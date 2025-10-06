Новини
България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията

България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията

6 Октомври, 2025 17:09 490 27

По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция" и АПИ 

България иска помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов

С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по Фонд "Солидарност“ на ЕС за Югоизточен регион.

"Ангажиментът на структурите на МВР ще бъде изготвяне на обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи". Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по време на работна среща заедно с регионалния министър Иван Иванов във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.

"От вашата страна МРРБ ще осигури необходимата документация, с която страна няма да кандидатства за подпомагане на фонда. Фонд "Солидарност“ е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването на природните бедствия и е израз на европейската солидарност. Освен това Съюзът предоставя ефективна подкрепа на държавите-членки или кандидатите на страните, за да им помогне да се справят с последиците от големи природни бедствия – наводнения, горски пожари, земетресения, бури или суши", обясни вътрешният министър.

По време на срещата е била обсъдена и координацията между "Пътна полиция“ и АПИ да въведе временна организация за движението заради ремонтите по магистралите и облекчаване на трафика в сключените участъци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    12 0 Отговор
    И тея мангизи ше гепиме.

    Коментиран от #3

    17:10 06.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 6 Отговор
    Вова ще отпусне помочь като в Мариуполе.

    17:10 06.10.2025

  • 3 Роско Лалугера

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Винету":

    Чекмеджаците догоре.

    Коментиран от #4

    17:10 06.10.2025

  • 4 Киро Шприца

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Роско Лалугера":

    И ние искаме кокалче.

    17:11 06.10.2025

  • 5 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Пудела на големия "Д"-иpник ще иска пари от ЕС, да възстановява незаконните имоти на руски и български олигарси.

    17:12 06.10.2025

  • 6 Дба крадливите кплета

    11 0 Отговор
    Красно село тъне в боклук, дерибеите делят плячката.

    17:13 06.10.2025

  • 7 Ама

    9 0 Отговор
    Каква помощ бе алооооу, да плащат които са застроили неправомерно, и които са им го позволили !!

    17:13 06.10.2025

  • 8 Дориана

    9 0 Отговор
    Тепърва ще се разбере дори и от кучетата за продънения бюджет на Теменужка Петкова с нейните измислени три процента дефицит. Нали теглиха кредити в огромни размери, защо сега нямат пари за нищо? А, да просят пари от ЕС и да го доят за това са първи

    17:15 06.10.2025

  • 9 Мите

    6 0 Отговор
    каква помощ, какви 5 евро бе?....Нали сме в клуба на богатите?

    17:15 06.10.2025

  • 10 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    10 0 Отговор
    Борисов е готов да изтъргува Турски поток, петролната рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" и други стратегически обекти в замяна на падане санкциите Магнитски на внука на ДС - делян "Д" пеевски.
    Двамата най-големи кърупционери си подават ръка, за да си извършват престъпления спокойно - естествено заедно!

    17:15 06.10.2025

  • 11 Ухаа

    9 0 Отговор
    Ееее, на снимката как само ЕнтЕлегентно гледат тези държавни лапачи! Ако им се вземам заплатите и половината пострадали ще оправят.

    17:16 06.10.2025

  • 12 Очаквах ,

    6 0 Отговор
    че още докато се давят хора , ще поискат милиони !

    Коментиран от #16

    17:18 06.10.2025

  • 13 демек чекмеджарите

    7 0 Отговор
    искат помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията
    ама пият безплатно кафе и вода

    17:20 06.10.2025

  • 14 морския

    7 0 Отговор
    на мястото на ЕС не бих дал нищо за малоумни и корумпепроекти и строителство !

    17:21 06.10.2025

  • 15 ЕСССР

    7 0 Отговор
    Другарите Ветко и ко. прибраха парите, а ЕСССР да плаща, така се прави другари евроатлантици! Да живей солидарен ЕСССР!

    17:21 06.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Очаквах ,":

    На семействата на загиналите дават смешните 15 000 лв.Толкова струва човешкият живот.

    17:21 06.10.2025

  • 17 Милиардерите

    7 0 Отговор
    строили върху река и дере и им спрели естествения път към морето , дала им го природата , да плащат всичко ! Алчни архитекти , проектантите , общинари - също . Да не се ослушват !

    17:22 06.10.2025

  • 18 Само

    5 0 Отговор
    ги виж що за отбор са се събрали и само пари и кратуните им ! Да плащат данъкоплатците , а ? Вие ще им намерите за час мястото как да ги олапате !

    17:24 06.10.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Що не искате от путин?
    Нали веете руски знамена!

    Коментиран от #24

    17:27 06.10.2025

  • 20 Конспиратор

    3 0 Отговор
    Бент от строителни отпадъци над курортното селище и следва приливна вълна по речното корито. Сега се търси кой е разрешил застрояването на реката? А кой вкара под земята Перловска река при бул.Мадрид и метростанция Театрална в столицата и построи жилищен блок отгоре? Изключение ли? А Слатинска река от Цариградско шосе също става подземна река, а по коритото й е спортно концертна зала за 10 000 зрители Арена София. Нещо да говори на "загрижените " за столичния квартал Сухата река?

    17:27 06.10.2025

  • 21 Факт

    0 0 Отговор
    Само след обследване на цялата водопроводна и пътна мрежа, мостове и язовири!

    17:28 06.10.2025

  • 22 ЕС трбва да затрие тая държава

    1 0 Отговор
    100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите.
    Пак гласувайте за тия !

    17:32 06.10.2025

  • 23 Гошо

    0 0 Отговор
    Прогнилата кочина няма една стинка в излишък, за черни дни дет има дума. Всичко опоскано
    Кучетааа, къв куб на богатите веее
    Пак извадихте късмет, че не беше в сезон
    Пари за черни чували нямаше да имате
    Ама то ще ви застигне и това

    17:33 06.10.2025

  • 24 Ганчо

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ганя Путинофила":

    На М.ти Пу-а

    17:35 06.10.2025

  • 25 Какви

    0 0 Отговор
    пари искат , Европейската комисия спира 200 милиона € , от вноската , която даскал Томи чакаше и се боеше в гърдите . А той самия , честен като цялата им шайка , каза че спират само 20 милиона.... Заради съдебната система !

    17:35 06.10.2025

  • 26 Тагарев Тошко

    1 0 Отговор
    Да платите глупостите на Ветко! Защо не му позволихте да застой и на -20 под морското равнище така ще е винаги на първа линия!

    17:41 06.10.2025

  • 27 коко

    0 0 Отговор
    Трябва да са луди да платят за алчност и глупост и то за строеж който е построен в противоречие със закона.

    17:42 06.10.2025

