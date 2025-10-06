Новини
Младежкото ДПС - Ново начало протестира пред Антикорупционната комисия, била бухалка на ПП-ДБ

6 Октомври, 2025 11:19 413 11

В същото време на място отидоха представители на ПП, за да дадат показания

Снимка: БГНЕС
Протест пред сградата на Антикорупционната комисия. Тази сутрин там се събраха представители на младежкото „ДПС - Ново начало”. Според тях КПК е „бухалка” на ПП-ДБ, съобщи Нова ТВ.

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”.

В същото време на място отидоха представители на ПП, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

„Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни”, каза Петков.


България
  • 1 безмисленни комисийки

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    11:21 06.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точна статия

    2 1 Отговор
    Така е ,ето ги протеста-

    БТВ и Нова ТВ тази сутрин, вместо да покажат скандала с WSJ, изскочиха с нов абсурден сюжет!

    Кметът - дерибей на най-бедната община в България (Белица) и личен ковчежник на санкционирания за гранд корупция по закона Магнитски Делян Пеевски Ради Ревански, който взима една общинска заплата, протестира пред КПК със златен часовник РОЛЕКС (Rolex - виж в линка на коментари) за 80 000 лева с искане да закриват Комисията за противодействие на корупцията - Бухалка.
    Ами прав е, ако не беше Бухалка на Пеевски, такива безсловесни крадци като тези от Ново начало нямаше да превърнат Държавата в Дъно и в Кочина!
    Закривай!

    11:22 06.10.2025

  • 4 Знаещ

    5 1 Отговор
    Само да питам, тези нормални ли са или това е новото нормално.

    11:23 06.10.2025

  • 5 456

    6 1 Отговор
    А стига де. Видяхме ги тези " малки" прасчовци в парламента какво направиха.
    Друга младежка организация да си е позволила такова поведение?

    11:23 06.10.2025

  • 6 Статията е точна

    8 1 Отговор
    В същото време депутатите на ПП дават показания в Антикорупционната комисия -

    Докато Киро,Асен и Лена дават показания пред Антикорупционната комисия,депутатите на ДПС-Пеевски и няколко техни кметове протестират срещу комисията и да не се вземат предвид техните показания. Оказа се че сме подценили Пеевски. Откраднал е от народа досега не 69 милиарда а се оказва 118 милиарда според показанията. Бившия Европейски депутат Бареков със стотици подръжници е пред комисията с цел унищожаване на крадците от ДПС -Пеевски. Пеевски преминава бързо с бронираното си БМВ и хвърля пиратка към обградилите ги граждани и изчезва. Това е България.

    11:24 06.10.2025

  • 7 Шьофьорчето

    2 1 Отговор
    Ривански стига Р ива.

    11:25 06.10.2025

  • 8 Това

    3 1 Отговор
    сборище не учи ли , не работи ли ? И всички с еднакви прически , а ла наци ! А за фанелите им - само някой без мозък и без респект към обществото ни би се стъкмил !

    11:25 06.10.2025

  • 9 Аллах е велик!

    1 1 Отговор
    Хунвейбини.

    11:28 06.10.2025

  • 10 Свинчок пеев

    2 1 Отговор
    Много стиснат. Само за 17 "човека" ли отдели средства да "протестират"

    11:29 06.10.2025

  • 11 Гост

    1 1 Отговор
    Алчни нагляри! Вие само трябва да мълчите. Вие сте следващите алчни крадци, щото просто на друго няма кой да ви научи. Вие не сте там за политика, а да крадете. Това виждате, това и ще правите

    11:31 06.10.2025

