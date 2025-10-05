Новини
България »
Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

5 Октомври, 2025 09:30 626 5

  • наводнение-
  • села

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметове на няколко населени места в Южна България алармират за риск от наводнения заради непочистеното корито на река Стряма. Жителите на пловдивските села Калековец и Трилистник се опасяват при следващите проливни дъждове реката да не потопи къщите им и да се повтори бедствието от преди три години, чийто щети все още не са отстранени напълно.

Към момента няма риск от наводнение или преливане, но кметовете са притеснени. В село Трилистник живеят над 800 души, които пазят горчивия спомен от 2022 г., когато река Стряма заля 120 къщи. С кмета на селото Мирчо Петров разговаря репортерът на Нова телевизия.

“За съжаление, продължава колективната безотговорност относно състоянието на река Стряма. Нашите хора в селото са притеснени, защото селото може отново да бъде залято. Оттук до края на Калековец са 5 км, реката е пълна с растителност и при едно малко покачване, водата ще дойде отново в Трилистник”, обясни Петров.

“При последното наводнение сме извозили над 200 камиона с домашна посуда. Има хора, които още на се са възстановили от наводнението”, разказа той.

“Не помня този участък да е бил почистван. Има компрометирани диги, а над Калековец няма такива, което означава, че водата ще дойде час по-късно, но ще дойде”, допълни той.

Кметът на село Калековец, в което живеят над 250 души, Георги Вълков смята, че ангажиментът е на държавата.

“Нека институциите да се задействат и тези 5 км да бъдат почистени, защото от източната страна на Калековец при едно скъсване на дигите ще се залее село Трилистник. От северната страна няма диги, а коритото не е почиствано с години, ще залее Калековец”, обясни той.

“Аз нося отговорност и искам институциите да вземат мерки и тези 5 км да бъдат почистени”, допълни Вълков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава !!

    4 0 Отговор
    Тази територия е в свободно падане !!

    09:36 05.10.2025

  • 2 Какво виете

    1 0 Отговор
    Да сте си почистили коритото и да не хвърляте боклуци.
    Една бригада и с налична техника, ще ви спаси от наводнението.

    09:41 05.10.2025

  • 3 Кмета

    2 0 Отговор
    АЗ нося отговорност, но други трябва да почистят. Да изкара някой лев от касата, да не ги пази за премии по Нова година. Да плати на багера и да очистят реката. А дървата, за кметството да си палят парното, за да могат да са на топло.

    09:43 05.10.2025

  • 4 Измих си ръцете

    0 0 Отговор
    Отивам на минерални бани пардон селска конференция със секретарката Вие се оправяйте

    09:54 05.10.2025

  • 5 МИРО

    1 0 Отговор
    Р. Р. ПЛУВЕЦ ОТ КЛАСА!!!

    09:55 05.10.2025


