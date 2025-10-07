Новини
Томислав Дончев: Големият проблем при бедствието в "Елените" е, че за едно и също място отговарят много институции

Томислав Дончев: Големият проблем при бедствието в "Елените" е, че за едно и също място отговарят много институции

7 Октомври, 2025 11:29

Повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост, коментира още вицепремиерът

Томислав Дончев: Големият проблем при бедствието в "Елените" е, че за едно и също място отговарят много институции - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Големият проблем при бедствието в "Елените" е, че се оказва, че за едно и също място отговарят много институции - от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите. Това каза в Габрово вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, който е в града по повод днешната информационна среща за въвеждане на еврото в България, предават от БТА.

Макар че е логично да има отговорност, когато отговарят повече институции, понякога се случва както в конкретния случай, допълни Дончев. Той каза, че "повечето бедствия са комбинация между стихиите на природата и човешката глупост".

Според него единствените мерки, които могат да се вземат в подобна ситуация, са да се помогне на хората, но "умните мерки са превенция".


Габрово / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    24 0 Отговор
    Защо да е проблем, няма места по затворите ли?

    11:31 07.10.2025

  • 2 Сталин

    29 0 Отговор
    Значи разбрахме не е виновна корупцията на Гроб ,а извънземните и Путин

    11:32 07.10.2025

  • 3 Квартална кръчма ООД

    22 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    11:33 07.10.2025

  • 4 Факт

    18 0 Отговор
    Това не беше ли гол бряг някога?

    11:33 07.10.2025

  • 5 Мозък

    14 0 Отговор
    на квадрат !

    11:36 07.10.2025

  • 6 българка

    19 0 Отговор
    И да допълня г-н Дончев: "....и всичките са КРАЛИ, КРАДАТ и ще продължат да КРАДАТ!"

    11:36 07.10.2025

  • 7 Хххххххх

    20 0 Отговор
    ГЕРБ-ДПС обичат груповата безотговорност и никой да не отговаря за безаконните строежи на мутренски вилни селища, магистрали,мостове и всичко от което може да се краде. За да няма груповата безотговорност трябва в закон да се пише кой точно накрая слага подпис и носи лично наказателна отговорност, но ГЕРБ-ДПС никога няма да го направят, защото така им е удобно,, но ГЕРБ-ДПС не са виновни, виновни са тези които гласуват за ГЕРБ-ДПС.

    11:42 07.10.2025

  • 8 кокошки, прошки, милиони, закони

    18 0 Отговор
    Защо да търсите виновните, като може да си я карате през просото до следващите жертви

    11:44 07.10.2025

  • 9 До Вилософа

    22 0 Отговор
    Бедствието в Елените като огледало на България:
    Не природно, а Герберско бедствие - безсрамие, кражби, наглост и алчност

    11:44 07.10.2025

  • 10 Аре сега кривоглавият

    11 0 Отговор
    дигитализатор да си даде и той мнението.

    11:48 07.10.2025

  • 11 зле

    14 0 Отговор
    томиславе в габрово що не построиш коплекс насред река цинкевица ? тя ляото е като баричка нищо че има 9 метра стена от 2те страни там има място

    11:49 07.10.2025

  • 12 А ИСТИНАТА Е

    20 0 Отговор
    Най големия проблем и истинската причина за трагедията е 15 годишното управление на ГЕРБ.

    11:49 07.10.2025

  • 13 Пак се прави на умник

    19 0 Отговор
    Тоя Томислав Дончев.... Сега пък "многото институции" били виновни, а те всеки ден реално нови и нови създават... най малко 6 само за последната година

    11:50 07.10.2025

  • 14 ежко

    13 0 Отговор
    Гений!Дайте му Нобелова награда!

    11:51 07.10.2025

  • 15 Гост

    13 0 Отговор
    А ти не си ли виновен бе, голема главооо? Не, ти си гербераст. Вие не сте виновни за нищо

    11:52 07.10.2025

  • 16 Ами тогава

    13 0 Отговор
    Всички да бъдат уволнени и съдени " от Дирекция "Строителен контрол" през Общината до Министерството на околната среда и водите." .... кво умува? Някой подпис и печат е сложил, нали? А задължителната застраховка да питам за хотели и апарт-хотели има ли я? Кой е застрахователя ? А банката която ги е финансирала и обслужвала коя е?

    11:54 07.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И колко точно

    13 0 Отговор
    Са "много" институциите бе мишко? А? Сега и борд ли ще правите? Като за водите? Жалка пасмина корумпирана ....

    11:56 07.10.2025

  • 19 Поредната лъжа

    9 0 Отговор
    на кривата уста от герб. Герб да се забрани директно в Конституцията!

    11:57 07.10.2025

  • 20 хихи

    5 0 Отговор
    Верно!?
    Рушветите трябва дасе канализират, като в дАЙ

    11:59 07.10.2025

  • 21 ЧИЧО

    8 0 Отговор
    А кои са собствениците ни хотелите!

    12:02 07.10.2025

  • 22 умните мерки и превенция

    9 0 Отговор
    Точно от вас не могат да се очакват. Оставка на цялото правителство ! Впрочем сме сведетели на поредният полицейски произвол на Митов да ограничава достъпа на хората до собствените им имоти и имущество! ..... съд!

    12:05 07.10.2025

  • 23 При всеки дъжд

    8 0 Отговор
    Ще принуждаваме хората да напускат квартала си а? И по кой точно закон?

    12:08 07.10.2025

  • 24 Емигрант

    5 0 Отговор
    Наглост, безсрамие и подлост ! Това крадливо габровско изчадие "мие подписите" на герберастите които управляват цялото черноморие и са се подписвали под всички незаконни дейности ! Тези герберасти управляват и днес ! Каква порода е този народ да търпи толкова дълго своите обирджии, що за простотия и послушание ???

    12:25 07.10.2025

  • 25 Георги

    4 0 Отговор
    всички се надпреварват да оневинят всички замесени институции и как точно са се съгласили на тая глупост. Видиш ли само инвеститора е виновен.

    12:26 07.10.2025

  • 26 123456

    5 0 Отговор
    Не е това проблема , ето някой строят директно с водопади

    12:32 07.10.2025

  • 27 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ГОЛЕМИЯТ ПРОБЛЕМ ПРИ БЕДСТВИЕТО В "ЕЛЕНИТЕ" Е, ЧЕ ОТ МНОГОТО ИНСТИТУЦИИ НИКОЯ НЕ ВЪРШИ РАБОТА!
    ДА СЕ ЗАКРИЯТ И ТЕ И КАБИНЕТА !

    12:37 07.10.2025

  • 28 2106

    5 0 Отговор
    Таоя дървен философ нали се мъчи да управлява вече 15 години. Защо не е решил нито един проблем с който се е захванал, а само ръси оправдания.

    12:41 07.10.2025

  • 29 Намалете институциите

    2 0 Отговор
    търтеи и тунеядци облечени във власт

    12:43 07.10.2025

  • 30 Мнение

    1 0 Отговор
    Големият проблем е да си го кажем честно е корупцията и алчността.

    12:49 07.10.2025

