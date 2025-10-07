Потопът тръгна отново на морето! Наводнение в Лозенец! ВИДЕО

Наводнение в Лозенец! Обилните дъждове отново усложниха обстановката в Бургаско. Това съобщават от Meteo Balkans.
Улиците и тротоарите в Лозенец са под вода.
От кадрите се вижда, че наводнението е доста сериозно.
Днес е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на общината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #8
12:10 07.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ганчо все неподготвен
12:15 07.10.2025
5 Квартална кръчма ООД
12:18 07.10.2025
6 9689
12:19 07.10.2025
7 Последния Софиянец
12:19 07.10.2025
8 си дзън
До коментар #1 от "Сталин":Да се почва с изриването на руските слуги към Масква - основата на корупцията в БГ
Коментиран от #13, #18
12:19 07.10.2025
9 И там
12:20 07.10.2025
10 Време е такива по затворите!
12:22 07.10.2025
11 Потопът е неизбежен
12:22 07.10.2025
12 123456
12:23 07.10.2025
13 На теб
До коментар #8 от "си дзън":руснаците ли ти се изхождат в гащите?
12:24 07.10.2025
14 морски
12:27 07.10.2025
15 бгполитик
12:34 07.10.2025
16 Природата ще изрине
12:36 07.10.2025
17 Природата се чисти
12:38 07.10.2025
18 си пън
До коментар #8 от "си дзън":сега са върли демократи атлантици
12:39 07.10.2025
19 Пен
12:40 07.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 нормалните и отговорни хора се
Коментиран от #23
12:44 07.10.2025
22 Дивчев
12:49 07.10.2025
23 важното е
До коментар #21 от "нормалните и отговорни хора се":да има вода за частните водопади на заслужилите..
12:53 07.10.2025
24 Истина
Няма обяснение как при официалните данни за ниски заплати, българина все резервира хотели и кръчми .
12:53 07.10.2025
25 Така
12:53 07.10.2025