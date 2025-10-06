Корнелия Нинова: Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони

“Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони. На 25.08. публикувах списъка с частни ВЕЦ. Оттогава не спирам да питам колко вода източват и на кого са? Кога ще ги спрете? Управляващите мълчат като риби. Защо ли? Дали не са на депутати, министри, свързани с тях лица и фирми?" Това попита Корнелия Нинова и допълва:

Водя битка с водната мафия от 2015 г. и няма да спра, защото е супер, ама супер несправедливо едни да трупат милиони от националните ресурси върху нещастието на други стотици хиляди.

След като всички мълчат и се ослушват, предприех следващата стъпка: зададох въпроси по ЗДОИ до Министър председателя. По Закона за достъп до обществена информация, трябва да ми отговорят в 14 дневен срок. Конкретно и с имена. Край с анонимната корупция. Тя има име. Край с колективната безотговорност. Всеки поименно да си понесе своята.

Само така може да има ред и справедливост.”