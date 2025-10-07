Младите медици отново излизат на протест

Студентите по медицина излизат на нов протест под надслов „Бъдеще в България”. Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от минималната работна заплата.
През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите настояват законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да бъдат заложени в бюджет 2026 година. Протестът се очаква да блокира част от движението в центъра, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта.
1 Трол
08:14 07.10.2025
2 Вашето мнение
08:15 07.10.2025
3 Вашето мнение
08:18 07.10.2025
4 Да отидат по разпределение
Ако и това немогат- да се преквалифицират!
Коментиран от #7
08:18 07.10.2025
5 Освалдо Риос
08:20 07.10.2025
6 Нафталинка
08:20 07.10.2025
7 Очевидец.
До коментар #4 от "Да отидат по разпределение":Младият доктор иска да работи в две три престижни клиники, като преди това е завършил медицина със триста зора, Да купува нов джип всяка година и го боли за пациентите.
08:21 07.10.2025
8 Отврат !!!
НА КАКВО ОТГОРЕ ПРОТЕСТИРАТЕ БЕ ???
Погледнете си отношението към пациентите и познаването на собствената си професия !
Докарахте ни дотам от немай къде да се лекуваме с chatGPT поради факта,че отиде човек на лекар и се почва: ,,незнам, може би, вероятно, ама ВИЕ какво мислите, ами аз сега какво точно да ви изследвам, ще видим, трябва да изчакаме, вземете тия 16 рецепти и ги изпълнете"....докторченца, ДА ИЗБРОЯВАМ ЛИ ОЩЕ ИЛИ ЗВУЧИ ВЕЧЕ ДОСТАТЪЧНО ПОЗНАТО !!!❓
И сега сте седнали да ревете за още пари.
08:27 07.10.2025
9 Да отидат по разпределение
Ако и това немогат- да се преквалифицират!
Коментиран от #13
08:30 07.10.2025
10 Милицай
Коментиран от #12
08:33 07.10.2025
11 Ко речи ?
В болницата на заплата идва буквално когато си иска и каквото може да му се налепи по ръцете от консумативи и лекарства си го прибира за да го продаде после в аптеката на аверчето фармацевт.
Следобед жули в частният кабинет ама Я-КО - стотак на преглед и нагоре и към 18:30 се прибира с едни чисти 1500лв.на ден от всичко изброено по-горе.
И това са само паричките които се виждат !!!
Коментиран от #18
08:35 07.10.2025
12 ДоФтор
До коментар #10 от "Милицай":А неее, полицая си няма частен кабинет и не може формално да се води на работа на 4 - 5 места. Дори и едно просто джипи да съм пак ще си докарвам по 10 хилядарки на месец при петчасов работен ден.
Коментиран от #19
08:40 07.10.2025
13 Да бе , да ! 😜
До коментар #9 от "Да отидат по разпределение":Изглежда разумно , и че уж ще реши проблемите . Но не забравяй , че с българската диплома лесно ще си намерят работа в държави , където медицинските кадри са много , много по-платени ! А и там няма да ги нападат за да ги пребият или изнасилят мургавите избиратели на Борисов и Пеевски .
Коментиран от #20
08:43 07.10.2025
14 Емигрант
Ганьо Лапнишарански - тариката, който от много Ум и Простотия не отиде да гласува, позволявайки така на мафията да завладее държавата е неизлечимо болен.
На него не доктор, а Поп му трябва.
Време е за Възраждане!
Коментиран от #15, #17
08:43 07.10.2025
15 Грую
До коментар #14 от "Емигрант":Никакво здравеопазване за наглия добитък. Без лекари, без вода и ток, заринати в боклук да си хапват салатката под игото на Бащицата.
08:46 07.10.2025
16 Без коментар
08:47 07.10.2025
17 Реалност
До коментар #14 от "Емигрант":Супер ще е ако младите лекари се изнесат, че и без това сме на първо място в Европа по брой доктори, но никога няма да го направят, къде другаде ще си клатят краката по цял ден и ще взимат заплата, къде другаде ще убиват хора безнаказано...
08:50 07.10.2025
18 "Ангели" с бели престилки
До коментар #11 от "Ко речи ?":Препродаване на медикаменти и консумативи не съм виждал и не мога да коментирам, но всичко останало е напълно вярно.
Всеки лекар със специалност работи до към 14 ч., после ходи по кабинети и клиники. Записват часове през Супердок и не съм виждал цени под 70 лв на преглед, но масовите цени са 100 лв, има много по 120 лв и това са специалисти с до 5 г. опит, не доценти и професори.
Личните лекари пък записват стотици пациенти, които никога не виждат, взимат пари от НЗОК за тях, за профилактични прегледи и тн, които не извършват. Ако ти се наложи да отидеш до тях, взимат ти таксата, отказват ти направление, защото "нямат", предписват ти някакво лекарство на фирма, с която работят и от която взимат пари, то не ти върши работа и се връщаш още 2-3 пъти при тях, пак плащаш такса. Отделно за благодарност им даваш пари на ръка,защото те е страх,че иначе няма да ти обърнат внимание.
В Спешна помощ пък работят лекари без специалност, дерматолози (вкл. профилирани естетични дерматолози).
Държавата им плаща образованието (държавна поръчка), а те нямат никакво задължение да работят в България след това.
Коментиран от #21
08:52 07.10.2025
19 ПроЗто Киро
До коментар #12 от "ДоФтор":Освен това милицаите са длъжни да работят N години след обучението си иначе връщат пари. А докторите директно бягат в чужбина след държавната поръчка
08:56 07.10.2025
20 1111
До коментар #13 от "Да бе , да ! 😜":Една позната си мислеше, че с българската си диплома за лекар е хванала господ за шлифера и замина за Германия, с 300 зора си намери работа за мед. сестра, още първия месец я хванаха да спи на нощно дежурство и я уволниха. В момента работи в куриерска фирма за 2000 евро, като само квартирата и е 1100 евро.
Коментиран от #23
09:00 07.10.2025
21 Ами...
До коментар #18 от ""Ангели" с бели престилки":....аз съм виждал И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ВИЖДАМ ВСЕКИ ДЕН ❗❗❗
Системата е толкова добре смазана, колкото човек не би допуснал и в най-смелите си очаквания дори по стандартите на абсурдистан !
Перфектен начин за увеличаване на доходите с едни до 200лв. НА ДЕН освен останалото.
09:07 07.10.2025
22 Реалност
09:08 07.10.2025
23 Мислещ
До коментар #20 от "1111":В Германия е пълно с квалифицирани и уважавани лекари от България.
Познавам главни лекари, хирурзи, завеждащи отделения и т. н. От всички браншове има.
Опитайте се да вземете интервю от тези хора, за да придобиете малко представа за реалността която ви обкръжава.
09:09 07.10.2025
24 Абе
09:16 07.10.2025