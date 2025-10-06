Новини
Бащата на Сияна: Председателят на ВКС грубо обругава прокуратурата, но мълчи за скандалните присъди и протаканията
  Тема: Войната на митата

Бащата на Сияна: Председателят на ВКС грубо обругава прокуратурата, но мълчи за скандалните присъди и протаканията

6 Октомври, 2025 13:19 865 27

Съдия Галина Захарова да прояви достойнство и да приеме среща с нас, както и да поеме публично ангажимент, че ще се осъществи мониторинг на делата, които засягат съдбата на невинните жертви на убийци по пътищата

Бащата на Сияна: Председателят на ВКС грубо обругава прокуратурата, но мълчи за скандалните присъди и протаканията - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Справедливост за децата на България! Справедливост за Сияна!

Това написа на страницата си във Фейсбук бащата на Сияна Николай Попов. Ето какво още сподели той:

"Открито писмо.

Уважаеми госпожи и господа,

За пореден път наблюдаваме опасни тенденции, които българското правосъдие само създава, така че правата на пострадалите от престъпления на пътя и всички онези погубени животи от пътни убийци да останат незащитени и застрашени от погазване.

С настоящата позиция искаме да изразим своето силно възмущение от поведението на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) съдия Галина Захарова, която в последните дни публично си позволи да навлиза в политически действия и грубо да обругава другата институция в съдебната власт – прокуратурата. Не само това, ръководеният от нея съд, с две свои решения относно това, че настоящия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов не бил легитимен, поставя под риск поредица от дела, по които има негови разпореждания, и по които ние чакаме възмездие и справедливост, в това число делото за убийството на Христина и осакатяването на малкия Марти в Слънчев бряг, както и това за убийството на Сияна.

С последователни и упорити наши усилия, ние родителите и близките на загинали и пострадали във „войната по пътищата“, в голяма степен успяхме да събудим институциите, да ги накараме да заработят в името на паметта на жертвите и за живота и здравето на живите деца по пътищата. Със съжаление констатираме, че единствено в лицето на г-жа Захарова срещнахме стена от бездушие, липса на каквато и да било комуникация и пълен отказ да бъдем изслушани относно десетките безобразия, които се случват в българския съд по някои от делата за загиналите ни деца. Все така продължава отказът на председателя на ВКС, като пръв сред съдиите по наказателни дела, да чуе нашите призиви и апели за справедливост. В същото време сме свидетели как г-жа Захарова намира време, при това и в почивни дни, да брани привилегията на съдиите да са напълно безотчетни, анонимни и дори недосегаеми за мъката на нас родителите и близките на убитите във войната по пътищата.

Продължават случаите на скандални съдебни присъди, продължават непрестанните отлагания и протакане на съдебни процеси, дори по дела, за които цялата общественост е информирана и медиите следят хода на делата. Това показва тоталното изключване на една малка група от магистратите, смятащи себе си за привилегировани спрямо цялото общество, от реалния живот и хилядите погубени съдби. Ярък пример е делото за убийството на Филип, което до такава степен се влачи и протака, че не ни остава никаква надежда, че някога ще видим справедлива присъда за убиеца. Убиеца е освободен, освободен от съда и кротко си почива.

Делото "Божидара", се влачи повече от седем години, убиеца е на свобода и вече е професионален водач.

Делото "Ани и Явор" по което същият този ВКС, който Захарова представлява даде само 6 год. затвор за два погубени млади живота.

Тези редове няма да ни стигнат за да изброим всички съдебни безчинства. Те са стотици.

В грубия и скандално политически тон на председателя на ВКС в атака срещу българската прокуратура се включи и съдийската съсловна организация – ССБ, за която също очевидно ние не съществуваме, а гибелта на децата ни явно няма никакво значение. Организацията, която би следвало да е стълб на справедливостта, просто се включи безкритично в хора на всички онези, които демонстрират тотално безхаберие и бездушие към нашите съсипани съдби.

През тази години бяхме свидетели дори на това как съдия отказа да се съобрази със закона по отношение на отнемането на автомобила на шофиралия пиян Ивайло Цветков-Нойзи, за което бяхме дори обвинени, че сме потърсили отговорност за действията му. Дори след потвърждаване от Конституционния съд на законовите разпоредби за отнемането на колите на пияните и дрогирани джигити на пътя, на въпросния съдия не му бе потърсена никаква, дори морална отговорност от председателя на ВКС, която впрочем е и председателстващ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Обявяваме се категорично против опитите с юридически хватки да се блокира работата по наказателни дела, които са в досъдебна фаза. Знаем, че прокуратурата има много недостатъци в своята работа, във всеки възможен момент, в които ставаме свидетели и на прокурорски произвол ние сигнализираме обществото, но не можем да не признаем, че в последните две години срещнахме разбиране първо в лицето на и.ф. главен прокурор и след това в лицето на всички останали властимащи, които ни поканиха на разговори. Заявяваме откровено, че сме свидетели на опитите институцията "главен прокурор" да се промени работата на прокурорите в полза на нас, близките на жертвите от войната по пътищата и на искрени усилия от негова страна да се постигнат обективни и справедливи разследвания и присъди.

Вместо да се води междуинституционална война, вместо да се пилее време и ресурс за противопоставяне, атаки между съда и прокуратурата и да се правят опити за овладяване на една или друга институция, призоваваме председателят на ВКС лично да поеме отговорността по десетките наказателни дела, които са в съдебна фаза, като гарантира тяхното бързо разглеждане.

Виждаме, че съдия Галина Захарова, може и да не бъде безмълвна, макар и само в случаите, в които се засягат привилегиите на малка група съдии. Заради това настояваме, председателят на ВКС да прояви достойнство и да приеме среща с нас, както и да поеме публично ангажимент, че ще се осъществи мониторинг на делата, които засягат съдбата на невинните жертви на убийци по пътищата. Само така ще се постигне и превенция спрямо бъдещи извършители на тежки престъпления. И вероятно бихме спестили сълзите на още десетки близки и родители на погубени животи заради безотговорността по пътищата, но и не само там – и заради отказа да се поеме отговорност вътре в българските институции.

С Уважение:

Сдружение "Ангели на пътя"

Семейството на Марти и Христина

Семейството на Сияна

Семейството на Филип

Семейството на Божидара

"Европейски център за транспорти политики"

Тодор Батков-младши

Никола Сивков-създател и организатор на “Капана фест” Пловдив".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 песимист

    14 0 Отговор
    Справедливост няма.

    13:20 06.10.2025

  • 2 Фгдг

    34 5 Отговор
    Как му личи, че е от ГЕРБ.

    Коментиран от #5

    13:22 06.10.2025

  • 3 Конфуций

    29 5 Отговор
    Някой може ли да ми обясни с какво този престъпник е нещо повече от всички нормални хора? Постоянно ни се натрапва неговото мнение

    Коментиран от #15

    13:24 06.10.2025

  • 4 Стара слава!

    34 5 Отговор
    Нещо в повече взе да идва този!

    13:24 06.10.2025

  • 5 Да,

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фгдг":

    Тука взе страна, и то грешната!

    13:25 06.10.2025

  • 6 Чип и Дейл

    29 3 Отговор
    Този не беше ли координатор на герб-Оборище?

    13:26 06.10.2025

  • 7 Реалност

    20 3 Отговор
    Ако имаше справедливост бащата и дядото на Сияна щяха да в затвора, щяха да бъдат повдигнати въпроси като Защо колата на гербаджията е била с буркан, Защо Сияна е била без колан и с крака качени върху таблото. Ако имаше справедливост нямаше да го отнесе напълно невинния водач на камиона. Да не говоря за ПР-а, който си прави този "баща" с мъртвото си дете!

    13:28 06.10.2025

  • 8 ШФейк

    5 13 Отговор
    Съгласен съм с него за ВКС, оная д,рта вещица е за кладата

    13:28 06.10.2025

  • 9 Смешник

    20 2 Отговор
    Тоя вече става досаден Жалко за момиченцето но като че ли единствено неговото дете е жертва на катастрофа

    13:32 06.10.2025

  • 10 Любопитен

    19 2 Отговор
    Бих искал да знам освен тоя колко от семействата, които е изброил са получили максимален размер обезщетение и то в рамките на два месеца? И тръгнал нашия да говори за справедливост!!!

    13:33 06.10.2025

  • 11 Цицислава

    20 3 Отговор
    Тоя стана като чалга стар, отвсякъде изкача

    13:33 06.10.2025

  • 12 Промяна

    2 11 Отговор
    НАЙ ПОСЛЕ ЕДНИ СЪРЦАТИ БЪЛГАРИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ПОЛИТИЧЕСКИГЕ ИЗКАЗВАНИЯ НА УЖ ЕДНИ НЕЗАВИСИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    13:38 06.10.2025

  • 13 Гост

    22 2 Отговор
    Съжалявам за непреодолимата загуба за семейството му, но това не означава, че следва да използва трагедията, за да се превръща в медийна и политическа звезда и безпрецедентно да оказва натиск на председателя на ВКС!
    Що не насочи гнева си към парламента, който от 3 години отказва да избере нов състав на ВСС от квотата си или там не смее, заради респект от 2-те 🐷-расета!
    Някой да вземе да му обясни, че решение на ВКС не се коментира, дори председателя на съда няма това право!
    А щом състав на ВКС е решил, че главния прокурор е нелегитимен, значи Е и точка по въпроса!
    Да се оплаче на двете 🐷-расета, които с бездействието си да изберат нови членове на ВСС са пряко отговорни за този нелегитимник и възпрепятстват всякакви разследвания!

    13:38 06.10.2025

  • 14 Бащата

    2 1 Отговор
    На Хин Хон.......нее.......на Хон Конг.....ааа.....на Кинг Конг:
    - Някои се правят на по големи маймуни и от мене!

    13:40 06.10.2025

  • 15 обяснение

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Конфуций":

    От безхаберието на управляващите и не само, загина дъщеря му.

    13:41 06.10.2025

  • 16 Алабала

    15 3 Отговор
    В какво качество Председателя на ВКС да се среща с таткото?! Няма такъв формат на срещи.

    Коментиран от #18

    13:42 06.10.2025

  • 17 Мнение

    10 4 Отговор
    Борисов е пряко виновен за смъртта на дъщеря ти.

    Коментиран от #19

    13:45 06.10.2025

  • 18 Очаквайте

    13 3 Отговор

    До коментар #16 от "Алабала":

    Бащата на Сияна /сигурно е вече така и по лична карта/ настоява за среща с Тръмп за да обсъдят незаконната емиграция.

    13:46 06.10.2025

  • 19 Промяна

    5 7 Отговор

    До коментар #17 от "Мнение":

    Ако не е Борисов дали ще има няколко тук драскачи какво изобщо да драскат

    Коментиран от #24, #25

    13:47 06.10.2025

  • 20 Блез Паскал

    11 3 Отговор
    Тоя, бащата на детенцето, Бог да го прости,
    Не мога да го разбера за справедливост и правосъдие ли е,
    Или е за правосъдието на Борисов и ГЕРБ!

    13:51 06.10.2025

  • 21 Искрено съчувствам

    11 2 Отговор
    на този баща за непрежалимата му загуба, но ми идва малко в повече да се изказва категорично и обвинително за всички неща, които се случват в държавата ни. Много други бащи и майки също са изгубили свидни рожби, но не ангажират всекидневно всички с личните си мнения по всякакви въпроси. Особено по въпроси, свързани със съдебната власт и прокуратурата. Има право на мнение човекът, но в случая то далеч не се споделя от всички българи.

    13:53 06.10.2025

  • 22 БЯЩАТА НА СИЯНА

    6 2 Отговор
    Е РЕДОВИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯ ГЕРБ. СЪЩИЯ НЯМА ПРАВО ДА ГОВОРИ ПРОТИВ СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ КОЙТО НЕ ПРИЗНАВА САН НАСТАНИЛ ИСКА БОРИСЛАВ БОБИ.

    13:53 06.10.2025

  • 23 Дали

    4 4 Отговор
    След години да не се окаже, че е извел дъщеря си и жена си от страната заради далаверите си около политическата партия, към която принадлежи и си е съвсем цяла, жива и здрава.
    Затвореният ковчег може да е бил празен.
    Всеки в мъката си би се покрил, а този се появява непрекъснато и във всички медии, без дори и сълза да пророни..
    Медийните му изяви да не се окажат подготовка за нов политически пост.

    13:54 06.10.2025

  • 24 Коментар

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Борисов върна България 20 години назад и я направи ромски резерват с елементи на руснаци и украинци. Добре, че беше българският народ да влезем в Шенген и в Еврозоната. Борисов ще бъде скоро арестуван заради мизериите, които направи на г-н Пеевски, на руснаците, на американците, на турците и на българите. Има три хиляди страници досие и се моли името ти да не вътре до това на Борисов, защото ще пишеш показания като участник в ОПГ

    13:57 06.10.2025

  • 25 Цък

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Едва ли , толкова тъп и нахален човек рядко се среща. Както предотвърти влизането си в Магнитски, по същата схема иска иска да извади своите дружки. Да препомня на късопаметните гербери купи самолети, които не са ни по джоба. Изключително скъпа поддръжка и много скъпо въоръжение. Сега предлага Турски поток. До кога нашите управляващи ще се откупуват с държавни пари.

    Коментиран от #26

    13:58 06.10.2025

  • 26 Коментар

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цък":

    Борисов лично накисна Горанов и Пеевски пред американското посолство. Сега си мисли, че така ще ги измъкне. Руснаците ще го оправят сега, те не обичат да го крадат. Гледай филма за Путин

    14:04 06.10.2025

  • 27 543

    4 0 Отговор
    Тоя стана Председател на ПП Ангели на пътя

    14:16 06.10.2025

