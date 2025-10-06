Новини
Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие

6 Октомври, 2025 11:21 471 19

  • росен желязков-
  • прокурори-
  • граници

Многостранното сътрудничество е онази форма, която дава възможност при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация, каза премиерът

Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние сме подложени на най-силното хибридно въздействие в момента. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София.

Многостранното сътрудничество е онази форма, която дава възможност при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация, каза премиерът.

Това издание показва значимостта на международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане, особено в интензивни в своя исторически, политически и социален път места, каквито са Балканите. Те, които са люлка на турбуленция и предизвикателства, както и място на големи възможности, каза още премиерът. По неговите думи те дават предпоставки за успехи, но и предизвикателства за ефективното правоприлагане. Когато говоря за правоприлагане е ясно, че позитивното право е онази гаранция, при която правилата за поведение трябва да бъдат прилагани по най-добрия начин, заяви Желязков.

Той допълни, че на Балканите винаги сме били разделяни по различни признаци - най-често са границите. Желязков каза още, че те понякога те са фикция, а друг път за сдържане или правоприлагане, в разрез с разбиранията за естествен еволюционен път за развитие.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.


  • 1 оня с коня

    2 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    11:21 06.10.2025

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    11:22 06.10.2025

  • 3 Лост

    7 1 Отговор
    Дано да те подложат на китайско мъчение с капки под водопада.

    11:23 06.10.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    6 0 Отговор
    човека си има хотел със водопода , всичко му е наред

    11:25 06.10.2025

  • 5 Леля ти

    2 0 Отговор
    "люлка на турбуленция", готин.

    11:25 06.10.2025

  • 6 така, де

    5 0 Отговор
    Водопада джиляско кога ще подаде оставка? Да взима пример от френския премиер.

    11:27 06.10.2025

  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    Хаяши, а ние обикновените, сме подложени на най-зверски грабеж от ваша страна, ама да чуваш да се оплаквам?? А, Хаяшииии????

    11:27 06.10.2025

  • 8 прав е

    4 0 Отговор
    Заливат ни ВОДОПАДИ от дезинформация.

    11:27 06.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Думи

    0 0 Отговор
    без стойност , като него самия ! Оставка !

    11:28 06.10.2025

  • 11 Трол

    1 0 Отговор
    Когато Костов управляваше, нямаше никакви хибридни взаимодействия.

    11:28 06.10.2025

  • 12 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Нашите мъдри хора викат" На калпавия х?й , вЪлната му пречи"

    11:28 06.10.2025

  • 13 Уж Желязков пък изкуфял!

    0 0 Отговор
    Желязо изкуфява ли бре? Народът е подложен на поредната хибрифдна атака от политическата класа. Въвеждат му еврото, вдигат му цените двойно и тройно, лъжат го че някой щял да му вдигне доходите , а всъщност му вдигат само инфлацията и външния дълг. По-голяма хибридна атака срещу хората от това здраве му кажи.

    11:30 06.10.2025

  • 14 Неадекватното премиерче, хотелиера

    0 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    11:31 06.10.2025

  • 15 Колко неадекватен трябва да си верно

    0 1 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    11:32 06.10.2025

  • 16 Тоз направо

    1 0 Отговор
    Главен Лаладжия на републиката да го пишем! Интересно, той сам ли си ги мисли тези простотии или някой му ги пише!

    11:32 06.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оставка! Затова дава

    0 0 Отговор
    редкоземните метали на Еврогария, без пари. Иска да купи модулни реактори без конкурс, вероятно най-скъпите и неизгодни оферти. И ""Уолстрийт джърнъл" ли е "хибриден"
    Последен скандал гръмнал в медиите.
    Според американското издание "Уолстрийт джърнъл" бившият премиер е обсъждал възможности за американски инвестиции в „Балкански поток“ и „Лукойл Нефтохим“, докато е търсил начини да защити свои приближени, попаднали под санкции по закона „Магнитски“. Разговорът е проведен с Доналд Тръмп-младши по време на посещението му в България през април, съобщава "Капитал".
    Стефан Антонов:
    Самият фонд „Елиът Капитал Мениджмънт“ вече си е изградил репутация на партньор, с когото е по-добре да не се захващаме. Това е инвестиционен фонд от типа „лешояди“, които търсят подценени активи. В случая с фалита на Аржентина от 2002 година „Елиът“ изкупува дълг с номинал 617 милиона долара, който се е обезценил и на вторичния пазар се търгува за 117 милиона долара.

    11:34 06.10.2025

  • 19 За 1500 лв....

    0 0 Отговор
    30% от хотел с водопад ....... мормони, радикални евангелисти, сбъркани ционисти ......и дЖилезку ..

    11:34 06.10.2025

