Костадинов: Хората не са жертви на дъждовете и природните явления, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи

Незаконните строежи и хората, които са дали разрешение да се строи в дерета и речни долини са виновниците са случилото се по Южното Черноморие и "Елените". Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов за обзорното предаване на седмицата "Метроном" по Радио "Фокус".

"Това, за съжаление, не се случва за първи път. Аз дадох пример с трагедията в "Аспарухово" във Варна през 2014 г., когато загинаха 14 души. 12 от тях бяха в една незаконна къща, построена в самия център на дерето и тя беше отнесена. Същите случаи сме ги наблюдавали и преди няколко години. Помните, че имаше пак такива казуси в Царево, сега виждаме същото. Това е едно застроено дере. Тук не трябва да говорим за трагедия, а за корупция, защото тези хора не са жертви на дъждовете и природните явления, които винаги ги е имало, а на корупционерите, които са разрешавали да се строи", коментира Костадинов.

"Не е нужно да правиш кой знае колко много компютърни симулации, за да разбереш, че там, където има дере - рано или късно при един обилен дъжд - тогава тази вода няма къде да отиде. Тя затова си е направила път през годините, за да излиза по най-лесния начин от планината и да отива в морето", категоричен бе лидерът на "Възраждане".

Според него подобни трагедии ще продължават да се случват, защото застроените дерета по Черноморието са много и има и опити да продължава да се строи. "Един строителен предприемач иска да строи в едно дере по пътя между варненските квартали "Аспарухово" и "Галата", така че докато има такива хора и корупционери на държавно и общинско ниво да позволяват подобни строежи - такива трагедии ще се повтарят", каза той.

"Тук говорим за престъпление. Това, че някой е решил да застрои парцел и после да го продава на други, които не са много наясно (бел. ред. купувачите) - това е едно, но хората, които са си слагали подписа и са разрешавали строежи там, защото все пак в България има закони, друг е въпросът, че не се спазват - те са го правили с ясното съзнание, че извършват престъпление, нарушавайки законите в държавата", допълни Костадинов.