Хиновски: Авторитетна компания от държава-член на OECD е добрият вариант за купувач на "Лукойл"

От г-н Румен Спецов не трябва да се очакват неща, свързани с технологичното управление на рафинерията и големи международни сделки. Той има ролята да изсветли бизнеса на „Лукойл-Нефтохим“, да прекъсне паричните потоци, които отиват в дружества, свързани с „Лукойл“, тоест да прекрати финансирането на войната. Това каза в интервю за “Още от деня” Иван Хиновски, експерт в областта на енергетиката.

За него представлява интерес отварянето на „прословутата черна кутия на „Лукойл-Нефтохим“. Любопитна му била технологията на „работа на загуба“.

“Да видим за какво са харчили пари: финансирани ли са политически партии, имало ли е преходи към офшорни фирми, това поставя въпрос кой от бизнеса е получавал средства. Това е много интересно за обикновения български гражданин. Неговата задача като добър НАП-аджия е да контролира влизащи и излизащи парични потоци, той знае как се прави това”, обясни експертът.

Той подчерта, че е много важно България да се подготви и за втория етап на занятието. А именно - продажбата на рафинерията. Подготвянето на условията също ще е част от нещата, които Спецов ще трябва да свърши.

Най-важната му задача, според Хиновски, е да направи входен одит на паричните потоци и да започне оценка на активите на дружеството. "Този процес трябва да бъда възложен на авторитетна международна одиторска компания. Имаме особен управител, но той трябва да свърши работа, за която времето може да се окаже свръхдефицитно", отбеляза експертът.

"Много наши политици мечтаят „Лукойл-Нефтохим“ да се върне в българските активи, но това е голяма лъжица за нашата уста в момента. Представяте ли си 3 милиарда на този постен бюджет да влязат в пасивите? Значи, дефицитът ни ще скочи на 15%, не на 3%. Добрият вариант е да бъде закупен от авторитетна, голяма компания от страна, член на OECD (ОИСР), защото това е икономически клуб на цивилизованите страни,”, коментира още Хиновски.