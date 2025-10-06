Корнелия Нинова: Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони

“Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони. На 25.08. публикувах списъка с частни ВЕЦ. Оттогава не спирам да питам колко вода източват и на кого са? Кога ще ги спрете? Управляващите мълчат като риби. Защо ли? Дали не са на депутати, министри, свързани с тях лица и фирми?" Това попита Корнелия Нинова и допълва:
Водя битка с водната мафия от 2015 г. и няма да спра, защото е супер, ама супер несправедливо едни да трупат милиони от националните ресурси върху нещастието на други стотици хиляди.
След като всички мълчат и се ослушват, предприех следващата стъпка: зададох въпроси по ЗДОИ до Министър председателя. По Закона за достъп до обществена информация, трябва да ми отговорят в 14 дневен срок. Конкретно и с имена. Край с анонимната корупция. Тя има име. Край с колективната безотговорност. Всеки поименно да си понесе своята.
Само така може да има ред и справедливост.”
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:57 06.10.2025
2 М.Тотев
08:57 06.10.2025
3 НЯКОЙ
09:04 06.10.2025
4 Трол
09:05 06.10.2025
5 Перо
09:11 06.10.2025
6 д-р цветеслива синигерова-злобната
09:20 06.10.2025
7 Неподписан
09:23 06.10.2025
8 оня с коня
Коментиран от #20
09:23 06.10.2025
9 Егати
Чудя се кой и плаща и кой и ...ВЯРВА на тази ,,г-жа Лъж@" ???
09:24 06.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 си дзън
09:28 06.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Даа
09:31 06.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Майора
09:35 06.10.2025
19 Коста
09:37 06.10.2025
20 12340
До коментар #8 от "оня с коня":"досега" вече е повече от година!
09:40 06.10.2025
21 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Докато беше във властта и парламента какво направи по въпроса?!
Нищо ли?!
Сега като те изритаха и се чудиш как отново да докопаш кокала се сетила....
Аре у лево!
09:51 06.10.2025
22 Пламен
09:52 06.10.2025