Костадинов: Хората не са жертви на дъждовете и природните явления, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи

Костадинов: Хората не са жертви на дъждовете и природните явления, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи

5 Октомври, 2025 20:43 929 64

  • костадин костадинов-
  • хора-
  • жертви-
  • дъждове-
  • корупционери-
  • разрешение за строеж

Според лидера на "Възраждане" подобни трагедии ще продължават да се случват, защото застроените дерета по Черноморието са много и има и опити да продължава да се строи

Костадинов: Хората не са жертви на дъждовете и природните явления, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова

Незаконните строежи и хората, които са дали разрешение да се строи в дерета и речни долини са виновниците са случилото се по Южното Черноморие и "Елените". Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов за обзорното предаване на седмицата "Метроном" по Радио "Фокус".

"Това, за съжаление, не се случва за първи път. Аз дадох пример с трагедията в "Аспарухово" във Варна през 2014 г., когато загинаха 14 души. 12 от тях бяха в една незаконна къща, построена в самия център на дерето и тя беше отнесена. Същите случаи сме ги наблюдавали и преди няколко години. Помните, че имаше пак такива казуси в Царево, сега виждаме същото. Това е едно застроено дере. Тук не трябва да говорим за трагедия, а за корупция, защото тези хора не са жертви на дъждовете и природните явления, които винаги ги е имало, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи", коментира Костадинов.

"Не е нужно да правиш кой знае колко много компютърни симулации, за да разбереш, че там, където има дере - рано или късно при един обилен дъжд - тогава тази вода няма къде да отиде. Тя затова си е направила път през годините, за да излиза по най-лесния начин от планината и да отива в морето", категоричен бе лидерът на "Възраждане".

Според него подобни трагедии ще продължават да се случват, защото застроените дерета по Черноморието са много и има и опити да продължава да се строи. "Един строителен предприемач иска да строи в едно дере по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата", така че докато има такива хора и корупционери на държавно и общинско ниво да позволяват подобни строежи - такива трагедии ще се повтарят", каза той.

"Тук говорим за престъпление. Това, че някой е решил да застрои парцел и после да го продава на други, които не са много наясно (бел. ред. купувачите) - това е едно, но хората, които са си слагали подписа и са разрешавали строежи там, защото все пак в България има закони, друг е въпросът, че не се спазват - те са го правили с ясното съзнание, че извършват престъпление, нарушавайки законите в държавата", допълни Костадинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 6 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    Коментиран от #14, #32

    20:45 05.10.2025

  • 2 си дзън

    20 11 Отговор
    Корупционерите продадоха 100 000 БГ паспорта на руснаци.

    Коментиран от #11

    20:45 05.10.2025

  • 3 ФАКТ

    21 25 Отговор
    Тая копейка Костадинов знае ли, че лидерът на копейките Карл Маркс е имал 7 деца, от които 4 умрели от глад, а други 2 се самоубили. И че Карл Маркс цял живот е бил издъражан от... жена си.

    Коментиран от #6, #8, #9

    20:45 05.10.2025

  • 4 Редовен

    25 21 Отговор
    Каза Копейкин от незаконно построения си палат

    Коментиран от #48

    20:46 05.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Муахахаха

    23 15 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Как мислиш се издържа и самия Копейкин??? С труд ли?

    Коментиран от #40

    20:47 05.10.2025

  • 7 Сталин

    32 3 Отговор
    Кога ще започнат арестите на тия корумпета които са раздавали разрешителни за строеж в забранени зони,и кога булдозерите ще влязат и да изравнят хотелите на мутрите на Гроб

    20:48 05.10.2025

  • 8 Жената на Копейкин

    19 13 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    От 28 г го издържам този чв0р.

    20:48 05.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Карл Маркс е хазарин.Хазарите са изгонени от Вавилон заради култа към Луцифер и човешки жертвоприношения.

    Коментиран от #47

    20:48 05.10.2025

  • 10 Асд

    14 15 Отговор
    ЕФтин популист. Радва се на чуждото нещастие и мисли всичко възможно за да си вдигне реитинга

    20:49 05.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Прав си!

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    но Костадинов е всеки ден в зайчарника на Тиквата в Банкя и получава инструкции за съвместното им гласуване на законите доограбващи народа.

    20:50 05.10.2025

  • 15 ахахаха купейкин

    14 10 Отговор
    Ваксинирания антиваксер от Добрич, дето е против еврото, но в годишната си деклара ия е отбелязал само спестявания в... евро.

    20:51 05.10.2025

  • 16 Майна

    9 12 Отговор
    Браво!
    Единствената българска партия срещу тази нечовешка политическа клика!
    Ще говоря с думите на Алекс Крайнер :
    ,,това, но съм попадал и на други примери за мегапроекти, които никога не са имали шанс и са се провалили. Историята, която непрекъснато се повтаря, е митът за Икар, който е прелетял твърде близо до слънцето и в крайна сметка се е разбил обратно на земята. Но глупавите, изглежда, никога не се учат.

    Съпротивата никога не е напразна: силовите игри отнемат време, за да се разкрият, и за известно време може да изглеждат плашещи и неудържими. Да бъдеш смел и принципен може да изглежда глупаво. Но ако сте в тази ситуация, почти сигурно не сте сами и по начини, които не можете да предвидите, някакво стечение на обстоятелствата ще ви изкупи заедно с всички непознати, невидими смели души, чиито сили се умножават, колкото по-дълго отстояват позициите си. Никога не се отказвайте!"

    Коментиран от #26

    20:53 05.10.2025

  • 17 Николай Бареков бивш евродепутат

    9 11 Отговор
    Не знам дали знаете, Манол Пейков съди Късия за клевети. Онзи ден е било първото дело. Там пред съдийският състав Костадин е твърдял, че профилът му във фейсбук (този със синята чавка, дето я получаваш, като си снимаш личната карта) не бил негов, или най-малкото - нямал контрол над него и това какво се пише. 😅🤣🤣

    Манол е обещал, че лато го осъди ще купи с парите дрон, които ще замине на фронта в Украйна. Следим 🧐🤞🤧😅

    20:53 05.10.2025

  • 18 И Киев е Руски

    3 12 Отговор
    Убаво момче ама ако дойде на власт ще обърне палачинката

    20:53 05.10.2025

  • 19 България 🇧🇬

    16 12 Отговор
    Костадинов ЦИРКАДЖИЯ ЛЪЖЕЦ ИЗМАМНИК. КОСТЯ СЛУГА НА БОРИСОВ 🎃

    20:54 05.10.2025

  • 20 България 🇧🇬

    14 8 Отговор
    Костадинов ЦИРКАДЖИЯ ЛЪЖЕЦ ИЗМАМНИК. КОСТЯ СЛУГА НА БОРИСОВ 🎃

    20:55 05.10.2025

  • 21 Майна

    10 17 Отговор
    Браво , Костадинов!
    Браво!
    И на всички, които подкрепят Възраждане- това са българите..

    20:56 05.10.2025

  • 22 Варна

    15 10 Отговор
    Копанар Връщай крадените пари Боклук.... Възраждане 🚾

    20:56 05.10.2025

  • 23 голем дебил

    7 8 Отговор
    За пръв път съм съгласен с Коце.То бива корупция,ама с цената на човешки животи е подсъдно.Но знам че няма да има наказани и осъдени.Оня ден Здравко Брадъра каза че предстои нещо страшно по морето,ама кой слуша?

    20:58 05.10.2025

  • 24 Радио свобода

    15 2 Отговор
    Преди години един строителен предприемач ми каза , че американските президенти се сменят след изтичане на мандата им, но не и гл. архитект и кмет на община Несебър. Те ще са "вечни", а онези дваминката братя пък презастроиха целия св. Влас,място не им стигна, че строиха над дерета и ако имаше възможност щяха да строят и подземни жилища.

    20:58 05.10.2025

  • 25 Майна

    4 2 Отговор
    Алекс Крайнер


    Истината ще ни направи свободни
    Това е история за грандиозен провал на най-могъщите хора в света, преследващи мрачни цели. Това е история за това как ние побеждаваме!
    Алекс Крайнер
    28 септември 2025 г.

    Исус Христос се обърна към събрание от евреи и им каза: „И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“ Днес истини ни се разкриват в изобилие, непознато досега. Колкото и мрачни да са, познаването им наистина може да ни направи свободни. Един много конкретен, реален пример за този принцип се случи преди почти точно десет години и включваше някои от същите герои, които все още работят, за да ни поробят с лъжи и измами. Познаването на истината ги победи тогава в разплитане, което беше едновременно зрелищно, вдъхновяващо и окуражаващо. Историята заслужава да бъде разказана и запомнена.


    Много пипала, едно чудовище
    През годините се сблъскахме с много различни кризи по света, които може да изглеждат несвързани. Хората усещат, че може би някой разбърква кипящите газове и организира тези кризи умишлено, но е трудно да се каже кой точно или защо . Но докато научаваме истината за тях, виждаме, че пипалата, които разбъркват кипящите газове на толкова много места, всъщност принадлежат на едно и също чудовище, истинския враг на човечеството.

    Може да изглежда страховито и непобедимо, но колкото повече светлина можем да хвърлим върху него, толкова по-ясни стават очертанията и ролята му, разкривайки ограниченията и уязвимостта

    20:59 05.10.2025

  • 26 Един

    8 5 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Добре че сте на измиране дърти Б.мозъци.

    Коментиран от #33

    20:59 05.10.2025

  • 27 Факт

    11 0 Отговор
    Вярно. Това са рекички по десетина километра. По принцип би трябвало да бъдат неприкосновена държавна собственост.

    21:00 05.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Костадинов

    7 5 Отговор
    При толкова умен народ аз ще бъда следващия цар на България

    21:02 05.10.2025

  • 30 Копейчето е

    14 5 Отговор
    от въпросните корупционери. Защо това нещо е на всяка манджа мерудия?

    21:02 05.10.2025

  • 31 Майна

    4 11 Отговор
    Браво на всички борбени
    На всички , които имат смелостта да застанат на човешката страна
    Шепа смели, принципни личности, отдадени на справедливостта и истината, могат да победят най-мощните мрежи – дори ако за известно време тези мрежи изглеждат непобедими.

    Браво , Костадинов!

    Коментиран от #38

    21:03 05.10.2025

  • 32 Ветеран от Протеста

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Приватизационен собственик на селище Елените е Вътко Арабаджиев - агент Стефан на ДС и Маринела Арабаджиева ...Уж бяха арестувани в къщата на наркотрафиканта Жоро Шопа ( дясната ръка на Брендо)в Барселона и ахаа да бъдат съдени ,ама срещу един милион са на свобода...Даже и реката там ,която ги заля е тяхна собственост...Тяхна собственост , съгласно Агенцията по геодезия, картография и кадастър, поземлен имот с номер 11538.506.3 е частна собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – водно течение, река, с площ 2 687 кв. м. Това означава, че част от коритото на река Дращела в комплекс Елените е частна собственост.

    Коментиран от #41, #53

    21:04 05.10.2025

  • 33 Майна

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Дърта е м,айка ти..

    21:04 05.10.2025

  • 34 Палячо

    6 7 Отговор
    Хахаха, палячо. Казва ни неща, които и без него знаем, а той иска да изпъкне. Защо не казва как присвои къща за гости за 400 000 евро? И от там започна финансирането му от кремъл.

    21:05 05.10.2025

  • 35 ХА ХА

    2 1 Отговор
    Важното е че тарикатите се наиграха.

    21:07 05.10.2025

  • 36 И по кой закон да питам

    9 1 Отговор
    Ветко Арабаджиев притежава река Дращела в Елените... по кой закон я зарови и застрои. Реката ми била частна собственост представете си обясняват някакви олигофрени . От доло сигурно е като метро пълно с вода и строежите които са продадени ще почнат да потъват рано или късно

    Коментиран от #51, #64

    21:08 05.10.2025

  • 37 Отново

    8 5 Отговор
    Е стига с тоя, няколко пъти на ден ни го показва "Факти". Да не би да си плаща?

    Коментиран от #44, #45

    21:08 05.10.2025

  • 38 Тихобе

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Майна":

    Срафул.

    21:11 05.10.2025

  • 39 😂😂😂

    8 3 Отговор
    Тоз голям гений бе!?

    21:12 05.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 На времето басейна на Елените

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ветеран от Протеста":

    Се пълнеше от реката. Не може да не са знаели ....

    21:15 05.10.2025

  • 42 Точно така е

    4 1 Отговор
    Тук говорим за престъпление. Това, че някой е решил да застрои парцел и после да го продава на други, които не са много наясно какво има от доло

    21:16 05.10.2025

  • 43 ...

    5 1 Отговор
    Това и баба ми го каза, браво.

    21:17 05.10.2025

  • 44 Едно и също

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Отново":

    Говори известни неща, от какъв зор го публикуват?

    21:17 05.10.2025

  • 45 😂😂😂

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Отново":

    И то редовно!

    21:17 05.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Си гледай кЮнефа !!!

    21:21 05.10.2025

  • 48 9ти септември

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Редовен":

    Костя е центажия и бастун на ББ

    21:21 05.10.2025

  • 49 Веднага

    5 1 Отговор
    Връщай парите

    21:22 05.10.2025

  • 50 Мухахаха

    3 2 Отговор
    Костя е предател и прави това за което му платят

    21:23 05.10.2025

  • 51 Ветеран от Протеста

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "И по кой закон да питам":

    Реките в Р.България са публична Държавна собственост бе .Те не могат да бъдат Частна собственост.Как Ветко Арабаджиев е придобил право на собственост върху този парцел от кадастъра ,всички се досещаме ,но отговор трябва да получиш от компетентните органи,които получават заплати да разследват подобни престъпления.
    И сега ,частната му река заляла частните му сгради ,а цяла България се юрнала да го спасява...Чак по Нидерландската телевизия имаше кадри...
    А Копейкин настъпва по болното място руските Инвеститори там и не го виждам в близко бъдеще да е в кондиция.....

    Коментиран от #54

    21:23 05.10.2025

  • 52 добре де,

    1 1 Отговор
    Този спомня ли си приказката за лъжливото овчарче? Една истина никога не може да компенсира изречени десетки или стотици лъжи!

    21:23 05.10.2025

  • 53 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ветеран от Протеста":

    Кой закри Спец съд и освободи олигарсите ШАРЛАТАНИТЕ

    21:25 05.10.2025

  • 54 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ветеран от Протеста":

    И там собственици на имотите не са български граждани А Диневи милиардерите ги забравихте ТАМ се вихрят техните строежи в този район

    21:27 05.10.2025

  • 55 Вие си го избрахте

    2 0 Отговор
    Прав е ама не съвсем, виновни са селските Мър ши и мър ди , които гласуват за продажника на ЮП, Белене, турски поток и Нефтохима.....

    21:28 05.10.2025

  • 56 Анджо

    5 1 Отговор
    Престанете да я показвате тая руска подлога.👎👎👎👎

    21:29 05.10.2025

  • 57 Бг гражданин

    3 1 Отговор
    Ти също си от тези нахални корупционери.
    Всичко трябва да се събори защото е построено от отрудените работници който са лъгани от мутренското сборище управлявани от комунистическите разбойници чедата на партизанските убийци след девети септември.

    21:31 05.10.2025

  • 58 Пловдив

    3 2 Отговор
    Костадинов пинчера на Борисов И Продажен Боклук обслужващ ГЕРБ....Никога за Възраждане Фалшива Опозиция!!!

    21:31 05.10.2025

  • 59 бай Ганя

    2 0 Отговор
    Ами вие закакво сте там,кой да санкциънира или вкара в затвора,трябват жестоки санкции,кучетата лаят кервана си върви шматки

    21:31 05.10.2025

  • 60 кои са следващите жертви????

    3 0 Отговор
    Има време за всички....
    Безумия, водещи до човешки жертви

    21:32 05.10.2025

  • 61 А добро утро

    3 0 Отговор
    Тия комплекси Етъра във Свети Влас са строени в дере. Отбита е реката. Я се разходете и пребройте уличните шахти. Има ли ,няма ли. Колко са... Елените,същата история. Знае се от години. Бас хващам ,че нищо няма да стане. Кой разрешил ,кой строил...а. Влас е на Диневи.

    21:33 05.10.2025

  • 62 Горски

    1 2 Отговор
    Застроиха деретата там на Елените върху реката пък направиха къщички ..за жалост си беше въпрос на време да се случи. Скапана, разтурена, ограбена и нещастна държана, управлявана вече 35 години от крадци, лъжци, мошеници и некадърници! Варна пак изкара късмет с валежите, че м-т Траката щеше да тръгне към морето. Когато Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски, бъдат оковани във вериги и изправени на подсъдимата скамейка, то това ще е знак, че България тръгва по своя правилен път. казват им, не стройте по деретата, не правете постройки в деретата, поддържайте ги изчистени, а те пак и пак строят. Има безброй видео документи за свлачища . Построили огромни къщи на склон в Алпите в Италия и в един момент целия склон със къщите отива в реката. В Австрийските Алпи същата работа. Във Варна цялата улица по склона към плажа по бившия път към Златни Пясъци , където беше култовата кръчма "Трифон Зарезан" , отиде по дяволите. Къща на баир си е огромен риск. Собствената им корупция на Гроб ги уби! Вижте в Русия как процедират с корумпирани съдии и политици ,висш съдия от Московския арбитражен съд Елена Кондрат е хваната в корупционни схеми и всичкото и недвижимо имущество от десетки имоти за 10 милиарда рубли пръснато като собственост на деца и съпруг е отнето от държавата, вече в Русия има десетки корумпирани държавни чиновници и политици в затвора за корупция, а в България всеки втори е корумпиран а няма и един в затвора за корупция.

    21:38 05.10.2025

  • 63 Промяна

    2 0 Отговор
    Елените било частна собственост купена преди 30 години Къде е собственикът сега

    21:40 05.10.2025

  • 64 Za мнооогоя лева

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "И по кой закон да питам":

    ВЕТКО от 2 години НЯМА нищо.
    Бат Бойко и Братя МАРГИНИ му ВЗЕХС всичките хотели.
    "Елените" и хотел"Виктория"са на Маргините

    21:40 05.10.2025

