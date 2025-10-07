Новини
България »
Димитър Стоянов: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

Димитър Стоянов: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

7 Октомври, 2025 09:32 3 549 80

  • димитър стоянов-
  • бойко борисов-
  • турски поток

Добре, че Борисов намери смелостта да излезе да каже какво е говорил. Ако все пак може да му се вярва на него. Доколкото знам това, което предлагал Борисов, е инвестиции в „Турски поток“  за сметка на сваляне на санкциите от „Магнитски“

Димитър Стоянов: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз се учудвам как Борисов, както казва той, че един обикновен депутат с болки в колената, е отишъл да говори точно за „Турски поток. Какъв мандат има той? Кой му го е дал? Той е част от изпълнителната власт.“

Това коментира пред БТВ секретарят по сигурността на президента Димитър Стоянов относно публикацията на „Wall Street Journal“ за среща на Борисов със сина на Доналд Тръмп, на която се „промотирал“ проектът и се обсъждало смекчаване на санкции.

„Добре, че Борисов намери смелостта да излезе да каже какво е говорил. Ако все пак може да му се вярва на него. Доколкото знам това, което предлагал Борисов, е инвестиции в „Турски поток“ за сметка на сваляне на санкциите от „Магнитски“. Вчера той уточни, че става въпрос за Владислав Горанов, аз дълбоко се съмнявам, като знам, че Борисов и Пеевски са като скачени съдове. Едва ли говориш само за Горанов, не говориш за Пеевски. „Аз съм говорил за моите хора“, казва той (Борисов - бел.ред.). „Нямаше в какъв контекст да говоря за Пеевски“(Борисов - бел.ред.). Разбира се, че е така. Няма никакъв контекст, освен, че заедно управляват от 2023 година. Сглобката реално беше с подкрепите на Пеески“, добави Стоянов.

Секретарят по сигурността и отбраната на президента Румен Радев заяви още, че България се намира „в правен и институционален казус“ след решението на Върховния касационен съд, което поставя под съмнение статута на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му проблемът се корени в непопълнения състав на Висшия съдебен съвет, за което отговорност носи Народното събрание.

„Прокурорската колегия казва „легитимен“, ВКС казва „нелегитимен“. Решението е едно – парламентът да попълни ВСС. Казусът стои още от 2023 година, когато не беше попълнена съставът на ВСС. Висшият съдебен съвет трябваше да бъде попълнен и вина за това, че съставът на ВСС не беше попълнен от парламентарната квота и на управляващото мнозинство от 2023 досега. Инспекторатът на ВСС от 2015 година направи два пълни мандатата и отгоре“, заяви Стоянов.

Той постави като негативен атестат за прокуратурата забавянето по разследването за предполагаемото източване на средства по „Хемус“. Той припомни, че „е имало готов обвинителен акт, който не стига до съда“, и настоя институциите – включително ДАНС, Министерството на финансите и правосъдието – да дадат отговори за движението на средствата.

На директния въпрос за обвинението на президента към Бойко Борисов „да върне чувалите“, Стоянов каза, че оценката е „политическа хипербола“, но подчерта, че „правителството на Борисов е разпределяло пари без проекти и ясни разчети“.

„Ако погледнем целия този казус с тези милиони в чували, там са намесени и ДАНС, защото в крайна сметка прането на пари категорично е в задълженията на ДАНС. Там е замесено Министерството на финансите, там е замесено Министерството на православието, там е замесен и главният прокурор и цялата прокуратура. Не виждам как и по какъв начин ще бъде възобновено делото, ако няма главен прокурор, който да бъде избран легитимно. Да не забравяме, че точно правителството на Борисов раздаде тези пари, без идейни проекти, без да има предварителна план сметка, кое колко ще струва. И всичко беше дадено на едно доверие, на юнашко доверие. И виждаме какъв е резултатът“, коментира Стоянов.

По темата за турския газов оператор „Боташ“ Стоянов определи договора като реакция в кризисна среда, но отказа да го защити или отхвърли категорично:

„Част от сумата е дължима – ползван е капацитет. Дали договорът е изгоден или не – нека прокуратурата се произнесе. Комисия има, материалите са изпратени.“

Той коментира, че според публични данни използваемостта на капацитета е била около 11%, но настоя „всяко следващо правителство е имало задължение да търси по-добри контрагенти“, а въведената и впоследствие отменена „такса транзит“ е „саботирала“ част от договореностите с партньори.

Стоянов критикува промените, които преместваха контрола върху ДАНС към парламента, като риск „службата да стане политизирана“:

„Ще имаме ДАНС, избран от управляващото мнозинство. Принципът за политическа неутралност отива по дяволите.“

Той намекна за „чистки и кадрови решения без прозрачност“, свързвайки процесите с политическо влияние. На въпрос дали на „Дондуков“ 2 има доказателства за връзка с Делян Пеевски, Стоянов отговори: „Няма как да го удостоверим с документ, но практиката и резултатите го показват.“


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    10 20 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    09:32 07.10.2025

  • 2 оня с коня

    40 9 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    Коментиран от #6

    09:33 07.10.2025

  • 3 Трол

    15 45 Отговор
    Г-н Борисов има право да говори за "Турски поток" в качеството си на гражданин.

    Коментиран от #13, #47

    09:37 07.10.2025

  • 4 честен ционист

    12 15 Отговор
    През 82-ра и Дон Пабло Ескобар е бил избран за конгреса, така че..

    09:37 07.10.2025

  • 5 Цако Даков

    22 5 Отговор
    Не знаех, че имаме министерство на православието! Кой му е министър?

    09:40 07.10.2025

  • 6 Малеееее

    63 9 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ако има истински прокурори Тиквата Борисов трябва да бъде арестуван незабавно. Това е огромна корупция в основата на която е този бандит.

    09:41 07.10.2025

  • 7 Петър

    18 29 Отговор
    това е Митко SMS-а - лъжец на Ботаж карадеца.

    09:42 07.10.2025

  • 8 Майора

    27 41 Отговор
    Стоянов , по добре кажи защо Радев не си признава за “Боташ” , ежедневно ощетяващ хазната с 1 050 000 лв? И тогава говори!

    Коментиран от #27

    09:42 07.10.2025

  • 9 Какво пък е

    16 3 Отговор
    Министерството на православието??

    09:43 07.10.2025

  • 10 Бекграунд се нарича, Мите,

    19 32 Отговор
    Когато по време на твоето управление е измислен и реализиран обект като Балкански поток, продължение на турския, имаш не само право, ами и привилегия да говориш за него. А ти можеш само да лаеш зад стобора на президентския имот.

    Мъката ти, знаем, е друга. НСО вече не те вози.

    09:44 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Толупски

    36 9 Отговор
    Потоп.
    Борисов и Блеевски на дръвника.

    09:47 07.10.2025

  • 13 Случката

    28 4 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Той горе долу така е и говорил, щом събеседникът му не го е взел на сериозно. Вероятният разказ на малкият тръм търъм пич: Хапваме с гаджето на обяд и идва един рядко съмнителен, небръснат тип и почва да се пули на среща. Някаква женица, със скромни познания по английски, се опитва да му помага. Типът ми намига и сочи гаджето, притеснявам се да не го е харесал, защото изглежда няма задръжки. После се успокоява и доколкото разбрах се опитва да ми продаде нещо. Говори за някакви "ортаци", не знам народ ли е това, но сигурно лежат в наш затвор, защото споменава Магнитски. Гледах да съм любезен, докато си тръгне, изглеждаше съмнително. После разказах на един от нашите журналисти и той много се смя, докато пишеше бележките си за статия."

    Коментиран от #16

    09:51 07.10.2025

  • 14 Мнение

    29 3 Отговор
    В момента Пеевски занулява Борисов. Тоя теч към Уолстрийт джърнал с подробностите от разговора е само дело на Шишко! Вероятно Деничка Златева, преводачката, е ушенцето на голямото "Д".

    09:54 07.10.2025

  • 15 Саша Грей

    20 6 Отговор
    На бас, че пак ще го изберем. МатрЯла е такъв.

    09:55 07.10.2025

  • 16 Започни от това

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "Случката":

    Започни от това, че малкият Тръмп е поканил Боко на обяд.

    Коментиран от #19

    09:55 07.10.2025

  • 17 жедре

    35 5 Отговор
    Какво всеки се прави на глупак в България??? Всеки го видя тоя лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ как гледа като наакан за пореден път. Отишъл този глупак да продава енергини проекти дето взели да носят печалба на България, за да се откупи и да разМагнити свинята и Владко боклука дето рекетираха Божков. Както какъв продава имати на българите??? Кой го е упълномощил??? Тези имоти да не са на баща му??? Тоя циганин не стига че граби и с дирника си ами сега предлага нещо дето е на България. Вече трябваше да е в затвора тоя боклук. В Америка са останали изумени от този боклук дето подкупва сина на Американски президент. Ще го приключат този маймун. Слава Богу такива глупаци са че не им трябва помощ, сами ще се приключат. Подкупи с държавно имущество прави тоя боклук.

    Коментиран от #40

    09:55 07.10.2025

  • 18 Коня Солтуклиева

    15 3 Отговор
    "..... там е замесено Министерството на православието, там е замесен и главният прокурор и цялата прокуратура..."
    .... Да, ама дедо Данийл ша са обиди! :))

    09:56 07.10.2025

  • 19 Случка

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Започни от това":

    По разкази на очевидци или от собствените му мемоари?

    09:57 07.10.2025

  • 20 Мароооо, Маро

    16 1 Отговор
    откога имаме "министерство на провославието" ?!?
    Мого си зле Марооо.....

    09:57 07.10.2025

  • 21 руzzcки

    6 4 Отговор
    чпионин

    09:57 07.10.2025

  • 22 абе стоенчо

    11 5 Отговор
    какви ни ги пробутваш като се знае че и борисов и пеевски са от една фамилия.Борисов неофициално е незаконен син на бай тошо а пеевски на батето.Майка му на пеевски е секретарка на батето И защо ги назначаваха секретарките .ми да им правят незаконни деца, АЙде стига приспивни песни и да се правите и вие че не сте назначени от тях

    Коментиран от #33

    09:57 07.10.2025

  • 23 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    11 9 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    Коментиран от #41

    09:59 07.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Летописец

    18 5 Отговор
    Извод : Вилаетът България се управлява от турско- американски подлоги , налазили всички институции .

    10:02 07.10.2025

  • 26 Стара чанта

    5 2 Отговор
    Частта от другата мафиотска групировка...

    10:02 07.10.2025

  • 27 Щото се занимаваш с лъжи

    18 7 Отговор

    До коментар #8 от "Майора":

    Не Радев е сключил Боташ. А друг е въпроса, че ако се работеше, можеше да донесе милиарди на България, но пък комисионите за газ на ГЕРБ, ПП и ДБ щяха да дадат фира.

    Коментиран от #46

    10:04 07.10.2025

  • 28 Зорба

    7 10 Отговор
    Ау-у!Не го давайте тоя близач и шпатула.Той няма собствено мнение.Развалихте ни деня.Канцеларски плъх.

    10:05 07.10.2025

  • 29 ШЕФА

    13 3 Отговор
    Ако престъпника ББ беше в затвора където трябваше да е преди 20 г. сега нямаше да му слушаме лъжите,а щеше да преговаря с Бай Ставри за допълнителна порция каша,а най добре щеше да е ако този нац.предател висеше на някой стълб, и това скоро ще стане,той го знае и за това изглежда толкова уплашен.Този изр..д в най добрия случай ще свърши в някоя шахта като Садам Хюсеин.

    10:10 07.10.2025

  • 30 Тома

    6 1 Отговор
    А болките му са от млади години в Симитли

    10:14 07.10.2025

  • 31 мунчо в затвора!

    6 11 Отговор
    И тоя паразит на мунчо трябва да е с него в затвора.Митко Есемеса.

    10:15 07.10.2025

  • 32 Абе Мите

    4 6 Отговор
    Я разкажи и за боташ,боко си го знаем че е крадлив

    10:16 07.10.2025

  • 33 Какво-о-о?

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "абе стоенчо":

    Батето да легне с този мутант Ирена?Това означава,че е бил под дълбока алкохолна упойка в състояние на нирвана.Мъж от нея изпитва само едно-отвращение.

    10:16 07.10.2025

  • 34 рфедр

    11 2 Отговор
    Само на Кака си килотите можеш да предлагаш бре ГЕРБ боклук, те и те не са твои но дето се вика само тях можеш да предлагаш. Имуществото на България принадлежи на българите и трябва да те вкарат в затвора за предлагане на подкуп с държавно имущество, дето не е твое. Боклук със боклук, щял да продава??? Ами с твои пари ли е направено или със заем дето трябва всеки българин да го плаща??? В затвора още днес трябва да те прибират, боклук със боклук. Всичката ГЕРБ мафия в затвора, вие си знаете защо.

    10:19 07.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Майора

    3 2 Отговор
    27 , май не си в час! Слключеното го служебният кабинет на Радев след личната му среща с Ердоган! Не е лъжа , а истина че се плашат тия пари без да се получава газ!

    Коментиран от #38

    10:23 07.10.2025

  • 37 БАЙ ГАНЬО

    6 2 Отговор
    От Банкя е предлагал да разпродава България срещу отпадане на МАГНИТСКИ за Горанов Пеевски и Божков Срааам и ПОЗОР....според Уолстрийт джърнъл...

    10:23 07.10.2025

  • 38 Ако беше в час

    8 2 Отговор

    До коментар #36 от "Майора":

    нямаше да се занимаваш с лъжи. Кой, кой договор е сключил се вижда от имената и подписите, а не от лъжите на крадците ГЕРБ!

    10:24 07.10.2025

  • 39 Дедо ви...

    7 1 Отговор
    „Уолстрийт джърнъл“ скандално: Борисов предложил „Турски поток“ и „Нефтохим“ на САЩ срещу изключване на „близки съюзници“ от „Магнитски“

    10:26 07.10.2025

  • 40 Банкя

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "жедре":

    Не познавам Влади.

    10:27 07.10.2025

  • 41 Да бе , да ! 😜

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?":

    По-скоро на Турция и САЩ ! Защото на американците и турците подари Южен поток , АЕЦ Козлодуй . Заради тях спря АЕЦ Белене . ❗

    10:33 07.10.2025

  • 42 Анонимен

    2 5 Отговор
    Стоянов Тръмп младши е поканил само Борисов от политиците А ти си никой живееш си в президенството изобщо какво работиш

    10:33 07.10.2025

  • 43 Василев

    2 6 Отговор
    Гадна подлога, който говори лъжи и манипулира обществото. Борисов е най добрия политик и ще продължи да управлява, докато Радев е политически труп.

    Коментиран от #45, #49

    10:33 07.10.2025

  • 44 Конфликт: президент - правителство

    2 1 Отговор
    Това изказване на Димитър Стоянов — секретар по сигурността на президента Румен Радев — е силно политическо, остро критично и показва нарастващо напрежение между институциите в България, както и между президента и част от политическия елит.

    10:35 07.10.2025

  • 45 Да кажеш политик

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Василев":

    на крадец като борисов, трябва да има нещо много сбъркано в теб.

    10:36 07.10.2025

  • 46 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Щото се занимаваш с лъжи":

    ЛИЧНО РАДЕВ Е ИМАЛ СРЕЩА С ЕРДОГАН И НЕГОВОТО СЛУЖЕБНО Е СКЛЮЧИЛО БОТАШ А ТИ СИЪЛЪЖЕЦ ДОПИСНИК ТУК КОГО ЛЪЖЕШ МАЛОУМНИЦИ ОСТАНАХА ЛИ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #48

    10:36 07.10.2025

  • 47 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Като гражданин има право да говори в кварталната кръчма. Като политик също може да говори. Но след разговора трябваше да каже за какво са говорили, не да ни пуска по пързалката с общи приказки. Не знам защо сме изненадани, тази информация се появи в интернет пространството почти веднага след срещата.

    10:37 07.10.2025

  • 48 Факт е

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Промяна":

    че си лъжец като крадеца борисов. Под всеки договор има имена и подписи.

    Коментиран от #58

    10:38 07.10.2025

  • 49 Фъргов

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Василев":

    Твърдението ти е емоционално, обидно и без аргументи.
    Димитър Стоянов е секретар по сигурността на президента на България – това е официална длъжност, изискваща компетентност. В изказването му има конкретни твърдения, свързани с мандата на Бойко Борисов да води външнополитически разговори; кризата с ВСС и легитимността на главния прокурор; раздаването на публични средства без проекти.
    Управлението на Бойко Борисов е свързано с множество скандали – „Хемус“, кюлчета, чекмеджета, „Апартаментгейт“ и др. Негов човек е санкциониран по закона "Магнитски" - Владислав Горанов.
    Правителствата му са критикувани от ЕС и доклади на ЕК за проблеми с правовата държава и съдебната система. Не и „най-добрият“, управлението му предизвиква дълбоко разделение в обществото, както и масови протести.
    Румен Радев е все още действащ президент, избран с пряк вот от народа два пъти с огромен процент (2016 и 2021). Неговото влияние остава силно: Назначава служебни правителства. Поддържа висока популярност в социологически проучвания, особено сред хора, разочаровани от партиите. Участва активно в дебатите за националната сигурност, енергетика и съдебна реформа.
    Да го наречеш „политически труп“ не отговаря на реалността.

    Коментиран от #56

    10:42 07.10.2025

  • 50 Гедер

    2 2 Отговор
    Банкянския навсякъде прибра да свали мерките по Магнитски от Делян Пеевски. Готов е да подарява Лукойл, Турски поток, магистрали ,летища ......всичко. И как тайничко си ходи напред назад да предлага националните ни активи. Нещата излизат от контрол с този тандем Пеевски-Борисов

    10:43 07.10.2025

  • 51 Жълтопаветен канибал

    0 3 Отговор
    Има ли евроатлнатик, който не е национален предател? Банкянски първия път загроби държавата с договорите за счупените кенeФ-16, сега е решил директно да разпродава каквото е останало за да спаси себе си ортака си Пеевски.
    Дръжавата наистина е завладяна, както казват дермократичната общност! Завладяна е от атлантиците и вече ѝ глозгат кокалите.

    10:44 07.10.2025

  • 52 Чочо

    1 1 Отговор
    Сарафов, като "законен" главен прокурор да му повдигне обвинение за злоупотреба с влияние... елементарно!

    10:44 07.10.2025

  • 53 Въпроси за държавната сигурност и Борисо

    1 2 Отговор
    „Турски поток“ и срещата на Бойко Борисов с Тръмп-младши.
    Стоянов поставя под въпрос:
    Мандата на Бойко Борисов (като депутат) да обсъжда международни енергийни проекти от такава важност.
    Легитимността и прозрачността на тези разговори, особено в контекста на обвинения за лобизъм с цел смекчаване на санкции по „Магнитски“.
    Това е сериозно обвинение, защото засегнати са Националните Интереси и международният имидж на България!! Ако Борисов е действал извън официален мандат, това повдига въпроси за държавната сигурност и влиянието на частни интереси.

    10:46 07.10.2025

  • 54 Мазният

    2 0 Отговор
    Дудук с бая се нагуши за постановката ! Жалка работа !

    10:49 07.10.2025

  • 55 Борисов трябва да бъде разследван!!!

    1 0 Отговор
    Това се тълкува като злоупотреба с власт и влияние, особено ако се потвърди, че Бойко Борисов е водил неофициални или нерегламентирани преговори по тема от национално и международно значение — като „Турски поток“ и санкциите по закона „Магнитски“.

    10:50 07.10.2025

  • 56 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Фъргов":

    КОМПЕТЕНТНОСТ ХАХАХАХАХАХАХАХАХА КОМПЕТЕНТНОСТ ХАХАХАХАХАХАХАХА КАКВА КОМПЕТЕНЦИЯ СИ ПОЛУЧИЛ ЛИЧНО ОТ ТОЗИ ГОСПОДИН ЧЕ СИ МУ ЗАСТЪПНИК ХАХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #57

    10:50 07.10.2025

  • 57 За да разбереш

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    трябва да не те ползват да се мразиш крадци като борисов.

    Коментиран от #60

    10:51 07.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Превишаване на правомощия и самоуправств

    2 1 Отговор
    Имал ли е обикновения депутат Бойко Борисов мандат да води такива разговори?
    Към момента, за който се говори, Борисов е не е бил част от изпълнителната власт (т.е. не е бил премиер или министър).
    Като обикновен депутат, той НЯМА ПРАВО да води от името на Държавата преговори с чужди представители, да предлага инвестиционни проекти от името на България, нито да преговаря за сваляне на санкции.

    Това е превишаване на правомощия и самоуправство от страна на Бойко Борисов, особено ако е правил това без знанието или съгласието на правителството или външното министерство.

    Коментиран от #64

    10:52 07.10.2025

  • 60 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "За да разбереш":

    Несвързано написано без мисъл хахахахаха папагалски драсканици само

    Коментиран от #63

    10:53 07.10.2025

  • 61 Сега

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Промяна":

    след като разбра, че под всеки договор има имена и подписи, трябва да си отговориш на въпроса защо крадеца борисов те ползва за лъжи?

    10:54 07.10.2025

  • 62 Защо Борисов е криел разговора?

    1 0 Отговор
    Самият факт, че информацията излиза първо чрез разследване на Wall Street Journal, а не от българските институции, е показателен.
    След като темата стана публична, Борисов първоначално отричаше или омаловажаваше, после заяви, че е говорил за „Горанов“, но не за „Пеевски“.
    Това бягство от яснота и отговорност създава съмнение, че се е водил ЗАДКУЛИСЕН ДИАЛОГ.
    Бойко Боршсов се е страхувал от реакция на обществото или партньорите на България (особено САЩ).
    Бойко Боршсов потенциално съзнателно е прикривал НЕЕТИЧНА комуникация!

    10:55 07.10.2025

  • 63 Ще го свържеш

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Промяна":

    когато осъзнаеш, че е твърде глупаво крадец като борисов да те ползва за евтини и глупави лъжи.

    Коментиран от #65

    10:55 07.10.2025

  • 64 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Превишаване на правомощия и самоуправств":

    Тръмп младши единствено е поканил Борисов от политиците А останалите позеленели от яд злоба са никой Хахахахах

    10:56 07.10.2025

  • 65 Промяна

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "Ще го свържеш":

    Глупаво е твоето пахагалско драскане тук А колкото до Борисов жалки сте иначе няма какво да драскате Борисов е Политик от Европейска величина а ти си драскай простотиите ХАХАХАХАХАХАХАХА ТРАЛЪМП МЛАДШИ Е РАЗГОВАРЯЛ САМО С БОРИСОВ ХАХАХАФАХАХА ТРЕТОРАЗРЯДНИЦИТЕ ЗЛОБЕЯТ ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #66, #75, #77, #80

    10:59 07.10.2025

  • 66 Факт е

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Промяна":

    Глупаво е крадец като борисов да те краде и да те ползва за лъжи. Даже глупаво е твърде мека думичка.

    11:00 07.10.2025

  • 67 Гошо

    0 0 Отговор
    Стадото да си знае че освен обикновени депутати, има и таквиз необикновени
    Ъ?!

    11:00 07.10.2025

  • 68 Парадокс БГ

    1 0 Отговор
    Когато политик извън изпълнителната власт Бойко Борисов ВОДИ ТАЙНИ РАЗГОВОРИ с чужди лобисти или представители, особено по теми като:
    • енергийна инфраструктура (като „Турски поток“),
    • санкции от САЩ (като „Магнитски“),
    това:
    • може да обърка дипломатическите позиции на страната,
    • да подкопае външната политика и сигурността,
    • да постави под съмнение националния суверенитет.
    Това не е просто въпрос на морал, а на национална отговорност. Ако един политик води такива разговори без мандат и без прозрачност, той ЗАСТРАШАВА ДЪРЖАВТИЯ ИНТЕРЕС в полза на личен или партийно-олигархичен интерес.

    11:01 07.10.2025

  • 69 Преводачката да каже

    1 0 Отговор
    На какъв език са си говорили? Петминутка е било с наведена глава

    11:02 07.10.2025

  • 70 Промяна.

    1 0 Отговор
    ХОООРАААААА
    БОКОТИКВАТА Е ДЕПЕРААААССССС
    ХСХАХАХАХАХА

    11:02 07.10.2025

  • 71 Мнение

    1 0 Отговор
    Подобно поведение каквото Бойко Борисов си позволява, може да се разглежда като ЗЛОУПОТРЕБА С ВЛИЯНИЕ, а мълчанието и неяснотата около срещата – като опит за ПРИКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ и неформални договорки.
    И затова въпросите на Димитър Стоянов не са празна реторика, а напълно легитимни и важни за:
    • институционалната прозрачност,
    • върховенството на закона,
    • и доверието на гражданите.
    Ако темата бъде потулена, това ще е поредният сигнал, че в България задкулисието още е по-силно от закона.
    Институциите, които трябва да дадат отговор са Външно министерство, НСО или Прокуратурата.

    11:02 07.10.2025

  • 72 Кво

    1 0 Отговор
    Министерството на православието,

    11:03 07.10.2025

  • 73 Възмутен

    1 0 Отговор
    Стоянов звучи като човек, който не просто критикува, а отправя обвинения — за злоупотреба с власт, корупция и институционална безотговорност. Това не е нещо дребно. Ако поне част от твърденията му се окажат верни, това предполага необходимост от сериозни разследвания и вероятно политически последствия.

    11:04 07.10.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Жълтопаветен канибал

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Промяна":

    Ако казваш разговори на това банкянския да го чака един час пред вратата като фенка на концерт и накра малкия да го игнорира, все едно е поредния портиер, та трябвало банкянския да говори с някой си там трети секретар на секретаря на Джуниър... Жалка история от опг гроб!

    11:05 07.10.2025

  • 76 ВВСар

    1 1 Отговор
    ИМАМ НЕЩАСТИЕТО ДА ПОЗНАВАМ ЛИЧНО р€зид€нта р.р. И н€говата "мъжка" $€ кр€ тарка-
    пАлковник от резерва д.с.-митко $М$а($ви€нград$кия Д у д . к) !
    ЗА градският ми И БИВШ ПИШМАН "командир"-КЛЕТВОПР€ТЪПНИК,ПР€ ДА Т€Л,ПРО ДАЖ НИК,ЛИ Ц€М€Р,
    РУБ ЛАДЖИЯ,ТУРБО-КАРИ€РИ$Т, "БИВШ" КОМУНИ$Т-АТ€И$Т...,СЪМ ГО КАЗВАЛ НЕ ВЕДНЪЖ-П . Т К А-ч€ лов€к,
    А мит€то-НАЙ ГОЛ€МИЯТ Б Л . З А Ч В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ВВС!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА! разбойкУ € ПО-малък Б . к л у к И ОТ двамката ВЗ€ТИ ЗА€ДНО!

    11:08 07.10.2025

  • 77 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Промяна":

    Когато нямаш аргументи, използваш обиди. Нямаш нито един контрафакт, нито една логична мисъл. Само евтини хули, които издават страх от истината.
    Борисов е човек, който е замесен в скандали с кюлчета, шкафчета и пачки; допуска масови корупционни схеми (Хемус, Ларгото, магистрали без договори); допуска санкции по „Магнитски“ срещу свои приближени (Горанов);
    е критикуван в доклади на ЕК и ОЛАФ за блокирани реформи, неработеща съдебна система и политически натиск.
    Борисов е добре познат в Европа – не с величие, а с компромати. Европейските лидери го търпят, но никога не са го посочвали за пример. Нито един.

    11:08 07.10.2025

  • 78 Изпълняващият

    1 0 Отговор
    "Радка Пиратка" по кръчмите и пъхащ си дудук в гащите , "интервюира" Мутрьо охранителя ! Измислена глуповата постановка !

    11:08 07.10.2025

  • 79 Оня с коня

    1 1 Отговор
    Борисов вчера пред приятеля си Бареков точно се изрази. Кражбите са в министерствата на ИТН и предимно в транспорта на Караджов и ще си понесат заслуженото.

    11:10 07.10.2025

  • 80 Радул

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Промяна":

    Ако Тръмп младши действително е разговарял САМО с Борисов, това е още по-голям скандал. Защо само един български политик (без изпълнителна власт, без мандат) ще води разговори по геостратегически проекти?
    Защо не е информирано Външно министерство?
    Какво точно е обещал? От чие име?
    Това не е повод за хвалба. Това е предмет на разследване – дали някой лобира извън рамките на закона за чужди или олигархични интереси.

    11:10 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове