В София предстои пореден протест срещу управляващите

Нов протест се очаква днес в София, съобщават от Нова телевизия. След първоначалното недоволство срещу държавния бюджет, искането вече прерасна в оставка на правителството. Протестът отново ще се проведе в триъгълника на властта на площад „Независимост”.
За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу "модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".
Със символична акция студентите ще се съберат пред Софийския университет и ще се отправят с шествие към площад „Независимост“. Очакват се демонстрации и в други градове на страната.
Полицията със засилени мерки за охрана на протеста срещу правителството. 19 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени около триъгълника на властта, а униформените имат готовност за още два мобилни.
Според последната информация от организаторите, шествие няма да се провежда. На този етап уведомления за протест са подали от „Продължаваме промяната“, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет, както и депутат от „Възраждане“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Селянин
Коментиран от #6
07:54 10.12.2025
3 Възраждане
07:55 10.12.2025
4 Тото 1 и Тото 2
Отново в полетата бойни
ПОЖАРЪТ на БУНТА гори !!!!!!!
07:56 10.12.2025
5 СИВ
07:56 10.12.2025
6 Жен З
До коментар #2 от "Селянин":Ако не излязат да гласуват, следващите са те. Ще протестираме пред домовете на всеки негласувал
07:57 10.12.2025
7 доктор ОХ боли
07:57 10.12.2025
8 Вие сте бунаци
07:58 10.12.2025
9 Квадратен кръг
07:58 10.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
08:02 10.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Радев прави партия
08:02 10.12.2025
14 Майк Алън Патън
От сън се събуждайте
Доста робство и тиранство
ВСИЧКИ НА ОРУЖИЕ !!!
08:03 10.12.2025
15 хер ФЛИК
08:05 10.12.2025
16 Бяла Мечка
08:08 10.12.2025
17 АГАТ а Кристи
08:09 10.12.2025
18 сайко килър
Ний с пеевски се знаемЕ от 20 години и работимЕ много добре - той се ВСУШВА , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !!!!
Помнете добре тези думи казани в побеснялото му изнервяне ! Показателни са !
08:10 10.12.2025
19 Мирчев
08:11 10.12.2025