Младите медици отново излизат на протест

Студентите по медицина излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата.

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите настояват законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да бъдат заложени в бюджет 2026 година. Протестът се очаква да блокира част от движението в центъра, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта.