Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

Най-сериозната тема в последните дни са наводненията по Южното Черноморие и кой, как е давал разрешителните за строеж. Когато се случи бедствие, започваме да коментираме тези въпроси, а през останалото време сякаш нарушенията продължават. Амбицирани сме този път да се сложи край на тези безобразия.Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Пресечна точка”.

„Докога тази алчност ще убива хората. Става така, че местните власти разрешават всичките тези строежи. Понякога централната власт през годините си е затваряла половината око и се стига до това положение, в което се намираме”, посочи той.

Гуцанов посочи, че ще внесе предложение – да се отпускат следните средства - еднократна помощ от 1914 лв., 3000 лв. на пострадало домакинство, 2500 лв. за електроуреди. Той поясни, че жилището трябва да е собственост на семейството и да е законно. И допълни, че се обсъжда каква помощ ще бъде отпусната на семействата на загиналите.

Гуцанов каза, че не приема аргумента на работодателите, че няма обективни икономически причини за увеличаване на МВР с такива темпове. Той допълни, че възстановяването на диалога между работодатели и синдикати е добър знак.

„Бедността не трябва да е тази, която да ръководи икономиката. Не трябва по-ниското заплащане да бъде притегателен център за инвеститорите”, посочи той.

Гуцанов беше категоричен, че не е редно да се увеличават данъците. По негови думи за формирането на бюджета за следващата година единият начин е за „затягане на коланите”, а другият - стимулиране на икономиката, спаряване със сивия сектор. Данните сочат, че сивата икономика е 23%, а спред други проучвания е 30%, посочи министърът и допълни, че това е огромен резерв, който трябва да се осветли. Той подчерта, че приходи може да има, без да се увеличават данъците.

Социалният министър коментира още и плана за подкрепа на семействата с деца. Той каза, че едно от предложенията засяга майчинството. От 780 лв. през втората година, то да стане 1100 лв. А ако майките се върнат на работа през втората година - да получават 75% от 1100 лв. майчинство (към момента получават 50%).

Друго предложение е помощите за първо, второ и трето дете да се увеличат.