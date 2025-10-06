Желязков: Подложени сме на най-силното хибридно въздействие

Ние сме подложени на най-силното хибридно въздействие в момента. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София.

Многостранното сътрудничество е онази форма, която дава възможност при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация, каза премиерът.

Това издание показва значимостта на международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане, особено в интензивни в своя исторически, политически и социален път места, каквито са Балканите. Те, които са люлка на турбуленция и предизвикателства, както и място на големи възможности, каза още премиерът. По неговите думи те дават предпоставки за успехи, но и предизвикателства за ефективното правоприлагане. Когато говоря за правоприлагане е ясно, че позитивното право е онази гаранция, при която правилата за поведение трябва да бъдат прилагани по най-добрия начин, заяви Желязков.

Той допълни, че на Балканите винаги сме били разделяни по различни признаци - най-често са границите. Желязков каза още, че те понякога те са фикция, а друг път за сдържане или правоприлагане, в разрез с разбиранията за естествен еволюционен път за развитие.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.