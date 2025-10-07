Новини
България »
Младите медици отново излизат на протест

Младите медици отново излизат на протест

7 Октомври, 2025 08:11 627 24

  • медици-
  • протест-
  • заплащане

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите настояват законопроектите да бъдат гласувани окончателно

Младите медици отново излизат на протест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Студентите по медицина излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата.

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите настояват законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да бъдат заложени в бюджет 2026 година. Протестът се очаква да блокира част от движението в центъра, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 1 Отговор
    И задължително да им зачислят държавна охрана.

    08:14 07.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    8 6 Отговор
    Здравната каса успешно се източва от родителите на младите медици. И те от млади трябва да усвоят захлебването.

    08:15 07.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    8 5 Отговор
    10 милиарда бюджет, 10 милиарда доплащане от пациентите, най-много дофтори на глава от населението и тай-болната нация в света. Младите медици от рано започват да наглеят.

    08:18 07.10.2025

  • 4 Да отидат по разпределение

    8 3 Отговор
    за 5 години; да поработят където сега няма осигуреност с лекари; да заобичат пациентите и професията си и ако немогат, по- добри да се насочат към фармацевтичните фирми като търговци за по- голямо заплащане.
    Ако и това немогат- да се преквалифицират!

    Коментиран от #7

    08:18 07.10.2025

  • 5 Освалдо Риос

    6 2 Отговор
    Младите докторици да се запишат за Ергенът.

    08:20 07.10.2025

  • 6 Нафталинка

    5 3 Отговор
    Не за пръв път твърдя,заплата се получава за свършена работа,тия лигочи,които сами са си избрали да стават лекари да преценят отново кой им е задължен или са учили под натиск и сега изнудват държавата да им плаща за мечтите им.,Аз съм майка на 44 годишен мъж,който има страдания от 35 години,едва 2019 година уж уточниха диагноза,за която великата медицина няма лечение,няма как за подкрепя хора за които големия проблем са МЕЧТИТЕ им

    08:20 07.10.2025

  • 7 Очевидец.

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да отидат по разпределение":

    Младият доктор иска да работи в две три престижни клиники, като преди това е завършил медицина със триста зора, Да купува нов джип всяка година и го боли за пациентите.

    08:21 07.10.2025

  • 8 Отврат !!!

    6 4 Отговор
    НАГЛИ, БЕЗОЧЛИВИ, КОРУМПИРАНИ И престъпно АЛЧНИ ❗
    НА КАКВО ОТГОРЕ ПРОТЕСТИРАТЕ БЕ ???
    Погледнете си отношението към пациентите и познаването на собствената си професия !
    Докарахте ни дотам от немай къде да се лекуваме с chatGPT поради факта,че отиде човек на лекар и се почва: ,,незнам, може би, вероятно, ама ВИЕ какво мислите, ами аз сега какво точно да ви изследвам, ще видим, трябва да изчакаме, вземете тия 16 рецепти и ги изпълнете"....докторченца, ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ ОЩЕ ИЛИ ЗВУЧИ ВЕЧЕ ДОСТАТЪЧНО ПОЗНАТО !!!❓
    И сега сте седнали да ревете за още пари.

    08:27 07.10.2025

  • 9 Да отидат по разпределение

    5 2 Отговор
    за 5 години; да поработят където сега няма осигуреност с лекари; да заобичат пациентите и професията си и ако немогат, по- добри да се насочат към фармацевтичните фирми като търговци за по- голямо заплащане.
    Ако и това немогат- да се преквалифицират!

    Коментиран от #13

    08:30 07.10.2025

  • 10 Милицай

    7 0 Отговор
    Трябвало да учите за милиционери.

    Коментиран от #12

    08:33 07.10.2025

  • 11 Ко речи ?

    4 2 Отговор
    Значи ето го работният ден на едно лекарче:
    В болницата на заплата идва буквално когато си иска и каквото може да му се налепи по ръцете от консумативи и лекарства си го прибира за да го продаде после в аптеката на аверчето фармацевт.
    Следобед жули в частният кабинет ама Я-КО - стотак на преглед и нагоре и към 18:30 се прибира с едни чисти 1500лв.на ден от всичко изброено по-горе.
    И това са само паричките които се виждат !!!

    Коментиран от #18

    08:35 07.10.2025

  • 12 ДоФтор

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Милицай":

    А неее, полицая си няма частен кабинет и не може формално да се води на работа на 4 - 5 места. Дори и едно просто джипи да съм пак ще си докарвам по 10 хилядарки на месец при петчасов работен ден.

    Коментиран от #19

    08:40 07.10.2025

  • 13 Да бе , да ! 😜

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Да отидат по разпределение":

    Изглежда разумно , и че уж ще реши проблемите . Но не забравяй , че с българската диплома лесно ще си намерят работа в държави , където медицинските кадри са много , много по-платени ! А и там няма да ги нападат за да ги пребият или изнасилят мургавите избиратели на Борисов и Пеевски .

    Коментиран от #20

    08:43 07.10.2025

  • 14 Емигрант

    3 2 Отговор
    Младите доктори към Терминал1 и Терминал2.
    Ганьо Лапнишарански - тариката, който от много Ум и Простотия не отиде да гласува, позволявайки така на мафията да завладее държавата е неизлечимо болен.
    На него не доктор, а Поп му трябва.

    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #15, #17

    08:43 07.10.2025

  • 15 Грую

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Никакво здравеопазване за наглия добитък. Без лекари, без вода и ток, заринати в боклук да си хапват салатката под игото на Бащицата.

    08:46 07.10.2025

  • 16 Без коментар

    2 0 Отговор
    Оная с ботокса и силикона е написала на плаката си, че иска да се грижи за жени и деца...Хипократовата клетва вече не се ли отнася за мъжете?

    08:47 07.10.2025

  • 17 Реалност

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Емигрант":

    Супер ще е ако младите лекари се изнесат, че и без това сме на първо място в Европа по брой доктори, но никога няма да го направят, къде другаде ще си клатят краката по цял ден и ще взимат заплата, къде другаде ще убиват хора безнаказано...

    08:50 07.10.2025

  • 18 "Ангели" с бели престилки

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ко речи ?":

    Препродаване на медикаменти и консумативи не съм виждал и не мога да коментирам, но всичко останало е напълно вярно.
    Всеки лекар със специалност работи до към 14 ч., после ходи по кабинети и клиники. Записват часове през Супердок и не съм виждал цени под 70 лв на преглед, но масовите цени са 100 лв, има много по 120 лв и това са специалисти с до 5 г. опит, не доценти и професори.
    Личните лекари пък записват стотици пациенти, които никога не виждат, взимат пари от НЗОК за тях, за профилактични прегледи и тн, които не извършват. Ако ти се наложи да отидеш до тях, взимат ти таксата, отказват ти направление, защото "нямат", предписват ти някакво лекарство на фирма, с която работят и от която взимат пари, то не ти върши работа и се връщаш още 2-3 пъти при тях, пак плащаш такса. Отделно за благодарност им даваш пари на ръка,защото те е страх,че иначе няма да ти обърнат внимание.
    В Спешна помощ пък работят лекари без специалност, дерматолози (вкл. профилирани естетични дерматолози).
    Държавата им плаща образованието (държавна поръчка), а те нямат никакво задължение да работят в България след това.

    Коментиран от #21

    08:52 07.10.2025

  • 19 ПроЗто Киро

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ДоФтор":

    Освен това милицаите са длъжни да работят N години след обучението си иначе връщат пари. А докторите директно бягат в чужбина след държавната поръчка

    08:56 07.10.2025

  • 20 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да бе , да ! 😜":

    Една позната си мислеше, че с българската си диплома за лекар е хванала господ за шлифера и замина за Германия, с 300 зора си намери работа за мед. сестра, още първия месец я хванаха да спи на нощно дежурство и я уволниха. В момента работи в куриерска фирма за 2000 евро, като само квартирата и е 1100 евро.

    Коментиран от #23

    09:00 07.10.2025

  • 21 Ами...

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от ""Ангели" с бели престилки":

    ....аз съм виждал И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ВИЖДАМ ВСЕКИ ДЕН ❗❗❗
    Системата е толкова добре смазана, колкото човек не би допуснал и в най-смелите си очаквания дори по стандартите на абсурдистан !
    Перфектен начин за увеличаване на доходите с едни до 200лв. НА ДЕН освен останалото.

    09:07 07.10.2025

  • 22 Реалност

    0 1 Отговор
    Специализантите не трябва да получават заплати, а лекарите без опит трябва да взимат половината от това, което получават мед.сестрите със стаж. Всички лекари трябва да носят боди камери докато са на смяна.

    09:08 07.10.2025

  • 23 Мислещ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "1111":

    В Германия е пълно с квалифицирани и уважавани лекари от България.
    Познавам главни лекари, хирурзи, завеждащи отделения и т. н. От всички браншове има.
    Опитайте се да вземете интервю от тези хора, за да придобиете малко представа за реалността която ви обкръжава.

    09:09 07.10.2025

  • 24 Абе

    0 0 Отговор
    Арни са докторките.

    09:16 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове