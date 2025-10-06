Новини
България »
Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери

Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери

6 Октомври, 2025 14:12 655 10

  • царево-
  • потоп-
  • отнесена каса-
  • документи-
  • камиони

Собственикът на потъналото имущество не спираше да помага с техника и работна сила за разчистване на критичните участъци

Собственикът на касата с пари, отнесена в морето: В нея няма 2 милиона, има документи на камиони и багери - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на отнесената от потопа в морето в Царево каса с пари потърси екипа на bTV, за да разплете мистерията и да сложи край на „златната“ треска.

Това, което наш екип наблюдаваше през последните дни, граничеше със здравия разум – посред нощ, с фенерчета на телефоните си, хора изминали над 100 км, ровеха в купчини водорасли, газеха в морето, въоръжени със сопи и металотърсачи.

Докато се случваше това собственикът на потъналото имущество не спираше да помага с техника и работна сила за разчистване на критичните участъци.

„Потърсихме ви просто за да премахнем слухът, според който в този сейф – който първо, не е сейф, а каса, има 2 милиона лева, златни кюлчета…няма такова нещо. Вътре да е имало не повече от 21 хиляди лева. Наистина имаме ценни книжа, които са наши, на всичките ни камиони документите са вътре, те са 21/22 камиона, на багерите също. Това ни е ценно, друго ценно няма вътре. Злато има – на жена ми едни обеци, на внучката има два чифта обеци – и това е златото“, каза собственикът.

На всички багери и камиони големите талони са вътре – това ни интересува нас. Това ни беше архивът вътре – тази каса я ползвахме за архив, не за пари“, увери още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 7 Отговор
    Не може ли да мине една приливна вълна и през чекмеджето с кюлчетата?

    Коментиран от #6

    14:13 06.10.2025

  • 2 Ако каже, че има

    12 0 Отговор
    в касата два милиона, ще го погнат НАП и ще "сгази лука" фирмата на индито, а така сега никои не може да докаже, че това са негови пари, а може и повече да има в този железен сандък с огромни размери ! Оттърва кожата индианецът !

    14:17 06.10.2025

  • 3 Истината

    10 0 Отговор
    Имам 25г трудов стаж и не съм станал милионер.

    Щот не съм откраднал нищо. А този с 2та милиона от де са му парите.
    Или на гърба на Държавата или на гърба на Народа. трето няма.

    Не си за жалене брат.

    14:18 06.10.2025

  • 4 Трол

    1 3 Отговор
    Парите в морето ги праща Путин, за да подкупва тукашните копейки.

    14:19 06.10.2025

  • 5 Абе

    5 0 Отговор
    Да, вече няма 2млн..

    14:20 06.10.2025

  • 6 тикван чекмеджароф

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не може
    ползваме офшорки вече
    чекмеджетата вече са празни около зайчарника в банкя
    чакаме нови постъпления догодина вече в евро

    14:21 06.10.2025

  • 7 Лост

    3 0 Отговор
    Да бяхте му показали снимката на този к.юмюр.Някой знае ли жена която си държи един чифт обеци в каса?

    14:25 06.10.2025

  • 8 Квартална кръчма ООД

    2 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    14:28 06.10.2025

  • 9 Сзо

    1 0 Отговор
    Иаз си държа обеците на внучката в касата в офиса ба фирмата. Имам фетиш.

    14:30 06.10.2025

  • 10 Горски

    3 0 Отговор
    Ех, язък значи - някакви си 21 бона и злато.

    14:32 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове