби и нарушение на законите, което накрая ощетява всички нас, независимо от кой управлява.
Затова мониторингът е важен инструмент за контрол и отговорност, а не просто формалност.
10 Разумен
До коментар #7 от "БЕЗ МАЙТАП":Разбирам какво имаш предвид — корупцията и влиянието на олигарси като Пеевски наистина са голям проблем и хвърлят сянка върху имиджа на България. Законът „Магнитски“ и международните санкции показват, че въпросите с корупцията се следят не само вътре в страната, но и отвън.
Точно затова мониторингът и външният контрол са толкова важни — те помагат да се разкриват такива злоупотреби и да се търси отговорност. Без тях корупцията би ставала още по-незабелязана и безнаказана.
Парите в кеш и мръсните пари са проблем, но това не означава, че трябва да се отказваме от контрол и прозрачност — напротив, трябва да ги усилваме!
11 Боже, робски
12 жалка държава
13 Нори
До коментар #7 от "БЕЗ МАЙТАП":Има Пеевски, има Магнитски, има петно върху България – това е факт, който не можем да пренебрегнем. Но именно заради това ни трябва строг мониторинг и външен контрол, а не да ги отписваме!
Без прозрачност и контрол корупцията ще продължава да се разраства, парите в кеш ще текат безнаказано, а България ще остава в сянка на скандали и санкции.
Мониторингът не е формалност – той е инструментът, който може да помогне да се изчистят тези петна и да върнем доверието в държавата.
Нека не се отказваме от борбата за по-чиста и по-прозрачна България!
14 Гост
15 Крадла
16 Разбирам
До коментар #12 от "жалка държава":Разбирам тревогата ти, но не трябва да допускаме този страх да ни парализира. Парите на народа трябва да се управляват прозрачно и отговорно — това е задължението на всяко правителство.
Мониторингът и гражданският контрол са точно за това — да следят парите и да не позволяват злоупотреби. Вместо да се отказваме, трябва да бъдем активни и да настояваме за отчетност и прозрачност.
Само така можем да гарантираме, че ресурсите на държавата ще отиват за хората, а не за лични интереси.
17 Гост
18 Промяна
19 Панчо
До коментар #14 от "Гост":Ако главният прокурор Сарафов е нелегитимен и неговите актове не са валидни, това е огромен удар по правосъдната система в България!
А Борисов — този неук простоват политик — само се прави на зает и бездушен, докато страната потъва в корупция и беззаконие.
Няма място за компромиси с такива, които подкопават държавата. Трябва да бъдат държани отговорни и да си понесат последствията! България заслужава истинска Промяна, а не измами и мрак.
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "Мониторингът е срещу корупция, злоупотре":БЕЗ НИКОВ БЕЗ УМЕЦО,
как този мониторинг СПРЯ или ОСВЕТЛИ
КРАЖБАТА ЗА МИЛИОНИ
ОТ СТРОЕЖА "ХЕМУС"🤔❓
Или и те МОНИТОРИНГоваха как
5О ООО ООО лв се откарват с два автомобила в ....един обикновен склад‼️
Каква ПРАВОВА държава в която
в която ЧЕТИРИ ГОДИНИ
след ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТРИГОДИШЕН МАНДАТ
заелият поста с доказана измама,
ОЩЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН🤔❗
В Австрия хора напускат заради недовнесени данъци, а тук
МИНИСТЪР-ПРЕД•••АТЕЛЯ
си построи хотел с ВОДОПАД❗
Айде малко по-сериозно, ако искаш дебат ‼️
21 Промяната!!
До коментар #18 от "Промяна":Шарлатани са Борисов и Пеевски!
Надежда Йорданова показа отговорност и независимост като гласува „въздържал се“. Това е знак за внимателен и обмислен подход, а не просто слепо следване на партийни линии.
В политиката понякога именно въздържанието говори повече от категоричното „за“ или „против“ — то показва, че човек преценява ситуацията обективно и не се поддава на натиск или популизъм.
Това е пример за зряло и честно поведение, от което страната има нужда!
22 Мониторингът е срещу корупция, злоупотре
До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Корупцията и липсата на ефективен контрол са сериозен проблем в България и това е факт, който не можем да пренебрегнем. Действително има случаи като строежа на „Хемус“, които будят много въпроси и недоволство сред хората.
В същото време е важно да подчертаваме, че има институции и хора, които работят за прозрачност и отчетност, а гражданският контрол и мониторингът са средства именно за това — да осветляват подобни случаи и да държат виновните отговорни.
Сравненията с други държави като Австрия показват, че има къде да се стремим, но не трябва да се отказваме от борбата за правова държава.
Нужна ни е не само критика, но и подкрепа за тези, които искрено се борят срещу корупцията и за реформи, които да направят управлението по-ефективно и почтено.
