Новини
България »
Цвета Кирилова: Договорът между България и „Боташ“ е юридически нищожен! Трябва да се разтрогне!

Цвета Кирилова: Договорът между България и „Боташ“ е юридически нищожен! Трябва да се разтрогне!

7 Октомври, 2025 15:36 1 506 34

  • цвета кирилова-
  • боташ-
  • договор-
  • турция-
  • санкции

Той поражда финансови задължения и засяга националната сигурност

Цвета Кирилова: Договорът между България и „Боташ“ е юридически нищожен! Трябва да се разтрогне! - 1
Снимка: БГНЕС
Цвета Кирилова Цвета Кирилова журналист

Договорът между България и „Боташ“ е юридически нищожен, тъй като е подписан в нарушение на чл. 85 от Конституцията и без парламентарна ратификация. Той поражда финансови задължения и засяга националната сигурност, поради което следва да бъде анулиран, а лицата, участвали в неговото подписване, да понесат лична и имуществена отговорност.

Това се казва в официална позиция на Цвета Кирилова.

Тя посочва, че съответствие с Конституцията, законите и принципа на върховенството на правото, Народното събрание има правното и моралното задължение да анулира договора с „Боташ“, да потърси отговорност от участниците в неговото подписване и да осигури възстановяване на причинените щети на държавата и данъкоплатците.

Ако се установи вина, президентът подлежи на процедура по чл. 103 от Конституцията и на имуществена отговорност, предупреждава Цвета Кирилова.

Чл. 103. от Основният ни закон посочва, че президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.
Алинея (2) от чл. 103 предвижда, че обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.

Ето и нейният анализ:

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Законността и нищожността на договора между България и турската държавна компания „Боташ“, подписан от служебното правителство през януари 2023 г.

ПРАВНО-АНАЛИТИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ

I. Въведение

Настоящото становище разглежда законността и конституционната валидност на договора, подписан на 3 януари 2023 г. между българското дружество „Булгаргаз“ ЕАД и турската държавна компания „Боташ“, при служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от президента Румен Радев.

Споразумението е за 13-годишен срок и урежда достъп до турската газопреносна инфраструктура и терминали за втечнен газ. Поради неговия дългосрочен, стратегически и икономически характер, както и засягането на националната енергийна сигурност, възниква въпросът дали то е било подписано в съответствие с Конституцията на Република България и закона за международните договори.

II. Конституционна рамка

1. Член 85 от Конституцията

Съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 3, Народното събрание ратифицира международните договори, които:

са от политически или военен характер;

или предвиждат финансови задължения за държавата.

Само договори, които не попадат в тези категории, могат да бъдат сключвани без ратификация.

2. Член 98, т. 4

Президентът има правомощие:

- „да сключва международни договори в случаите, определени от закона, след предложение на Министерския съвет.“

Следователно президентът не може самостоятелно или чрез служебно правителство да въвежда в сила международни договори, които пораждат финансови или стратегически задължения за държавата без ратификация от парламента.

3. Член 106

Министерският съвет ръководи вътрешната и външната политика на страната. Само редовно правителство с парламентарен контрол има право да поема дългосрочни международни икономически ангажименти.

III. Фактическа обстановка

Договорът с „Боташ“ е подписан на 3 януари 2023 г.

Подписан е от министъра на енергетиката Росен Христов, в присъствието на президента Румен Радев.

Срокът е 13 години, като България заплаща фиксирана годишна такса за достъп до турската инфраструктура, независимо от реално използвания капацитет.

Липсва клауза за предсрочно прекратяване без пълно плащане.

Задълженията надхвърлят 1,4 млрд. лв., а общата стойност може да достигне 6 млрд. лв.

Договорът не е бил ратифициран от Народното събрание, въпреки че засяга националната сигурност и публичните финанси.

IV. Правна оценка

1. Превишаване на правомощията (ultra vires):

Служебното правителство няма конституционен мандат да поема дългосрочни международни задължения от стратегически и финансов характер, тъй като функционира временно и без парламентарен контрол.

2. Нарушение на чл. 85 от Конституцията:

Договорът попада в категориите, изискващи задължителна ратификация. Липсата на такава го прави противоконституционен и нищожен.

3. Неспазване на Закона за международните договори:

Законът предвижда изрично одобрение от Министерския съвет и Народното събрание за договори с международноправни и финансови задължения. Тези изисквания не са спазени.

4. Отговорност на президента:

По чл. 103 от Конституцията, президентът носи отговорност при нарушение на Конституцията. Ако е съдействал за подписването на договора, Народното събрание има основание да повдигне обвинение пред Конституционния съд (процедура по импийчмънт).

5. Отговорност на длъжностните лица:

По чл. 8 от ЗОДОВ държавата има право на регресен иск срещу виновните длъжностни лица, а при доказан умисъл — и наказателна отговорност по чл. 282 от НК („престъпление по служба“).

V. Последици и препоръки

1. Народното събрание следва да:

обяви договора за нищожен поради нарушаване на Конституцията;

уведоми турската страна за липса на правна сила;

възложи на Сметната палата финансов и правен одит.

2. Министерството на финансите и Министерството на енергетиката да изготвят разчет на извършените плащания и да посочат лицата, утвърдили договора.

3. Прокуратурата и КПКОНПИ да извършат разследване за нанесени вреди и конфликт на интереси.

VI. Заключение

Договорът между България и „Боташ“ е юридически нищожен, тъй като е подписан в нарушение на чл. 85 от Конституцията и без парламентарна ратификация. Той поражда финансови задължения и засяга националната сигурност, поради което следва да бъде анулиран, а лицата, участвали в неговото подписване, да понесат лична и имуществена отговорност.

VII. Отговорност след анулирането на договора

1. Договорът се счита за нищожен от момента на подписването му (ex tunc).

2. Всички извършени плащания представляват неправомерно изразходвани средства.

3. Държавата има право да предяви регресни искове срещу:

министрите от служебното правителство;

министъра на енергетиката;

президента, при доказано нарушение на Конституцията.

4. Ако се установи вина, президентът подлежи на процедура по чл. 103 от Конституцията и на имуществена отговорност.

5. Изплатените суми следва да бъдат възстановени лично от виновните лица, съразмерно на тяхната вина и участие.

Извод:

В съответствие с Конституцията, законите и принципа на върховенството на правото, Народното събрание има правното и моралното задължение да анулира договора с „Боташ“, да потърси отговорност от участниците в неговото подписване и да осигури възстановяване на причинените щети на държавата и данъкоплатците.

С уважение,

Цвета Кирилова

Общественик

Дата: 7 октомври 2025 г.

София, Република България


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого Мого

    6 10 Отговор
    Може и да му намерят цаката на Радев, ама защо сега преди предизборната кампания за президент. Явно Радев беше дълго време удобното плашило. Интересно ще става.

    Коментиран от #13

    15:39 07.10.2025

  • 2 влък

    14 0 Отговор
    А ИМА ЛИ КОЙ ДА ГО РАЗТРОГНЕ И КОГА ЩЕ СТАНЕ ТОВА?

    Коментиран от #14, #34

    15:39 07.10.2025

  • 3 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    6 7 Отговор
    Бокича Тиквоний каза, че това е "Печатница на пари", защо ще го разтрогвате ?

    15:40 07.10.2025

  • 4 Възpожденец 🇧🇬

    16 8 Отговор
    България вече не е държава, а територия във властта на банда разбойници. Съдът се произнесе, че нямаме Главен прокурор на Републиката... след което незаконно изпълняващият тази длъжност Сарафов ОТКАЗА да уважи решението на съда! Не знам дали разбирате, но това е краят на правовия ред. Щом съдът не обвързва дори съдебната власт, значи закон няма. Има узурпация. Фактическо беззаконие. Тирания.
    Междувременно София тъне в боклуци, защото мутрата Христофòрос Аманатѝдис-Таки реши да накаже кмета Терзиев и над МИЛИОН души заради отказа на кмета да остави на Таки столичния бюджет за извозването на сметта.
    Случайно или не, и двата случая се оказват свързани с вездесъщия Делян Пеевски-Свинята. Затова няколко организации и лица призовават столичани да си изхвърляме боклука пред сградата на ДПС-Ново начало на ул. Врабча 23.
    Но боклукът е само началото. Ние вече нямаме държава. Нямаме ред. Нямаме закон. Имаме само един другиго. Остава ни само правото и задължението на съпротива. На протест. На гражданско неподчинение. На бунт.

    Коментиран от #10, #26

    15:41 07.10.2025

  • 5 Реалист

    12 14 Отговор
    Трябва Импийчмънт задължителен за Фатмака!!!

    15:42 07.10.2025

  • 6 Геро

    15 2 Отговор
    Ами като е можело, защо са дремали до сега, или пак игричките почнаха. Как така се подписват такива заробващи договори и тези хрантутници от службите какво са спали, или и те са намазали от далаверата, а народът да плаща.

    15:43 07.10.2025

  • 7 С/Р

    6 8 Отговор
    С уважение,

    Цвета Кирилова

    Пр@дл@

    Дата: 7 октомври 2025 г.

    София, Република България

    15:44 07.10.2025

  • 8 Българин

    19 10 Отговор
    Аз бих искал да видя договора за американската скрап Ф16, за която платихме 8 милиарда.

    15:44 07.10.2025

  • 9 Разгеле

    4 2 Отговор
    Добри новини. Ами айде де. Въпреки, че подозирам, че умишлено е писан юридически нищожен 😃

    15:46 07.10.2025

  • 10 Реалист

    9 14 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Боклуците трябва да занесем пред Президентството! Фатмака ни домъкна Променкаджиите, те ни натрапиха Ухото за кмет на София..., както и кметицата на Красно село и на още много дреги крадци, специално селектирани от Бойко Рашков!

    Коментиран от #19

    15:46 07.10.2025

  • 11 мунчо в затвора!

    11 6 Отговор
    мунчо трябва да бъде съден за това и ще бъде, след като му изтече мандатът, защото сега се крие в бърлогата си и само лае.

    15:48 07.10.2025

  • 12 мъкаааа

    5 4 Отговор
    Не е „Боташ“ ,а е "Ботуш",ритащ България отзад.

    15:48 07.10.2025

  • 13 виж сега розав еднорог

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гого Мого":

    хайде след като парламента може да разтрогне договора с боташ дали ще предприеме каквото и да било -или бб пак ще се скрие зад това че президента е виновен мисля че ще е второто ..Договорът между България и „Боташ“ е юридически нищожен, тъй като е подписан в нарушение на чл. 85 от Конституцията и без парламентарна ратификация.

    15:50 07.10.2025

  • 14 пенчо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "влък":

    И да се опитат да го разтрогнат ще платят няколко милиарда неустойки. Турция ще иска арбитражно дело и ще трябва да платим

    15:50 07.10.2025

  • 15 ежко

    8 1 Отговор
    Преди да го каже Цвета това нещо ,трябва виновните /подписали или наредили подписване/ на договора,да са в затвора с присъди!Едва тогава може да се говори за юридическа нищожност.Защото турците не са задължени да значт какви са правилата или регулациите в България.При всички случаи обаче, ще има неустойки и ако не се платят, ще си има последствия -малки или големи!

    15:51 07.10.2025

  • 16 жоро

    9 6 Отговор
    Цвета Кирилова е платено пале на Сорос.
    Тя е още един лаещ по заявка пес срещу Презиент в случая. Но е "професионлист" и лае срещу който я насъскат!
    Злободневка, еднодневка!

    15:53 07.10.2025

  • 17 Любопитен

    8 4 Отговор
    На тая мисирка от сядане в скута ту на Шиши, ту на ББ, кога и е останало време да завърши и право?

    15:53 07.10.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    7 2 Отговор
    Договорът с Боташ не попада в графата "предвиждат финансови задължения за държавата" и всичко друго нататък в туй пасквилчее ЛЪЖА и ИЗМАМА...

    "Булгаргаз" може да е държавна фирма, но е просто фирма като всяка друга и си сключва договори каквито прецени за изгодни... Или не много изгодни, но нужни... В договора с Боташ НЯМА записани "държавни гаранции"- тоест държавата НЕ Е страна по договора... Ако имаше "държавни гаранции" тогава е нужно одобрение на парламента, но такива НЯМА

    15:55 07.10.2025

  • 19 Въпросче

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Реалист":

    Хапваш ли лимон преди да лижеш д-то на господаря си Шиши за да му е по приятно?

    15:55 07.10.2025

  • 20 оня с коня

    2 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:56 07.10.2025

  • 21 Истината

    8 3 Отговор
    Цялото управление от 35 години е проТурско . В момента имаме две Депесе-та , и още няколко турски партии . Евроатлантиците подариха Южен поток на Турция , под американски натиск . Внасяме и електричество , и газ от Турция . Така ни набутаха краварите !

    15:56 07.10.2025

  • 22 оня с коня

    0 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    Коментиран от #28, #33

    15:57 07.10.2025

  • 23 Радев е за затвора

    5 6 Отговор
    единствената причина Радев да се опита да влезе в Парламента или да създаде хаос по такъв начин че негови изчадия или политикоолигархични структури да се опитат да влязат във властта като ППДБ, е с цел да получи имунитет и обещание че няма да бъде изправен пред съда. Всичко което прави в последните години е реакция и страх от наказателно преследване. Защото знае че има много за какво да отговаря. От корупцията с назначаването си на тогавашната любовница по незаконен начин във ВВС, и минем през фалшифицирането на няколко избори, контрабандата покровителствана по Митниците, пътя на Копринката, превръщането на Президенството в квартира на агенти на ДС и руски разцветки и издаването на държавни тайни, за което беше нарочен Гешев, огромните корупционни практики на неговите правителства за които е отговарял, като например нагласени поръчки, търгове и анекси за милиарди, изплатените над 1 милиард лева повече чрез анексите за Хемус и стигнем до Най-голямото ограбване на българският народ чрез най-мащабната корупционна схема на 21ви век, договорът с Боташ. Всичкият хаос който Радев го прави е с единствена цел да му бъде гарантирани че няма да бъде разследван и следствен.

    Коментиран от #29

    16:00 07.10.2025

  • 24 Горски

    7 0 Отговор
    Превърнахте България в колония на САЩ за да я унищожава. за нас остават боклуците и радостта от слугинажа. Пореден минус за хазната иначе данъци трябвало да вдигаме и заплати и пенсии да замразяваме според евро джендърлята. Унгария ще ни шамароса за това. И няма по-наведени политици от нашите. Коленете и целите в рани от толкова коленичене. Задните части ги болят, но продължават с мръсната си професия. Ще ни обезщети за загубата на транзитни такси? Или сме толкова малоумни, че дори не поставихме този въпрос на дневен ред? Плюха по "Боташ" а сега ще им целуват ботушите... Розовото фламинго е по-голям галфон и от началника си. И като станем прекупвачи на руски газ от Турция или скъп газ от Северна Америка, ще имаме инфлация до небесата. Скъпа енергия и африкански заплати, защо не се чудят как да увеличат парите в хазната, да улеснят външните инвеститори, а само анти-български мерки се взимат. Кой ще оцелее в тази държава. България печели по 500 милиона ( половин милиард ) на година от транзита на руски газ . Разбира се , догодина , когато евро атлантика Желязков няма да е премиер , а подсъдим за семейния хотел , това няма да го интересува. Догодина се надяваме да си следствен , лисугер крадлив. Ако е вярно това за фалита през 2022 год., защо президента и правителството му са подписали договора с Боташ да доунищожат Булгаргаз?

    16:00 07.10.2025

  • 25 Перо

    6 1 Отговор
    Договорът по вътрешното законодателство може да е нищожен, но при международните договори се прилага правителствено пълномощно на отговорното лице за подпис и договора автоматично е предмет на международен търговски арбитраж в Париж! Още повече, че е влязъл в сила и са извършени плащания! Има виновни за това държавно престъпление, имащо отношение към националната сигурност и прокуратурата не трябва да си затваря очите!

    16:03 07.10.2025

  • 26 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Възpожденец 🇧🇬":

    на бунт срещу еврогейзоната

    16:03 07.10.2025

  • 27 Майна

    2 7 Отговор
    Аз съм за!
    Радев да си понесе отговорността!
    Той е човекът , който заяви, че е винаги в " синергия с дневният ред на САЩ"
    Питал ли беше българския народ?!
    Той заяви, че сме винаги със " западните си" партньори?!
    Питал ли е българския народ?
    Той заяви и подписа , че ще сме първа , фронтова линия на НАТО!
    Орбан не подписа!
    Обнародва приемане на Еврото !
    В последния момент, когато знаеше , че няма шанс се изказа уж за референдум!
    Да, искам сега да му се потърси отговорност за БОТАШ!!!
    И за Райнметал , която доведе!
    Съд!

    Коментиран от #30

    16:03 07.10.2025

  • 28 първо се гръмни ти

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    без това се друсаш вземи по голяма доза наркоман на сорос

    16:08 07.10.2025

  • 29 миме

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Радев е за затвора":

    айде първо да земем да опандизим боко и шиши па после да мислим за фатмака,а?

    16:11 07.10.2025

  • 30 платен соросоид

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Майна":

    - само селяните говорят на майна новодошлите като теб розав пингвин

    16:11 07.10.2025

  • 31 бай герги

    0 3 Отговор
    съд и затвор за радеф

    16:19 07.10.2025

  • 32 тъй ли

    0 0 Отговор
    Разтрогнете го, но после чакайте Кирчо да ви уреди газ от щатски танкери. И понеже няма ред за хъба, ще ви го разтовари с шепи.

    16:22 07.10.2025

  • 33 тъй ли

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Кофти генът да се чувства свободен, да се завърне в прародината си зад Босфора, по всяко време.

    16:25 07.10.2025

  • 34 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "влък":

    EDNA СМОТАНЯЧКА ОБЯСНЯВА ???? КЪДЕ В ДОГОВОРА ИМА ПОДПИСА НА ПРЕЗИДЕНТА???ТОВА Е БИЗНЕС ДОГОВОР МЕЖДУ ДВЕ ФИРМИ ...АЙДЕ СЕГА ДА РАЗСТРОГНЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ МОИТЕ ФИРМИ ??? ИМА ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРА И ТЕ СА ВИНОВНИЦИТЕ БЕ СМ00ТНА П@ТКО

    16:25 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове