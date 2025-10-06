Новини
Василев, Петков и Бориславова дават показания по собствено желание в Антикорупционната комисия

6 Октомври, 2025 09:39 536 16

  • кирил петков-
  • асен василев-
  • лена бориславова

Бившият председател на „Продължаваме промяната“ каза, че са там, за да кажат истината

Василев, Петков и Бориславова дават показания по собствено желание в Антикорупционната комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от „Продължаваме промяната“ дадоха показания по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията по всички дела, в които се споменават имената им.

Лидерът на партията и Лена Бориславова отказаха коментар пред журналисти на влизане в сградата. Кирил Петков обяви, че иска да каже истината, защото не трябва да има политически затворници в България през 2025 г.

„Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни Петков.

Бившият председател на „Продължаваме промяната“ определи като абсурдно обвинението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление.

Пред сградата на антикорупционния орган се събраха привърженици на партията.


България
  • 1 Агенция Партенка/пик/

    6 3 Отговор
    Коня Солтуклиева е присъствала--скрита под масата, с микрофон!

    09:43 06.10.2025

  • 2 ФЕЙК - либераст

    3 1 Отговор
    Няма никакви доказателства, че преди и сега най-прокурорската прокуратура на света да дайства поръчково! А ДАЛИ Е ТАКА, КОЙ, КОЙ ЩЕ МИ КАЖЕ? ТОДОР КОЛЕВ ГО НЯМА ДАЖЕ!

    09:44 06.10.2025

  • 3 надарена кака

    1 5 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    09:45 06.10.2025

  • 4 На Дедо

    6 5 Отговор
    Мустакеса, Простото и Розовия!? Тримата от запаса!!!

    09:46 06.10.2025

  • 5 Трол

    6 1 Отговор
    Пуделът защо не дава показания?

    09:46 06.10.2025

  • 6 Тия и тримата са за затвор

    7 3 Отговор
    То не бяха лъжи, схеми, кражби.

    09:46 06.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Когато

    5 4 Отговор
    човек има достатъчно достойнство и не е гузен , това е напълно естествено !

    Коментиран от #14

    09:49 06.10.2025

  • 10 Театър за наивници

    6 2 Отговор
    Щеше да е смешно ако не беше тъжно.

    09:49 06.10.2025

  • 11 Намерили пред кого да се жалват!

    2 2 Отговор
    Територията е тотално пробита!

    09:49 06.10.2025

  • 12 Да дадат показания и пред етичната

    6 2 Отговор
    Комисия. Сигурно има какво да разказват.

    09:52 06.10.2025

  • 13 име

    3 1 Отговор
    Да кажат колко от онези над 800 милиона по УСАИД са отишли в тяхните сметки като благодарност от американците че им осигуриха още договори за чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и някви морално остарели ракетки. ПП са единствените доказани чужди агенти!

    09:53 06.10.2025

  • 14 Това е много опасно

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Когато":

    За обикновените хора.

    09:56 06.10.2025

  • 15 име

    1 1 Отговор
    ПроститеПарчета и ДайБълтлгария осигуриха даже по-скъп договор, с 40 милиона по-скъп, за доставка на още 8 стари бараки Кен Еф16 от 80те години. На боко договора е за 1,256 млрд. долара. Втория договор е за 1,296 млрд. от които 3.6 милиона за радиосистема и поддръжка и оборудване. 24 милиона по втория договор за ракети минаха като "подарък" от краварите. Но се опитват да оправдаят скъпия договор с допълнително оборудване, което е пълна лъжа.

    Източник армимедия бг, статията се казва "Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?"

    09:56 06.10.2025

  • 16 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Ако бяха арестувани едни обикновени хора,дали щеше да има ткъв отзвук!

    10:00 06.10.2025

