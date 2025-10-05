Каримански: Бъдещият бюджет трябва да се изготви на база на задълбочени секторни анализи, които все по-често липсват

България се намира на прага на въвеждането на еврото и подготовката на държавния бюджет за 2026 г., докато цените на стоките и услугите продължават да растат от месеци насам.

Международният валутен фонд (МВФ) предупреди по време на последната си мисия у нас, че публичните финанси са "разхлабени" и призова за спешни мерки за тяхното овладяване. Сред препоръките са премахване на плоския данък и повишаване на социалноосигурителните вноски.

Икономистът Любомир Каримански, в анализ в студиото на bTV, подчерта, че основната функция на държавата е стабилизираща - чрез паричната и фискалната политика тя трябва да гарантира устойчивост и справедливо преразпределение на ресурсите.

Първо трябва да се види разходната част и каква консолидация може да се постигне във фискалната позиция, а едва след това да се обърнем към приходите, отбеляза Каримански, цитиран от news.bg. Според него правителството действа късогледо, когато допуска популистки решения и създава "социални мини" в публичния сектор, което поражда напрежение и нестабилност.

Експертът посочи, че инфлацията у нас се подхранва основно от поскъпването на хранителните стоки и от ръста на разходите за труд, които оказват натиск върху частния сектор. "Когато разходите за труд на единица продукция се увеличават, предприятията са принудени да ги прехвърлят в крайните цени", обясни той.

Каримански отхвърли тезата, че спекулата е основен двигател на инфлацията, като отбеляза, че тя е характерна по-скоро за планови икономики или военновременни ситуации.

"Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика. Един от основните фактори за повишаване на инфлация е повишаване на цените на хранителните стоки, т. е ние имаме възможност да избираме, но успоредно с повишаването на хранителните стоки, виждаме колко се увеличават тези разходи за труд, които притискат частния сектор и той да увеличава разходите си за труд на единица продукция", заяви Каримански.

Той призова бъдещият бюджет да се изготви въз основа на задълбочени секторни анализи, които според него в последните години все по-често липсват.