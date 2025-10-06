Василев, Петков и Бориславова дават показания по собствено желание в Антикорупционната комисия

Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова от „Продължаваме промяната“ дадоха показания по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията по всички дела, в които се споменават имената им.

Лидерът на партията и Лена Бориславова отказаха коментар пред журналисти на влизане в сградата. Кирил Петков обяви, че иска да каже истината, защото не трябва да има политически затворници в България през 2025 г.

„Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста“, допълни Петков.

Бившият председател на „Продължаваме промяната“ определи като абсурдно обвинението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление.

Пред сградата на антикорупционния орган се събраха привърженици на партията.