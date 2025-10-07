Йотова апелира за координирани усилия на всички институции, за да се справим с кризите, които заливат страната

Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, на местна и национална власт, за да се справим с кризите, които заливат страната една след друга, каза вицепрезидентът Илияна Йотова пред медиите. Тя присъства на церемонията по връчване на наградите "Кмет на годината 2025", предават от БТА.

По нейните думи сега не е време за политиканстване. Йотова допълни, че впоследствие ще се направят анализите и ще се изгради по-категорично мнение.