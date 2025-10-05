Новини
Каримански: Бъдещият бюджет трябва да се изготви на база на задълбочени секторни анализи, които все по-често липсват

5 Октомври, 2025 20:20 556 19

Първо трябва да се види разходната част и каква консолидация може да се постигне във фискалната позиция, а едва след това да се обърнем към приходите, отбеляза икономистът

Каримански: Бъдещият бюджет трябва да се изготви на база на задълбочени секторни анализи, които все по-често липсват - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България се намира на прага на въвеждането на еврото и подготовката на държавния бюджет за 2026 г., докато цените на стоките и услугите продължават да растат от месеци насам.

Международният валутен фонд (МВФ) предупреди по време на последната си мисия у нас, че публичните финанси са "разхлабени" и призова за спешни мерки за тяхното овладяване. Сред препоръките са премахване на плоския данък и повишаване на социалноосигурителните вноски.

Икономистът Любомир Каримански, в анализ в студиото на bTV, подчерта, че основната функция на държавата е стабилизираща - чрез паричната и фискалната политика тя трябва да гарантира устойчивост и справедливо преразпределение на ресурсите.

Първо трябва да се види разходната част и каква консолидация може да се постигне във фискалната позиция, а едва след това да се обърнем към приходите, отбеляза Каримански, цитиран от news.bg. Според него правителството действа късогледо, когато допуска популистки решения и създава "социални мини" в публичния сектор, което поражда напрежение и нестабилност.

Експертът посочи, че инфлацията у нас се подхранва основно от поскъпването на хранителните стоки и от ръста на разходите за труд, които оказват натиск върху частния сектор. "Когато разходите за труд на единица продукция се увеличават, предприятията са принудени да ги прехвърлят в крайните цени", обясни той.

Каримански отхвърли тезата, че спекулата е основен двигател на инфлацията, като отбеляза, че тя е характерна по-скоро за планови икономики или военновременни ситуации.

"Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика. Един от основните фактори за повишаване на инфлация е повишаване на цените на хранителните стоки, т. е ние имаме възможност да избираме, но успоредно с повишаването на хранителните стоки, виждаме колко се увеличават тези разходи за труд, които притискат частния сектор и той да увеличава разходите си за труд на единица продукция", заяви Каримански.

Той призова бъдещият бюджет да се изготви въз основа на задълбочени секторни анализи, които според него в последните години все по-често липсват.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блажеш ли

    7 0 Отговор
    блажеш ли от кражбите и ти почна да ръсеш глупости , имаше една постна пица, напълник гушката, твоята е наред, новите начала благодарят на лакейте, че защитават кражбите.

    20:29 05.10.2025

  • 3 има такова ново начало

    7 0 Отговор
    срам сте подлоги

    20:36 05.10.2025

  • 4 Еврошийта е виновен

    5 0 Отговор
    и въпиющата алчност на управляващите елити да теглят Чудовищни заеми, унищожавайки Валутен Борд. Гледайте предаването Народна Сила, в което Росен Миленов казва, че политиците са приели еврошийта, за да теглят заеми и запазят схемите за усвояване на пари от тях и еврофондовете, според следени разговори от службите.

    Коментиран от #15

    20:38 05.10.2025

  • 5 Точен

    6 0 Отговор
    Този е най-срамният от всички "икономисти"...

    Коментиран от #14

    20:39 05.10.2025

  • 7 Работещ беден

    4 0 Отговор
    Плоският данък от 10% не е добър за бедните работещи. Те плащат същия процент от доходите си като богатите, което е несправедливо от социална гледна точка, защото:
    • Тежестта за бедните е по-голяма в относително изражение – 10% от 800 лв. са много по-съществени от 10% на 8000 лв.
    • Не се отчита способността за плащане на данъци, която е основен принцип в модерните фискални системи.

    20:40 05.10.2025

  • 8 Въведете необлагаем минимум

    5 0 Отговор
    Трябва да се въведе необлагаем минимум
    Това е най-ефективната мярка в условията на плосък данък.
    Пример:
    • Ако се въведе необлагаем минимум от 1000 лв., човек с 1000 лв. заплата няма да плаща подоходен данък (или ще плаща само за доходите над тази сума).
    Ползи:
    • Намалява ефективния данък върху бедните.
    • Стимулира работата – повече доход остава у хората.
    • Лесно се прилага административно.
    Технически това може да се реализира и в условията на плосък данък, без да се отменя системата изцяло.

    В Германия необлагаемият минимум (“Grundfreibetrag”) за 2025 е 12 096 евро годишно за един човек.

    Ако човек е женен/с жив партньор и подават съвместна данъчна декларация, двойният минимум е 24 192 евро.

    20:43 05.10.2025

  • 9 Въведете прогресивно подоходно облагане!

    4 0 Отговор
    По-радикален, но социално по-справедлив вариант:
    • Доходи до 1200 лв. – 0% или 5%
    • 1201–3000 лв. – 10%
    • Над 3000 лв. – 15% или 20%
    Това ще облекчи натиска върху бедните и ще изравни донякъде тежестта между ниско- и високодоходни групи.
    Проблемът е, че подобна система изисква:
    • политическа воля (а тя често липсва);
    • добра данъчна администрация (за да се избегне укриване).

    20:45 05.10.2025

  • 10 Разумен

    4 0 Отговор
    Въведете данъчни облекчения за работещи с ниски доходи и деца!

    Например:
    • Връщане на част от платения данък при деца.
    • Допълнително облекчение за самотни родители или хора с нисък доход и наем.
    Това е селективен подход, насочен към нуждаещите се, без да се пипа цялата данъчна система.

    20:46 05.10.2025

  • 11 Фъргов

    5 0 Отговор
    Трябва да се въведат по-ниски социално-осигурителни вноски за ниски доходи.
    В момента, дори хора с минимална заплата плащат осезаема част от дохода си за осигуровки. Може да се мисли за:
    • Намалени вноски до определен праг на доход;
    • Или държавна субсидия за осигуровките на най-нискодоходните.
    Това ще им остави повече "на ръка", без да ги изключва от осигурителната система.

    20:47 05.10.2025

  • 12 Какво не трябва да се прави:

    4 0 Отговор
    • Да се вдигат косвени данъци (ДДС, акцизи) – те тежат повече върху бедните.
    • Да се поддържа плосък данък без корекции, при нарастващо неравенство.
    • Да се разчита само на социални помощи, вместо да се стимулира трудът чрез по-ниско облагане.

    20:48 05.10.2025

  • 13 Радул

    2 1 Отговор
    Най-реалистичната и справедлива мярка в краткосрочен план:
    Въвеждане на необлагаем минимум за доходите – това ще намали данъчната тежест върху бедните работещи, без да се отменя изцяло плоският данък.
    В по-дългосрочен план – преход към прогресивно подоходно облагане и стимули за нискодоходните работещи, така че трудът им да бъде реално възнаграден, а не наказан от данъчната система.

    20:48 05.10.2025

  • 14 Хари

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точен":

    Каримански беше предложен за управител на БНБ от "Има такъв народ" (ИТН) през 2022 г., което предизвика спорове – някои икономисти и политици поставиха под съмнение независимостта и готовността му за такава позиция.
    Обвиняван е от опоненти, че в определени моменти действа в синхрон с корпоративни интереси или партийна линия, а не винаги в интерес на институционалната стабилност.
    Публичното му поведение в политическата сцена (вкл. медийни изяви) е възприемано от някои като самореклама или опит за натиск.
    Каримански има политически етикет, който го прави по-спорна фигура извън чисто професионалната му роля.
    Каримански като политически ангажиран човек носи със себе си и репутационен багаж. Не е и напълно неутрален.

    20:55 05.10.2025

  • 15 Нещо си се объркал

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Еврошийта е виновен":

    Валутният борд е преходна мярка, не е вечен!
    Фактите са:
    Еврозоната дава достъп до по-големи и по-евтини финансови ресурси.
    Но тя също така включва по-строг фискален контрол, надзор от ЕЦБ, и по-малка възможност за безконтролно печатане или харчене на пари.
    Значи: ако целта е да се краде повече, еврозоната не е добър инструмент за това. По-скоро е ограничение, не улеснение.

    21:00 05.10.2025

  • 17 бай Бончо

    0 0 Отговор
    Кокото и да вдигате данъците , ако се крадат както през последните 35 години , полза никаква .Как през социализма е построена цялата държава и всичко беше безплатно и данъците бяха ниски . Неможачи и тва си е !

    21:22 05.10.2025

  • 18 Горски

    2 0 Отговор
    Някой да е чул какви действия ще предприеме правителството в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план? Да са извършени кардинални промени в неработещите институции? Да са привлечени чужди инвестиции? Да е ревизирана ефективността и контрола върху данъчната система? Искат да замразят заплатите, ми да замразят и цените бе! Цените ще се вдигат до приемане на еврото после стоп и калинките ще отворят едни големи усти ето цените са стабилни ,еврото за нищо не е виновно и т.н.

    21:25 05.10.2025

  • 19 Сорос

    2 0 Отговор
    Тези само бюджети са им в празните тикви, теглете заеми ! Нема такава държава !
    Кухи лейки.

    21:36 05.10.2025

