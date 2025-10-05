Калоян Методиев за Зафиров: Такъв пишман виц-премиер не е имало. Борисов си го размята като евтин ключодържател

ПР цирковете на правителството продължават. Евтини! Обидни за народа. Откриха 10 км от "Хемус", от отсечка от 13, а след месец ще има снимки и за останалите 3. Скоро ще започнат и на метри да правят рязане на ленти. Правителството официално обяви, че отсечката ще се открие от Бойко Борисов и регионалния Иван Иванов. Телевизиите чакат. Обаче в последния момент лисугерът Борисов се изсули и изпрати..... вицето Атанас Зафиров. Иначе журналисти и общество трябваше да го питат за потопа по морето (дългодишни ГЕРБ общини), за кризата с боклука в София, създадена от неговите съветници. Защо не се снимат в Царево, Лозенец, Елените, Люлин, Красно село, Дружба, Плевен, Ловеч, Брезник, Трън, Свищов, Балван, стотици села и десетки общини...? Там сега е тежко, има проблеми, жертви... Повечето ги управляват ГЕРБ кметове по 3-4 мандата.

Зафиров няма какво да го питат, освен как беше поредната екскурзия. Такъв пишман виц-премиер не е имало. Борисов си го размята като евтин ключодържател.

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България"