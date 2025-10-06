Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Най-сериозната тема в последните дни са наводненията по Южното Черноморие и кой, как е давал разрешителните за строеж. Когато се случи бедствие, започваме да коментираме тези въпроси, а през останалото време сякаш нарушенията продължават. Амбицирани сме този път да се сложи край на тези безобразия.Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Пресечна точка”.
„Докога тази алчност ще убива хората. Става така, че местните власти разрешават всичките тези строежи. Понякога централната власт през годините си е затваряла половината око и се стига до това положение, в което се намираме”, посочи той.
Гуцанов посочи, че ще внесе предложение – да се отпускат следните средства - еднократна помощ от 1914 лв., 3000 лв. на пострадало домакинство, 2500 лв. за електроуреди. Той поясни, че жилището трябва да е собственост на семейството и да е законно. И допълни, че се обсъжда каква помощ ще бъде отпусната на семействата на загиналите.
Гуцанов каза, че не приема аргумента на работодателите, че няма обективни икономически причини за увеличаване на МВР с такива темпове. Той допълни, че възстановяването на диалога между работодатели и синдикати е добър знак.
„Бедността не трябва да е тази, която да ръководи икономиката. Не трябва по-ниското заплащане да бъде притегателен център за инвеститорите”, посочи той.
Гуцанов беше категоричен, че не е редно да се увеличават данъците. По негови думи за формирането на бюджета за следващата година единият начин е за „затягане на коланите”, а другият - стимулиране на икономиката, спаряване със сивия сектор. Данните сочат, че сивата икономика е 23%, а спред други проучвания е 30%, посочи министърът и допълни, че това е огромен резерв, който трябва да се осветли. Той подчерта, че приходи може да има, без да се увеличават данъците.
Социалният министър коментира още и плана за подкрепа на семействата с деца. Той каза, че едно от предложенията засяга майчинството. От 780 лв. през втората година, то да стане 1100 лв. А ако майките се върнат на работа през втората година - да получават 75% от 1100 лв. майчинство (към момента получават 50%).
Друго предложение е помощите за първо, второ и трето дете да се увеличат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами то вече няма място за строежи
17:44 06.10.2025
2 Последния Софиянец
17:44 06.10.2025
3 Тиквонии Велики
17:45 06.10.2025
4 абсолютен
17:45 06.10.2025
5 Емигрант
17:46 06.10.2025
6 честен ционист
Коментиран от #8
17:47 06.10.2025
7 извод
17:48 06.10.2025
8 Напротив
До коментар #6 от "честен ционист":Всичкия руски боклук дето вместо да воюва се е заврял в България, да се пръждоса, не да строят дето им скимне
Коментиран от #19
17:49 06.10.2025
9 Не си вярва като ги плещи
17:49 06.10.2025
10 Просто
17:50 06.10.2025
11 Емигрант
17:51 06.10.2025
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:53 06.10.2025
13 обективен
17:53 06.10.2025
14 Гост
17:56 06.10.2025
15 Наивник на средна възраст
17:59 06.10.2025
16 Горски
18:00 06.10.2025
17 гушанка верваш ли си? а чекмеджета?
18:01 06.10.2025
18 Защо криете това?!
18:02 06.10.2025
19 иваничка
До коментар #8 от "Напротив":Ами украинския такъв, той май е доста по-вече като количество!
18:02 06.10.2025
20 стига
18:04 06.10.2025
21 Джо
18:08 06.10.2025
22 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ
18:12 06.10.2025
23 Бако Шиши
18:15 06.10.2025
24 ха ха
18:18 06.10.2025
25 Късно е вече
18:27 06.10.2025
26 дидо дънката
18:28 06.10.2025