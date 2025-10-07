Димитър Стоянов: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

Аз се учудвам как Борисов, както казва той, че един обикновен депутат с болки в колената, е отишъл да говори точно за „Турски поток. Какъв мандат има той? Кой му го е дал? Той е част от изпълнителната власт.“
Това коментира пред БТВ секретарят по сигурността на президента Димитър Стоянов относно публикацията на „Wall Street Journal“ за среща на Борисов със сина на Доналд Тръмп, на която се „промотирал“ проектът и се обсъждало смекчаване на санкции.
„Добре, че Борисов намери смелостта да излезе да каже какво е говорил. Ако все пак може да му се вярва на него. Доколкото знам това, което предлагал Борисов, е инвестиции в „Турски поток“ за сметка на сваляне на санкциите от „Магнитски“. Вчера той уточни, че става въпрос за Владислав Горанов, аз дълбоко се съмнявам, като знам, че Борисов и Пеевски са като скачени съдове. Едва ли говориш само за Горанов, не говориш за Пеевски. „Аз съм говорил за моите хора“, казва той (Борисов - бел.ред.). „Нямаше в какъв контекст да говоря за Пеевски“(Борисов - бел.ред.). Разбира се, че е така. Няма никакъв контекст, освен, че заедно управляват от 2023 година. Сглобката реално беше с подкрепите на Пеески“, добави Стоянов.
Секретарят по сигурността и отбраната на президента Румен Радев заяви още, че България се намира „в правен и институционален казус“ след решението на Върховния касационен съд, което поставя под съмнение статута на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му проблемът се корени в непопълнения състав на Висшия съдебен съвет, за което отговорност носи Народното събрание.
„Прокурорската колегия казва „легитимен“, ВКС казва „нелегитимен“. Решението е едно – парламентът да попълни ВСС. Казусът стои още от 2023 година, когато не беше попълнена съставът на ВСС. Висшият съдебен съвет трябваше да бъде попълнен и вина за това, че съставът на ВСС не беше попълнен от парламентарната квота и на управляващото мнозинство от 2023 досега. Инспекторатът на ВСС от 2015 година направи два пълни мандатата и отгоре“, заяви Стоянов.
Той постави като негативен атестат за прокуратурата забавянето по разследването за предполагаемото източване на средства по „Хемус“. Той припомни, че „е имало готов обвинителен акт, който не стига до съда“, и настоя институциите – включително ДАНС, Министерството на финансите и правосъдието – да дадат отговори за движението на средствата.
На директния въпрос за обвинението на президента към Бойко Борисов „да върне чувалите“, Стоянов каза, че оценката е „политическа хипербола“, но подчерта, че „правителството на Борисов е разпределяло пари без проекти и ясни разчети“.
„Ако погледнем целия този казус с тези милиони в чували, там са намесени и ДАНС, защото в крайна сметка прането на пари категорично е в задълженията на ДАНС. Там е замесено Министерството на финансите, там е замесено Министерството на православието, там е замесен и главният прокурор и цялата прокуратура. Не виждам как и по какъв начин ще бъде възобновено делото, ако няма главен прокурор, който да бъде избран легитимно. Да не забравяме, че точно правителството на Борисов раздаде тези пари, без идейни проекти, без да има предварителна план сметка, кое колко ще струва. И всичко беше дадено на едно доверие, на юнашко доверие. И виждаме какъв е резултатът“, коментира Стоянов.
По темата за турския газов оператор „Боташ“ Стоянов определи договора като реакция в кризисна среда, но отказа да го защити или отхвърли категорично:
„Част от сумата е дължима – ползван е капацитет. Дали договорът е изгоден или не – нека прокуратурата се произнесе. Комисия има, материалите са изпратени.“
Той коментира, че според публични данни използваемостта на капацитета е била около 11%, но настоя „всяко следващо правителство е имало задължение да търси по-добри контрагенти“, а въведената и впоследствие отменена „такса транзит“ е „саботирала“ част от договореностите с партньори.
Стоянов критикува промените, които преместваха контрола върху ДАНС към парламента, като риск „службата да стане политизирана“:
„Ще имаме ДАНС, избран от управляващото мнозинство. Принципът за политическа неутралност отива по дяволите.“
Той намекна за „чистки и кадрови решения без прозрачност“, свързвайки процесите с политическо влияние. На въпрос дали на „Дондуков“ 2 има доказателства за връзка с Делян Пеевски, Стоянов отговори: „Няма как да го удостоверим с документ, но практиката и резултатите го показват.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
09:32 07.10.2025
2 оня с коня
Коментиран от #6
09:33 07.10.2025
3 Трол
Коментиран от #13, #47
09:37 07.10.2025
4 честен ционист
09:37 07.10.2025
5 Цако Даков
09:40 07.10.2025
6 Малеееее
До коментар #2 от "оня с коня":Ако има истински прокурори Тиквата Борисов трябва да бъде арестуван незабавно. Това е огромна корупция в основата на която е този бандит.
09:41 07.10.2025
7 Петър
09:42 07.10.2025
8 Майора
Коментиран от #27
09:42 07.10.2025
9 Какво пък е
09:43 07.10.2025
10 Бекграунд се нарича, Мите,
Мъката ти, знаем, е друга. НСО вече не те вози.
09:44 07.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Толупски
Борисов и Блеевски на дръвника.
09:47 07.10.2025
13 Случката
До коментар #3 от "Трол":Той горе долу така е и говорил, щом събеседникът му не го е взел на сериозно. Вероятният разказ на малкият тръм търъм пич: Хапваме с гаджето на обяд и идва един рядко съмнителен, небръснат тип и почва да се пули на среща. Някаква женица, със скромни познания по английски, се опитва да му помага. Типът ми намига и сочи гаджето, притеснявам се да не го е харесал, защото изглежда няма задръжки. После се успокоява и доколкото разбрах се опитва да ми продаде нещо. Говори за някакви "ортаци", не знам народ ли е това, но сигурно лежат в наш затвор, защото споменава Магнитски. Гледах да съм любезен, докато си тръгне, изглеждаше съмнително. После разказах на един от нашите журналисти и той много се смя, докато пишеше бележките си за статия."
Коментиран от #16
09:51 07.10.2025
14 Мнение
09:54 07.10.2025
15 Саша Грей
09:55 07.10.2025
16 Започни от това
До коментар #13 от "Случката":Започни от това, че малкият Тръмп е поканил Боко на обяд.
Коментиран от #19
09:55 07.10.2025
17 жедре
Коментиран от #40
09:55 07.10.2025
18 Коня Солтуклиева
.... Да, ама дедо Данийл ша са обиди! :))
09:56 07.10.2025
19 Случка
До коментар #16 от "Започни от това":По разкази на очевидци или от собствените му мемоари?
09:57 07.10.2025
20 Мароооо, Маро
Мого си зле Марооо.....
09:57 07.10.2025
21 руzzcки
09:57 07.10.2025
22 абе стоенчо
Коментиран от #33
09:57 07.10.2025
23 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
Коментиран от #41
09:59 07.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Летописец
10:02 07.10.2025
26 Стара чанта
10:02 07.10.2025
27 Щото се занимаваш с лъжи
До коментар #8 от "Майора":Не Радев е сключил Боташ. А друг е въпроса, че ако се работеше, можеше да донесе милиарди на България, но пък комисионите за газ на ГЕРБ, ПП и ДБ щяха да дадат фира.
Коментиран от #46
10:04 07.10.2025
28 Зорба
10:05 07.10.2025
29 ШЕФА
10:10 07.10.2025
30 Тома
10:14 07.10.2025
31 мунчо в затвора!
10:15 07.10.2025
32 Абе Мите
10:16 07.10.2025
33 Какво-о-о?
До коментар #22 от "абе стоенчо":Батето да легне с този мутант Ирена?Това означава,че е бил под дълбока алкохолна упойка в състояние на нирвана.Мъж от нея изпитва само едно-отвращение.
10:16 07.10.2025
34 рфедр
10:19 07.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Майора
Коментиран от #38
10:23 07.10.2025
37 БАЙ ГАНЬО
10:23 07.10.2025
38 Ако беше в час
До коментар #36 от "Майора":нямаше да се занимаваш с лъжи. Кой, кой договор е сключил се вижда от имената и подписите, а не от лъжите на крадците ГЕРБ!
10:24 07.10.2025
39 Дедо ви...
10:26 07.10.2025
40 Банкя
До коментар #17 от "жедре":Не познавам Влади.
10:27 07.10.2025
41 Да бе , да ! 😜
До коментар #23 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":По-скоро на Турция и САЩ ! Защото на американците и турците подари Южен поток , АЕЦ Козлодуй . Заради тях спря АЕЦ Белене . ❗
10:33 07.10.2025
42 Анонимен
10:33 07.10.2025
43 Василев
Коментиран от #45, #49
10:33 07.10.2025
44 Конфликт: президент - правителство
10:35 07.10.2025
45 Да кажеш политик
До коментар #43 от "Василев":на крадец като борисов, трябва да има нещо много сбъркано в теб.
10:36 07.10.2025
46 Промяна
До коментар #27 от "Щото се занимаваш с лъжи":ЛИЧНО РАДЕВ Е ИМАЛ СРЕЩА С ЕРДОГАН И НЕГОВОТО СЛУЖЕБНО Е СКЛЮЧИЛО БОТАШ А ТИ СИЪЛЪЖЕЦ ДОПИСНИК ТУК КОГО ЛЪЖЕШ МАЛОУМНИЦИ ОСТАНАХА ЛИ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #48
10:36 07.10.2025
47 Цък
До коментар #3 от "Трол":Като гражданин има право да говори в кварталната кръчма. Като политик също може да говори. Но след разговора трябваше да каже за какво са говорили, не да ни пуска по пързалката с общи приказки. Не знам защо сме изненадани, тази информация се появи в интернет пространството почти веднага след срещата.
10:37 07.10.2025
48 Факт е
До коментар #46 от "Промяна":че си лъжец като крадеца борисов. Под всеки договор има имена и подписи.
Коментиран от #58
10:38 07.10.2025
49 Фъргов
До коментар #43 от "Василев":Твърдението ти е емоционално, обидно и без аргументи.
Димитър Стоянов е секретар по сигурността на президента на България – това е официална длъжност, изискваща компетентност. В изказването му има конкретни твърдения, свързани с мандата на Бойко Борисов да води външнополитически разговори; кризата с ВСС и легитимността на главния прокурор; раздаването на публични средства без проекти.
Управлението на Бойко Борисов е свързано с множество скандали – „Хемус“, кюлчета, чекмеджета, „Апартаментгейт“ и др. Негов човек е санкциониран по закона "Магнитски" - Владислав Горанов.
Правителствата му са критикувани от ЕС и доклади на ЕК за проблеми с правовата държава и съдебната система. Не и „най-добрият“, управлението му предизвиква дълбоко разделение в обществото, както и масови протести.
Румен Радев е все още действащ президент, избран с пряк вот от народа два пъти с огромен процент (2016 и 2021). Неговото влияние остава силно: Назначава служебни правителства. Поддържа висока популярност в социологически проучвания, особено сред хора, разочаровани от партиите. Участва активно в дебатите за националната сигурност, енергетика и съдебна реформа.
Да го наречеш „политически труп“ не отговаря на реалността.
Коментиран от #56
10:42 07.10.2025
50 Гедер
10:43 07.10.2025
51 Жълтопаветен канибал
Дръжавата наистина е завладяна, както казват дермократичната общност! Завладяна е от атлантиците и вече ѝ глозгат кокалите.
10:44 07.10.2025
52 Чочо
10:44 07.10.2025
53 Въпроси за държавната сигурност и Борисо
Стоянов поставя под въпрос:
Мандата на Бойко Борисов (като депутат) да обсъжда международни енергийни проекти от такава важност.
Легитимността и прозрачността на тези разговори, особено в контекста на обвинения за лобизъм с цел смекчаване на санкции по „Магнитски“.
Това е сериозно обвинение, защото засегнати са Националните Интереси и международният имидж на България!! Ако Борисов е действал извън официален мандат, това повдига въпроси за държавната сигурност и влиянието на частни интереси.
10:46 07.10.2025
54 Мазният
10:49 07.10.2025
55 Борисов трябва да бъде разследван!!!
10:50 07.10.2025
56 Промяна
До коментар #49 от "Фъргов":КОМПЕТЕНТНОСТ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА КОМПЕТЕНТНОСТ ХАХАХАХАХАХАХАХА КАКВА КОМПЕТЕНЦИЯ СИ ПОЛУЧИЛ ЛИЧНО ОТ ТОЗИ ГОСПОДИН ЧЕ СИ МУ ЗАСТЪПНИК ХАХАХАХАХАХАХА
Коментиран от #57
10:50 07.10.2025
57 За да разбереш
До коментар #56 от "Промяна":трябва да не те ползват да се мразиш крадци като борисов.
Коментиран от #60
10:51 07.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Превишаване на правомощия и самоуправств
Към момента, за който се говори, Борисов е не е бил част от изпълнителната власт (т.е. не е бил премиер или министър).
Като обикновен депутат, той НЯМА ПРАВО да води от името на Държавата преговори с чужди представители, да предлага инвестиционни проекти от името на България, нито да преговаря за сваляне на санкции.
Това е превишаване на правомощия и самоуправство от страна на Бойко Борисов, особено ако е правил това без знанието или съгласието на правителството или външното министерство.
Коментиран от #64
10:52 07.10.2025
60 Промяна
До коментар #57 от "За да разбереш":Несвързано написано без мисъл хахахахаха папагалски драсканици само
Коментиран от #63
10:53 07.10.2025
61 Сега
До коментар #58 от "Промяна":след като разбра, че под всеки договор има имена и подписи, трябва да си отговориш на въпроса защо крадеца борисов те ползва за лъжи?
10:54 07.10.2025
62 Защо Борисов е криел разговора?
След като темата стана публична, Борисов първоначално отричаше или омаловажаваше, после заяви, че е говорил за „Горанов“, но не за „Пеевски“.
Това бягство от яснота и отговорност създава съмнение, че се е водил ЗАДКУЛИСЕН ДИАЛОГ.
Бойко Боршсов се е страхувал от реакция на обществото или партньорите на България (особено САЩ).
Бойко Боршсов потенциално съзнателно е прикривал НЕЕТИЧНА комуникация!
10:55 07.10.2025
63 Ще го свържеш
До коментар #60 от "Промяна":когато осъзнаеш, че е твърде глупаво крадец като борисов да те ползва за евтини и глупави лъжи.
Коментиран от #65
10:55 07.10.2025
64 Промяна
До коментар #59 от "Превишаване на правомощия и самоуправств":Тръмп младши единствено е поканил Борисов от политиците А останалите позеленели от яд злоба са никой Хахахахах
10:56 07.10.2025
65 Промяна
До коментар #63 от "Ще го свържеш":Глупаво е твоето пахагалско драскане тук А колкото до Борисов жалки сте иначе няма какво да драскате Борисов е Политик от Европейска величина а ти си драскай простотиите ХАХАХАХАХАХАХАХА ТРАЛЪМП МЛАДШИ Е РАЗГОВАРЯЛ САМО С БОРИСОВ ХАХАХАФАХАХА ТРЕТОРАЗРЯДНИЦИТЕ ЗЛОБЕЯТ ХАХАХАХАХА
Коментиран от #66, #75, #77, #80
10:59 07.10.2025
66 Факт е
До коментар #65 от "Промяна":Глупаво е крадец като борисов да те краде и да те ползва за лъжи. Даже глупаво е твърде мека думичка.
11:00 07.10.2025
67 Гошо
Ъ?!
11:00 07.10.2025
68 Парадокс БГ
• енергийна инфраструктура (като „Турски поток“),
• санкции от САЩ (като „Магнитски“),
това:
• може да обърка дипломатическите позиции на страната,
• да подкопае външната политика и сигурността,
• да постави под съмнение националния суверенитет.
Това не е просто въпрос на морал, а на национална отговорност. Ако един политик води такива разговори без мандат и без прозрачност, той ЗАСТРАШАВА ДЪРЖАВТИЯ ИНТЕРЕС в полза на личен или партийно-олигархичен интерес.
11:01 07.10.2025
69 Преводачката да каже
11:02 07.10.2025
70 Промяна.
БОКОТИКВАТА Е ДЕПЕРААААССССС
ХСХАХАХАХАХА
11:02 07.10.2025
71 Мнение
И затова въпросите на Димитър Стоянов не са празна реторика, а напълно легитимни и важни за:
• институционалната прозрачност,
• върховенството на закона,
• и доверието на гражданите.
Ако темата бъде потулена, това ще е поредният сигнал, че в България задкулисието още е по-силно от закона.
Институциите, които трябва да дадат отговор са Външно министерство, НСО или Прокуратурата.
11:02 07.10.2025
72 Кво
11:03 07.10.2025
73 Възмутен
11:04 07.10.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Жълтопаветен канибал
До коментар #65 от "Промяна":Ако казваш разговори на това банкянския да го чака един час пред вратата като фенка на концерт и накра малкия да го игнорира, все едно е поредния портиер, та трябвало банкянския да говори с някой си там трети секретар на секретаря на Джуниър... Жалка история от опг гроб!
11:05 07.10.2025
76 ВВСар
пАлковник от резерва д.с.-митко $М$а($ви€нград$кия Д у д . к) !
ЗА градският ми И БИВШ ПИШМАН "командир"-КЛЕТВОПР€ТЪПНИК,ПР€ ДА Т€Л,ПРО ДАЖ НИК,ЛИ Ц€М€Р,
РУБ ЛАДЖИЯ,ТУРБО-КАРИ€РИ$Т, "БИВШ" КОМУНИ$Т-АТ€И$Т...,СЪМ ГО КАЗВАЛ НЕ ВЕДНЪЖ-П . Т К А-ч€ лов€к,
А мит€то-НАЙ ГОЛ€МИЯТ Б Л . З А Ч В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА! разбойкУ € ПО-малък Б . к л у к И ОТ двамката ВЗ€ТИ ЗА€ДНО!
11:08 07.10.2025
77 Истината
До коментар #65 от "Промяна":Когато нямаш аргументи, използваш обиди. Нямаш нито един контрафакт, нито една логична мисъл. Само евтини хули, които издават страх от истината.
Борисов е човек, който е замесен в скандали с кюлчета, шкафчета и пачки; допуска масови корупционни схеми (Хемус, Ларгото, магистрали без договори); допуска санкции по „Магнитски“ срещу свои приближени (Горанов);
е критикуван в доклади на ЕК и ОЛАФ за блокирани реформи, неработеща съдебна система и политически натиск.
Борисов е добре познат в Европа – не с величие, а с компромати. Европейските лидери го търпят, но никога не са го посочвали за пример. Нито един.
11:08 07.10.2025
78 Изпълняващият
11:08 07.10.2025
79 Оня с коня
11:10 07.10.2025
80 Радул
До коментар #65 от "Промяна":Ако Тръмп младши действително е разговарял САМО с Борисов, това е още по-голям скандал. Защо само един български политик (без изпълнителна власт, без мандат) ще води разговори по геостратегически проекти?
Защо не е информирано Външно министерство?
Какво точно е обещал? От чие име?
Това не е повод за хвалба. Това е предмет на разследване – дали някой лобира извън рамките на закона за чужди или олигархични интереси.
11:10 07.10.2025