Предупреждават за нови валежи по морето

Заради прогнозата за още по-обилни валежи Царево се готви да се справи с опасността.
Вчера беше активирана системата BG-Alert с предупреждение за хората за влошаване на метеорологичната обстановка. От щаба призоваха хората, които живеят край дерето, превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.
Цялата налична техника почиства приоритетно най-критичните места, затлачени от наводнението преди дни. Остава в сила и бедственото положение в района. А в Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир Ново Паничарево, където водата достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна", където все още има свободен обем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жесде
07:29 07.10.2025
2 психо десен геноцид в Плевенско
Коментиран от #6
07:40 07.10.2025
3 Само
07:43 07.10.2025
4 като винаги сте го правили
08:01 07.10.2025
5 Ако пак паднат 350 л.на кв.м.
Има дренажна тръба под Елените, но тя е блокирана през годините. По много причини, най- вече сметища в деретата над селището.
Тези сметища как мислите са се появили? Дали държавата или правителството ги е натрупало? Дали са виновни ЕС и Брюксел? Дали международното положение?
Друга причина е застрояването върху тръбата. За него кой е виновен? Соросоидите? Или евроатлантизмът?
Има едни типчета, наречени Диневи и Арабаджиеви!
Защо никой не ги разследва бе? Защо ганчо и ганка не протестират пред офисите им? Защо Боец, Стрелец, Патриот, Антимафиот и Величие, Отличие и Благоприличие не правят митинги? Под прозорците им?
Как пък една телевизия не прати журналистка с минижуп да ги интервюира?!
Коментиран от #10, #11, #12, #14
08:06 07.10.2025
6 Коста
До коментар #2 от "психо десен геноцид в Плевенско":Ходете...! Да ви дойде акъла 2 главите ДГ! Вземайте едни пари по изборите и гласувайте, 7 се радвайте на добър живот!
08:07 07.10.2025
7 плащате но не достатъчно и кво стана ся
08:10 07.10.2025
8 ДАЙ БОЖЕ ОЩЕ
08:10 07.10.2025
9 Ха-ха
08:12 07.10.2025
10 Коста
До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":Защото не политически привлекателни. Тези, споменатите, ще критикуват всички други парламентарни групи, за да ги дават по телевизията и да отчитат интерес сред хората за следващите избори. Честно казано, никой от партиите представители в Парламента не го интересува. Просто има шум в медиите и гледат да си правят ПРа. Ако някой го е интересувало нямаше да се стигне до ситуацията. Както голям процент от населението хич не го интересува каква е кочина около него. Избранниците Му защо да ги интересува. Те са от Народа
08:12 07.10.2025
11 ДА ТИ КАЖА
До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":Точно държавата, правителството и корумпирания Брюксел са виновни за Елените и разрухата в цялата държава.
08:12 07.10.2025
12 тц тц
До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":Диневи и Арабаджиеви ли са виновни, че кметове - евроатлантици са им разрешили да строят?
08:15 07.10.2025
13 миме
08:23 07.10.2025
14 хахаха
До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":Все си мисля, че сметищата се контролират от държавата, но щом казваш сигурно това е работа на Диневи:)))
Арабаджиеви пък сами са си издали разрешения за строеж, разбира се без знанието на държавата:)))
А пък това, че откакто сме в ЕС половин България няма вода, а другата половина се наводнява при всеки дъждец е невероятно съвпадение:))) Далеч съм от мисълта, че ОПГ, които управляват Европарламента и България имат каквато и да е вина:)))
Коментиран от #20
08:27 07.10.2025
15 див капитализъм и потоп
08:38 07.10.2025
16 Име
08:41 07.10.2025
17 Анонимен
08:43 07.10.2025
18 Мунчо
Коментиран от #19
08:49 07.10.2025
19 мажи трътката
До коментар #18 от "Мунчо":да ся лъзга
08:58 07.10.2025
20 хохохо
До коментар #14 от "хахаха":тъкмо да однесе 80% русафили-деевили
08:59 07.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.