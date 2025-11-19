Трифонов за оправдателната присъда на Бориславова: Тези хора са лъжци. Искат съдебната система да е тяхна

На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз. Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?
Затова ще ви цитирам човека с фалшифицирания подпис - Атанас Русев от сдружение „Корал“. Човекът, чийто подпис беше фалшифициран и беше направен опит да му бъде отнето достойнството:
„Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни „държава“?
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод оправдателната присъда на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова по казуса "Корал". Ето и още от коментара на Трифонов:
Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен.
И това ли решение е било залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков, „рицарят“, чиято най-голяма мечта БЕШЕ Бориславова премиер?
Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази „държава“. Край на цитата.
Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шака Зулу
Коментиран от #129
18:08 19.11.2025
2 Малеееее
18:08 19.11.2025
3 Читател
18:09 19.11.2025
4 Каменов
18:10 19.11.2025
5 ООрана държава
18:11 19.11.2025
6 АНОНИМЕН
Коментиран от #106
18:11 19.11.2025
7 Чалгар мизерен и мразен
Коментиран от #49
18:12 19.11.2025
8 обективен
Коментиран от #32
18:13 19.11.2025
9 Град Симитли
Коментиран от #15
18:13 19.11.2025
10 Еш па тоо
18:13 19.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Слави Трифонов е лъжец!!
Простото обиждане на оправдан човек като „лъжец“ от публична фигура е опит за политическо внушение, а не аргумент. Правосъдието не работи с лозунги, а с доказателства. Точно затова съдът я оправда на първа инстанция.
18:14 19.11.2025
13 Мършa долна и мразена
18:15 19.11.2025
14 ?????
18:16 19.11.2025
15 Сам си дудни нищожеството
До коментар #9 от "Град Симитли":И затова никой и не го чете ,преди го отваряха да го подиграват
18:17 19.11.2025
16 Слави Трифонов е измамник!!
18:17 19.11.2025
17 Мдаа
18:19 19.11.2025
18 Чалгаджийски "перач"
18:19 19.11.2025
19 Един там
18:19 19.11.2025
20 Слави, престани да се излагаш, човек!
18:21 19.11.2025
21 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #100, #102
18:21 19.11.2025
22 Антимутра
18:21 19.11.2025
23 Кривак
18:22 19.11.2025
24 най-глолемия лъжец вика:
18:23 19.11.2025
25 Един
18:24 19.11.2025
26 Асен
18:26 19.11.2025
27 Гост
18:26 19.11.2025
28 Слави Трифонов е обсебен от Лена
18:26 19.11.2025
29 Споко, къде спахте
18:28 19.11.2025
30 Няма
18:29 19.11.2025
31 Цитат
От договорите и фактурите, с които ПИК се сдоби чрез свое разследване, става ясно, че като собственик на фирмата „Седем осми“ лидерът на „Има такъв народ“ е прехвърлил огромната сума през офшорни фирми на неизвестен в публичното пространство българин, към когото е имал задължение."
18:29 19.11.2025
32 И аз така мислех до вчера
До коментар #8 от "обективен":Но сте в ,,лека" грешка. Във фейсбук в публична група с потребители 130 хиляди има анкета - " Кой индивид е най мразен в България"
a- Делян Пеевски
b- Бойко Борисов
в- Слави Трифонов
....
И за мое огромно учудване гласуването с огромно мнозинство е че най мразен убедително е чалга oтрепката от учиндол славуца
Коментиран от #43
18:30 19.11.2025
33 нашмъркан чалгар
18:31 19.11.2025
34 Чувството за двойни стандарти:
Интересно какво стана с това разследване, може би е платил някъде, кой да знае...
18:33 19.11.2025
35 Славуца мразена и подигравана
18:35 19.11.2025
36 един
18:37 19.11.2025
37 гост
18:38 19.11.2025
38 Уса
18:40 19.11.2025
39 Гръм и мълнии
18:40 19.11.2025
40 Рокаджия номер 1 ви предупреди отдавна
"Един шоумен, който вече със зъби и нокти се бори да стане премиер , финансиран от съмнителни бизнес олигарси, каквито са Орлин Алексиев и таки , в нашите среди носи името Славуца. Това е небезизвестният Слави Трифонов", коментира рокаджията.
"По времето, когато са били много близки с друга звезда Камен Воденичаров, двамата са имали по-други отношения. Ако Камен Во харесал някой пич, веднага звъни по телефона на Господаря и му казва, че има интересен човек за него, ако той има интерес, може да му го предложи", разкрива известния хомо -сексуалист Петрофф
Коментиран от #63
18:40 19.11.2025
41 Варна
18:42 19.11.2025
42 Джо
18:43 19.11.2025
43 Промяна
До коментар #32 от "И аз така мислех до вчера":32 ТИ ПЪК ЗАЩО ЛЪЖЕШ ОТ ТВОЯТА ИЗМИСЛЕНА ГНУСОТИЯ И СИ Я РАЗПРОСТРАНЯВАШ ТУК ПОСТОЯННО КОЛКО ПЛАЩАШ ТУК СА САМО ПОД ЗЕМНОТО НИВО 32
Коментиран от #69, #76
18:43 19.11.2025
44 МЕДИК
18:43 19.11.2025
45 Промяна
Коментиран от #54, #55, #73, #89
18:44 19.11.2025
46 длежа
18:45 19.11.2025
47 Велики мислители
18:45 19.11.2025
48 И ти ли, Вуте!...
в диванчето ми тъй забиваш нож!
Не ти желая изборни победи,
моралът ти не струва пукнат грош.
От мене даже врякаш по-фалшиво,
щом пееш "Одата на Радостин".
В сърцето ми забучи тъпо шило.
Моралът ти е като пластилин.
Диванчето ми скърца на агония,
унило като празници на патерица;
сърцето ми се къса: МАКЕДОНИЯ!
А ти избяга като малка катерица.
Прожекторът кубето ми напича,
аз помня лицемерните ти ласки;
от жегата напуква се кирпича,
от мъка трепкат гордите паласки
в размер на такта - точно 7/8.
Обидата телото ми тресе,
настръхнаха ми липсващите косми
и мислено те коля кат прасе.
Аз не очаквах ти да си предател, но
реалността е пневматичен чук;
за мене ти си вече окончателно
доказан изключителен боклук.
18:45 19.11.2025
49 Промяна
До коментар #7 от "Чалгар мизерен и мразен":ФАКТИ БГ ЗАЩО ТУК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТ ОТКРОВЕНИ ГНУСОТИИ ЛЪЖИ КЛЕВЕТИ ФАКТИ БГ
Коментиран от #70
18:45 19.11.2025
50 Злобен
18:45 19.11.2025
51 бай Ставри
Коментиран от #57, #61
18:46 19.11.2025
52 За милиони няма неприети закони
18:46 19.11.2025
53 Радул
18:47 19.11.2025
54 Т@пако,
До коментар #45 от "Промяна":следствието бе го е открило. Казва се неизвестен извършител. Същият си, като тази отврат на снимката
18:48 19.11.2025
55 УжасТ
До коментар #45 от "Промяна":Знаеш ли, че имаш крещяща нужда от буквар и помагало за писане за 1-ви и 2-ри клас.
18:48 19.11.2025
56 Промяна
Коментиран от #59
18:48 19.11.2025
57 По-точно
До коментар #51 от "бай Ставри":Славуцата е парача на пари на мафията през тв предаване, така най-лесно става, другия начин е да купиш футболен отбор!
18:48 19.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ирония
До коментар #56 от "Промяна":Моля другаркоо, пък тук някой се иза.а....
18:49 19.11.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Има Господ
До коментар #51 от "бай Ставри":Този наркоман ще го накаже Господ, че чалгализира цяло едно поколение. Загубено вече безвъзвратно поколение.
18:50 19.11.2025
62 Сироко
18:50 19.11.2025
63 Б.си бokлyka !
До коментар #40 от "Рокаджия номер 1 ви предупреди отдавна":Слави си е бokлyk, ама няма нужда за това да ми цитираш друг наркозависим бokлyk, който за едно смъркане ще каже, че баща му го е раждал.
18:51 19.11.2025
64 Странно
18:51 19.11.2025
65 вгъзвнлн
18:52 19.11.2025
66 Дедо
18:52 19.11.2025
67 ЗРИТЕЛ
18:53 19.11.2025
68 Тервел
18:53 19.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ?????
Щото за друго не става.
18:55 19.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Даката
Сега си помислете дали не са правили и други машинации и фалшификации милите променкажии от ПП ДБ, щом като им иде отръки да ги вършат тези беззакония???
Кога ще започнат да влизат в затвора силните на деня престъпници, платежоспособните мафиоти, които могат да си платят, за протест по което си искат време... визирам корумпираният кмет на Варна, пръкнал се от същото котило ПП ДБ.
18:56 19.11.2025
75 О...
18:57 19.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Алоо,
18:58 19.11.2025
78 Цецко
18:59 19.11.2025
79 Иван
19:00 19.11.2025
80 Даката
Коментиран от #84
19:01 19.11.2025
81 Чупката
19:01 19.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Те, че са лъжци,
19:03 19.11.2025
84 Ами
До коментар #80 от "Даката":скрий се пак в дупката си, бе, хайде... къшш!
19:03 19.11.2025
85 ХА ХА ХА
19:04 19.11.2025
86 Хм...
19:04 19.11.2025
87 Женя
Коментиран от #132
19:06 19.11.2025
88 Мими
Коментиран от #113
19:07 19.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Долни пеевски подлоги !
19:09 19.11.2025
91 Смърфиета
Кексуалната страна е друга. Тези двамата трябваше да си се чγкат в частната сфера и да не бъркат тая работа, демек кекса, с високата политика. Те косвено навредиха на тези хора, които сега са жертва на безконтролните копои от потомствено възникналата престъпна група около следствието: Коцев и Барбутов. Тези двамата са с престъпни нагласи, въпросът е, че ГЕРБ с ДПС е Държавата и ГЕРБ с ДПС няма да допуснат друг да овладее корупционните парични потоци. Влезноха кат аслани, излезнаха като нъстрани. Лена, обърщи си заника.
19:10 19.11.2025
92 Страхил
19:11 19.11.2025
93 славке
19:12 19.11.2025
94 българка
19:13 19.11.2025
95 Смърфиета
19:15 19.11.2025
96 Напълно прав е Слави
Коментиран от #107, #136
19:15 19.11.2025
97 Щерю Атанасов
Слави е дребнав, злоб3н и отмъстителен.
Коментиран от #105
19:18 19.11.2025
98 Доган догодина ще спечели
19:19 19.11.2025
99 Доста
Коментиран от #101
19:20 19.11.2025
100 Оди пеша бе
До коментар #21 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Има по голям лъжец това е Шиши Баце и Топко
19:20 19.11.2025
101 Жалка е лена
До коментар #99 от "Доста":фалшификатора. Жалка и и киро лъжеца и асен крадеца.
19:21 19.11.2025
102 Всички знаем лъжеца на България
До коментар #21 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":киро острото.
19:22 19.11.2025
103 Смърфиета
Сега започва процеса за изгорелите на концерта в Кочани, дека изгореа 60 млади льуге, кои што сакаа да се докоснат до високата култура. Културата понякога убива. Може би трябва на този ден да се отбелязва денят на пострадалите от високите си културни щения, и да изберем за символ отрязаното ухо на Ван Гог. Ас живеем на улица Три оши, така или иначе или поне технически се води така.
Коментиран от #117
19:22 19.11.2025
104 Неподписан
Коментиран от #120
19:24 19.11.2025
105 и крадлив
До коментар #97 от "Щерю Атанасов":и лъжлив предател
19:25 19.11.2025
106 Смърфиета
До коментар #6 от "АНОНИМЕН":Трябва хората да поумнеят, да станат рационални и прагматични. Това е невъзможно. Ако се срине тази държавна структура, ще се роди сигурно дори по-лоша, но ако беше безопасно, бих се борила тя да е по-добра. Аз мразя тази система, ако и да не съм пострадала повече от всички. Тук съществува и демогравски проблем.
19:27 19.11.2025
107 Явно
До коментар #96 от "Напълно прав е Слави":нищо не разбираш от наказателно право. Изобщо от право. По-добре се скрий.
Коментиран от #110
19:28 19.11.2025
108 Евгени от Алфапласт
19:28 19.11.2025
109 Тетко
19:31 19.11.2025
110 Колко трябва да разбираш
До коментар #107 от "Явно":за да имаш налице фалшив подпис и киро да се възползва от него? Да не би марсианците да са го фалшифицирали. Това, че се мразиш и ти е кеф отпадъци като киро и лена да те лъжат и крадат, не значи, че аз и останалите сме толкова глупави и имаме твоите агнешки мечти.
Коментиран от #116, #121
19:31 19.11.2025
111 ххфхфхфхфх
Коментиран от #125
19:32 19.11.2025
112 Хаха
19:32 19.11.2025
113 Пеперудки в корема
До коментар #88 от "Мими":Ако някоя партия ми даде две избираеми места веднага мога да вкарам две професионални проститутки в парламента.
19:33 19.11.2025
114 Цветан Гергов
19:33 19.11.2025
115 Освен шарлатани
19:34 19.11.2025
116 Кои останалите хихихи
До коментар #110 от "Колко трябва да разбираш":Вижда се останалите какво смятат и не само тук!!! Във фейса е нещо страшно!!! Изумително че чалга рахита все още диша!!!!
Коментиран от #118
19:35 19.11.2025
117 Новак
До коментар #103 от "Смърфиета":Брато, що преди 10 дни отново гласувахте за тях? Ще ти кажа, щото сте чисти бългapи.
19:35 19.11.2025
118 Останалите мислещи българи
До коментар #116 от "Кои останалите хихихи":не желаещи отпадъци като лена и киро да ги лъжат, крадат и навират такива като теб. Ти си живото доказателство колко са вредни тези нещастници лъжливи.
Коментиран от #127
19:37 19.11.2025
119 И ти Слави
19:39 19.11.2025
120 Неподписан
До коментар #104 от "Неподписан":Република България се управлява от лондон,англия.Това не е шега.Българските служби са на подчинение на английските/британски и немските служби.Дори Костадин/Възраждане е по сценарий,след залеза на партията им се задава партията "Златен век"(въздействаща на хората с величието на БГ по времето на Симеон Велики),а преди тях знаете беше атака ,нфсб,НДСВ ..
19:41 19.11.2025
121 Явно
До коментар #110 от "Колко трябва да разбираш":нищо не разбираш от право. За да има престъпление, освен деяние, трябва да има умисъл. И двете подлежат на доказване в съда от обвинението. Авторът на деянието трябва да е установен по несъмнен начин. Това ти казва СРС: има деяние, но не са установени неговия автор и умисъл. Киро Лъжеца е използвал такъв документ с неистински подпис, но обвинението е следвало да докаже, че той бил наясно, че подписът е неистински, но въпреки това се е възползвал от него. Дано да си разбрал.
Коментиран от #123
19:42 19.11.2025
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Колко трябва да разбираш
До коментар #121 от "Явно":за да имаш налице фалшив подпис и киро да се възползва от него? Да не би марсианците да са го фалшифицирали. Това, че се мразиш и ти е кеф отпадъци като киро и лена да те лъжат и крадат, не значи, че аз и останалите сме толкова глупави и имаме твоите агнешки мечти.
Коментиран от #131, #134
19:46 19.11.2025
124 Валентин Енев
Коментиран от #167
19:47 19.11.2025
125 Смърфиета
До коментар #111 от "ххфхфхфхфх":Вярна констатация, но тя е периферна. От костово време се говори, че той упрустачил хората, да не го преизберат. Тогава нямаше никакви пари. Хората не преизбраха Костов защото са били упрустачени от Слави Трифонов. Първо, те бяха достатъчно прокти да изберат Костов, и да изберат след него нов месия. В българия няма демократична култура, а нейните зачатъци бяха удушени в бурените на проктотията, лакомията и непочтеността, които никнат в главите на Демоса. Демосът не е дорасъл, но ако има материален конфорт и сигурност, за да живее до дълбоки старини, би било добре. Но случаят не навсякъде е такъв. Освен това няма никаква икономика, за която също така липсват и кадри. Ако си внесеме роби, те ще ни поробят и нека си говориме след 20 години. Т.нар Европейски съюз, е извън всякакъв контрол, животът се смята за гарантиран и хората за по-образовани, но Щатите имат други относителни предимства и за разлика от Щатите, няма пространство. Сега, друг е въпросът за мисионерската дейност, която Щатите развиват тук, и как вадят някакви нечистоплътни образи като Киро, Асен и това младо, засукано еврейско момиченце, чието място на раждане, ЕГН, дипломи и фамилия говорят всичко.
19:47 19.11.2025
126 Българка
19:48 19.11.2025
127 Там е работата
До коментар #118 от "Останалите мислещи българи":ти не си от мислещите, щом защитаваш този измамник, лъжец, наркоман,чалгар и крадец Сл. Трифонов.
Коментиран от #133
19:48 19.11.2025
128 Мукар
19:48 19.11.2025
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 боико борисуф
19:50 19.11.2025
131 А ти
До коментар #123 от "Колко трябва да разбираш":откъде знаеш, че е фалшив? Явно нищо не си разбрал.
Коментиран от #135
19:50 19.11.2025
132 Смърфиета
До коментар #87 от "Женя":Не, че е ужасен, а че е омръзнал.
Освен това се знае, че има комплекс за малоценност и различни заболявания. Личността му нека се отдаде на заслужен отдих. То не се знае дали това го е писал той, или някоя пиарка, която има прегрешения към обществения морал.
19:50 19.11.2025
133 Че не си е факт
До коментар #127 от "Там е работата":Затова показваш колко са жалки ПП и ДБ. Не ме занимавай с тези боклуци. Като видя и пластен отпадък и съвсем ме е гнус от ПП и ДБ. Шарлатани!
Коментиран от #138
19:51 19.11.2025
134 Човекът
До коментар #123 от "Колко трябва да разбираш":ти е обяснил, но точно ти няма как да го проумееш. Иска се акъл за тази работа.
Коментиран от #137
19:52 19.11.2025
135 От доказателствата.
До коментар #131 от "А ти":Колко ще показваш каква из мет са ПП и ДБ да плащат и на глупаци?
Коментиран от #140
19:53 19.11.2025
136 Така е.
До коментар #96 от "Напълно прав е Слави":Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се
дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу
зaceгa нe им ce пoлучaвa..
19:53 19.11.2025
137 Какво по добро доказателство от вас
До коментар #134 от "Човекът":Живото доказателство сте каква из мет е ПП и ДБ. Шарлатани и Измамници!
19:55 19.11.2025
138 Там е работата
До коментар #133 от "Че не си е факт":ПП ДБ и другите ме интересуват колко ме интересува и ланският сняг. Чалгаджията, обаче, е най-противното и продажно същество. Отврат.
Коментиран от #139
19:57 19.11.2025
139 Амио като не те интересуват
До коментар #138 от "Там е работата":какво ми защитаваш измамницата лена фалшифицирала подписи и лъжеца на републиката киро. Трябва много да се мразиш човече.
Коментиран от #145, #148
19:59 19.11.2025
140 Къде
До коментар #135 от "От доказателствата.":ги прочете тези доказателства??? Да не би ти да си водил разследването? Лъжеш като учиндолски чалгаджия.
Коментиран от #142
20:00 19.11.2025
141 Петрич
Коментиран от #144
20:01 19.11.2025
142 Ами вместо
До коментар #140 от "Къде":да се излагаш и показваш какви отпадъци са ПП и ДБ, да плащат на първият глупак за лъжи, чети.
20:01 19.11.2025
143 Повече никой не ти вярва
Коментиран от #166, #176
20:01 19.11.2025
144 темата е за боклука лена
До коментар #141 от "Петрич":Фалшифицирала подписи. Много е гнусна.
20:02 19.11.2025
145 Мразя
До коментар #139 от "Амио като не те интересуват":боклуците и лъжците. Аре у лево, много време ти отделих, с ти нямаш ниво
Коментиран от #146
20:02 19.11.2025
146 Значи мразаиш
До коментар #145 от "Мразя":лена измамницата и киро лъжеца. Браво! И аз мразя такива боклуци.
20:03 19.11.2025
147 Факт
20:05 19.11.2025
148 Гл....ко,
До коментар #139 от "Амио като не те интересуват":не защитавам шарлатаните, а решението на съда. Не мога да повярвам как нищо не си разбрал. Илитера.
Коментиран от #150, #151
20:06 19.11.2025
149 По големи лъжци от вас от итн няма
Коментиран от #153
20:07 19.11.2025
150 Илитерат,
До коментар #148 от "Гл....ко,":а не илитера
20:07 19.11.2025
151 На корумпираният съд ли
До коментар #148 от "Гл....ко,":Жалко за теб! Фалшифициран подпис от измамницата лена от който се възползвал киро лъжеца. И накрая виновен няма.
20:08 19.11.2025
152 Стенли
20:08 19.11.2025
153 Абе ИТН част от мафията
До коментар #149 от "По големи лъжци от вас от итн няма":Пък мафията зад ПП и ДБ изкарала вас да лъжете за да не се чува за лена измамницата фалшифицирала документи и подписи! 😄
20:11 19.11.2025
154 СЛАВЧО
Коментиран от #156
20:22 19.11.2025
155 Чиба,бе,Чалгар!
20:22 19.11.2025
156 Кажи за измамницата лена
До коментар #154 от "СЛАВЧО":Че темата е за нея.
20:23 19.11.2025
157 Тунтун
20:25 19.11.2025
158 Тука е така!
„Народе???? (Записка от тефтерчето на Васил Левски.)
В тъги, в неволи, младост минува,
кръвта се ядно в жили волнува,
погледът мрачен, умът не види
добро ли, зло ли насреща иде...
На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек събуди!
Свестните у нас считат за луди,
глупецът, вредом всеки почита:
„Богат е“, казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи,
сироти колко той е ограбил
и пред олтарят бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
...
Светът, привикнал хомот да влачи,
тиранство и зло и до днес тачи;
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра:
мълчи, моли се, кога те бият,
кожата да ти одере звярът
и кръвта да ти змии изпият,
...
Тъй върви светът! Лъжа и робство
на тая пуста земя царува!
(Борба, Христо Ботев)
Коментиран от #161
20:29 19.11.2025
159 Наркоманът Слави
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #160
20:29 19.11.2025
160 Демек
До коментар #159 от "Наркоманът Слави":трябва националните предатели ПП и ДБ да са в затвора.
Коментиран от #163
20:31 19.11.2025
161 ИСТИНАТА
До коментар #158 от "Тука е така!":Ботев и Левски щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
Коментиран от #162
20:33 19.11.2025
162 Не намесвай имена на хора
До коментар #161 от "ИСТИНАТА":дали живота си за България, за евтиното си тролене за измамници и шарлатани като ПП и ДБ продали България.
Коментиран от #165
20:38 19.11.2025
163 Наркоманът Слави
До коментар #160 от "Демек":Ботев и Левски, Стамболов и Бенковски, Гоце и Ванче, щяха собственоръчно да разстрелят руските мекерета Радев, Борисов, Слави и Копейкин!
Коментиран от #164
20:38 19.11.2025
164 Не намесвай имена на хора
До коментар #163 от "Наркоманът Слави":дали живота си за България, за евтиното си тролене за измамници и шарлатани като ПП и ДБ продали България.
20:40 19.11.2025
165 Ало, Сарафов
До коментар #162 от "Не намесвай имена на хора":Защо Копейкин и шайката му още не са в затвора?
чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война,
постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група
или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ,
се наказва с лишаване от свобода
от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #168
20:40 19.11.2025
166 Факти
До коментар #143 от "Повече никой не ти вярва":ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали
и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не
са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.
Коментиран от #169
20:40 19.11.2025
167 да си плати
До коментар #124 от "Валентин Енев":на мисирите да забранят коментарите под неговите повърни както прави с повърните си костя копейката
20:41 19.11.2025
168 Кога ще са в затвора
До коментар #165 от "Ало, Сарафов":националните предатели на България ПП и ДБ. За капак и лена е измамника фалшифицирала документи и подписи.
Коментиран от #184
20:43 19.11.2025
169 от една порода са
До коментар #166 от "Факти":с копейкин и той уж нямаше да взема субсидията а после се оказа че го насилили да я вземе и нямало как иначе...
Коментиран от #170, #175
20:44 19.11.2025
170 Само факти
До коментар #169 от "от една порода са":ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали
и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не
са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%.
Коментиран от #171, #172
20:45 19.11.2025
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 кога славуца
До коментар #170 от "Само факти":ще почва да чегъка бойко???
Коментиран от #173, #174
20:49 19.11.2025
173 Рублоид
До коментар #172 от "кога славуца":Така е дори получи заплахи за живота си ако не вземе субсидията и ко да праи?
20:51 19.11.2025
174 Когато
До коментар #172 от "кога славуца":изчезнат такива като теб изкарани от измамницата лена фалшифицирала документи.
20:52 19.11.2025
175 Рублоид
До коментар #169 от "от една порода са":Така е дори получи заплахи за живота си ако не вземе субсидията и ко да праи?
20:52 19.11.2025
176 шопа
До коментар #143 от "Повече никой не ти вярва":Амчи къ , Двуметровия "чегрътач" ич не сака а си поръси голата тимберица со пепело. Още онея години ,га беше у Музикалното у-ще у Плевен другарката Попова(а.к.а Картофа-по литература),го разбрала какъф гоуем отпадък(дан казвам боклук,що се рециклира) е тоа. Вечно одеше да тропа другарчетата си. Такоа си остана и на дръти годин.Даже и у Тодорово(Учин дол) теа , дет са иглале кат деца и те немоат го дишат. Долен и лъзгав ча у чирвата. Веки е един болен грохнал старец , де освен си гледа здравето , друго нему остаа.Ма пусто даопустей не мирясва тава чудо. Тъй шси остане сам , мразен и ненавиждан докрая(още колкот му писано). Туй то Станислав Тодоров Трифонов - Чегрътача.
Коментиран от #177
20:55 19.11.2025
177 Браво за троленето
До коментар #176 от "шопа":Сега кажи за измамницата лена фалшифицирала документи и подписи, за да инсталират лъжеца на републиката кирил петков за премиер за да крадат и продават България
Коментиран от #180
20:57 19.11.2025
178 АЙДЕ ГЪЧ
Коментиран от #179
20:59 19.11.2025
179 Не бе
До коментар #178 от "АЙДЕ ГЪЧ":Изменницата лена е фалшифицирала документи. Лъгала те и те е крала. Нали е мафия ПП и ДБ. Пък и на отпадък плащат по форумите. Виждал ли си нещо толкова гнусно в България, а толкова отпадък мина през годините.
21:02 19.11.2025
180 шопа
До коментар #177 от "Браво за троленето":Ма кво тикаем ,Канадецо и Парапетката са същите , кат сите деса у власта. Лажат, мажат и после други виновни.Туй си вари времето у лъжи и измами у таа територия. Сичко цирк запред ората и кервано продължаа си вари напреде. Още мноу време чее бая тъмница у тунело , дорде проблесне , ма ний нема сме живи.
Коментиран от #181
21:07 19.11.2025
181 Материала ви такъв
До коментар #180 от "шопа":Затова ви обират.
21:09 19.11.2025
182 Тодорово
Коментиран от #183
21:20 19.11.2025
183 Знаеш ли кой е казал
До коментар #182 от "Тодорово":"Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма"
Трябва сериозно да помислиш върху тези думи.
Коментиран от #186
21:24 19.11.2025
184 я па тоа
До коментар #168 от "Кога ще са в затвора":Кой си ти, че без никакъв аргумент да твърдиш обратното на това, което съда е постановил и да трябва да ти вЕрваме?
Коментиран от #185
21:27 19.11.2025
185 Как без аргумент бре
До коментар #184 от "я па тоа":Сами си разказаха нещастниците от ПП и ДБ как слугуват и изпълняват заповеди на чуждо посолство. Това е най долното нещо. Нарича се държавна измяна. За капак лена и е долна измамница фалшифицирала документи, а киро долен лъжец, асен крадец.
Коментиран от #189, #193, #209
21:29 19.11.2025
186 ха, ха, ха...
До коментар #183 от "Знаеш ли кой е казал":А ти знаеш ли го как се казва този дето цитираш? А Радой Ралин, а Ран Босилек?
Коментиран от #188
21:31 19.11.2025
187 СЗО
Коментиран от #190
21:31 19.11.2025
188 Имаше въпрос
До коментар #186 от "ха, ха, ха...":А замисли ли се над думите?
Коментиран от #191
21:33 19.11.2025
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Темата е
До коментар #187 от "СЗО":за измамницата лена фалшифицирала документи и подписи и лъжите на ПП и ДБ.
Коментиран от #218
21:34 19.11.2025
191 ха, ха, ха...
До коментар #188 от "Имаше въпрос":Е, не бяха отправени към мен, но съм запознат и съм мислил по тях много преди теб. Не ми стана ясно защо ги отправяш към човек които не се обръща към теб и на всичко отгоре си има негово право да реагира според съдържанието под капачката си.
Коментиран от #192
21:41 19.11.2025
192 И ти има
До коментар #191 от "ха, ха, ха...":да мислиш върху тези думи.
21:42 19.11.2025
193 я па тоа
До коментар #185 от "Как без аргумент бре":Абе на теб наистиа ли ти липсват два петъка от седмицата или просто израстъка ти е голям?
Коментиран от #194
21:44 19.11.2025
194 Коментара бе
До коментар #193 от "я па тоа":Сами си разказаха нещастниците от ПП и ДБ как слугуват и изпълняват заповеди на чуждо посолство. Това е най долното нещо. Нарича се държавна измяна. За капак лена и е долна измамница фалшифицирала документи, а киро долен лъжец, асен крадец.
21:45 19.11.2025
195 Фикри
Коментиран от #196
21:47 19.11.2025
196 Браво за троленето
До коментар #195 от "Фикри":Сега дай за измамницата лена фалшифицирала документи и подписи.
Коментиран от #206
21:49 19.11.2025
197 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
22:12 19.11.2025
198 Гого
22:23 19.11.2025
199 Аз пък помня
22:26 19.11.2025
200 Горски
1. Излъга брутално избирателите си на избори. Помним кога.
2. Партийката му е класическа патерица. Знаем на кого/кои.
3. С проектозакончето заради любовницата си пък, така се омазаха той и жуженце Тошко, че няма измиване.
И т.н...
И ето, че мина малко време, и пак отвори големата учиндолска паст, по поръчка на двете прасенца, разбира се.
22:30 19.11.2025
201 Няма такава наглост!
23:02 19.11.2025
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 Промяна
23:16 19.11.2025
204 тоя лъжец
23:17 19.11.2025
205 Мнение
Злобата и омразата го трови!
07:14 20.11.2025
206 Разбери най-после!
До коментар #196 от "Браво за троленето":Това, че повтаряш една лъжа 100 пъти, изфабрикувана от противниците на Продължаваме Промяната, НЯМА ДА Я НАПРАВИ ИСТИНА!
07:17 20.11.2025
207 Набожен
07:18 20.11.2025
208 Присмял се хърбел на щърбел!
07:21 20.11.2025
209 Ирония
До коментар #185 от "Как без аргумент бре":Славуца долен измамник тръгнал на другите в паницата да наднича и в двора им камъни да хвърля. Подъл и злобен човечец без морал и достойнство!
07:25 20.11.2025
210 Ха такааа
07:26 20.11.2025
211 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
07:30 20.11.2025
212 ИТН са лицемери без Морал!
07:32 20.11.2025
213 Слави е неук шушляк!
07:33 20.11.2025
214 Слави е Позор!
В крайна сметка Слави Трифонов се превърна в пример как популизмът може да източи енергията на общественото недоволство, без да предложи нищо реално и устойчиво в замяна. Вместо промяна – парализа. Вместо смелост – обиди от дистанция. Вместо лидерство – мълчание, когато е най-важно.
07:34 20.11.2025
215 Слави няма морал
07:36 20.11.2025
216 ИТН са политическата илюзия!
И най-болезненото е, че всичко това не беше плод на липса на възможности, а на липса на воля, сериозност и уважение към собствените избиратели. Там, където се иска работа, той даде сцена; там, където се иска лидерство, той даде тишина; там, където се иска отговорност, той даде поредното си видео от безопасно разстояние.
07:36 20.11.2025
217 Използван капут
08:45 20.11.2025
218 СЗО
До коментар #190 от "Темата е":Темата е че Славчо повдига удобни за него теми. За другите мълчи.
08:47 20.11.2025