Хиновски: Авторитетна компания от държава-член на OECD е добрият вариант за купувач на "Лукойл"

От г-н Румен Спецов не трябва да се очакват неща, свързани с технологичното управление на рафинерията и големи международни сделки. Той има ролята да изсветли бизнеса на „Лукойл-Нефтохим“, да прекъсне паричните потоци, които отиват в дружества, свързани с „Лукойл“, тоест да прекрати финансирането на войната. Това каза в интервю за “Още от деня” Иван Хиновски, експерт в областта на енергетиката.
За него представлява интерес отварянето на „прословутата черна кутия на „Лукойл-Нефтохим“. Любопитна му била технологията на „работа на загуба“.
“Да видим за какво са харчили пари: финансирани ли са политически партии, имало ли е преходи към офшорни фирми, това поставя въпрос кой от бизнеса е получавал средства. Това е много интересно за обикновения български гражданин. Неговата задача като добър НАП-аджия е да контролира влизащи и излизащи парични потоци, той знае как се прави това”, обясни експертът.
Той подчерта, че е много важно България да се подготви и за втория етап на занятието. А именно - продажбата на рафинерията. Подготвянето на условията също ще е част от нещата, които Спецов ще трябва да свърши.
Най-важната му задача, според Хиновски, е да направи входен одит на паричните потоци и да започне оценка на активите на дружеството. "Този процес трябва да бъда възложен на авторитетна международна одиторска компания. Имаме особен управител, но той трябва да свърши работа, за която времето може да се окаже свръхдефицитно", отбеляза експертът.
"Много наши политици мечтаят „Лукойл-Нефтохим“ да се върне в българските активи, но това е голяма лъжица за нашата уста в момента. Представяте ли си 3 милиарда на този постен бюджет да влязат в пасивите? Значи, дефицитът ни ще скочи на 15%, не на 3%. Добрият вариант е да бъде закупен от авторитетна, голяма компания от страна, член на OECD (ОИСР), защото това е икономически клуб на цивилизованите страни,”, коментира още Хиновски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #6, #14
20:10 17.11.2025
2 Да,бе
Коментиран от #7
20:15 17.11.2025
3 оня с питон.а
До коментар #1 от "Последния Софиянец":после следва аец козлодуй. камък върху камък да не остане в тая кочина. бай ганю е уникален и цял свят е длъжен да го храни докато той лежи и се почесва по чатала.
20:15 17.11.2025
4 От тоя
20:16 17.11.2025
5 Гост
Коментиран от #16
20:24 17.11.2025
6 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ти искаш тебе ли да оставят да го нарежеш за скраб?Ей,това Дебилите сте като Дунапрен - мачка ви ежедневно живота,ама пак успявате да си възвърнете първоначалната форма!
20:25 17.11.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Да,бе":На пети блок в АЕЦ Козлодуй му изгоряха всички защити от дефектното американско гориво.
Коментиран от #20
20:26 17.11.2025
8 Яшар
20:32 17.11.2025
9 Съмнително
Коментиран от #13
20:33 17.11.2025
10 Данко Харсъзина
20:37 17.11.2025
11 Факт
20:39 17.11.2025
12 факти
20:40 17.11.2025
13 стоян
До коментар #9 от "Съмнително":До 9 ком -вярно казваш че се продават сега няколко нефтозавода - още по добре е че цената ще е ниска при продажба и за рузнаците по малко пари
20:40 17.11.2025
14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ние са облизваме за Нефтохима....Боко и Шиши са мижитурки спрямо нас
20:41 17.11.2025
15 На прицела на спецове са мъжете
Коментиран от #18
20:42 17.11.2025
16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #5 от "Гост":Преди Бойко, ние ша опраскаме рафинерията.....
20:43 17.11.2025
17 На прицела на Спецов са мъжете
Коментиран от #19
20:43 17.11.2025
18 СПЕЦА Е СПЕЦ ПО ФИНАНСИ
До коментар #15 от "На прицела на спецове са мъжете":Може да е всякакъв, но ша опраска Путин финансово....вервай ми....
20:44 17.11.2025
19 Явно СПЕЦА
До коментар #17 от "На прицела на Спецов са мъжете":Си пада по....
Путин.
20:46 17.11.2025
20 Я пъ тоа
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Ток има ли, има.....в сравнение с Чернобил, нашият АЕЦ е супер.
20:49 17.11.2025
21 Данко Харсъзина
На мисирката която го е поканила в студиото, трябва да и ударят 100 тояги на голо по масивния парапет.
20:52 17.11.2025
22 Горски
АМА НИЕ ТУК - НАЛИ УЖКИМ СМЕ В СИЛЕН ЕВРОСЪЮЗ - ЗАЩО НЯКОЙ ЩЕ НИ КАЗВА ОТКЪДЕ ДА КУПУВАМЕ И КАКВО ДА ПРАВИМ.
ОТКОГА БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ НА САЩ ? Освен рабоботещите никой не плаща.. те всички данъци плащат . Даже доста то кеш плашат после изчезва доста от нея ... акциза и ддс то ние плащаме.
21:15 17.11.2025
23 Не е задължително да се продава Лукойл
21:15 17.11.2025