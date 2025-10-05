Каримански: Бъдещият бюджет трябва да се изготви на база на задълбочени секторни анализи, които все по-често липсват

България се намира на прага на въвеждането на еврото и подготовката на държавния бюджет за 2026 г., докато цените на стоките и услугите продължават да растат от месеци насам.
Международният валутен фонд (МВФ) предупреди по време на последната си мисия у нас, че публичните финанси са "разхлабени" и призова за спешни мерки за тяхното овладяване. Сред препоръките са премахване на плоския данък и повишаване на социалноосигурителните вноски.
Икономистът Любомир Каримански, в анализ в студиото на bTV, подчерта, че основната функция на държавата е стабилизираща - чрез паричната и фискалната политика тя трябва да гарантира устойчивост и справедливо преразпределение на ресурсите.
Първо трябва да се види разходната част и каква консолидация може да се постигне във фискалната позиция, а едва след това да се обърнем към приходите, отбеляза Каримански, цитиран от news.bg. Според него правителството действа късогледо, когато допуска популистки решения и създава "социални мини" в публичния сектор, което поражда напрежение и нестабилност.
Експертът посочи, че инфлацията у нас се подхранва основно от поскъпването на хранителните стоки и от ръста на разходите за труд, които оказват натиск върху частния сектор. "Когато разходите за труд на единица продукция се увеличават, предприятията са принудени да ги прехвърлят в крайните цени", обясни той.
Каримански отхвърли тезата, че спекулата е основен двигател на инфлацията, като отбеляза, че тя е характерна по-скоро за планови икономики или военновременни ситуации.
"Спекула може да има във военно време, там където има планова икономика. Един от основните фактори за повишаване на инфлация е повишаване на цените на хранителните стоки, т. е ние имаме възможност да избираме, но успоредно с повишаването на хранителните стоки, виждаме колко се увеличават тези разходи за труд, които притискат частния сектор и той да увеличава разходите си за труд на единица продукция", заяви Каримански.
Той призова бъдещият бюджет да се изготви въз основа на задълбочени секторни анализи, които според него в последните години все по-често липсват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блажеш ли
20:29 05.10.2025
3 има такова ново начало
20:36 05.10.2025
4 Еврошийта е виновен
Коментиран от #15
20:38 05.10.2025
5 Точен
Коментиран от #14
20:39 05.10.2025
7 Работещ беден
• Тежестта за бедните е по-голяма в относително изражение – 10% от 800 лв. са много по-съществени от 10% на 8000 лв.
• Не се отчита способността за плащане на данъци, която е основен принцип в модерните фискални системи.
20:40 05.10.2025
8 Въведете необлагаем минимум
Това е най-ефективната мярка в условията на плосък данък.
Пример:
• Ако се въведе необлагаем минимум от 1000 лв., човек с 1000 лв. заплата няма да плаща подоходен данък (или ще плаща само за доходите над тази сума).
Ползи:
• Намалява ефективния данък върху бедните.
• Стимулира работата – повече доход остава у хората.
• Лесно се прилага административно.
Технически това може да се реализира и в условията на плосък данък, без да се отменя системата изцяло.
В Германия необлагаемият минимум (“Grundfreibetrag”) за 2025 е 12 096 евро годишно за един човек.
Ако човек е женен/с жив партньор и подават съвместна данъчна декларация, двойният минимум е 24 192 евро.
20:43 05.10.2025
9 Въведете прогресивно подоходно облагане!
• Доходи до 1200 лв. – 0% или 5%
• 1201–3000 лв. – 10%
• Над 3000 лв. – 15% или 20%
Това ще облекчи натиска върху бедните и ще изравни донякъде тежестта между ниско- и високодоходни групи.
Проблемът е, че подобна система изисква:
• политическа воля (а тя често липсва);
• добра данъчна администрация (за да се избегне укриване).
20:45 05.10.2025
10 Разумен
Например:
• Връщане на част от платения данък при деца.
• Допълнително облекчение за самотни родители или хора с нисък доход и наем.
Това е селективен подход, насочен към нуждаещите се, без да се пипа цялата данъчна система.
20:46 05.10.2025
11 Фъргов
В момента, дори хора с минимална заплата плащат осезаема част от дохода си за осигуровки. Може да се мисли за:
• Намалени вноски до определен праг на доход;
• Или държавна субсидия за осигуровките на най-нискодоходните.
Това ще им остави повече "на ръка", без да ги изключва от осигурителната система.
20:47 05.10.2025
12 Какво не трябва да се прави:
• Да се поддържа плосък данък без корекции, при нарастващо неравенство.
• Да се разчита само на социални помощи, вместо да се стимулира трудът чрез по-ниско облагане.
20:48 05.10.2025
13 Радул
Въвеждане на необлагаем минимум за доходите – това ще намали данъчната тежест върху бедните работещи, без да се отменя изцяло плоският данък.
В по-дългосрочен план – преход към прогресивно подоходно облагане и стимули за нискодоходните работещи, така че трудът им да бъде реално възнаграден, а не наказан от данъчната система.
20:48 05.10.2025
14 Хари
До коментар #5 от "Точен":Каримански беше предложен за управител на БНБ от "Има такъв народ" (ИТН) през 2022 г., което предизвика спорове – някои икономисти и политици поставиха под съмнение независимостта и готовността му за такава позиция.
Обвиняван е от опоненти, че в определени моменти действа в синхрон с корпоративни интереси или партийна линия, а не винаги в интерес на институционалната стабилност.
Публичното му поведение в политическата сцена (вкл. медийни изяви) е възприемано от някои като самореклама или опит за натиск.
Каримански има политически етикет, който го прави по-спорна фигура извън чисто професионалната му роля.
Каримански като политически ангажиран човек носи със себе си и репутационен багаж. Не е и напълно неутрален.
20:55 05.10.2025
15 Нещо си се объркал
До коментар #4 от "Еврошийта е виновен":Валутният борд е преходна мярка, не е вечен!
Фактите са:
Еврозоната дава достъп до по-големи и по-евтини финансови ресурси.
Но тя също така включва по-строг фискален контрол, надзор от ЕЦБ, и по-малка възможност за безконтролно печатане или харчене на пари.
Значи: ако целта е да се краде повече, еврозоната не е добър инструмент за това. По-скоро е ограничение, не улеснение.
21:00 05.10.2025
17 бай Бончо
21:22 05.10.2025
18 Горски
21:25 05.10.2025
19 Сорос
Кухи лейки.
21:36 05.10.2025