С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по Фонд "Солидарност“ на ЕС за Югоизточен регион.
"Ангажиментът на структурите на МВР ще бъде изготвяне на обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи". Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на работна среща заедно с регионалния министър Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.
"От вашата страна МРРБ ще осигури необходимата документация, с която страна няма да кандидатства за подпомагане на фонда. Фонд "Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването на природните бедствия и е израз на европейската солидарност. Освен това Съюзът предоставя ефективна подкрепа на държавите-членки или кандидатите на страните, за да им помогне да се справят с последиците от големи природни бедствия – наводнения, горски пожари, земетресения, бури или суши", обясни вътрешният министър.
По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ да въведе временна организация за движението заради ремонтите по магистралите и облекчаване на трафика в сключените участъци.
България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията
6 Октомври, 2025 17:09 490 27
По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ
С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по Фонд "Солидарност“ на ЕС за Югоизточен регион.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винету
Коментиран от #3
17:10 06.10.2025
2 честен ционист
17:10 06.10.2025
3 Роско Лалугера
До коментар #1 от "Винету":Чекмеджаците догоре.
Коментиран от #4
17:10 06.10.2025
4 Киро Шприца
До коментар #3 от "Роско Лалугера":И ние искаме кокалче.
17:11 06.10.2025
5 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
17:12 06.10.2025
6 Дба крадливите кплета
17:13 06.10.2025
7 Ама
17:13 06.10.2025
8 Дориана
17:15 06.10.2025
9 Мите
17:15 06.10.2025
10 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
Двамата най-големи кърупционери си подават ръка, за да си извършват престъпления спокойно - естествено заедно!
17:15 06.10.2025
11 Ухаа
17:16 06.10.2025
12 Очаквах ,
Коментиран от #16
17:18 06.10.2025
13 демек чекмеджарите
ама пият безплатно кафе и вода
17:20 06.10.2025
14 морския
17:21 06.10.2025
15 ЕСССР
17:21 06.10.2025
16 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Очаквах ,":На семействата на загиналите дават смешните 15 000 лв.Толкова струва човешкият живот.
17:21 06.10.2025
17 Милиардерите
17:22 06.10.2025
18 Само
17:24 06.10.2025
19 Ганя Путинофила
Нали веете руски знамена!
Коментиран от #24
17:27 06.10.2025
20 Конспиратор
17:27 06.10.2025
21 Факт
17:28 06.10.2025
22 ЕС трбва да затрие тая държава
Пак гласувайте за тия !
17:32 06.10.2025
23 Гошо
Кучетааа, къв куб на богатите веее
Пак извадихте късмет, че не беше в сезон
Пари за черни чували нямаше да имате
Ама то ще ви застигне и това
17:33 06.10.2025
24 Ганчо
До коментар #19 от "Ганя Путинофила":На М.ти Пу-а
17:35 06.10.2025
25 Какви
17:35 06.10.2025
26 Тагарев Тошко
17:41 06.10.2025
27 коко
17:42 06.10.2025