Йотова апелира за координирани усилия на всички институции, за да се справим с кризите, които заливат страната

7 Октомври, 2025 14:27 350 16

Сега не е време за политиканстване, коментира още вицепрезидентът

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, на местна и национална власт, за да се справим с кризите, които заливат страната една след друга, каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред медиите. Тя присъства на церемонията по връчване на наградите "Кмет на годината 2025", предават от БТА.

По нейните думи сега не е време за политиканстване. Йотова допълни, че впоследствие ще се направят анализите и ще се изгради по-категорично мнение.


  • 1 Ни на йота промяна

    0 0 Отговор
    Пак печалбите да са частни пък загубите общи. Нали имат застраховки бизнеспутьовците?

    14:29 07.10.2025

  • 2 Да обува

    3 0 Отговор
    ботуши и да се включи топтан с всички от Президентството в събирането и сортирането на боклуците например ! А не да ръси мозъци !

    Коментиран от #8

    14:30 07.10.2025

  • 3 Българин 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Има само 2 грешки в последните 35 години ! Това са Първата - антируската външна политика ! И Втората - корупцията във вътрешното управление .

    Коментиран от #12

    14:32 07.10.2025

  • 4 Отивай

    1 0 Отговор
    да изгребваш вода !

    14:32 07.10.2025

  • 5 Точно

    2 0 Отговор
    институциите заливат страната с кризи! Когато разберете че Вие НЕ сте държавата, тогава ще станете "граждани". Вие сте жертва на държавата! А какво е държавата и какво са границите и е въпрос който определено на 99% от матриала не му е ясно .....

    14:33 07.10.2025

  • 6 Чичолина

    1 1 Отговор
    ГРОБ са като Урсула - симпатяги.

    Коментиран от #9

    14:34 07.10.2025

  • 7 "институциите"

    1 0 Отговор
    Да започват с "доброволчеството" ....аре на подскоци другари...

    14:34 07.10.2025

  • 8 Йотова

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да обува":

    Ще изчакам изборите, за ПИАР-че

    14:37 07.10.2025

  • 9 Конграчулейшънс 😂

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чичолина":

    ... и като са на власт резултатите никога не закъсняват!

    14:37 07.10.2025

  • 10 35 години

    2 0 Отговор
    Все сме свидетели на координираните усилия на всички "институции" да разрушат държавата! Това е истината. Те са врага на българина...

    14:37 07.10.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ПРОБЛЕМЪТ Е , ЧЕ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ СА МНОГО И СА НИЩОПРАВЕЩИ !
    ДА ГРАБВАТ ЛОПАТИТЕ И ДА ОТИВАТ ДА РАЗЧИСТВАТ , ЧЕ ТАКА ПОНЕ ЩЕ СИ ОПРАВДАЯТ НЕЗАСЛУЖЕНО ВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ!

    14:39 07.10.2025

  • 12 еврокраставица

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин 🇧🇬":

    Да, уе. И сам не си вярваш.

    14:39 07.10.2025

  • 13 Сега и Йотова ли

    1 0 Отговор
    Почна да го играе "обединител" ? А? Ама май е обединител на мафията в случая. Те точно институциите са виновни за всички злини, но тя апелирала да се обединяват

    14:40 07.10.2025

  • 14 Криза

    0 0 Отговор
    Всички кризи са следствие и благодарение на мега кризата наречена корупция. Благодарение на корумпираните, корумпираните и корумпираните.

    14:41 07.10.2025

  • 15 Квартална кръчма ООД

    0 0 Отговор
    Превърнаха държавата в хотел-кръчма. И "правото" в тази държава е тяхното меню от кръчмата. И съдии, прокурори, адвокати, прависти, спецове по национална сигурност, политици, генерали.....са сервитьорите и камериерките. Клиентите са ясни, мастити корумпирани олигарси и бизнесмени, накратко селяндури.

    14:41 07.10.2025

  • 16 Хващай лопатата

    0 0 Отговор
    И заминавай за морето. И Хич не ни умувай

    14:42 07.10.2025

