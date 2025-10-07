Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

През следващата година цената на билета за градския транспорт в София ще претърпи символично намаление, съобщи председателят на БСП в Столичния общински съвет и шеф на транспортната комисия Иван Таков в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Групата на БСП държеше на това още от няколко месеца. Влизаме в клуба на богатите, приемаме еврото, но гражданите имат притеснения от инфлацията и повишаването на цените. Затова искаме да покажем, че общината мисли за хората“, коментира той.

По думите му билетът, който сега струва 1,60 лв., след въвеждането на еврото ще бъде закръглен надолу, а не нагоре. „Когато направим преизчислението, сумата излиза около 82 евроцента, но цената ще бъде 80 евроцента. Всички превозни документи ще бъдат преизчислени по същия начин – със закръгляване надолу“, уточни Таков.

Загубата за общината от това решение се очаква да бъде минимална – около 1–2 милиона лева, които Центърът за градска мобилност може да компенсира. „Това е нормалното отношение към хората“, подчерта той.

Лидерът на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков остро разкритикува кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука в два от най-големите райони на столицата – „Люлин“ и „Красно село“. „Столична община не може да се управлява с лозунги. Хората очакват решения, а не инфантилни оправдания за зли сили и мафии“, посочи той.

По думите му поръчката за сметопочистването е била „некомпетентно направена“ – без пределна цена и със закъснение от една година.

„Не може да стартираш процедура през април, след като договорите са изтекли през март. После да се чудиш защо няма кой да чисти“, коментира още той. Таков посочи, че кризата е можела да бъде избегната, ако преди година общината беше започнала да инвестира в собственото си дружество „Софекострой“, за да изгради капацитет и техника.

„Сега се оправдават, че няма камиони и персонал. Това е нелепо. Призовавахме да се купи техника, да се наемат хора – нищо не бе направено“, допълни общинският съветник.

Таков разкритикува и отсъствието на кмета Терзиев от заседанието на Комисията по екология, където той и заместникът му по екология са били поканени да представят план за действие. „След два часа и половина дебати разбрахме, че няма план. Това е най-тревожното“, каза той.

По думите му, ако не се вземат мерки, през декември София може да остане не само затрупана от отпадъци, но и от сняг, тъй като няма готови договори за зимното почистване.

БСП ще настоява за инвестиции в общинската фирма и за поемане на отговорност от администрацията на кмета. „Столична община не е начално училище. Грешките на това управление струват скъпо на всички софиянци“, обобщи Иван Таков.