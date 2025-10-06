Новини
Бедността не трябва да е тази, която да ръководи икономиката

Борислав Гуцанов: Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Най-сериозната тема в последните дни са наводненията по Южното Черноморие и кой, как е давал разрешителните за строеж. Когато се случи бедствие, започваме да коментираме тези въпроси, а през останалото време сякаш нарушенията продължават. Амбицирани сме този път да се сложи край на тези безобразия.Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването „Пресечна точка”.

„Докога тази алчност ще убива хората. Става така, че местните власти разрешават всичките тези строежи. Понякога централната власт през годините си е затваряла половината око и се стига до това положение, в което се намираме”, посочи той.

Гуцанов посочи, че ще внесе предложение – да се отпускат следните средства - еднократна помощ от 1914 лв., 3000 лв. на пострадало домакинство, 2500 лв. за електроуреди. Той поясни, че жилището трябва да е собственост на семейството и да е законно. И допълни, че се обсъжда каква помощ ще бъде отпусната на семействата на загиналите.

Гуцанов каза, че не приема аргумента на работодателите, че няма обективни икономически причини за увеличаване на МВР с такива темпове. Той допълни, че възстановяването на диалога между работодатели и синдикати е добър знак.

„Бедността не трябва да е тази, която да ръководи икономиката. Не трябва по-ниското заплащане да бъде притегателен център за инвеститорите”, посочи той.

Гуцанов беше категоричен, че не е редно да се увеличават данъците. По негови думи за формирането на бюджета за следващата година единият начин е за „затягане на коланите”, а другият - стимулиране на икономиката, спаряване със сивия сектор. Данните сочат, че сивата икономика е 23%, а спред други проучвания е 30%, посочи министърът и допълни, че това е огромен резерв, който трябва да се осветли. Той подчерта, че приходи може да има, без да се увеличават данъците.

Социалният министър коментира още и плана за подкрепа на семействата с деца. Той каза, че едно от предложенията засяга майчинството. От 780 лв. през втората година, то да стане 1100 лв. А ако майките се върнат на работа през втората година - да получават 75% от 1100 лв. майчинство (към момента получават 50%).

Друго предложение е помощите за първо, второ и трето дете да се увеличат.


  • 1 Ами то вече няма място за строежи

    11 0 Отговор
    защо да не спрем?

    17:44 06.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Архитект Димов на община Несебър беше съден 2013 г за незаконен строеж върху дюни и беше прекратено делото.

    17:44 06.10.2025

  • 3 Тиквонии Велики

    11 1 Отговор
    Аз харизах Камчия на маскалите и разреших да се строят огромни хотели в резервата!

    17:45 06.10.2025

  • 4 абсолютен

    12 2 Отговор
    некадърник

    17:45 06.10.2025

  • 5 Емигрант

    9 2 Отговор
    Време е за Възраждане!

    17:46 06.10.2025

  • 6 честен ционист

    1 7 Отговор
    Прав е Гуцанов. Новостройките трябва да само по образец на тези в Мариуполе. Да вземе да възложи на «РКС-Девелопмент» и «Единый заказчик» и да почват строежите.

    Коментиран от #8

    17:47 06.10.2025

  • 7 извод

    3 4 Отговор
    Бсп под 4% и каквото е останало, да се влее в редиците на герб.

    17:48 06.10.2025

  • 8 Напротив

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Всичкия руски боклук дето вместо да воюва се е заврял в България, да се пръждоса, не да строят дето им скимне

    Коментиран от #19

    17:49 06.10.2025

  • 9 Не си вярва като ги плещи

    10 0 Отговор
    Няма да има водопади или само на циганите къщите ще съборят?

    17:49 06.10.2025

  • 10 Просто

    8 2 Отговор
    не се показвай повече и не досаждай с голословни едни и същи щуротии , бе нагъл !

    17:50 06.10.2025

  • 11 Емигрант

    6 0 Отговор
    Най-мазният комунист знае как мазно и убедително да ОБЕЩАЕ това което будалите искат да чуят ! Този червен клоун отговаря точно на профилът за алчен слагач и "борец" за власт и министерски стол ! Какви хора и с какъв акъл гласуват за такива толкова лесни за разпознаване комунисти използващи само и винаги едни и същи ОБЕЩАНИЯ ?

    17:51 06.10.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Ами хайде де! Има едни големи машини, дето хапят сградите и ги събарят. Ама защо да се рискува да потъне в калта? По-лесно е с динамит!

    17:53 06.10.2025

  • 13 обективен

    2 0 Отговор
    Твва няма как да стане защото тогава герберистката сган много ще обеднее !!!

    17:53 06.10.2025

  • 14 Гост

    5 0 Отговор
    Ще те бият, дядо! Коя мутра ще спре бе и кой ще му забрани

    17:56 06.10.2025

  • 15 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Тази хумореска на загрижен за бедните ора милионер,не е ли от Варна.Сигурно ни е чул,ни е видял какво става със строителството....Ма повече няма вика - настроихме е.Сега ще покрием золумите и ставаме радетели на закона, което е малко вероятно само по себе си...Отврат....

    17:59 06.10.2025

  • 16 Горски

    8 0 Отговор
    Как да ти повярваме Гуцанов когато си в коалиция с мафията? Ама то всичко е узаконено и законно бе Гуцанов. Така са го направили, че да не можеш да ги бутнеш. Всички сте част от мафията, защото това не е от вчера, това е и от вашето време и вашето управление и управленията на всички, щото всички сте корумпирани. Тя корупцията не е само пари под масата, тя е влияние и връзки, тя е послушание и бездействие, тя е съдебна закрила и липса на всякакво преследване. Как може до заринеш река?!? До строиш отгоре й? нямаше декомунизация и лустрация! В България е приет Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, но нямаше осъдени за престъпленията на престъпния комунистически режим. Комунягите и ДС направиха приватизацията и станаха капиталисти. Слугите на престъпния комунистически режим си получават хубавите пенсии и плячката от приватизацията. Затова сега е така! Тези хотели са на Тиквата и ГРОБ, ще изхвърчиш от министерството по бързо от гюле на оръдие. От къде на къде държавата ще възстановява частни сгради и инфраструктура, частна и общинска собственост! Разрешителните за строеж, планиране и обособените места са давани от общините, без да се знае, дали са в рамките на градоустройствения план и евентуалните му промени и обвързаните с това помощни строителства в инфраструктурата.

    18:00 06.10.2025

  • 17 гушанка верваш ли си? а чекмеджета?

    6 0 Отговор
    Този път трябва да се сложи край на безобразията с разрешителните за строеж

    18:01 06.10.2025

  • 18 Защо криете това?!

    8 0 Отговор
    Удариха ни плесница! ЕК задържа 200 млн. евро от второто плащане по ПВУ заради герб и дпс нн и бухалката им Антикорупционната комисия, която използват за политически цели да ликвидират Продължаваме Промяната!!!

    18:02 06.10.2025

  • 19 иваничка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Напротив":

    Ами украинския такъв, той май е доста по-вече като количество!

    18:02 06.10.2025

  • 20 стига

    8 0 Отговор
    Сте раздавали народна пара,а разкрийте мафиотите които са строили и продавали и да възстановяват

    18:04 06.10.2025

  • 21 Джо

    3 1 Отговор
    Мръсен съветски комунистически лъжец! Жалък си. Всеки строеж във Варна минава през Дънката,господаря на Гуци!

    18:08 06.10.2025

  • 22 ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    3 0 Отговор
    ЩЕ ВИДИТЕ КЪВ КЕФ КАТ ПОЧНАТ ДА ПАДАТ НЕБОСТЪРГАЧИТЕ У СОФИЯ

    18:12 06.10.2025

  • 23 Бако Шиши

    0 0 Отговор
    Ако е установено, че строителството е законно и е спазен закона, нека има компенсации с главно С!

    18:15 06.10.2025

  • 24 ха ха

    2 0 Отговор
    ще вдигнат"комисионните" за служители , сякаш сега са ниски , тия разрешителни са все за "вашите хора" , редови гражданин няма никакъв шанс да извади разрешително , а още по малко пък да строи , така че тоя не казва нищо само шум за държавност и бля бля

    18:18 06.10.2025

  • 25 Късно е вече

    5 0 Отговор
    Няма оттърване от ГЕРБЕРАСТИЯТА КОЯТО НИ ПРЕЗАСТРОИ ДЪРЖАВАТА

    18:27 06.10.2025

  • 26 дидо дънката

    3 0 Отговор
    КЪСАЙ ГУЦИ! ЛЪЖИ ГИ!!!

    18:28 06.10.2025

