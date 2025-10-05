Костадинов: Хората не са жертви на дъждовете и природните явления, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи

Незаконните строежи и хората, които са дали разрешение да се строи в дерета и речни долини са виновниците са случилото се по Южното Черноморие и "Елените". Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов за обзорното предаване на седмицата "Метроном" по Радио "Фокус".
"Това, за съжаление, не се случва за първи път. Аз дадох пример с трагедията в "Аспарухово" във Варна през 2014 г., когато загинаха 14 души. 12 от тях бяха в една незаконна къща, построена в самия център на дерето и тя беше отнесена. Същите случаи сме ги наблюдавали и преди няколко години. Помните, че имаше пак такива казуси в Царево, сега виждаме същото. Това е едно застроено дере. Тук не трябва да говорим за трагедия, а за корупция, защото тези хора не са жертви на дъждовете и природните явления, които винаги ги е имало, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи", коментира Костадинов.
"Не е нужно да правиш кой знае колко много компютърни симулации, за да разбереш, че там, където има дере - рано или късно при един обилен дъжд - тогава тази вода няма къде да отиде. Тя затова си е направила път през годините, за да излиза по най-лесния начин от планината и да отива в морето", категоричен бе лидерът на "Възраждане".
Според него подобни трагедии ще продължават да се случват, защото застроените дерета по Черноморието са много и има и опити да продължава да се строи. "Един строителен предприемач иска да строи в едно дере по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата", така че докато има такива хора и корупционери на държавно и общинско ниво да позволяват подобни строежи - такива трагедии ще се повтарят", каза той.
"Тук говорим за престъпление. Това, че някой е решил да застрои парцел и после да го продава на други, които не са много наясно (бел. ред. купувачите) - това е едно, но хората, които са си слагали подписа и са разрешавали строежи там, защото все пак в България има закони, друг е въпросът, че не се спазват - те са го правили с ясното съзнание, че извършват престъпление, нарушавайки законите в държавата", допълни Костадинов.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #32
20:45 05.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #11
20:45 05.10.2025
3 ФАКТ
Коментиран от #6, #8, #9
20:45 05.10.2025
4 Редовен
Коментиран от #48
20:46 05.10.2025
6 Муахахаха
До коментар #3 от "ФАКТ":Как мислиш се издържа и самия Копейкин??? С труд ли?
Коментиран от #40
20:47 05.10.2025
7 Сталин
20:48 05.10.2025
8 Жената на Копейкин
До коментар #3 от "ФАКТ":От 28 г го издържам този чв0р.
20:48 05.10.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #3 от "ФАКТ":Карл Маркс е хазарин.Хазарите са изгонени от Вавилон заради култа към Луцифер и човешки жертвоприношения.
Коментиран от #47
20:48 05.10.2025
10 Асд
20:49 05.10.2025
14 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":но Костадинов е всеки ден в зайчарника на Тиквата в Банкя и получава инструкции за съвместното им гласуване на законите доограбващи народа.
20:50 05.10.2025
15 ахахаха купейкин
20:51 05.10.2025
16 Майна
Единствената българска партия срещу тази нечовешка политическа клика!
Ще говоря с думите на Алекс Крайнер :
,,това, но съм попадал и на други примери за мегапроекти, които никога не са имали шанс и са се провалили. Историята, която непрекъснато се повтаря, е митът за Икар, който е прелетял твърде близо до слънцето и в крайна сметка се е разбил обратно на земята. Но глупавите, изглежда, никога не се учат.
Съпротивата никога не е напразна: силовите игри отнемат време, за да се разкрият, и за известно време може да изглеждат плашещи и неудържими. Да бъдеш смел и принципен може да изглежда глупаво. Но ако сте в тази ситуация, почти сигурно не сте сами и по начини, които не можете да предвидите, някакво стечение на обстоятелствата ще ви изкупи заедно с всички непознати, невидими смели души, чиито сили се умножават, колкото по-дълго отстояват позициите си. Никога не се отказвайте!"
Коментиран от #26
20:53 05.10.2025
17 Николай Бареков бивш евродепутат
Манол е обещал, че лато го осъди ще купи с парите дрон, които ще замине на фронта в Украйна. Следим 🧐🤞🤧😅
20:53 05.10.2025
18 И Киев е Руски
20:53 05.10.2025
19 България 🇧🇬
20:54 05.10.2025
20 България 🇧🇬
20:55 05.10.2025
21 Майна
Браво!
И на всички, които подкрепят Възраждане- това са българите..
20:56 05.10.2025
22 Варна
20:56 05.10.2025
23 голем дебил
20:58 05.10.2025
24 Радио свобода
20:58 05.10.2025
25 Майна
Истината ще ни направи свободни
Това е история за грандиозен провал на най-могъщите хора в света, преследващи мрачни цели. Това е история за това как ние побеждаваме!
Алекс Крайнер
28 септември 2025 г.
Исус Христос се обърна към събрание от евреи и им каза: „И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“ Днес истини ни се разкриват в изобилие, непознато досега. Колкото и мрачни да са, познаването им наистина може да ни направи свободни. Един много конкретен, реален пример за този принцип се случи преди почти точно десет години и включваше някои от същите герои, които все още работят, за да ни поробят с лъжи и измами. Познаването на истината ги победи тогава в разплитане, което беше едновременно зрелищно, вдъхновяващо и окуражаващо. Историята заслужава да бъде разказана и запомнена.
Много пипала, едно чудовище
През годините се сблъскахме с много различни кризи по света, които може да изглеждат несвързани. Хората усещат, че може би някой разбърква кипящите газове и организира тези кризи умишлено, но е трудно да се каже кой точно или защо . Но докато научаваме истината за тях, виждаме, че пипалата, които разбъркват кипящите газове на толкова много места, всъщност принадлежат на едно и също чудовище, истинския враг на човечеството.
Може да изглежда страховито и непобедимо, но колкото повече светлина можем да хвърлим върху него, толкова по-ясни стават очертанията и ролята му, разкривайки ограниченията и уязвимостта
20:59 05.10.2025
26 Един
До коментар #16 от "Майна":Добре че сте на измиране дърти Б.мозъци.
Коментиран от #33
20:59 05.10.2025
27 Факт
21:00 05.10.2025
29 Костадинов
21:02 05.10.2025
30 Копейчето е
21:02 05.10.2025
31 Майна
На всички , които имат смелостта да застанат на човешката страна
Шепа смели, принципни личности, отдадени на справедливостта и истината, могат да победят най-мощните мрежи – дори ако за известно време тези мрежи изглеждат непобедими.
Браво , Костадинов!
Коментиран от #38
21:03 05.10.2025
32 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Приватизационен собственик на селище Елените е Вътко Арабаджиев - агент Стефан на ДС и Маринела Арабаджиева ...Уж бяха арестувани в къщата на наркотрафиканта Жоро Шопа ( дясната ръка на Брендо)в Барселона и ахаа да бъдат съдени ,ама срещу един милион са на свобода...Даже и реката там ,която ги заля е тяхна собственост...Тяхна собственост , съгласно Агенцията по геодезия, картография и кадастър, поземлен имот с номер 11538.506.3 е частна собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – водно течение, река, с площ 2 687 кв. м. Това означава, че част от коритото на река Дращела в комплекс Елените е частна собственост.
Коментиран от #41, #53
21:04 05.10.2025
33 Майна
До коментар #26 от "Един":Дърта е м,айка ти..
21:04 05.10.2025
34 Палячо
21:05 05.10.2025
35 ХА ХА
21:07 05.10.2025
36 И по кой закон да питам
Коментиран от #51, #64
21:08 05.10.2025
37 Отново
Коментиран от #44, #45
21:08 05.10.2025
38 Тихобе
До коментар #31 от "Майна":Срафул.
21:11 05.10.2025
39 😂😂😂
21:12 05.10.2025
41 На времето басейна на Елените
До коментар #32 от "Ветеран от Протеста":Се пълнеше от реката. Не може да не са знаели ....
21:15 05.10.2025
42 Точно така е
21:16 05.10.2025
43 ...
21:17 05.10.2025
44 Едно и също
До коментар #37 от "Отново":Говори известни неща, от какъв зор го публикуват?
21:17 05.10.2025
45 😂😂😂
До коментар #37 от "Отново":И то редовно!
21:17 05.10.2025
47 А ти
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Си гледай кЮнефа !!!
21:21 05.10.2025
48 9ти септември
До коментар #4 от "Редовен":Костя е центажия и бастун на ББ
21:21 05.10.2025
49 Веднага
21:22 05.10.2025
50 Мухахаха
21:23 05.10.2025
51 Ветеран от Протеста
До коментар #36 от "И по кой закон да питам":Реките в Р.България са публична Държавна собственост бе .Те не могат да бъдат Частна собственост.Как Ветко Арабаджиев е придобил право на собственост върху този парцел от кадастъра ,всички се досещаме ,но отговор трябва да получиш от компетентните органи,които получават заплати да разследват подобни престъпления.
И сега ,частната му река заляла частните му сгради ,а цяла България се юрнала да го спасява...Чак по Нидерландската телевизия имаше кадри...
А Копейкин настъпва по болното място руските Инвеститори там и не го виждам в близко бъдеще да е в кондиция.....
Коментиран от #54
21:23 05.10.2025
52 добре де,
21:23 05.10.2025
53 Промяна
До коментар #32 от "Ветеран от Протеста":Кой закри Спец съд и освободи олигарсите ШАРЛАТАНИТЕ
21:25 05.10.2025
54 Промяна
До коментар #51 от "Ветеран от Протеста":И там собственици на имотите не са български граждани А Диневи милиардерите ги забравихте ТАМ се вихрят техните строежи в този район
21:27 05.10.2025
55 Вие си го избрахте
21:28 05.10.2025
56 Анджо
21:29 05.10.2025
57 Бг гражданин
Всичко трябва да се събори защото е построено от отрудените работници който са лъгани от мутренското сборище управлявани от комунистическите разбойници чедата на партизанските убийци след девети септември.
21:31 05.10.2025
58 Пловдив
21:31 05.10.2025
59 бай Ганя
21:31 05.10.2025
60 кои са следващите жертви????
Безумия, водещи до човешки жертви
21:32 05.10.2025
61 А добро утро
21:33 05.10.2025
62 Горски
21:38 05.10.2025
63 Промяна
21:40 05.10.2025
64 Za мнооогоя лева
До коментар #36 от "И по кой закон да питам":ВЕТКО от 2 години НЯМА нищо.
Бат Бойко и Братя МАРГИНИ му ВЗЕХС всичките хотели.
"Елените" и хотел"Виктория"са на Маргините
21:40 05.10.2025