НАП с нова функционалност, улесняваща подаването на декларации за ДДС

7 Октомври, 2025 15:06 569 2

Тя дава възможност на лицата, които не са извършвали търговска дейност, да посочат само периода, в който нямат нищо за деклариране

НАП с нова функционалност, улесняваща подаването на декларации за ДДС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на октомври 2025 г. Националната агенция за приходите въведе нова функционалност в електронната услуга за подаване на справки-декларации за ДДС. Тя дава възможност на лицата, които не са извършвали търговска дейност, да посочат само периода, в който нямат нищо за деклариране.

Те вече не са задължени да генерират файловете без записи в тях и да ги изпращат чрез електронната услуга на НАП, независимо че няма какво да декларират. След като потребителите попълнят периода, от приходната агенция автоматично генерират справката-декларация с нулеви стойности и дневниците за продажби и покупки, като лицето само ги подписва и подава.

Новата функционалност, която е разработена по предложение на счетоводните браншови организации, ще спести време и значително ще улесни дружествата при изпълнение на ежемесечните им задължения.

Информация за новата функционалност може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801.


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    0 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:11 07.10.2025

  • 2 Данъчно задължена

    1 0 Отговор
    Тази статия е непълна. Непрофесионална. Какво и как ще се подава, да се обясни, да се даде пълноценен линк. Да се указват телефонни номера за инф-я е като услуга за частно банкиране, персонализирана. Глупости. Хиляди сме тези, които трябва ежемесечно да отчитаме ДДС. Дванайсетгодишния ми син ще напише по-полезна за читателите статия

    15:30 07.10.2025

