Калоян Методиев за Зафиров: Такъв пишман виц-премиер не е имало. Борисов си го размята като евтин ключодържател

5 Октомври, 2025 13:16 487 6

ПР цирковете на правителството продължават. Евтини! Обидни за народа. Откриха 10 км от "Хемус", от отсечка от 13, а след месец ще има снимки и за останалите 3. Скоро ще започнат и на метри да правят рязане на ленти, коментира политологът

Калоян Методиев за Зафиров: Такъв пишман виц-премиер не е имало. Борисов си го размята като евтин ключодържател - 1
Калоян Методиев

ПР цирковете на правителството продължават. Евтини! Обидни за народа. Откриха 10 км от "Хемус", от отсечка от 13, а след месец ще има снимки и за останалите 3. Скоро ще започнат и на метри да правят рязане на ленти. Правителството официално обяви, че отсечката ще се открие от Бойко Борисов и регионалния Иван Иванов. Телевизиите чакат. Обаче в последния момент лисугерът Борисов се изсули и изпрати..... вицето Атанас Зафиров. Иначе журналисти и общество трябваше да го питат за потопа по морето (дългодишни ГЕРБ общини), за кризата с боклука в София, създадена от неговите съветници. Защо не се снимат в Царево, Лозенец, Елените, Люлин, Красно село, Дружба, Плевен, Ловеч, Брезник, Трън, Свищов, Балван, стотици села и десетки общини...? Там сега е тежко, има проблеми, жертви... Повечето ги управляват ГЕРБ кметове по 3-4 мандата.

Зафиров няма какво да го питат, освен как беше поредната екскурзия. Такъв пишман виц-премиер не е имало. Борисов си го размята като евтин ключодържател.

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев- член на ИС на "Непокорна България"


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колю

    4 1 Отговор
    Боко и Шиши ползват БСП за изтривалка!

    Коментиран от #5

    13:20 05.10.2025

  • 2 🦦🦦🦦

    1 1 Отговор
    Президента каза на Бойко да върне чувалите с пари и пуснаха Хемус.

    13:24 05.10.2025

  • 3 Да си

    4 0 Отговор
    го размятва в зайчарника , а не в Парламента и по света ! Истинска подигравка с България и с българското общество !

    13:27 05.10.2025

  • 4 Майора

    1 1 Отговор
    Калоянчо , стани премиер и тогава говори!

    13:28 05.10.2025

  • 5 Щом са

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колю":

    се продали за такива ?

    13:28 05.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

