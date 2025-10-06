Новини
Министър Георгиев: Демократичното общество не може да съществува под корупционен натиск

6 Октомври, 2025 12:51 346 6

  • георги георгиев-
  • прокурори-
  • корупция

Проблемите, които следва да решаваме, не са самоцелни проблеми на нито една прокуратура, те са проблеми и предизвикателства пред демократичното функциониране на нашите общества

Министър Георгиев: Демократичното общество не може да съществува под корупционен натиск - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Демократичното общество, за да бъде осигурено и гарантирано, е необходимо да бъде елиминиран корупционният натиск и дейността на организираната престъпност, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев в словото си по време на откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни в София, организиран от българската прокуратура.

"Проблемите, които следва да решаваме, не са самоцелни проблеми на нито една прокуратура, те са проблеми и предизвикателства пред демократичното функциониране на нашите общества. За да бъде осигурено и гарантирано то, е необходимо да бъде елиминиран корупционният натиск, дейността на организираната престъпност, която сега с новите технологии и единното европейско пространство придобива мащаби, които са предизвикателство за всяка една държава поотделно, поради което няма нужда да се справяме сами с проблеми, с които можем да се справим заедно, както го правите последните години в рамките на сътрудничеството“, обърна се Георгиев към гостите на форума.

Министърът заяви, че българската държава, правителството, имат категоричната воля и решимост да съдействат в обмяната на опит и утвърждаването на добри практики, като отчете, че времената, в които живеем, са изпълнени с предизвикателства.

Той отбеляза, че институциите в България през последните осем месеца са провели „революция в наказателното право“ във връзка с изпълнението на ангажиментите за изваждане на страната от сивия списък за пране на пари. Георгиев посочи, че е направена реформа на концепцията и уредбата по линия на тероризма, разширяване на отговорността и предоставянето на адекватни санкционни механизми по отношение на юридическите лица, участващи в престъпна дейност, осъвременяване на наказателния процес по отношение на криптоактивите и събирането на електронните доказателствени средства.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководителите на прокуратури от региона на Югоизточна Европа и партньорски институции от Европейския съюз на най-високо ниво. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на Република България и Република Турция. Първото събитие е през 2019 г. в Измир. София за втори път е домакин на форума, който има за цел да поддържа установеното стабилно партньорство и взаимодействие между прокуратурите от балканските държави по наказателноправни въпроси, борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и др.

Темите, които ще бъдат разисквани, са с фокус върху противодействието на тероризма и трафика на наркотици, разследването на престъпления, извършени в дигитална среда с криптовалути, и засилване на сътрудничеството с трети държави за противодействие на транснационалната престъпност в Балканския регион.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 десеп

    3 0 Отговор
    ГЕРБ боклук, с тези лозунги и заклинания няма да стане работата. Ти защо не си в затвора бре??? Има те записан с видео и звук как ще ползваш "цялата държавна машина" да смачкаш бизнеса на Ивелин Михайлов от Величие. Боклук такъв като теб повече от затворник не бива да става. И как ще бориш корупцията??? Ами трябва да се хванеш и да се набориш сам бре ГЕРБ некадърбен боклук. Слава Богу всеки ви видя хотелите с водопади и чекмеджетата с евро и злато. Кога ще те заритат е въпроса. Прочети и в Америка какви статии излизат за крадливия Винету от банкя, твоя вожд и да го набориш със шишко.

    12:58 06.10.2025

  • 2 муцунка

    2 0 Отговор
    Дехомратично абшчиство у нас.

    12:58 06.10.2025

  • 3 Чума

    2 0 Отговор
    Че кой е казал, че съществува "демократичното" ви "общество" !? Даже Тиквун няма да го каже на мисирките.

    12:58 06.10.2025

  • 4 мунчо

    2 0 Отговор
    Ти си част от това управление, следователно си част от корупцията и организараната престъпност.

    12:59 06.10.2025

  • 5 ужасен

    0 0 Отговор
    И това го казва министърът на правосъдието ,който целуваше ръката на капото на мафията в ефир !!

    13:03 06.10.2025

  • 6 жълтопветник

    0 0 Отговор
    След 36 г. Преход, 15 г. ГЕрП, и 6 г. Урсула начело на ЕС, никой вече не вярва в Демокрацията, още по-малко в разпадаща се България.

    13:05 06.10.2025

