Томислав Дончев: Големият проблем при бедствието в "Елените" е, че за едно и също място отговарят много институции

Големият проблем при бедствието в "Елените" е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите. Това каза в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на еврото в България, предават от БТА.
Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва както в конкретния случай, допълни Дончев. Той каза, че "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".
Според него единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
11:31 07.10.2025
2 Сталин
11:32 07.10.2025
3 Квартална кръчма ООД
11:33 07.10.2025
4 Факт
11:33 07.10.2025
5 Мозък
11:36 07.10.2025
6 българка
11:36 07.10.2025
7 Хххххххх
11:42 07.10.2025
8 кокошки, прошки, милиони, закони
11:44 07.10.2025
9 До Вилософа
Не природно, а Герберско бедствие - безсрамие, кражби, наглост и алчност
11:44 07.10.2025
10 Аре сега кривоглавият
11:48 07.10.2025
11 зле
11:49 07.10.2025
12 А ИСТИНАТА Е
11:49 07.10.2025
13 Пак се прави на умник
11:50 07.10.2025
14 ежко
11:51 07.10.2025
15 Гост
11:52 07.10.2025
16 Ами тогава
11:54 07.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И колко точно
11:56 07.10.2025
19 Поредната лъжа
11:57 07.10.2025
20 хихи
Рушветите трябва дасе канализират, като в дАЙ
11:59 07.10.2025
21 ЧИЧО
12:02 07.10.2025
22 умните мерки и превенция
12:05 07.10.2025
23 При всеки дъжд
12:08 07.10.2025
24 Емигрант
12:25 07.10.2025
25 Георги
12:26 07.10.2025
26 123456
12:32 07.10.2025
27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА СЕ ЗАКРИЯТ И ТЕ И КАБИНЕТА !
12:37 07.10.2025
28 2106
12:41 07.10.2025
29 Намалете институциите
12:43 07.10.2025
30 Мнение
12:49 07.10.2025