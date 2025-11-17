Новини
Хиновски: Авторитетна компания от държава-член на OECD е добрият вариант за купувач на "Лукойл"

17 Ноември, 2025

От г-н Румен Спецов не трябва да се очакват неща, свързани с технологичното управление на рафинерията и големи международни сделки. Той има ролята да изсветли бизнеса на „Лукойл-Нефтохим“, да прекъсне паричните потоци, които отиват в дружества, свързани с „Лукойл“,

От г-н Румен Спецов не трябва да се очакват неща, свързани с технологичното управление на рафинерията и големи международни сделки. Той има ролята да изсветли бизнеса на „Лукойл-Нефтохим“, да прекъсне паричните потоци, които отиват в дружества, свързани с „Лукойл“, тоест да прекрати финансирането на войната. Това каза в интервю за “Още от деня” Иван Хиновски, експерт в областта на енергетиката.

За него представлява интерес отварянето на „прословутата черна кутия на „Лукойл-Нефтохим“. Любопитна му била технологията на „работа на загуба“.

“Да видим за какво са харчили пари: финансирани ли са политически партии, имало ли е преходи към офшорни фирми, това поставя въпрос кой от бизнеса е получавал средства. Това е много интересно за обикновения български гражданин. Неговата задача като добър НАП-аджия е да контролира влизащи и излизащи парични потоци, той знае как се прави това”, обясни експертът.

Той подчерта, че е много важно България да се подготви и за втория етап на занятието. А именно - продажбата на рафинерията. Подготвянето на условията също ще е част от нещата, които Спецов ще трябва да свърши.

Най-важната му задача, според Хиновски, е да направи входен одит на паричните потоци и да започне оценка на активите на дружеството. "Този процес трябва да бъда възложен на авторитетна международна одиторска компания. Имаме особен управител, но той трябва да свърши работа, за която времето може да се окаже свръхдефицитно", отбеляза експертът.

"Много наши политици мечтаят „Лукойл-Нефтохим“ да се върне в българските активи, но това е голяма лъжица за нашата уста в момента. Представяте ли си 3 милиарда на този постен бюджет да влязат в пасивите? Значи, дефицитът ни ще скочи на 15%, не на 3%. Добрият вариант е да бъде закупен от авторитетна, голяма компания от страна, член на OECD (ОИСР), защото това е икономически клуб на цивилизованите страни,”, коментира още Хиновски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Шиши и Спецов ще нарежат Нефтохим Бургас за скрап и ще го прехвърлят на неграмотен ром.

    Коментиран от #3, #6, #14

    20:10 17.11.2025

  • 2 Да,бе

    5 1 Отговор
    Като ви гледам и слушам духовните стомашни разтройства и се питам как не продадохте и АЕЦ "Козлодуй"...Рафинерията е същото,ако нямате един непокрит с нищо долар да ви услужа ..

    Коментиран от #7

    20:15 17.11.2025

  • 3 оня с питон.а

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    после следва аец козлодуй. камък върху камък да не остане в тая кочина. бай ганю е уникален и цял свят е длъжен да го храни докато той лежи и се почесва по чатала.

    20:15 17.11.2025

  • 4 От тоя

    4 2 Отговор
    Мошеник единственото вярно казано е, че за Лукойл ще получим член!

    20:16 17.11.2025

  • 5 Гост

    2 2 Отговор
    Бойко минава с 200 Спецов поза партер.

    Коментиран от #16

    20:24 17.11.2025

  • 6 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти искаш тебе ли да оставят да го нарежеш за скраб?Ей,това Дебилите сте като Дунапрен - мачка ви ежедневно живота,ама пак успявате да си възвърнете първоначалната форма!

    20:25 17.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    На пети блок в АЕЦ Козлодуй му изгоряха всички защити от дефектното американско гориво.

    Коментиран от #20

    20:26 17.11.2025

  • 8 Яшар

    2 2 Отговор
    Хиновски , моите уважения ...но вече започна да се вживяваш...като има Литаско и Москва за кви черни каси говориш ва брат . Швейцария държи всички потайни пари на света ,Москва също .....измисляш си..кой ти Го втълпи

    20:32 17.11.2025

  • 9 Съмнително

    2 1 Отговор
    Продават се едновременно три четири нефтопреработвателни завода в района. Едва ли има нужда от всички. У нас Лукойл изнася половината от продукцията. Единствено при пропан бутана не може да задоволи вътрешното търсене.

    Коментиран от #13

    20:33 17.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Тази дърта и проста пенция, няма ли най-сетне да полегне в ковчег, ами постоянно митка из студията като недарена сваа?

    20:37 17.11.2025

  • 11 Факт

    2 0 Отговор
    Всеки се натиска да контролира и политиканства!

    20:39 17.11.2025

  • 12 факти

    2 0 Отговор
    и аз съм добрият купувач на твоите имоти

    20:40 17.11.2025

  • 13 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Съмнително":

    До 9 ком -вярно казваш че се продават сега няколко нефтозавода - още по добре е че цената ще е ниска при продажба и за рузнаците по малко пари

    20:40 17.11.2025

  • 14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ние са облизваме за Нефтохима....Боко и Шиши са мижитурки спрямо нас

    20:41 17.11.2025

  • 15 На прицела на спецове са мъжете

    4 0 Отговор
    Спецове е доста елементарен и ниско интелигентен, а назначението му е политическо, трябва им кукла на конци! В НАП се носят легенди за умствените му способности

    Коментиран от #18

    20:42 17.11.2025

  • 16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Преди Бойко, ние ша опраскаме рафинерията.....

    20:43 17.11.2025

  • 17 На прицела на Спецов са мъжете

    1 0 Отговор
    Спецов е доста елементарен и ниско интелигентен, а назначението му е политическо, трябва им кукла на конци! В НАП се носят легенди за умствените му способности

    Коментиран от #19

    20:43 17.11.2025

  • 18 СПЕЦА Е СПЕЦ ПО ФИНАНСИ

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "На прицела на спецове са мъжете":

    Може да е всякакъв, но ша опраска Путин финансово....вервай ми....

    20:44 17.11.2025

  • 19 Явно СПЕЦА

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "На прицела на Спецов са мъжете":

    Си пада по....
    Путин.

    20:46 17.11.2025

  • 20 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Ток има ли, има.....в сравнение с Чернобил, нашият АЕЦ е супер.

    20:49 17.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Типична българска пенция. Знае всичко, разбира от всичко, и е компетентна по всички въпроси.
    На мисирката която го е поканила в студиото, трябва да и ударят 100 тояги на голо по масивния парапет.

    20:52 17.11.2025

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    Това е целта, шайката, вкл. ПП-ДБ, се правят на ударени, а междувременно рафинерията ще се продаде на по-ниска цена. Руските активи са на върха в управлението на държавата ни. Дали Борисов не изтъргува рафинерията ще разберем след много малко време. "Ще търсим начините да заобиколим санкциите". Китайците казват "от всяка беизходна ситуация има най-малко 36 изхода". Нещо не разбирам - САЩ да си санкционират когото си искат и да спират да купуват от когото си поискат.
    АМА НИЕ ТУК - НАЛИ УЖКИМ СМЕ В СИЛЕН ЕВРОСЪЮЗ - ЗАЩО НЯКОЙ ЩЕ НИ КАЗВА ОТКЪДЕ ДА КУПУВАМЕ И КАКВО ДА ПРАВИМ.
    ОТКОГА БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ НА САЩ ? Освен рабоботещите никой не плаща.. те всички данъци плащат . Даже доста то кеш плашат после изчезва доста от нея ... акциза и ддс то ние плащаме.

    21:15 17.11.2025

  • 23 Не е задължително да се продава Лукойл

    0 0 Отговор
    ще си работи с особен управител,ще плаща ДДС,заплати,осигуровки и застраховки,ще прави профилактика и ремонти,всичко това е за България,без печалба.Доставката на нефт е важно от къде е и колко ще струва.Аман от продажби,само нотариусите ще спечелят,без оценители,цената е тази която някой иска да даде,пазар.

    21:15 17.11.2025

