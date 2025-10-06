Новини
България »
Димитър Петров: До средата на следващата седмица ще има работещо решение за боклука в София

Димитър Петров: До средата на следващата седмица ще има работещо решение за боклука в София

6 Октомври, 2025 18:29 433 7

  • боклук-
  • софия-
  • криза

Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването

Димитър Петров: До средата на следващата седмица ще има работещо решение за боклука в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кризата със сметопочистването в столичните квартали "Люлин" и "Красно село" е напът да бъде разрешена, като се очаква до средата на следващата седмица да има работещо решение. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Димитър Петров.

"Вярвам, че до края на тази седмица, най-късно до средата на следващата, ще има работещо решение, което да направи така, че хората вече да не говорят за криза с боклука", каза той и апелира гражданите за търпение. Проблемът възникна след изтичането на договорите на фирмите, обслужващи тези райони. Петров увери, че здравето на гражданите няма да бъде подложено на риск и се работи по варианти, включително директно договаряне с изпълнител.

Проблемът възникна след изтичането на договорите на фирмите, обслужващи тези райони, на 4 октомври. Петров обясни, че в момента заводът за третиране на отпадъци е поел ангажимент да почиства със своята налична техника, но призна, че тя не е достатъчна. Той обаче увери, че закъсненията в извозването ще бъдат за часове, а не за дни, и "няма да се подложи на риск здравето на гражданите на София".

Друга ключова тема е предложението за нови правила за паркиране в София. Очаква се докладът да бъде гласуван в Общинския съвет в началото на ноември, а промените да влязат в сила от 1 януари 2026 г.

"Цените в София не са актуализирани от 2012 г.", подчерта Петров. Той даде пример, че в общини като Кърджали се плащат същите цени за паркиране, въпреки несравнимия трафик. "Уви, София изнемогва заради близо 900-те хиляди автомобила, които са регистрирани на територията ѝ, и приходящите, които идват всеки ден да работят", каза той. Според него, едва 22% от местата в "синя зона" са оборотни, а останалите 78% са заети от живущи със стикери.

Предложението предвижда 60% от събраните такси от новите зони да се разпределят между районните администрации и Столична община за целево финансиране на инфраструктурни проекти като ремонт на улици и изграждане на паркинги. Целта е "местните хора да имат къде да си оставят колите". Предвижда се и намаляване на служебните абонаменти чрез двойно увеличение на цената им.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Софиянци може да са спокойни, плевенчани вече 3 месеца са без вода и още няма Коремен тиф.

    18:32 06.10.2025

  • 2 Билю

    1 0 Отговор
    нал оня го беше измислил и имал решение? ко стана?

    18:36 06.10.2025

  • 3 Решение

    1 0 Отговор
    Ще се хвърля при съседите

    18:37 06.10.2025

  • 4 Българин

    1 1 Отговор
    Работещето решение е да се плати каквото са поискали фирмите, за да има почистване в София. Всичко друго е криза и разруха!

    18:42 06.10.2025

  • 5 КРАСОТА

    1 0 Отговор
    ТАКА ИЗГЛЕЖДА ЕДНА ЕВРОПЕИСКА СОРОСКА СТОЛИЦА

    19:00 06.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Вълкът е наел роми с каруци да возят от бунището боклук и да го изсипват около контейнерите на Терзиев

    19:02 06.10.2025

  • 7 Айде бе,

    0 0 Отговор
    Боклука не само в София, но и в цяла България няма изчистване! Не защото е невъзможно, а защото няма кой да го направи. Всеки чака някой друг да направи нещо по-така, че собствения му живот да стане като по мед и масло. Но без той сам да прави усилия за това. На всички държавата им била задължена да им създава комфорт и удобства, като, че ли държавата не сме ние всички, а някои са по специални и нямат нкакви ангажименти, но облагите им принадлежат до живот.

    19:11 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове