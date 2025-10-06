Младежкото ДПС - Ново начало протестира пред Антикорупционната комисия, била бухалка на ПП-ДБ

Протест пред сградата на Антикорупционната комисия. Тази сутрин там се събраха представители на младежкото „ДПС - Ново начало”. Според тях КПК е „бухалка” на ПП-ДБ, съобщи Нова ТВ.
„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”.
В същото време на място отидоха представители на ПП, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.
„Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни”, каза Петков.
1 безмисленни комисийки
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
11:21 06.10.2025
3 Точна статия
БТВ и Нова ТВ тази сутрин, вместо да покажат скандала с WSJ, изскочиха с нов абсурден сюжет!
Кметът - дерибей на най-бедната община в България (Белица) и личен ковчежник на санкционирания за гранд корупция по закона Магнитски Делян Пеевски Ради Ревански, който взима една общинска заплата, протестира пред КПК със златен часовник РОЛЕКС (Rolex - виж в линка на коментари) за 80 000 лева с искане да закриват Комисията за противодействие на корупцията - Бухалка.
Ами прав е, ако не беше Бухалка на Пеевски, такива безсловесни крадци като тези от Ново начало нямаше да превърнат Държавата в Дъно и в Кочина!
Закривай!
11:22 06.10.2025
4 Знаещ
11:23 06.10.2025
5 456
Друга младежка организация да си е позволила такова поведение?
11:23 06.10.2025
6 Статията е точна
Докато Киро,Асен и Лена дават показания пред Антикорупционната комисия,депутатите на ДПС-Пеевски и няколко техни кметове протестират срещу комисията и да не се вземат предвид техните показания. Оказа се че сме подценили Пеевски. Откраднал е от народа досега не 69 милиарда а се оказва 118 милиарда според показанията. Бившия Европейски депутат Бареков със стотици подръжници е пред комисията с цел унищожаване на крадците от ДПС -Пеевски. Пеевски преминава бързо с бронираното си БМВ и хвърля пиратка към обградилите ги граждани и изчезва. Това е България.
11:24 06.10.2025
7 Шьофьорчето
11:25 06.10.2025
8 Това
11:25 06.10.2025
9 Аллах е велик!
11:28 06.10.2025
10 Свинчок пеев
11:29 06.10.2025
11 Гост
11:31 06.10.2025