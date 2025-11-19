Новини
България »
Всички градове »
Трифонов за оправдателната присъда на Бориславова: Тези хора са лъжци. Искат съдебната система да е тяхна

Трифонов за оправдателната присъда на Бориславова: Тези хора са лъжци. Искат съдебната система да е тяхна

19 Ноември, 2025 18:05 3 959 218

  • слави трифонов-
  • лена бориславова-
  • лъжци-
  • съдебна система

Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?, попита още лидерът на ИТН

Трифонов за оправдателната присъда на Бориславова: Тези хора са лъжци. Искат съдебната система да е тяхна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз. Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?

Затова ще ви цитирам човека с фалшифицирания подпис - Атанас Русев от сдружение „Корал“. Човекът, чийто подпис беше фалшифициран и беше направен опит да му бъде отнето достойнството:

„Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни „държава“?

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод оправдателната присъда на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова по казуса "Корал". Ето и още от коментара на Трифонов:

Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен.

И това ли решение е било залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков, „рицарят“, чиято най-голяма мечта БЕШЕ Бориславова премиер?

Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази „държава“. Край на цитата.

Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани!


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 78 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шака Зулу

    195 14 Отговор
    Ко каза ко , кои били лъжци

    Коментиран от #129

    18:08 19.11.2025

  • 2 Малеееее

    223 15 Отговор
    Изпълзя от вмирисаната си дупка лъжеца Слави Трифонов. Лъжец и продажник!

    18:08 19.11.2025

  • 3 Читател

    186 17 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    18:09 19.11.2025

  • 4 Каменов

    204 16 Отговор
    Най голямия лъжец се възмути ХА ХА ХА !

    18:10 19.11.2025

  • 5 ООрана държава

    162 13 Отговор
    Заваля и червеите плъзнаха ис социалните мрежи. На тоя него дник вече никой не вярва

    18:11 19.11.2025

  • 6 АНОНИМЕН

    125 5 Отговор
    Поради множество субективни и обективни причини, нормална съдебна система в България не може да има. Ако съдебната система заработи нормално, тя ще срине из основи цялата държавна структура на България.

    Коментиран от #106

    18:11 19.11.2025

  • 7 Чалгар мизерен и мразен

    142 11 Отговор
    Върни парите,бе? От магистралите на Караджов! 2 милиарда за орлин алексиев и таки и 1 милиард за маймуна и катуна чалгари

    Коментиран от #49

    18:12 19.11.2025

  • 8 обективен

    165 7 Отговор
    След боко и шиши ,тоз е най мразеният индвид !!

    Коментиран от #32

    18:13 19.11.2025

  • 9 Град Симитли

    126 6 Отговор
    Славуца включи ли си коментарите в профила, или му е по-лесно да си дудне назидателно сам?!

    Коментиран от #15

    18:13 19.11.2025

  • 10 Еш па тоо

    124 6 Отговор
    Ти пък си много честен и почтен щом си купуваш бронирани коли ?!

    18:13 19.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Слави Трифонов е лъжец!!

    110 12 Отговор
    Да се наричат „лъжци“ хора, оправдани от съд, е не само некоректно, но и опасно. Съдът не просто „слага подписи“ — той разглежда доказателствата, мотивите и вината. Ако Лена Бориславова беше призната за виновна, щеше да има финансова щета или умисъл, доказан от съд.

    Простото обиждане на оправдан човек като „лъжец“ от публична фигура е опит за политическо внушение, а не аргумент. Правосъдието не работи с лозунги, а с доказателства. Точно затова съдът я оправда на първа инстанция.

    18:14 19.11.2025

  • 13 Мършa долна и мразена

    121 5 Отговор
    Защо забрани коментарите в профилите си навсякъде гнyc мизeрна и мразена? Наричаш хората " дoлни твaри които масово те мразели и тяхната омраза те зареждала"...мизeрна oтрeпкa нищожна

    18:15 19.11.2025

  • 14 ?????

    115 5 Отговор
    Ко каза бе плужек? Хванал те е за топките оня дебелия. Мишок долен.

    18:16 19.11.2025

  • 15 Сам си дудни нищожеството

    89 3 Отговор

    До коментар #9 от "Град Симитли":

    И затова никой и не го чете ,преди го отваряха да го подиграват

    18:17 19.11.2025

  • 16 Слави Трифонов е измамник!!

    98 3 Отговор
    Докато Слави Трифонов сам не е спазвал закона като депутат — не е подал декларация за доходите си и е имало публични съмнения за офшорни сметки — той се изказва като върховен моралист за оправдан човек. Това е класически пример за двоен стандарт: критика към други, без самият той да е отговарял на законовите изисквания.

    18:17 19.11.2025

  • 17 Мдаа

    68 6 Отговор
    Пожарникаря пак е изкарал маркуча, да пръска хората с кал. Неизживяно детство.

    18:19 19.11.2025

  • 18 Чалгаджийски "перач"

    80 7 Отговор
    Нека да е ясно: Лена Бориславова е оправдана от съд, но Слави Трифонов я нарича „лъжец“. Това е като да критикуваш някого за формалности, докато самият ти години наред не си подавал декларации за доходите си като депутат, криеш пари в офшорки и се правиш на морален авторитет. Двоен стандарт от висша класа!

    18:19 19.11.2025

  • 19 Един там

    79 4 Отговор
    Плешивият предател се обади ххаха Нешастник долен, излез сред народа да усетиш народната любов!

    18:19 19.11.2025

  • 20 Слави, престани да се излагаш, човек!

    70 5 Отговор
    Да наричаш „лъжец“ човек, оправдан от съд, е политическо внушение, а не аргумент. Съдът разглежда доказателствата, а не лозунги. Бориславова беше оправдана на първа инстанция — това не се отменя с обиди.

    18:21 19.11.2025

  • 21 ХЪ ХЪ ЪЪ

    75 5 Отговор
    От тебе по голям лъжец няма Славуцо.

    Коментиран от #100, #102

    18:21 19.11.2025

  • 22 Антимутра

    70 4 Отговор
    Ако слушахме тебе цялата държава щеше да е кръчма, а цялата култура щеше да е чалга.

    18:21 19.11.2025

  • 23 Кривак

    57 7 Отговор
    Слави клевети Лена Бориславова, оправдана от съд. Обиди срещу оправдан човек не са аргумент — това е опит за политическо внушение.

    18:22 19.11.2025

  • 24 най-глолемия лъжец вика:

    54 4 Отговор
    дръжте лъжеца

    18:23 19.11.2025

  • 25 Един

    72 4 Отговор
    Ти ли бе чалгар ще говориш за лъжци! Излъга стотици хиляди гласоподаватели, че си против Борисов и Пеевски а си легна с тях за див еднополов секс! Ти ли бе ще си моралния стожер!

    18:24 19.11.2025

  • 26 Асен

    55 4 Отговор
    И кой го казва продажник номер едно в държавата.

    18:26 19.11.2025

  • 27 Гост

    48 3 Отговор
    Ти да траеш бе, предател

    18:26 19.11.2025

  • 28 Слави Трифонов е обсебен от Лена

    51 3 Отговор
    Слави Трифонов е толкова фиксиран върху Лена Бориславова, че човек се чуди дали не е лично. Политика без аргументи — просто обиди и внушения.

    18:26 19.11.2025

  • 29 Споко, къде спахте

    20 3 Отговор
    И по лошо ще става докато се събудити

    18:28 19.11.2025

  • 30 Няма

    48 3 Отговор
    по-отвратително същество от тоя чалгаджия...пфу

    18:29 19.11.2025

  • 31 Цитат

    42 0 Отговор
    "Офшорна схема на поредния месия в българската политика Слави Трифонов разкриват документи, от които става ясно, че той е бил участник в операция за 10 милиона лева с компания от скандалните досиета „Панама гейт“.

    От договорите и фактурите, с които ПИК се сдоби чрез свое разследване, става ясно, че като собственик на фирмата „Седем осми“ лидерът на „Има такъв народ“ е прехвърлил огромната сума през офшорни фирми на неизвестен в публичното пространство българин, към когото е имал задължение."

    18:29 19.11.2025

  • 32 И аз така мислех до вчера

    44 2 Отговор

    До коментар #8 от "обективен":

    Но сте в ,,лека" грешка. Във фейсбук в публична група с потребители 130 хиляди има анкета - " Кой индивид е най мразен в България"
    a- Делян Пеевски
    b- Бойко Борисов
    в- Слави Трифонов
    ....
    И за мое огромно учудване гласуването с огромно мнозинство е че най мразен убедително е чалга oтрепката от учиндол славуца

    Коментиран от #43

    18:30 19.11.2025

  • 33 нашмъркан чалгар

    46 1 Отговор
    Таки пак му е казал кво да каже

    18:31 19.11.2025

  • 34 Чувството за двойни стандарти:

    39 1 Отговор
    "Слави Трифонов е бил проверяван за пране на пари по време на правителството на ГЕРБ след сигнал на депутат от "Атака", разказа самиат той..."
    Интересно какво стана с това разследване, може би е платил някъде, кой да знае...

    18:33 19.11.2025

  • 35 Славуца мразена и подигравана

    50 1 Отговор
    Осъдиха те всички - и Лили Иванова и Волен Сидеров преди години и Светльо Витков а наскоро и Радостин Василев за 100 хил.лв и Кирил Петков че си искал милиарда за караджов а Радостин Василев че не мафията е пробила в ИТН а ИТН е самата мафия

    18:35 19.11.2025

  • 36 един

    32 2 Отговор
    Без коментар,излишен е!

    18:37 19.11.2025

  • 37 гост

    38 2 Отговор
    Този Слави с НАЙ-ДЪЛГИЯ ЕЗИК на Балканите /Спомнете си оплезените му снимки/ облизва отдавна долната част на гърба на Боко и Шиши.

    18:38 19.11.2025

  • 38 Уса

    33 1 Отговор
    Този изманик го блокирах във фейса и съм много доволен.От неговите думи и дела файда йок

    18:40 19.11.2025

  • 39 Гръм и мълнии

    29 0 Отговор
    Лъжци?...Славчо, напомнят ли ти на някого?

    18:40 19.11.2025

  • 40 Рокаджия номер 1 ви предупреди отдавна

    26 1 Отговор
    Сензационно разкритие направи рокаджия и гeй №1 у нас Ицо Петрофф. По време на пресконференция, на която представи новата си книга „Петзвезден живот – тайните на гeй елита”, председателят на Движение „ЛГБТ Идея” за хора с различна сексуална ориентация обяви, че Слави Трифонов е имал интимна връзка с млад ромски рапър.

    "Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане премиер , финансиран от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и таки , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.

    "По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива известния хомо -сексуалист Петрофф

    Коментиран от #63

    18:40 19.11.2025

  • 41 Варна

    31 1 Отговор
    Пак ли е заключил страницата за коментари, че ме е блокнал като го питах дали вижда шиши в огледалото.

    18:42 19.11.2025

  • 42 Джо

    33 1 Отговор
    Славке,ако ти направят тест за наркотици ще светнеш отвсякъде. Кога отрезня ,та да съдиш? Самото дело е изсмукано от кутрето,но показва как службите слухтят всеки.

    18:43 19.11.2025

  • 43 Промяна

    4 18 Отговор

    До коментар #32 от "И аз така мислех до вчера":

    32 ТИ ПЪК ЗАЩО ЛЪЖЕШ ОТ ТВОЯТА ИЗМИСЛЕНА ГНУСОТИЯ И СИ Я РАЗПРОСТРАНЯВАШ ТУК ПОСТОЯННО КОЛКО ПЛАЩАШ ТУК СА САМО ПОД ЗЕМНОТО НИВО 32

    Коментиран от #69, #76

    18:43 19.11.2025

  • 44 МЕДИК

    31 3 Отговор
    ТОЯ УROД НЕ ГО ПОКАЗВАЙТЕ. ВОНИ УЖАСНО.

    18:43 19.11.2025

  • 45 Промяна

    5 17 Отговор
    И Е ПРАВ СЛАВИ КАК ТАКА ИМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ А ЛЕНА Е НЕВИННА А КОЙ Е ИЗВЪРШИТЕЛЯТ ТОГАВА

    Коментиран от #54, #55, #73, #89

    18:44 19.11.2025

  • 46 длежа

    24 2 Отговор
    Зулус боклук, ти за лъжци ли ни говориш бре боклук със боклук??? Да си скриваш мръсната продажна муцуна и да не се покзваш докато мърдаш. Лъжци били каза този дето щеше да бори кражбите на Винету от банкя, а взеха да си делят. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел.

    18:45 19.11.2025

  • 47 Велики мислители

    25 1 Отговор
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус слаФчо.

    18:45 19.11.2025

  • 48 И ти ли, Вуте!...

    20 1 Отговор
    И ти ли, Вуте, селянино бледи,
    в диванчето ми тъй забиваш нож!
    Не ти желая изборни победи,
    моралът ти не струва пукнат грош.

    От мене даже врякаш по-фалшиво,
    щом пееш "Одата на Радостин".
    В сърцето ми забучи тъпо шило.
    Моралът ти е като пластилин.

    Диванчето ми скърца на агония,
    унило като празници на патерица;
    сърцето ми се къса: МАКЕДОНИЯ!
    А ти избяга като малка катерица.

    Прожекторът кубето ми напича,
    аз помня лицемерните ти ласки;
    от жегата напуква се кирпича,
    от мъка трепкат гордите паласки

    в размер на такта - точно 7/8.
    Обидата телото ми тресе,
    настръхнаха ми липсващите косми
    и мислено те коля кат прасе.

    Аз не очаквах ти да си предател, но
    реалността е пневматичен чук;
    за мене ти си вече окончателно
    доказан изключителен боклук.

    18:45 19.11.2025

  • 49 Промяна

    7 15 Отговор

    До коментар #7 от "Чалгар мизерен и мразен":

    ФАКТИ БГ ЗАЩО ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОТКРОВЕНИ ГНУСОТИИ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ ФАКТИ БГ

    Коментиран от #70

    18:45 19.11.2025

  • 50 Злобен

    30 1 Отговор
    комплексар и страхливец , че и папагалства бръщолевиците на "големите" ! Много злини и направил и на хората , и на държавата ! И сега пак да изсипе лъжи и злоба ! Жалък !

    18:45 19.11.2025

  • 51 бай Ставри

    8 26 Отговор
    1000% е прав Слави Трифонов ! Още веднъж Благодаря на ИТН, че свалиха тази шайка мизерници от власт.

    Коментиран от #57, #61

    18:46 19.11.2025

  • 52 За милиони няма неприети закони

    12 1 Отговор
    За кокошка няма прошка

    18:46 19.11.2025

  • 53 Радул

    20 1 Отговор
    А Слави Трифонов иска съдебната система да е негова. Иска да има негова полиция.

    18:47 19.11.2025

  • 54 Т@пако,

    17 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    следствието бе го е открило. Казва се неизвестен извършител. Същият си, като тази отврат на снимката

    18:48 19.11.2025

  • 55 УжасТ

    13 3 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Знаеш ли, че имаш крещяща нужда от буквар и помагало за писане за 1-ви и 2-ри клас.

    18:48 19.11.2025

  • 56 Промяна

    5 16 Отговор
    ФАКТИ БГ ТУК СЕ ДЕЗИНФОРМИРА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ НЕ СА МРАЗЕНИ ЗА ТЯХ ГЛАСУВАХА НАД 900 ХИЛЯДИ ИЗБИРАТЕЛИ ЧАЛГАТА Е МРАЗЕН НО НЕ И БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ

    Коментиран от #59

    18:48 19.11.2025

  • 57 По-точно

    19 1 Отговор

    До коментар #51 от "бай Ставри":

    Славуцата е парача на пари на мафията през тв предаване, така най-лесно става, другия начин е да купиш футболен отбор!

    18:48 19.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ирония

    11 0 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Моля другаркоо, пък тук някой се иза.а....

    18:49 19.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Има Господ

    16 4 Отговор

    До коментар #51 от "бай Ставри":

    Този наркоман ще го накаже Господ, че чалгализира цяло едно поколение. Загубено вече безвъзвратно поколение.

    18:50 19.11.2025

  • 62 Сироко

    19 2 Отговор
    Много се ериш, злоба капе отвсякъде, ех, излъга хорицата да гласуват за теб, но всяко нещо си има край....

    18:50 19.11.2025

  • 63 Б.си бokлyka !

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "Рокаджия номер 1 ви предупреди отдавна":

    Слави си е бokлyk, ама няма нужда за това да ми цитираш друг наркозависим бokлyk, който за едно смъркане ще каже, че баща му го е раждал.

    18:51 19.11.2025

  • 64 Странно

    16 2 Отговор
    Да участваш в управлението на кочината и да се изказваш срещу нея е доста странно. Е може при раздвоение на личността.

    18:51 19.11.2025

  • 65 вгъзвнлн

    7 10 Отговор
    Все пак са кадри на Прокопи и Пасолството . Та чакай да се осъдени , догодина нищо чудно пак да ни ги пробутат първа сила.

    18:52 19.11.2025

  • 66 Дедо

    20 2 Отговор
    Целият народ изпитва противно чувство като ти гледа наглата и грозна физиономия бе Чалгар Продажен

    18:52 19.11.2025

  • 67 ЗРИТЕЛ

    23 2 Отговор
    ТИ СЪЩО СИ ПРЕДАТЕЛ...ИЗЛЪГА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ....

    18:53 19.11.2025

  • 68 Тервел

    18 2 Отговор
    Чалгаря Станислав Зулуса е най злобният и комплексиран в четворката си коалиция с двете прасета и Зафиров.

    18:53 19.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ?????

    7 2 Отговор
    Не че Слави не е прав, но да прави както Любо Пенев беше казал навремето.
    Щото за друго не става.

    18:55 19.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Даката

    9 9 Отговор
    На Славчо не му издържаха нервите, ама то няма как да е другояче... от Продължаваме Промяната се ос ра ха скоропостижно, ама много се ос ра ха.
    Сега си помислете дали не са правили и други машинации и фалшификации милите променкажии от ПП ДБ, щом като им иде отръки да ги вършат тези беззакония???
    Кога ще започнат да влизат в затвора силните на деня престъпници, платежоспособните мафиоти, които могат да си платят, за протест по което си искат време... визирам корумпираният кмет на Варна, пръкнал се от същото котило ПП ДБ.

    18:56 19.11.2025

  • 75 О...

    15 2 Отговор
    Този негодник пък от къде изпълзя

    18:57 19.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Алоо,

    17 2 Отговор
    Боклук!Долен чалгар!

    18:58 19.11.2025

  • 78 Цецко

    22 4 Отговор
    Е тоя Чалгар заедно с неговия здравен министър, завишиха цената на строежа на детската болница от 150 милиона , на 1 милиард. Реално Зулуса иска да открадне едни 850 милиона от строежа. От болните деца иска да краде тоя . Но Господ вижда всичко.

    18:59 19.11.2025

  • 79 Иван

    9 2 Отговор
    Лъжица вика лъжци държавата ни си е супер

    19:00 19.11.2025

  • 80 Даката

    7 17 Отговор
    Колко много гнусна червена сган е изпълзяла, да защитава Лена...

    Коментиран от #84

    19:01 19.11.2025

  • 81 Чупката

    21 5 Отговор
    Славуца е същата стока, България я превърнаха в кочина, такива като него, тиквата и прасето с феса.

    19:01 19.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Те, че са лъжци,

    4 2 Отговор
    лъжци са, ама вие пък сте най-честните да ви обладаят анадолските активни.

    19:03 19.11.2025

  • 84 Ами

    13 3 Отговор

    До коментар #80 от "Даката":

    скрий се пак в дупката си, бе, хайде... къшш!

    19:03 19.11.2025

  • 85 ХА ХА ХА

    12 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЕЙ ТИЯ ЧАЛГАРИ , ПЕХЛИВАНИ , КРАДЦИ , ЛЪЖЦИ .....ПОГРЕБВАТ БЪЛГАРИЯ ! ЗАЩОТО ОТ ИЗНОСИТЕЛ БЪЛГАРИЯ СТАНА НАЙ ГОЛЕМИЯ ВНОСИТЕЛ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА БАЛКАНИТЕ , А ТИЯ СКОМРУЦИ ЗАЩО МЪЛЧАТ КАТО РИБИ ЗА ТОВА ?А АКО СПРАТ ВЪГЛИЩНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ЦЕНАТА НА ТОКА ШЕ СЕ ВДИГНЕ СЪС 70-80 % И ЗАТОВА МЪЛЧАТ БОКО , ШИШИ , ПИШИ ! РУМЪНИЯ ЗА СЕГА ВНАСЯ У НАС ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ПОНОСИМИ ЦЕНИ ......НО НЯМА ДА Е ВСЕ ТАКА ! ПЪЛЕН ХАУС НАВСЯКЪДЕ !

    19:04 19.11.2025

  • 86 Хм...

    14 4 Отговор
    Не, Славчо, искаме независима и силна съдебна система! Такава, която може да накаже теб, и дебелите ти началници, и ппдб-та, копейки, корумпирани всс-та и прокурори... всички! Еднакъв закон и еднакво отношение за всички!

    19:04 19.11.2025

  • 87 Женя

    23 6 Отговор
    Моля ви се махнете го тоя неприятен гологлав застарял индивид от главната страница . Ужасен е .

    Коментиран от #132

    19:06 19.11.2025

  • 88 Мими

    20 4 Отговор
    Зулуса не спря да плюе срещу Лена и да я подиграва , ама иначе вкарал в парламента своя депутатка с котешка маска и белезници в кревата . Виждате ли колко е лицемерен, нагъл и извратен.

    Коментиран от #113

    19:07 19.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Долни пеевски подлоги !

    21 4 Отговор
    Някои остаряват като катедрала, слафчо - като цъpвyл !

    19:09 19.11.2025

  • 91 Смърфиета

    2 2 Отговор
    Изкараха по една заплата, а Киро доживот заплата. Така е по закон. Това е финансовата страна.
    Кексуалната страна е друга. Тези двамата трябваше да си се чγкат в частната сфера и да не бъркат тая работа, демек кекса, с високата политика. Те косвено навредиха на тези хора, които сега са жертва на безконтролните копои от потомствено възникналата престъпна група около следствието: Коцев и Барбутов. Тези двамата са с престъпни нагласи, въпросът е, че ГЕРБ с ДПС е Държавата и ГЕРБ с ДПС няма да допуснат друг да овладее корупционните парични потоци. Влезноха кат аслани, излезнаха като нъстрани. Лена, обърщи си заника.

    19:10 19.11.2025

  • 92 Страхил

    17 4 Отговор
    Тоя като го видя ,все едно гледам смърдяща гангрена

    19:11 19.11.2025

  • 93 славке

    18 4 Отговор
    скрий се ма всички те мразят!!!

    19:12 19.11.2025

  • 94 българка

    15 4 Отговор
    Слафчо, спри да се сополивиш, в държавата има по-важни проблеми от твоето его.

    19:13 19.11.2025

  • 95 Смърфиета

    3 5 Отговор
    Киро току-що каза, че единия е затворен със затворник "на вена", с хепатит Б и Ц, а другият е в неотопляемо помещение, отказва им се презервативи на единия, топли дрехи и чорапи, пуловер и одеало на другия. Сега влиза проверка инквизитори от Прокруракрвата, за да се насладят на страданието им и да измислят ново мъчение.

    19:15 19.11.2025

  • 96 Напълно прав е Слави

    7 9 Отговор
    Подписа е фалшифициран и киро се е възползвал, ама са невинни разбираш ли. Всеизвестно е, че са проект на мафия ПП и ДБ и точно кръга капитал държи съда.

    Коментиран от #107, #136

    19:15 19.11.2025

  • 97 Щерю Атанасов

    15 5 Отговор
    Слави настоява за отмъщение, че тази го осъди за 50 000лв за кавър на Хищна хиена (Лена).
    Слави е дребнав, злоб3н и отмъстителен.

    Коментиран от #105

    19:18 19.11.2025

  • 98 Доган догодина ще спечели

    3 6 Отговор
    Президентските избори 2026

    19:19 19.11.2025

  • 99 Доста

    14 4 Отговор
    жалка картинка е чалгаря!

    Коментиран от #101

    19:20 19.11.2025

  • 100 Оди пеша бе

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Има по голям лъжец това е Шиши Баце и Топко

    19:20 19.11.2025

  • 101 Жалка е лена

    4 5 Отговор

    До коментар #99 от "Доста":

    фалшификатора. Жалка и и киро лъжеца и асен крадеца.

    19:21 19.11.2025

  • 102 Всички знаем лъжеца на България

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    киро острото.

    19:22 19.11.2025

  • 103 Смърфиета

    1 2 Отговор
    Йовица Пауновски кореспондент на БТВ от Скопие говори на български по-неразбираемо отколкото ако говореше на македонски. Това той прави, за да не го репресират.
    Сега започва процеса за изгорелите на концерта в Кочани, дека изгореа 60 млади льуге, кои што сакаа да се докоснат до високата култура. Културата понякога убива. Може би трябва на този ден да се отбелязва денят на пострадалите от високите си културни щения, и да изберем за символ отрязаното ухо на Ван Гог. Ас живеем на улица Три оши, така или иначе или поне технически се води така.

    Коментиран от #117

    19:22 19.11.2025

  • 104 Неподписан

    6 2 Отговор
    Славчо всички са такива,може би и ти.Кирил Петков беше канадски гражданин но взе участие в предизборната надпревара,стана премиер противоконституционно!Къде бяха тогава ДАНС например,защо не се задействаха!И не само те!Но едва две години по-късно докато те все още са в управлението на държавата РБ изтичат сведенията че баща му на Кирил Петков, Бойко Борисов и Алексей Петров(дансаджията) са приятели от 30 години!А българските служби не са знаели за това приятелство при положение че единият от тримата е генерал от МВР а Алексей служител на ДАНС,тогава какъв е баща му на Кирето!!Службите си играят с хората.С мен лично от години,пропиляха живота ми загубиха ми времето.Трябваше отдавна да съм мултимилионер!Това са най-големите л.а.й.н.о.х.в.ъ.р.г.а.ч.и - л.а.й.н.о.м.е.т.и , които се радват на живота на гърба на хорското доверие доброта наивност!

    Коментиран от #120

    19:24 19.11.2025

  • 105 и крадлив

    7 3 Отговор

    До коментар #97 от "Щерю Атанасов":

    и лъжлив предател

    19:25 19.11.2025

  • 106 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "АНОНИМЕН":

    Трябва хората да поумнеят, да станат рационални и прагматични. Това е невъзможно. Ако се срине тази държавна структура, ще се роди сигурно дори по-лоша, но ако беше безопасно, бих се борила тя да е по-добра. Аз мразя тази система, ако и да не съм пострадала повече от всички. Тук съществува и демогравски проблем.

    19:27 19.11.2025

  • 107 Явно

    5 3 Отговор

    До коментар #96 от "Напълно прав е Слави":

    нищо не разбираш от наказателно право. Изобщо от право. По-добре се скрий.

    Коментиран от #110

    19:28 19.11.2025

  • 108 Евгени от Алфапласт

    7 3 Отговор
    Баце, тоя по лъжи, освен банкянския бандит, някой трудно може да го стигне. 🤣

    19:28 19.11.2025

  • 109 Тетко

    8 3 Отговор
    И ти не си китка за мирисане Славчо.Никой не ви вярва вече .Скрий се и не се обаждай лъжецо!

    19:31 19.11.2025

  • 110 Колко трябва да разбираш

    5 3 Отговор

    До коментар #107 от "Явно":

    за да имаш налице фалшив подпис и киро да се възползва от него? Да не би марсианците да са го фалшифицирали. Това, че се мразиш и ти е кеф отпадъци като киро и лена да те лъжат и крадат, не значи, че аз и останалите сме толкова глупави и имаме твоите агнешки мечти.

    Коментиран от #116, #121

    19:31 19.11.2025

  • 111 ххфхфхфхфх

    7 4 Отговор
    Мухльо, и ти си виновен за тази кочина о оскотяването на хората с твоята чалга

    Коментиран от #125

    19:32 19.11.2025

  • 112 Хаха

    3 0 Отговор
    Усещам влияние, хъъъъг.

    19:32 19.11.2025

  • 113 Пеперудки в корема

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Мими":

    Ако някоя партия ми даде две избираеми места веднага мога да вкарам две професионални проститутки в парламента.

    19:33 19.11.2025

  • 114 Цветан Гергов

    1 1 Отговор
    Цървул на бос полу крак.

    19:33 19.11.2025

  • 115 Освен шарлатани

    3 4 Отговор
    измамници и фалшификатори, плащат и на тролеи. ПП и ДБ са гнусни, долни и вредни измамници.

    19:34 19.11.2025

  • 116 Кои останалите хихихи

    4 4 Отговор

    До коментар #110 от "Колко трябва да разбираш":

    Вижда се останалите какво смятат и не само тук!!! Във фейса е нещо страшно!!! Изумително че чалга рахита все още диша!!!!

    Коментиран от #118

    19:35 19.11.2025

  • 117 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Смърфиета":

    Брато, що преди 10 дни отново гласувахте за тях? Ще ти кажа, щото сте чисти бългapи.

    19:35 19.11.2025

  • 118 Останалите мислещи българи

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "Кои останалите хихихи":

    не желаещи отпадъци като лена и киро да ги лъжат, крадат и навират такива като теб. Ти си живото доказателство колко са вредни тези нещастници лъжливи.

    Коментиран от #127

    19:37 19.11.2025

  • 119 И ти Слави

    9 3 Отговор
    Също си дрогиран лъжец и чалгар. Господар на Тошковците, които се осмеляват да гонят лекарите, българските деца. Такива пумиари.

    19:39 19.11.2025

  • 120 Неподписан

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Неподписан":

    Република България се управлява от лондон,англия.Това не е шега.Българските служби са на подчинение на английските/британски и немските служби.Дори Костадин/Възраждане е по сценарий,след залеза на партията им се задава партията "Златен век"(въздействаща на хората с величието на БГ по времето на Симеон Велики),а преди тях знаете беше атака ,нфсб,НДСВ ..

    19:41 19.11.2025

  • 121 Явно

    4 2 Отговор

    До коментар #110 от "Колко трябва да разбираш":

    нищо не разбираш от право. За да има престъпление, освен деяние, трябва да има умисъл. И двете подлежат на доказване в съда от обвинението. Авторът на деянието трябва да е установен по несъмнен начин. Това ти казва СРС: има деяние, но не са установени неговия автор и умисъл. Киро Лъжеца е използвал такъв документ с неистински подпис, но обвинението е следвало да докаже, че той бил наясно, че подписът е неистински, но въпреки това се е възползвал от него. Дано да си разбрал.

    Коментиран от #123

    19:42 19.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Колко трябва да разбираш

    4 3 Отговор

    До коментар #121 от "Явно":

    за да имаш налице фалшив подпис и киро да се възползва от него? Да не би марсианците да са го фалшифицирали. Това, че се мразиш и ти е кеф отпадъци като киро и лена да те лъжат и крадат, не значи, че аз и останалите сме толкова глупави и имаме твоите агнешки мечти.

    Коментиран от #131, #134

    19:46 19.11.2025

  • 124 Валентин Енев

    5 4 Отговор
    А бе хора този зулус чете ли какво му пишат бившите му избиратели които го избраха ?

    Коментиран от #167

    19:47 19.11.2025

  • 125 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "ххфхфхфхфх":

    Вярна констатация, но тя е периферна. От костово време се говори, че той упрустачил хората, да не го преизберат. Тогава нямаше никакви пари. Хората не преизбраха Костов защото са били упрустачени от Слави Трифонов. Първо, те бяха достатъчно прокти да изберат Костов, и да изберат след него нов месия. В българия няма демократична култура, а нейните зачатъци бяха удушени в бурените на проктотията, лакомията и непочтеността, които никнат в главите на Демоса. Демосът не е дорасъл, но ако има материален конфорт и сигурност, за да живее до дълбоки старини, би било добре. Но случаят не навсякъде е такъв. Освен това няма никаква икономика, за която също така липсват и кадри. Ако си внесеме роби, те ще ни поробят и нека си говориме след 20 години. Т.нар Европейски съюз, е извън всякакъв контрол, животът се смята за гарантиран и хората за по-образовани, но Щатите имат други относителни предимства и за разлика от Щатите, няма пространство. Сега, друг е въпросът за мисионерската дейност, която Щатите развиват тук, и как вадят някакви нечистоплътни образи като Киро, Асен и това младо, засукано еврейско момиченце, чието място на раждане, ЕГН, дипломи и фамилия говорят всичко.

    19:47 19.11.2025

  • 126 Българка

    4 3 Отговор
    ТА ТИ СИ НАЙ ГОЛЕМИЯ ЛЪЖЕЦ И ПРЖДАЖНШК СЛАВУНЕ!@!

    19:48 19.11.2025

  • 127 Там е работата

    3 4 Отговор

    До коментар #118 от "Останалите мислещи българи":

    ти не си от мислещите, щом защитаваш този измамник, лъжец, наркоман,чалгар и крадец Сл. Трифонов.

    Коментиран от #133

    19:48 19.11.2025

  • 128 Мукар

    7 3 Отговор
    ТИ СИ НАЙ ГОЛЕМИЯ ЛЪЖЕЦ И ЗАСЛУЖАВАШ АН АЛ НА ТА-НАРОДНА ЛЮБОВ!

    19:48 19.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 боико борисуф

    4 1 Отговор
    ти се скрии нямаш право на коментар ти продажнико ли ще съдиш ти които нямаш морал тебе господ ще те съди

    19:50 19.11.2025

  • 131 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Колко трябва да разбираш":

    откъде знаеш, че е фалшив? Явно нищо не си разбрал.

    Коментиран от #135

    19:50 19.11.2025

  • 132 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Женя":

    Не, че е ужасен, а че е омръзнал.
    Освен това се знае, че има комплекс за малоценност и различни заболявания. Личността му нека се отдаде на заслужен отдих. То не се знае дали това го е писал той, или някоя пиарка, която има прегрешения към обществения морал.

    19:50 19.11.2025

  • 133 Че не си е факт

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Там е работата":

    Затова показваш колко са жалки ПП и ДБ. Не ме занимавай с тези боклуци. Като видя и пластен отпадък и съвсем ме е гнус от ПП и ДБ. Шарлатани!

    Коментиран от #138

    19:51 19.11.2025

  • 134 Човекът

    0 2 Отговор

    До коментар #123 от "Колко трябва да разбираш":

    ти е обяснил, но точно ти няма как да го проумееш. Иска се акъл за тази работа.

    Коментиран от #137

    19:52 19.11.2025

  • 135 От доказателствата.

    3 2 Отговор

    До коментар #131 от "А ти":

    Колко ще показваш каква из мет са ПП и ДБ да плащат и на глупаци?

    Коментиран от #140

    19:53 19.11.2025

  • 136 Така е.

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Напълно прав е Слави":

    Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се
    дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу
    зaceгa нe им ce пoлучaвa..

    19:53 19.11.2025

  • 137 Какво по добро доказателство от вас

    3 3 Отговор

    До коментар #134 от "Човекът":

    Живото доказателство сте каква из мет е ПП и ДБ. Шарлатани и Измамници!

    19:55 19.11.2025

  • 138 Там е работата

    2 4 Отговор

    До коментар #133 от "Че не си е факт":

    ПП ДБ и другите ме интересуват колко ме интересува и ланският сняг. Чалгаджията, обаче, е най-противното и продажно същество. Отврат.

    Коментиран от #139

    19:57 19.11.2025

  • 139 Амио като не те интересуват

    3 2 Отговор

    До коментар #138 от "Там е работата":

    какво ми защитаваш измамницата лена фалшифицирала подписи и лъжеца на републиката киро. Трябва много да се мразиш човече.

    Коментиран от #145, #148

    19:59 19.11.2025

  • 140 Къде

    4 3 Отговор

    До коментар #135 от "От доказателствата.":

    ги прочете тези доказателства??? Да не би ти да си водил разследването? Лъжеш като учиндолски чалгаджия.

    Коментиран от #142

    20:00 19.11.2025

  • 141 Петрич

    4 4 Отговор
    Лъжеца СЛАБИ,ти нямаш право да коментираш,не давай оценка, твоята е НУЛА

    Коментиран от #144

    20:01 19.11.2025

  • 142 Ами вместо

    3 3 Отговор

    До коментар #140 от "Къде":

    да се излагаш и показваш какви отпадъци са ПП и ДБ, да плащат на първият глупак за лъжи, чети.

    20:01 19.11.2025

  • 143 Повече никой не ти вярва

    6 4 Отговор
    Най - малко ти трябва да се изказваш,по -Големи продажници от вас и БСП няма.ИТН води по продажност,излъгахте народа,а сега навеждате глава и се кланяте на двете величия и им седите в скута. Гнусна работа,по- добре поне мълчи ,а не се прави на честен човек.

    Коментиран от #166, #176

    20:01 19.11.2025

  • 144 темата е за боклука лена

    3 3 Отговор

    До коментар #141 от "Петрич":

    Фалшифицирала подписи. Много е гнусна.

    20:02 19.11.2025

  • 145 Мразя

    2 1 Отговор

    До коментар #139 от "Амио като не те интересуват":

    боклуците и лъжците. Аре у лево, много време ти отделих, с ти нямаш ниво

    Коментиран от #146

    20:02 19.11.2025

  • 146 Значи мразаиш

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "Мразя":

    лена измамницата и киро лъжеца. Браво! И аз мразя такива боклуци.

    20:03 19.11.2025

  • 147 Факт

    2 0 Отговор
    Ако не беше цялата вакхания, едва ли някой щеше да възрази Петков са бъде своевременно освободен от този отговорен пост, който все пак му е донесъл популярност в някои среди. Изобщо защо съдът се занимава с тази глупост, когато има толкова работа покрай постоянното боричкане за власт.

    20:05 19.11.2025

  • 148 Гл....ко,

    1 5 Отговор

    До коментар #139 от "Амио като не те интересуват":

    не защитавам шарлатаните, а решението на съда. Не мога да повярвам как нищо не си разбрал. Илитера.

    Коментиран от #150, #151

    20:06 19.11.2025

  • 149 По големи лъжци от вас от итн няма

    7 5 Отговор
    Вие сте част от мафията

    Коментиран от #153

    20:07 19.11.2025

  • 150 Илитерат,

    0 1 Отговор

    До коментар #148 от "Гл....ко,":

    а не илитера

    20:07 19.11.2025

  • 151 На корумпираният съд ли

    3 3 Отговор

    До коментар #148 от "Гл....ко,":

    Жалко за теб! Фалшифициран подпис от измамницата лена от който се възползвал киро лъжеца. И накрая виновен няма.

    20:08 19.11.2025

  • 152 Стенли

    3 4 Отговор
    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава хора от пп дб но има такъв и иот и бсп ново начало се подиграха с хората които гласуваха за тях и вярвам че това няма да се забрави и на едни следващи избори ще гледат парламентарната отвън

    20:08 19.11.2025

  • 153 Абе ИТН част от мафията

    3 5 Отговор

    До коментар #149 от "По големи лъжци от вас от итн няма":

    Пък мафията зад ПП и ДБ изкарала вас да лъжете за да не се чува за лена измамницата фалшифицирала документи и подписи! 😄

    20:11 19.11.2025

  • 154 СЛАВЧО

    2 3 Отговор
    ЗАЩО СА ТИ ТИЯ НАКРАДЕНИ МИЛИОНИ КОГОТО СИ БЕЗ ЧЕСТ ДОСТОЙНСТВО И СИ ИМ ЗА ТОАЛЕТЕН ПАRЦАЛ ?

    Коментиран от #156

    20:22 19.11.2025

  • 155 Чиба,бе,Чалгар!

    5 4 Отговор
    Точно ти ли бе,мошеник,ще говориш за закони!?

    20:22 19.11.2025

  • 156 Кажи за измамницата лена

    2 2 Отговор

    До коментар #154 от "СЛАВЧО":

    Че темата е за нея.

    20:23 19.11.2025

  • 157 Тунтун

    3 3 Отговор
    Кажи нещо и за себе си, Слави!?

    20:25 19.11.2025

  • 158 Тука е така!

    2 3 Отговор
    Явно в България девалвацията е още от 19 век, а мже и по рано. Щом едни напълниха парламента с непрокосаници като този, а други им публикуват глупостите по няколко пъти на ден, значи "надежда всяка тука оставете".

    „Народе???? (Записка от тефтерчето на Васил Левски.)

    В тъги, в неволи, младост минува,
    кръвта се ядно в жили волнува,
    погледът мрачен, умът не види
    добро ли, зло ли насреща иде...
    На душа лежат спомени тежки,
    злобна ги памет често повтаря,
    в гърди ни любов, ни капка вяра,
    нито надежда от сън мъртвешки
    да можеш свестен човек събуди!
    Свестните у нас считат за луди,
    глупецът, вредом всеки почита:
    „Богат е“, казва, пък го не пита
    колко е души изгорил живи,
    сироти колко той е ограбил
    и пред олтарят бога измамил
    с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
    ...
    Светът, привикнал хомот да влачи,
    тиранство и зло и до днес тачи;
    тежка желязна ръка целува,
    лъжливи уста слуша със вяра:
    мълчи, моли се, кога те бият,
    кожата да ти одере звярът
    и кръвта да ти змии изпият,
    ...
    Тъй върви светът! Лъжа и робство
    на тая пуста земя царува!
    (Борба, Христо Ботев)

    Коментиран от #161

    20:29 19.11.2025

  • 159 Наркоманът Слави

    3 1 Отговор
    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #160

    20:29 19.11.2025

  • 160 Демек

    4 4 Отговор

    До коментар #159 от "Наркоманът Слави":

    трябва националните предатели ПП и ДБ да са в затвора.

    Коментиран от #163

    20:31 19.11.2025

  • 161 ИСТИНАТА

    2 7 Отговор

    До коментар #158 от "Тука е така!":

    Ботев и Левски щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #162

    20:33 19.11.2025

  • 162 Не намесвай имена на хора

    4 5 Отговор

    До коментар #161 от "ИСТИНАТА":

    дали живота си за България, за евтиното си тролене за измамници и шарлатани като ПП и ДБ продали България.

    Коментиран от #165

    20:38 19.11.2025

  • 163 Наркоманът Слави

    2 6 Отговор

    До коментар #160 от "Демек":

    Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!

    Коментиран от #164

    20:38 19.11.2025

  • 164 Не намесвай имена на хора

    4 3 Отговор

    До коментар #163 от "Наркоманът Слави":

    дали живота си за България, за евтиното си тролене за измамници и шарлатани като ПП и ДБ продали България.

    20:40 19.11.2025

  • 165 Ало, Сарафов

    2 3 Отговор

    До коментар #162 от "Не намесвай имена на хора":

    Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
    постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
    или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
    се наказва с лишаване от свобода
    от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #168

    20:40 19.11.2025

  • 166 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #143 от "Повече никой не ти вярва":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали
    и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не
    са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.

    Коментиран от #169

    20:40 19.11.2025

  • 167 да си плати

    0 3 Отговор

    До коментар #124 от "Валентин Енев":

    на мисирите да забранят коментарите под неговите повърни както прави с повърните си костя копейката

    20:41 19.11.2025

  • 168 Кога ще са в затвора

    3 3 Отговор

    До коментар #165 от "Ало, Сарафов":

    националните предатели на България ПП и ДБ. За капак и лена е измамника фалшифицирала документи и подписи.

    Коментиран от #184

    20:43 19.11.2025

  • 169 от една порода са

    1 3 Отговор

    До коментар #166 от "Факти":

    с копейкин и той уж нямаше да взема субсидията а после се оказа че го насилили да я вземе и нямало как иначе...

    Коментиран от #170, #175

    20:44 19.11.2025

  • 170 Само факти

    2 4 Отговор

    До коментар #169 от "от една порода са":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали
    и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не
    са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.

    Коментиран от #171, #172

    20:45 19.11.2025

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 кога славуца

    3 1 Отговор

    До коментар #170 от "Само факти":

    ще почва да чегъка бойко???

    Коментиран от #173, #174

    20:49 19.11.2025

  • 173 Рублоид

    1 1 Отговор

    До коментар #172 от "кога славуца":

    Така е дори получи заплахи за живота си ако не вземе субсидията и ко да праи?

    20:51 19.11.2025

  • 174 Когато

    3 4 Отговор

    До коментар #172 от "кога славуца":

    изчезнат такива като теб изкарани от измамницата лена фалшифицирала документи.

    20:52 19.11.2025

  • 175 Рублоид

    0 1 Отговор

    До коментар #169 от "от една порода са":

    Така е дори получи заплахи за живота си ако не вземе субсидията и ко да праи?

    20:52 19.11.2025

  • 176 шопа

    3 4 Отговор

    До коментар #143 от "Повече никой не ти вярва":

    Амчи къ , Двуметровия "чегрътач" ич не сака а си поръси голата тимберица со пепело. Още онея години ,га беше у Музикалното у-ще у Плевен другарката Попова(а.к.а Картофа-по литература),го разбрала какъф гоуем отпадък(дан казвам боклук,що се рециклира) е тоа. Вечно одеше да тропа другарчетата си. Такоа си остана и на дръти годин.Даже и у Тодорово(Учин дол) теа , дет са иглале кат деца и те немоат го дишат. Долен и лъзгав ча у чирвата. Веки е един болен грохнал старец , де освен си гледа здравето , друго нему остаа.Ма пусто даопустей не мирясва тава чудо. Тъй шси остане сам , мразен и ненавиждан докрая(още колкот му писано). Туй то Станислав Тодоров Трифонов - Чегрътача.

    Коментиран от #177

    20:55 19.11.2025

  • 177 Браво за троленето

    5 4 Отговор

    До коментар #176 от "шопа":

    Сега кажи за измамницата лена фалшифицирала документи и подписи, за да инсталират лъжеца на републиката кирил петков за премиер за да крадат и продават България

    Коментиран от #180

    20:57 19.11.2025

  • 178 АЙДЕ ГЪЧ

    6 4 Отговор
    СЛАВУЦА УСЕЩА ЛИ СЕ КАКЪВ ПАР ЦАЛ Е ...........??? ПА И НА ДРУГИТА МАНУ НАМИРА

    Коментиран от #179

    20:59 19.11.2025

  • 179 Не бе

    4 3 Отговор

    До коментар #178 от "АЙДЕ ГЪЧ":

    Изменницата лена е фалшифицирала документи. Лъгала те и те е крала. Нали е мафия ПП и ДБ. Пък и на отпадък плащат по форумите. Виждал ли си нещо толкова гнусно в България, а толкова отпадък мина през годините.

    21:02 19.11.2025

  • 180 шопа

    2 4 Отговор

    До коментар #177 от "Браво за троленето":

    Ма кво тикаем ,Канадецо и Парапетката са същите , кат сите деса у власта. Лажат, мажат и после други виновни.Туй си вари времето у лъжи и измами у таа територия. Сичко цирк запред ората и кервано продължаа си вари напреде. Още мноу време чее бая тъмница у тунело , дорде проблесне , ма ний нема сме живи.

    Коментиран от #181

    21:07 19.11.2025

  • 181 Материала ви такъв

    2 2 Отговор

    До коментар #180 от "шопа":

    Затова ви обират.

    21:09 19.11.2025

  • 182 Тодорово

    6 4 Отговор
    Гледай си виолата, телевизията, чалгата,правото остави на тези, които са изчели един вагон книги.

    Коментиран от #183

    21:20 19.11.2025

  • 183 Знаеш ли кой е казал

    4 3 Отговор

    До коментар #182 от "Тодорово":

    "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма"

    Трябва сериозно да помислиш върху тези думи.

    Коментиран от #186

    21:24 19.11.2025

  • 184 я па тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #168 от "Кога ще са в затвора":

    Кой си ти, че без никакъв аргумент да твърдиш обратното на това, което съда е постановил и да трябва да ти вЕрваме?

    Коментиран от #185

    21:27 19.11.2025

  • 185 Как без аргумент бре

    4 2 Отговор

    До коментар #184 от "я па тоа":

    Сами си разказаха нещастниците от ПП и ДБ как слугуват и изпълняват заповеди на чуждо посолство. Това е най долното нещо. Нарича се държавна измяна. За капак лена и е долна измамница фалшифицирала документи, а киро долен лъжец, асен крадец.

    Коментиран от #189, #193, #209

    21:29 19.11.2025

  • 186 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор

    До коментар #183 от "Знаеш ли кой е казал":

    А ти знаеш ли го как се казва този дето цитираш? А Радой Ралин, а Ран Босилек?

    Коментиран от #188

    21:31 19.11.2025

  • 187 СЗО

    2 3 Отговор
    А Баце и Шиши са невинни....

    Коментиран от #190

    21:31 19.11.2025

  • 188 Имаше въпрос

    0 1 Отговор

    До коментар #186 от "ха, ха, ха...":

    А замисли ли се над думите?

    Коментиран от #191

    21:33 19.11.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Темата е

    6 1 Отговор

    До коментар #187 от "СЗО":

    за измамницата лена фалшифицирала документи и подписи и лъжите на ПП и ДБ.

    Коментиран от #218

    21:34 19.11.2025

  • 191 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Имаше въпрос":

    Е, не бяха отправени към мен, но съм запознат и съм мислил по тях много преди теб. Не ми стана ясно защо ги отправяш към човек които не се обръща към теб и на всичко отгоре си има негово право да реагира според съдържанието под капачката си.

    Коментиран от #192

    21:41 19.11.2025

  • 192 И ти има

    0 2 Отговор

    До коментар #191 от "ха, ха, ха...":

    да мислиш върху тези думи.

    21:42 19.11.2025

  • 193 я па тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #185 от "Как без аргумент бре":

    Абе на теб наистиа ли ти липсват два петъка от седмицата или просто израстъка ти е голям?

    Коментиран от #194

    21:44 19.11.2025

  • 194 Коментара бе

    6 3 Отговор

    До коментар #193 от "я па тоа":

    Сами си разказаха нещастниците от ПП и ДБ как слугуват и изпълняват заповеди на чуждо посолство. Това е най долното нещо. Нарича се държавна измяна. За капак лена и е долна измамница фалшифицирала документи, а киро долен лъжец, асен крадец.

    21:45 19.11.2025

  • 195 Фикри

    5 4 Отговор
    Този злобен и нещастен човек, най-добре да се скрие в дупката от която е изпълзял и да не се обажда повече. Той също е виновен за положението на държавата ни. Кочина е заради свине като него.

    Коментиран от #196

    21:47 19.11.2025

  • 196 Браво за троленето

    6 4 Отговор

    До коментар #195 от "Фикри":

    Сега дай за измамницата лена фалшифицирала документи и подписи.

    Коментиран от #206

    21:49 19.11.2025

  • 197 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 5 Отговор
    Слави, ти си срам и позор! Ти , който толкова години ни заблуждаваше, че си патриот и родолюбец, накрая подписа закона на мракобесието за преследване на свободното слово! Ти вече си никой, по-долу и от джебчия!

    22:12 19.11.2025

  • 198 Гого

    6 6 Отговор
    Окъка се, Славчоооо, до под мишките! Лапай си паричките зулуско-африкански и не се появявай повече! Ти съсипа бъдещето на БГ! Подложка излезе ти, от големите!

    22:23 19.11.2025

  • 199 Аз пък помня

    5 5 Отговор
    Кривия беше осъден от Лена, заради ,, "песен за Лена". Затова толкова лае

    22:26 19.11.2025

  • 200 Горски

    8 4 Отговор
    Дългуча винаги се изказва гаче мнението му задължително е меродавно, а не погледне първо себе си.
    1. Излъга брутално избирателите си на избори. Помним кога.
    2. Партийката му е класическа патерица. Знаем на кого/кои.
    3. С проектозакончето заради любовницата си пък, така се омазаха той и жуженце Тошко, че няма измиване.
    И т.н...
    И ето, че мина малко време, и пак отвори големата учиндолска паст, по поръчка на двете прасенца, разбира се.

    22:30 19.11.2025

  • 201 Няма такава наглост!

    7 4 Отговор
    Тоя си излъга избирателите, тръгнал на другите кусури да намира!

    23:02 19.11.2025

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Промяна

    5 4 Отговор
    СЛАВИ Е ПРАВ КАКЪВ Е ТОЯ СЪД ЛЕНА Е ФАЛШИФИЦИРАЛА РЕДИЦА ДОКУМЕНТИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО НА КИРО СЪДЪТ Е ПОДЧИНЕН НА ШАРЛАТАНИТЕ

    23:16 19.11.2025

  • 204 тоя лъжец

    4 3 Отговор
    кога ще чегърка бойко както обеща??

    23:17 19.11.2025

  • 205 Мнение

    2 0 Отговор
    Завистлив злобен проклет човек е Слави Трифонов!
    Злобата и омразата го трови!

    07:14 20.11.2025

  • 206 Разбери най-после!

    1 0 Отговор

    До коментар #196 от "Браво за троленето":

    Това, че повтаряш една лъжа 100 пъти, изфабрикувана от противниците на Продължаваме Промяната, НЯМА ДА Я НАПРАВИ ИСТИНА!

    07:17 20.11.2025

  • 207 Набожен

    2 1 Отговор
    Стига с тази омраза и злост бре, Слави, смири се, бъди добър човек, не лъжи, недей злослови по адрес на другите, господ гледа отгоре...

    07:18 20.11.2025

  • 208 Присмял се хърбел на щърбел!

    2 1 Отговор
    Славчо, първо погледни себе си, бре измамник нагъл!!!!!

    07:21 20.11.2025

  • 209 Ирония

    2 1 Отговор

    До коментар #185 от "Как без аргумент бре":

    Славуца долен измамник тръгнал на другите в паницата да наднича и в двора им камъни да хвърля. Подъл и злобен човечец без морал и достойнство!

    07:25 20.11.2025

  • 210 Ха такааа

    1 1 Отговор
    Чалгарят гаче е на някакви кристали.

    07:26 20.11.2025

  • 211 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    2 1 Отговор
    Слави Трифонов и жалката му партийка ИТН са едни ИЗМАМНИЦИ!!!

    07:30 20.11.2025

  • 212 ИТН са лицемери без Морал!

    2 0 Отговор
    Слави Трифонов отдавна се превърна в символ на политическа безотговорност и демонстративно пренебрежение към собствените си избиратели. От телевизионната сцена към политиката той пренесе не визия и компетентност, а арогантност, непрозрачност и отказ да носи реална отговорност. Партия, изградена около личния му имидж, се оказа неспособна да предложи стабилно управление именно заради неговия стил – дистанциран, едноличен и лишен от конструктивност, безотговорен, арогантен, подъл.

    07:32 20.11.2025

  • 213 Слави е неук шушляк!

    2 0 Отговор
    Трифонов продължава да използва политиката като сцена за монолози, вместо като инструмент за работа в полза на хората. Комуникацията му през Facebook видеа и отказът му да участва в парламентарни дебати или публични дискусии не показват принципност, а бягство от отговорност и диалог. Острата му реторика срещу всички, които не са съгласни с него, не е израз на „почтеност“, а на неготовност да се работи в екип и да се правят компромиси в името на държавата.

    07:33 20.11.2025

  • 214 Слави е Позор!

    2 0 Отговор
    Трифонов продължава да използва политиката като сцена за монолози, вместо като инструмент за работа в полза на хората. Комуникацията му през Facebook видеа и отказът му да участва в парламентарни дебати или публични дискусии не показват принципност, а бягство от отговорност и диалог. Острата му реторика срещу всички, които не са съгласни с него, не е израз на „почтеност“, а на неготовност да се работи в екип и да се правят компромиси в името на държавата.

    В крайна сметка Слави Трифонов се превърна в пример как популизмът може да източи енергията на общественото недоволство, без да предложи нищо реално и устойчиво в замяна. Вместо промяна – парализа. Вместо смелост – обиди от дистанция. Вместо лидерство – мълчание, когато е най-важно.

    07:34 20.11.2025

  • 215 Слави няма морал

    2 1 Отговор
    Поведението на Слави Трифонов в политиката е не просто разочарование – то е демонстрация на пълно безхаберие към хората, които повярваха, че най-после идва промяна. Вместо да бъде лидер, Трифонов предпочете да бъде невидим фактор, който дърпа конците зад кулисите и се появява само когато трябва да хвърли поредната бомба в политическия хаос.

    07:36 20.11.2025

  • 216 ИТН са политическата илюзия!

    2 1 Отговор
    Той успя да блокира цели процеси, да саботира възможности за стабилност и после да се прави на страничен наблюдател, сякаш няма нищо общо с последиците. Да носиш власт, но да отказваш отговорност – това е политически нихилизъм, маскиран като „принципност“. Чрез внезапни еднолични решения и абсурдно мълчание в ключови моменти, Трифонов превърна ИТН от надежда в разрушител, който остави след себе си само разпад и недоверие.
    И най-болезненото е, че всичко това не беше плод на липса на възможности, а на липса на воля, сериозност и уважение към собствените избиратели. Там, където се иска работа, той даде сцена; там, където се иска лидерство, той даде тишина; там, където се иска отговорност, той даде поредното си видео от безопасно разстояние.

    07:36 20.11.2025

  • 217 Използван капут

    0 1 Отговор
    Как можах да си даваммгласа за теб.ЦАРВУЛ.Още кога Боко ти дойде на диванчето даде сигнал ,че се уплаши и си Мишка

    08:45 20.11.2025

  • 218 СЗО

    0 1 Отговор

    До коментар #190 от "Темата е":

    Темата е че Славчо повдига удобни за него теми. За другите мълчи.

    08:47 20.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол