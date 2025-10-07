Новини
България
Предупреждават за нови валежи по морето

7 Октомври, 2025 07:17 1 093 21

  • валежи-
  • наводнения-
  • черноморие

В Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир Ново Паничарево, където водата достигна до около метър преди преливника

Предупреждават за нови валежи по морето - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради прогнозата за още по-обилни валежи Царево се готви да се справи с опасността.

Вчера беше активирана системата BG-Alert с предупреждение за хората за влошаване на метеорологичната обстановка. От щаба призоваха хората, които живеят край дерето, превантивно да напуснат домовете си поне до четвъртък.

Цялата налична техника почиства приоритетно най-критичните места, затлачени от наводнението преди дни. Остава в сила и бедственото положение в района. А в Община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир Ново Паничарево, където водата достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир "Ясна поляна", където все още има свободен обем.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 жесде

    9 4 Отговор
    Ще вали дъжд през октомври и ни предупреждават???? След управлението на крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя, вече като вали дъжд е код "оранжево". През есента какво да вали бре лъжливи боклуци??? Не сте влагали нищо за подръжка а само сте прибирали в чекмеджетата и сега код оранжево. До кога??? Кога със тоягите ще има код през гърба на крадците и да чукат камъни докато им опадат ушите??? Ще вали дъжд. Всеки да си приготвя тоягата. Слава Богу ще има вода ако пак не я откраднат ГЕРБ и другарчета. Стягаите се да ги изритаме.

    07:29 07.10.2025

  • 2 психо десен геноцид в Плевенско

    10 3 Отговор
    дъжд вали жадни ходим

    Коментиран от #6

    07:40 07.10.2025

  • 3 Само

    4 2 Отговор
    да не отнесе Лайноморието !

    07:43 07.10.2025

  • 4 като винаги сте го правили

    3 2 Отговор
    Мола всички бедни да помогнат финансово да построят хотелите си наново бизнесмените.Така ще си запазите работните места .Предполагам не сте за някой друг милиард.

    08:01 07.10.2025

  • 5 Ако пак паднат 350 л.на кв.м.

    6 2 Отговор
    бедствието ще се повтори отново!

    Има дренажна тръба под Елените, но тя е блокирана през годините. По много причини, най- вече сметища в деретата над селището.
    Тези сметища как мислите са се появили? Дали държавата или правителството ги е натрупало? Дали са виновни ЕС и Брюксел? Дали международното положение?

    Друга причина е застрояването върху тръбата. За него кой е виновен? Соросоидите? Или евроатлантизмът?

    Има едни типчета, наречени Диневи и Арабаджиеви!

    Защо никой не ги разследва бе? Защо ганчо и ганка не протестират пред офисите им? Защо Боец, Стрелец, Патриот, Антимафиот и Величие, Отличие и Благоприличие не правят митинги? Под прозорците им?

    Как пък една телевизия не прати журналистка с минижуп да ги интервюира?!

    Коментиран от #10, #11, #12, #14

    08:06 07.10.2025

  • 6 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "психо десен геноцид в Плевенско":

    Ходете...! Да ви дойде акъла 2 главите ДГ! Вземайте едни пари по изборите и гласувайте, 7 се радвайте на добър живот!

    08:07 07.10.2025

  • 7 плащате но не достатъчно и кво стана ся

    1 0 Отговор
    99% там са украинци настанени от държавата

    08:10 07.10.2025

  • 8 ДАЙ БОЖЕ ОЩЕ

    2 0 Отговор
    Дано ни изнесе всичката корупция и некадърност в морето.

    08:10 07.10.2025

  • 9 Ха-ха

    4 0 Отговор
    А така нареченият "професор" Пимпирев обяви,че вече сме в полупустинна зона.Да си върне дипломата веднага.

    08:12 07.10.2025

  • 10 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":

    Защото не политически привлекателни. Тези, споменатите, ще критикуват всички други парламентарни групи, за да ги дават по телевизията и да отчитат интерес сред хората за следващите избори. Честно казано, никой от партиите представители в Парламента не го интересува. Просто има шум в медиите и гледат да си правят ПРа. Ако някой го е интересувало нямаше да се стигне до ситуацията. Както голям процент от населението хич не го интересува каква е кочина около него. Избранниците Му защо да ги интересува. Те са от Народа

    08:12 07.10.2025

  • 11 ДА ТИ КАЖА

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":

    Точно държавата, правителството и корумпирания Брюксел са виновни за Елените и разрухата в цялата държава.

    08:12 07.10.2025

  • 12 тц тц

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":

    Диневи и Арабаджиеви ли са виновни, че кметове - евроатлантици са им разрешили да строят?

    08:15 07.10.2025

  • 13 миме

    2 0 Отговор
    кмета на елените требе да бъде набутан у същата килия като кмета на варна ,явно и тоа и тоа са корумпета

    08:23 07.10.2025

  • 14 хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ако пак паднат 350 л.на кв.м.":

    Все си мисля, че сметищата се контролират от държавата, но щом казваш сигурно това е работа на Диневи:)))
    Арабаджиеви пък сами са си издали разрешения за строеж, разбира се без знанието на държавата:)))
    А пък това, че откакто сме в ЕС половин България няма вода, а другата половина се наводнява при всеки дъждец е невероятно съвпадение:))) Далеч съм от мисълта, че ОПГ, които управляват Европарламента и България имат каквато и да е вина:)))

    Коментиран от #20

    08:27 07.10.2025

  • 15 див капитализъм и потоп

    0 1 Отговор
    Мафията строи ма забравила шахти и отводняване.Сега не било комунизъм и такива работи били комунистически.

    08:38 07.10.2025

  • 16 Име

    1 0 Отговор
    Под Елените имало катакомби. Още от Римско време, с изход в Стария Несебър!

    08:41 07.10.2025

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тук вече вали кротко!

    08:43 07.10.2025

  • 18 Мунчо

    0 2 Отговор
    Комунизма си отиде каза Васко Трътката.

    Коментиран от #19

    08:49 07.10.2025

  • 19 мажи трътката

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мунчо":

    да ся лъзга

    08:58 07.10.2025

  • 20 хохохо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "хахаха":

    тъкмо да однесе 80% русафили-деевили

    08:59 07.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

