Потопът тръгна отново на морето! Наводнение в Лозенец! ВИДЕО

Потопът тръгна отново на морето! Наводнение в Лозенец! ВИДЕО

7 Октомври, 2025 12:08

Днес е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на общината

Снимка: Meteo Balkans
Мария Атанасова

Наводнение в Лозенец! Обилните дъждове отново усложниха обстановката в Бургаско. Това съобщават от Meteo Balkans.

Улиците и тротоарите в Лозенец са под вода.

От кадрите се вижда, че наводнението е доста сериозно.

Днес е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини на територията на общината.


  • 1 Сталин

    62 2 Отговор
    Природата победи корупцията в България,тая септична яма има нужда да се изрине

    Коментиран от #8

    12:10 07.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганчо все неподготвен

    51 0 Отговор
    Завали сняг насред зима-изненадали го. Завали дъжд на есен пак изненадан. Чудя се има ли по-наедекватен субект в познатите вселени.

    12:15 07.10.2025

  • 5 Квартална кръчма ООД

    32 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    12:18 07.10.2025

  • 6 9689

    17 0 Отговор
    А ти изхвърлили си боклука в дерето?

    12:19 07.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    38 2 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    12:19 07.10.2025

  • 8 си дзън

    11 34 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Да се почва с изриването на руските слуги към Масква - основата на корупцията в БГ

    Коментиран от #13, #18

    12:19 07.10.2025

  • 9 И там

    34 1 Отговор
    е същото като на Елените ! И собствениците на имоти и хотели - всичко с лесни пари и прословутите тъй наречени "връзки" . Червени наследници и голяма част от публиката същата . Живковата Жени и тя с имение там .

    12:20 07.10.2025

  • 10 Време е такива по затворите!

    27 0 Отговор
    Браво, годпод си знае своето, най-много краденото!

    12:22 07.10.2025

  • 11 Потопът е неизбежен

    29 1 Отговор
    Бог си знае работата.

    12:22 07.10.2025

  • 12 123456

    18 1 Отговор
    И нека природата се върне !

    12:23 07.10.2025

  • 13 На теб

    24 8 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    руснаците ли ти се изхождат в гащите?

    12:24 07.10.2025

  • 14 морски

    25 2 Отговор
    На всеки дъжд се паникьосват .Какво да кажат в Англия ? Досега в Англия нямаше да остане нито една сграда или път , ако сенаводняваше така .Почистете реките и деретата и вкракйте цялата вода в язовирите . Най накрая махнете незаконните сметища и спрете да изливате фекални води в морето .

    12:27 07.10.2025

  • 15 бгполитик

    5 0 Отговор
    крадулчене крадулчене крадулчене!!!

    12:34 07.10.2025

  • 16 Природата ще изрине

    4 15 Отговор
    руските навлеци застроили дерета и реки , като не ги гоним ние тя ще си свърши работата!

    12:36 07.10.2025

  • 17 Природата се чисти

    15 0 Отговор
    От боклука

    12:38 07.10.2025

  • 18 си пън

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    сега са върли демократи атлантици

    12:39 07.10.2025

  • 19 Пен

    13 0 Отговор
    Мисирки, не потопа а корупцията потопи тези селища!

    12:40 07.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 нормалните и отговорни хора се

    10 0 Отговор
    радват на такива дъждове и не ги наричат потоп ,съвсем отделен е въпроса че алчни корумпирани държавни служители не са поддържали терените по които от край време са се оттичали и минавали безпроблемно тези води или са ги застроили , затова няма потоп а има престъпление

    Коментиран от #23

    12:44 07.10.2025

  • 22 Дивчев

    3 0 Отговор
    Пречиствателната станция в какво състояние е?

    12:49 07.10.2025

  • 23 важното е

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "нормалните и отговорни хора се":

    да има вода за частните водопади на заслужилите..

    12:53 07.10.2025

  • 24 Истина

    1 0 Отговор
    Истина казва човека под мен- България се превърна в хотел- кръчма. Тежка корупция и 50% сива икономика.

    Няма обяснение как при официалните данни за ниски заплати, българина все резервира хотели и кръчми .

    12:53 07.10.2025

  • 25 Така

    1 0 Отговор
    Е в държавата на костинбродския хх анджия, амбулантния банкянски търговец. И опозиция по пеноар

    12:53 07.10.2025

