Корнелия Нинова: Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони

6 Октомври, 2025 08:55 1 007 22

Водя битка с водната мафия от 2015 г. и няма да спра, заяви лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Частните вецове продължават да източват язовирите и да трупат милиони. На 25.08. публикувах списъка с частни ВЕЦ. Оттогава не спирам да питам колко вода източват и на кого са? Кога ще ги спрете? Управляващите мълчат като риби. Защо ли? Дали не са на депутати, министри, свързани с тях лица и фирми?" Това попита Корнелия Нинова и допълва:

Водя битка с водната мафия от 2015 г. и няма да спра, защото е супер, ама супер несправедливо едни да трупат милиони от националните ресурси върху нещастието на други стотици хиляди.

След като всички мълчат и се ослушват, предприех следващата стъпка: зададох въпроси по ЗДОИ до Министър председателя. По Закона за достъп до обществена информация, трябва да ми отговорят в 14 дневен срок. Конкретно и с имена. Край с анонимната корупция. Тя има име. Край с колективната безотговорност. Всеки поименно да си понесе своята.

Само така може да има ред и справедливост.”


България
  • 1 Пич

    22 9 Отговор
    А ма , Оуу.......те половината са на твоите "другари" а не бих се учидил през трети лица - някои и твои!!! Сега ли стопляш...?!

    08:57 06.10.2025

  • 2 М.Тотев

    29 7 Отговор
    ГЕРБ МАФИЯТА СЪСИПВА БЪЛГАРИЯ.

    08:57 06.10.2025

  • 3 НЯКОЙ

    9 18 Отговор
    Баба Яга пак се обажда

    09:04 06.10.2025

  • 4 Трол

    14 5 Отговор
    Корни тръгна на отмъщение срещу бесепарите.

    09:05 06.10.2025

  • 5 Перо

    16 3 Отговор
    Защо всички “поумняват”, когато излезнат от властта и политиката? Нинова е права, но защо нищо не направи като министър на икономиката, а главното занимание и беше оръжейните помощи за Украйна, чрез посредници! Дано сега направи нещо, но вече е г-н “никой”!

    09:11 06.10.2025

  • 6 д-р цветеслива синигерова-злобната

    4 3 Отговор
    Дерзай Корнелче, с теб сме!!!!

    09:20 06.10.2025

  • 7 Неподписан

    2 1 Отговор
    Корнелия,знаеш ще въвеждат еврото в РБ.В случай че се започнат съкращения в БНБ а в списъка е Александрина,дали ти би я взела в твоята партия ако тати и Митко Преводача(машинният инженер-директор на ДАНС)те помоли?

    09:23 06.10.2025

  • 8 оня с коня

    7 1 Отговор
    Нинова твърди че Цели 10г води война с Вятърните мелници маскирали се като "Вецове" и резултатът е НУЛА.А като се има предвид че досега Тя беше Председател на Парламентарно представена партия а сега е "Никой",КАКЪВ би трябвало да е резултата след още 10г?А направи ли си труда нинова дапроуче КОЙ е собственик на Вецовете и КОЙ - на Язовирите?А Защо след като даден Язовир прелее и водата опустоши Имотите на Хората в цели села Нинова се спотайва и не апелира за прекратяване източването на Язовирите от "Лошите вецове"?

    Коментиран от #20

    09:23 06.10.2025

  • 9 Егати

    6 2 Отговор
    Цяла седмица по две статии на ден с тая...
    Чудя се кой и плаща и кой и ...ВЯРВА на тази ,,г-жа Лъж@" ???

    09:24 06.10.2025

  • 12 си дзън

    10 0 Отговор
    ВЕЦ-ът на Курумбашев източи Батак.

    09:28 06.10.2025

  • 15 Даа

    3 0 Отговор
    Каро излязат от власта ,рязко започват да се интерисуват от обикновенните хора ,що тъй електорат ли търсят

    09:31 06.10.2025

  • 18 Майора

    5 0 Отговор
    Ало Нинче , пак се изказваш неподготвена! Та тия ВЕЦ са на ваши хора , които са ги купили! Никой обикновен човек не може да си позволи този лукс!

    09:35 06.10.2025

  • 19 Коста

    3 0 Отговор
    Че те няма да спрат. Колко рушвети са дали а? Милиони а? Че убият министър, кмет, но ВЕЦовете няма да спрат да източват язовирите.

    09:37 06.10.2025

  • 20 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    "досега" вече е повече от година!

    09:40 06.10.2025

  • 21 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 0 Отговор
    Половината от тях са на депутати и твои съпартийци от времето когато беше начело на бесипетУ.....и са строени именно когато ти беше начело на партията....
    Докато беше във властта и парламента какво направи по въпроса?!
    Нищо ли?!
    Сега като те изритаха и се чудиш как отново да докопаш кокала се сетила....
    Аре у лево!

    09:51 06.10.2025

  • 22 Пламен

    0 1 Отговор
    Това е най голямата лъжкиня

    09:52 06.10.2025

