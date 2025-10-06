Димитър Петров: До средата на следващата седмица ще има работещо решение за боклука в София

Кризата със сметопочистването в столичните квартали "Люлин" и "Красно село" е напът да бъде разрешена, като се очаква до средата на следващата седмица да има работещо решение. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS общинският съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Димитър Петров.

"Вярвам, че до края на тази седмица, най-късно до средата на следващата, ще има работещо решение, което да направи така, че хората вече да не говорят за криза с боклука", каза той и апелира гражданите за търпение. Проблемът възникна след изтичането на договорите на фирмите, обслужващи тези райони. Петров увери, че здравето на гражданите няма да бъде подложено на риск и се работи по варианти, включително директно договаряне с изпълнител.

Проблемът възникна след изтичането на договорите на фирмите, обслужващи тези райони, на 4 октомври. Петров обясни, че в момента заводът за третиране на отпадъци е поел ангажимент да почиства със своята налична техника, но призна, че тя не е достатъчна. Той обаче увери, че закъсненията в извозването ще бъдат за часове, а не за дни, и "няма да се подложи на риск здравето на гражданите на София".

Друга ключова тема е предложението за нови правила за паркиране в София. Очаква се докладът да бъде гласуван в Общинския съвет в началото на ноември, а промените да влязат в сила от 1 януари 2026 г.

"Цените в София не са актуализирани от 2012 г.", подчерта Петров. Той даде пример, че в общини като Кърджали се плащат същите цени за паркиране, въпреки несравнимия трафик. "Уви, София изнемогва заради близо 900-те хиляди автомобила, които са регистрирани на територията ѝ, и приходящите, които идват всеки ден да работят", каза той. Според него, едва 22% от местата в "синя зона" са оборотни, а останалите 78% са заети от живущи със стикери.

Предложението предвижда 60% от събраните такси от новите зони да се разпределят между районните администрации и Столична община за целево финансиране на инфраструктурни проекти като ремонт на улици и изграждане на паркинги. Целта е "местните хора да имат къде да си оставят колите". Предвижда се и намаляване на служебните абонаменти чрез двойно увеличение на цената им.