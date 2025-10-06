Василев, Петков и Бориславова дават показания по собствено желание в Антикорупционната комисия

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от „Продължаваме промяната“ дадоха показания по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията по всички дела, в които се споменават имената им.
Лидерът на партията и Лена Бориславова отказаха коментар пред журналисти на влизане в сградата. Кирил Петков обяви, че иска да каже истината, защото не трябва да има политически затворници в България през 2025 г.
„Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни Петков.
Бившият председател на „Продължаваме промяната“ определи като абсурдно обвинението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление.
Пред сградата на антикорупционния орган се събраха привърженици на партията.
1 Агенция Партенка/пик/
09:43 06.10.2025
2 ФЕЙК - либераст
09:44 06.10.2025
3 надарена кака
09:45 06.10.2025
4 На Дедо
09:46 06.10.2025
5 Трол
09:46 06.10.2025
6 Тия и тримата са за затвор
09:46 06.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Когато
Коментиран от #14
09:49 06.10.2025
10 Театър за наивници
09:49 06.10.2025
11 Намерили пред кого да се жалват!
09:49 06.10.2025
12 Да дадат показания и пред етичната
09:52 06.10.2025
13 име
09:53 06.10.2025
14 Това е много опасно
До коментар #9 от "Когато":За обикновените хора.
09:56 06.10.2025
15 име
Източник армимедия бг, статията се казва "Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?"
09:56 06.10.2025
16 ЧИЧО
10:00 06.10.2025