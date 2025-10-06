Новини
България »
Всички градове »
Манол Пейков: Единствената стратегия на управляващите е да закрият ДАИ, за да може да скрият всичко, което се случва там

Манол Пейков: Единствената стратегия на управляващите е да закрият ДАИ, за да може да скрият всичко, което се случва там

6 Октомври, 2025 19:55 510 13

  • манол пейков-
  • стратегия-
  • управляващи-
  • закриване-
  • даи

Дори да бъде закрита ДАИ и функциите й бъдат пренасочени към МВР, корупцията няма как да се спре при такава безнаказаност, и просто това ще се възпроизведе и ще се повтори, коментира депутатът от ПП-ДБ

Манол Пейков: Единствената стратегия на управляващите е да закрият ДАИ, за да може да скрият всичко, което се случва там - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Корупционният скандал, който се случи покрай концерт на Роби Уилямс, е "щастливо“ стечение на обстоятелствата от гледна точка на справедливостта в България, защото просто ще им много трудно на управляващите да бъде заметен под килима – скандалът е от прекалено голям мащаб и получи отзвук и в европейските медии. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ народният представител от ПП-ДБ Манол Пейков.

Корупцията в ДАИ стига до много високи етажи на властта, посочи още той и уточни, че затова от ГЕРБ и ДПС внасят предложение агенцията да бъде закрита. "Единствената работеща стратегия на управляващите е да закрият агенцията, за да може да скрият всичко, което се случва там. Ние настояваме ДАИ да бъде разследвана, прокуратурата да се самосезира и незабавно да започне дълбочинно, дълбинно разследване на случващото се в държавната агенция,“ каза той и добави, че дори да бъде закрита ДАИ и функциите ѝ бъдат пренасочени към МВР, корупцията няма как да се спре при такава безнаказаност, и просто това ще се възпроизведе и ще се повтори.

"Така че няма никаква причина тази агенция да бъде закривана. Тя трябва да бъде разследвана и трябва да бъде прочистена отвътре“, категоричен е Пейков.

Според него пътят към демокрацията не е изгубен, но трябва да се отстоява ежедневно.

"Всичко тръгва от обучението в училище, тръгва от образованието и от културата. Културата е тази, която ни дава възможност да се отговорим на въпроса: кой съм аз и какво е мястото ми както във вселената, така и в онази общност, която населявам, и какви са личните ми отговорности и права. Така че битката е дългосрочна, бягането е дълго – то е маратон, не е спринт“.

Отговорността е тази, която най-много липсва и то от хората, които са на най-високите етажи на властта. "Неслучайно е измислено разделението на властите, защото именно то предизвиква хората на различни етажи във властта да бъдат отговорни. Имаш отделени законодателна, изпълнителна и съдебна власт, и четвъртата власт – медиите, и всеки би трябвало да контролира другия. Проблемът е, че в България съдебната власт е превзета“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пияният психопат

    7 1 Отговор
    алърт алърт той е на свобода

    20:01 06.10.2025

  • 2 изобщо никой не знае

    8 1 Отговор
    че даи е фабрика за рекет и пачки, за първи път чували.....

    20:03 06.10.2025

  • 3 Спецназ

    10 0 Отговор
    ЩЕ СЕ СПРЕ!

    ДАИ е една смазана от десетилетия МАШИНА за
    събиране на подкупи от Камионите за щяло и нещяло!

    ФАКТ!

    20:03 06.10.2025

  • 4 Да де, ама

    6 1 Отговор
    на кого да вярват хората?! На тези герберо-пеевски крадци и корумпета, които в момента ни "управляват" или на вас пепета и демократи, които бяхте в сглобка със същите корумпета и крадци?!

    20:03 06.10.2025

  • 5 Хипотетично

    4 1 Отговор
    Закриването на корумпирана независима агенция с нищо не пречи на събирането и подаването на годни доказателства за корупция в досегашната й дейност, включително със съдействието на г-н Пейков. Обратното - за запазването й поражда въпроса кой е заинтересован и се противопоставя на закриването?

    20:08 06.10.2025

  • 6 европейца

    7 1 Отговор
    Призив и молба до всички, които са гласоподаватели на това смърдящо недоразумение и подобните му: Моля ама МНОГО ви моля, осъзбайте се и вземете съдбара си в ръце

    20:09 06.10.2025

  • 7 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Манол Пейков не алкохолик , но е зависим от алкохола .

    20:18 06.10.2025

  • 8 стоян

    3 0 Отговор
    Много умен тоя Манолчо -
    ,,управляващите да скрият какво се случва там,, - ама не казва какво се е случвало да чуем и ние защото и той не знае ама важното е да плюе

    20:21 06.10.2025

  • 9 Майна

    3 0 Отговор
    Това пиянде е нагледен образ за нивото..
    Парлама на политика..

    20:24 06.10.2025

  • 10 Един

    3 0 Отговор
    Точно този педофил ли намерихте да дава акъл?!
    Няма как да закрият ДАИ - от книжките до разрешителни за превоз минават през тая институция - да тръгнат да ги местят в МИЛИЦИЯТА ще е още по-голяма глупост

    20:25 06.10.2025

  • 11 вижда се

    2 0 Отговор
    А ТОЗИ Е ПОНЕ НА ТРИ ВОДКИ !!

    20:33 06.10.2025

  • 12 Факт

    1 0 Отговор
    Хората смятат че ДАИ не си върши работата заради превишената скорост на тежкотоварните автомобили. И най-вече бързащи за повече курсове. Ако те си избиват така рушветите, друг въпрос.

    20:37 06.10.2025

  • 13 Точен

    0 0 Отговор
    Манолчо, наздраве...

    20:45 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол