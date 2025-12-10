В София предстои пореден протест срещу управляващите

Новини
За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу "модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".

Снимка: Нова телевизия
Нов протест се очаква днес в София, съобщават от Нова телевизия. След първоначалното недоволство срещу държавния бюджет, искането вече прерасна в оставка на правителството. Протестът отново ще се проведе в триъгълника на властта на площад „Независимост”.

Със символична акция студентите ще се съберат пред Софийския университет и ще се отправят с шествие към площад „Независимост“. Очакват се демонстрации и в други градове на страната.

Полицията със засилени мерки за охрана на протеста срещу правителството. 19 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени около триъгълника на властта, а униформените имат готовност за още два мобилни.

Според последната информация от организаторите, шествие няма да се провежда. На този етап уведомления за протест са подали от „Продължаваме промяната“, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет, както и депутат от „Възраждане“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Селянин

    12 5 Отговор
    Дано на следващите избори се гласува масово, че всичко това става заради гъбарите.

    Коментиран от #6

    07:54 10.12.2025

  • 3 Възраждане

    4 9 Отговор
    Всеки ден ще е така, докато Възраждане не си върне България

    07:55 10.12.2025

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    5 0 Отговор
    Както се пееше в една революционна песен.....
    Отново в полетата бойни
    ПОЖАРЪТ на БУНТА гори !!!!!!!

    07:56 10.12.2025

  • 5 СИВ

    2 7 Отговор
    Ще се насладим на розови пудели!

    07:56 10.12.2025

  • 6 Жен З

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Ако не излязат да гласуват, следващите са те. Ще протестираме пред домовете на всеки негласувал

    07:57 10.12.2025

  • 7 доктор ОХ боли

    5 1 Отговор
    Кой не скача е ДЕБЕЛ !

    07:57 10.12.2025

  • 8 Вие сте бунаци

    2 5 Отговор
    От 20-30 г скачаме по площадите протестираме и всички ни измамиха. Ще стане пак същото.

    07:58 10.12.2025

  • 9 Квадратен кръг

    2 1 Отговор
    Ние държавата на дебелото Д и на тиквеното Б ли сме ?

    07:58 10.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    1 0 Отговор
    "Студенти против мафията" са децата на "Ранобудните студенти".

    08:02 10.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев прави партия

    2 1 Отговор
    Да запалим свещ за меч, величие и възраждане. Той е човека.

    08:02 10.12.2025

  • 14 Майк Алън Патън

    2 0 Отговор
    Дойде време - ставайте
    От сън се събуждайте
    Доста робство и тиранство
    ВСИЧКИ НА ОРУЖИЕ !!!

    08:03 10.12.2025

  • 15 хер ФЛИК

    2 0 Отговор
    Тиквата и Шопара дали са се стегнали в обще по-здрава преръдка ?

    08:05 10.12.2025

  • 16 Бяла Мечка

    1 0 Отговор
    БОЕЦ И БЪРД ПУБЛИКУВАХА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ ОТ МВР,В КОИТО БОЙКО БОРИСОВ Е ОБВИНЕН В ПЕДОФИЛИЯ,РАЗВРАТ,ВЗЕМАНЕ НА ПОДКУП И ЗАПЛАХА ЗА УБИЙСТВО.

    08:08 10.12.2025

  • 17 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    БОТЕВ /град/ НЕ сложи шапка с пискюл !!!

    08:09 10.12.2025

  • 18 сайко килър

    0 1 Отговор
    ПАМЕТНИТЕ думи на ББ , пред актива на Шайката .....
    Ний с пеевски се знаемЕ от 20 години и работимЕ много добре - той се ВСУШВА , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !!!!
    Помнете добре тези думи казани в побеснялото му изнервяне ! Показателни са !

    08:10 10.12.2025

  • 19 Мирчев

    1 0 Отговор
    Като работеха Радев как хубаво викаше, г-н Пеевски, г-н Пеевски. Трябва да се съгласува с Пеевски. Дето се вика със стари к....ви нов бардак.

    08:11 10.12.2025

