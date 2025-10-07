Новини
"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през следващата учебна година

7 Октомври, 2025 18:50 551 23

  • добродетели и религии-
  • красимир вълчев-
  • учебна програма

Програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни, посочи министър Вълчев

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава работата по изготвянето на програмата за предмета „Добродетели и религии“, като вероятно утре на първо четене ще бъдат разгледани промените в Закона за предучилищното и училищното образование. Това съобщи в Пловдив министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той посочи, че докато учителите могат да бъдат подготвени бързо, изготвянето на учебниците отнема повече време, което прави невъзможно въвеждането на предмета от следващата учебна година.

Министърът уточни, че програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни. Тя ще бъде алтернативна и основна: ако броят на децата, желаещи да изучават конвенционалната програма „Православно християнство“, е по-малък от шест, те ще бъдат включени в „Добродетели и религии“.

Вълчев подчерта, че нито едно дете няма да бъде задължавано да изучава религия, която то или родителите му не желаят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    6 0 Отговор
    Догодина трянва да има час по бедствия и аварии и пацаните да заучават сигналите и командите на БГ АЛЕРТА.

    Коментиран от #21

    18:53 07.10.2025

  • 2 Идеологиите

    6 4 Отговор
    Нямат място в училище

    18:55 07.10.2025

  • 3 Добродетели и религии“

    4 0 Отговор
    да моделирате подрастващите
    да бъдат предани миряни и преизбирачи
    на наследници на тикви и подобни
    да ги мамят и крадат

    18:59 07.10.2025

  • 4 Вън

    5 5 Отговор
    Вън религиите от учелищата !!!
    Добродетелите са добре дошли в клас, но митрополити с ролекси и мерцедеси не учат на добродетели.
    Да ги продадат и да нахранят бездомните, и без друго толкова пари печелят от църковните имоти без да внасят и стотинка данък.

    Коментиран от #7, #10

    19:01 07.10.2025

  • 5 странно

    0 0 Отговор
    но,ако вярваш в добродетелите и религиите,те ти помагат.Нали разбирате,че попове,ходжи и имами трябва да преподават,защото например някой ще се обърка с луциферианство и ще настане паника.Неподготвен човек не бива да изнася лекции по богослужение.Най-добре да се преименува в Вероизповедание и правда.

    19:03 07.10.2025

  • 6 Един

    4 0 Отговор
    Как хора без добродетели могат да учат на такива?!
    ... и за съжаление далеч не визирам само министъра и колегите му...

    19:04 07.10.2025

  • 7 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вън":

    Обрязването е добродетел, а и от хигиенна гледна точка е добре.

    19:09 07.10.2025

  • 8 Още

    4 0 Отговор
    един другарИН далаверажии , продаващ учебниците си чрез издателството на кумеца си ! Сигурни милиони - държавни училища !

    19:09 07.10.2025

  • 9 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК В СВЕТА ДО ВАРНА НАСТОЯВА ВЕДНАГА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПРЕДМЕТЪТ!

    19:13 07.10.2025

  • 10 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вън":

    ВЪН БЕЗБОЖНИЦИТЕ ОТ УЧИЛИЩАТА!!!

    19:14 07.10.2025

  • 11 Потрес

    3 4 Отговор
    Дано никога да не влезе тази глупост

    19:18 07.10.2025

  • 12 мормона

    2 0 Отговор
    Да,добре е човек да има поне четири жени у тях,плюс някоя и друга снаха.Ох,котьо-о-о!

    Коментиран от #20

    19:22 07.10.2025

  • 13 Въобще го забравете това

    3 1 Отговор
    Добродетели и религии.... Няма място в училищата... семинаристи няма да ги правим нито пък ислямисти и мормони ....изчезни

    19:25 07.10.2025

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор
    Измислен предмет, без програма, без стойност. Просто вход за едни "преподаватели", които не би трябвало да се допускат близо до училищата.

    19:27 07.10.2025

  • 15 Някой

    2 0 Отговор
    Хора не се залъгвайте, това няма нищо общо с религията, като вяра и грижа към близките. Това е чисто политически предмет.

    19:32 07.10.2025

  • 16 Ученик мормонец ши ставам

    3 0 Отговор
    Щот премиерчето дЖилезку ни каза, че били многоженци и щяло да ни е мноо хубавичко и да ни кръщават у банята на басейн Спартак

    19:33 07.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Откъде ?

    3 0 Отговор
    Откъде ?

    Намерихте !

    Тоя !

    Пръдльо ?

    19:35 07.10.2025

  • 20 ФЕЙК - либераст

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "мормона":

    Спомни си песента на Юрий Никулин от "Кавказка пленница" ЗА ТРИТЕ ЖЕНИ, НО И ЗА ТРИТЕ ТЪЩИ! Щети разкажат играта!

    19:38 07.10.2025

  • 21 Дърт даскал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Освен действия при бедствия и аварии задължително опазване на собственото здраве и оказване на първа помощ и с тренировки до автоматизъм!

    19:40 07.10.2025

  • 22 Илия

    1 0 Отговор
    За какви добродетели ще проповядва владиката Арсений,на омраза и наказание към тези които не са съгласни със неговите решения? Неговата проповед не завършва със "Амин" а се започва със назидателен тон кои са против неговия така наречен избор. Никога и никъде не е попитал за мнението на миряните а налага своите решения със тон неподходящ за духовен водач. Не може такъв божи човек да тропа със жезъла си ако някой има различно мнение. Не може божи човек да живее за сплетни, доноси и лукс. Как ще проповядва такъв човек добродетели ?

    19:41 07.10.2025

  • 23 Ще влезе

    1 0 Отговор
    по-следващата тихомълком. Няма значение мнението на родителите. Обещано е.

    19:43 07.10.2025

