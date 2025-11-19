Трифонов за оправдателната присъда на Бориславова: Тези хора са лъжци. Искат съдебната система да е тяхна

На първа инстанция съдът реши - Лена Бориславова е невинна, не е фалшифицирала подписа на шефа на сдружение „Корал“. Подписът е фалшив. И това реши съдът. Ама не е сигурно дали го е фалшифицирала Лена. Кирил Петков се е възползвал от този фалшив подпис и е станал министър. Ама не е сигурно, че е била Лена. Но е сигурно, че Кирил Петков стана министър благодарение на този фалшив подпис. Заболя ме главата. За вас не знам, но предполагам, че изпитвате същото противно чувство, което изпитвам и аз. Медиите коментират само, че Лена е невинна. Особено големите телевизии. Но всъщност има ли някой невинен в цялата тази история? Лена ли? Киро ли? Или съдът?

Затова ще ви цитирам човека с фалшифицирания подпис - Атанас Русев от сдружение „Корал“. Човекът, чийто подпис беше фалшифициран и беше направен опит да му бъде отнето достойнството:

„Разбирате ли сега каква точно КОЧИНА е съдебната ни система и цялата ни „държава“?

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов по повод оправдателната присъда на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова по казуса "Корал". Ето и още от коментара на Трифонов:

Въпреки неопровержимите доказателства, десетки свидетелски показания, виновният е изкаран невинен.

И това ли решение е било залогът за скоропостижната оставка на Кирил Петков, „рицарят“, чиято най-голяма мечта БЕШЕ Бориславова премиер?

Точно в тази кочина живеем и който може да мисли, разбира кои са най-най-големите свине в тази „държава“. Край на цитата.

Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци. Мислят се за повече от другите - за повече от вас, за повече от мен, за по-умни, за по-специални. Но всъщност са лъжци. Непрекъснато говорят за реформа в съдебната система, но всъщност искат съдебната система да е тяхна. Искат да имат тяхна полиция - в случая цитирам Асен Василев. Така че внимавайте. Общувате ли с тях - гаранция, ще бъдете излъгани!