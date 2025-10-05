Новини
България »
Всички градове »
Бойко Станкушев: В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи

Бойко Станкушев: В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи

5 Октомври, 2025 18:40 1 072 23

  • бойко станкушев-
  • български гражданин-
  • съдебна система-
  • работи

Съдебната система от години е превърната в „бойно поле на политически батальони“, което е довело до ерозия на институциите и нарастващ хаос, коментира и социалният антрополог доц. Харалан Александров

Бойко Станкушев: В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има ли България легитимен главен прокурор? Този въпрос се превърна в поредното бойно поле, което раздели не само политическите партии, но и самата съдебна власт. Докато едни институции твърдят, че мандатът на изпълняващия длъжността е изтекъл, други го подкрепят, създавайки усещане за хаос и ерозия на държавността. В студиото на „На фокус“ по Нова телевизия журналистът и директор на „Антикорупционния фонд“ Бойко Станкушев и социалният антрополог доц. Харалан Александров коментираха дали разделението на властите вече не е химера и какво следва оттук нататък.

„Зависи кой както си прецени. Една институция решава, че има, друга решава, че няма“. Така доц. Харалан Александров описа парадоксалната ситуация около поста на главния прокурор. Според него съдебната система от години е превърната в „бойно поле на политически батальони“, което е довело до ерозия на институциите и нарастващ хаос. „Изглежда системата, в каквато я заварваме в момента, няма ресурс да излезе от тази криза. Налага се да има политическо решение“, коментира той.

Журналистът Бойко Станкушев беше по-категоричен: „Ако четем буквално текста, който регламентира статута на главния прокурор, след като му е изтекъл мандатът, там пише нещо просто - този период е шест месеца“. Той посочи острото разделение в самата съдебна система, където Върховният касационен съд казва едно, а прокурорската колегия - друго. „В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи. Проблемът е на парламента, защото дори да работи съдът, като няма кой да те докара до съда, тоест прокурорът, машината е развалена“, заяви Станкушев.

Според доц. Александров политическият елит не успява да постигне съгласие по ключови приоритети като правосъдието, което създава предпоставки за възхода на нови политически сили. „Най-вероятно мощна антиевропейска, националистическа вълна търси своето лидерство. По силата на това, че всички останали са раздробени, президентът Румен Радев има всички шансове да изсмуче електората на тези партии и да стане лидер на това движение“, прогнозира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    20 4 Отговор
    Съдебната система работи перфектно но само за мафията .За това няма съдия и прокурор на високо ниво, който да не е с по два хотела или къщи за гости в Гърция !!

    Коментиран от #5

    18:42 05.10.2025

  • 2 Сталин

    19 4 Отговор
    Тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    18:43 05.10.2025

  • 3 Да,бе

    13 3 Отговор
    Да не забравяме все пак,че няколко български граждани са овладели прокуратурата и и вярват до смърт...

    18:44 05.10.2025

  • 4 Гост

    16 4 Отговор
    След 1989 година, не само съдебната система неработи. Държавата спря да работи

    18:45 05.10.2025

  • 5 И друго е важно

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    За кого Бойко Ст. работи?

    18:47 05.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гост

    6 2 Отговор
    Не само правоохранителната и правосъдната система в България са ГРАМОФОН СВИРИ, МАЙКА ПЛАЧЕ, КЮНЦИ ПАСАТ, КУЧЕ ВЛАЧИ КАМИОН !

    18:59 05.10.2025

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 3 Отговор
    Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.

    19:00 05.10.2025

  • 9 Не работи от 30 години

    10 2 Отговор
    съдебната система!

    19:03 05.10.2025

  • 10 Цялата територия

    10 3 Отговор
    е тотално пробита!
    Не е само съдебната система!
    Закривай!

    19:05 05.10.2025

  • 11 абе ей лишпер

    9 0 Отговор
    вероятно съдебната система е работела преди това ?или какво ! всички като теб и тези 240 толупа сте за затвора абе Българи до кога бре до кога

    19:08 05.10.2025

  • 12 Бистришки тигър от Банкя

    7 3 Отговор
    Разчитам на това, че съдебната система работи, поне мен досега никой не ме е осъдил и няма да ме осъди!

    19:10 05.10.2025

  • 13 Гост

    4 3 Отговор
    Двете момчета прекалиха

    19:11 05.10.2025

  • 14 Ква ценна новина

    8 3 Отговор
    Че тя не работи 36 години кой не знае Бг е в пъти по зле от африканските страни

    19:17 05.10.2025

  • 15 Знаем, знаем

    1 2 Отговор
    Ще се уверим в това, че работи на 01.01.2026 😃

    19:22 05.10.2025

  • 16 Бегай

    3 0 Отговор
    Не съм съгласен с господина.
    Съдебната система работи на пълни обороти.
    За себе си...

    19:28 05.10.2025

  • 17 г-н Станкушев

    4 1 Отговор
    знае ли , че г-н Харлан не знае къде се намира Батак и не е имало турско "присъствие".

    19:30 05.10.2025

  • 18 АМИ ТО

    4 0 Отговор
    Съдебната система не работи от 35 години бе. За обикновения човек няма разлика.

    19:30 05.10.2025

  • 19 А бе

    2 2 Отговор
    Писна ми дърти антики да ми правят съдебни реформи ! Пенсионираха се покрай тази тема такива като Станкушев.Освен че направиха милионери куп адвокати и съдии, нищо друго не стана! Дъвчат темата вече 20 г.

    19:38 05.10.2025

  • 20 бастардо

    2 0 Отговор
    А заместниците на главния какво работят,само пари ли взимат?Или и те са аут?

    19:40 05.10.2025

  • 21 Промяна

    1 1 Отговор
    И ДОКОГА ЕДНИ СОРОСНИ ЩЕ РАЗДАВАТ ИЗМИСЛИЦИТЕ СИ ПО СТУДИАТА ДОКОГААААА

    19:50 05.10.2025

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    ЧОВЕК, КАТО СЕ ЗАМИСЛИ, КАКВА ЖАЛКА ПАРОДИЯ НА НАРОД СМЕ??? ЕДИН ТЛЪСТ ОХРАНЕН ТИП, НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА МУ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ. ЗАЩО, ПИТАМ???? ТРЯБВА ДА МУ СМАЧКАТ ФИЗИОНОМИЯТА ДО ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ И ТОЙ ДА НЕ СЕ ПОЗНАЕ. 20 ГОДИНИ ТЪРПИМ ТОВА ЧУДОВИЩЕ. ТО НЕ БЕ. КТБ. ,БУЛГАРТАБАК. ,ВИВАКОМ. ,НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, БНТ, ЛАФКА. ,ТЕХНОМАРКЕТ И ОЩЕ МНОГО. СТИГА,,БАСТА. ОМРЪЗНАНИ, ДО ГУША НИ ДОЙДЕ ТОЗИ ОКТОПОД.🐖🐖🐖🐙🐙🐙🦂🕸🦂

    19:50 05.10.2025

  • 23 Цвете

    1 0 Отговор
    ЧОВЕК, КАТО СЕ ЗАМИСЛИ, КАКВА ЖАЛКА ПАРОДИЯ НА НАРОД СМЕ??? ЕДИН ТЛЪСТ ОХРАНЕН ТИП, НИКОЙ НЕ СМЕЕ ДА МУ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ. ЗАЩО, ПИТАМ???? ТРЯБВА ДА МУ СМАЧКАТ ФИЗИОНОМИЯТА ДО ТАКАВА СТЕПЕН, ЧЕ И ТОЙ ДА НЕ СЕ ПОЗНАЕ. 20 ГОДИНИ ТЪРПИМ ТОВА ЧУДОВИЩЕ. ТО НЕ БЕ. КТБ. ,БУЛГАРТАБАК. ,ВИВАКОМ. ,НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, БНТ, ЛАФКА. ,ТЕХНОМАРКЕТ И ОЩЕ МНОГО. СТИГА,,БАСТА. ОМРЪЗНАНИ, ДО ГУША НИ ДОЙДЕ ТОЗИ ОКТОПОД.🐖🐖🐖🐙🐙🐙🦂🕸🦂

    19:51 05.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол