Новини
България »
Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

7 Октомври, 2025 19:20 630 6

  • цена на билет-
  • билет за градски транспорт-
  • иван таков

Столична община не може да се управлява с лозунги, заяви шефът на транспортната комисия в СОС

Цената на билета в София ще намалее от 1 януари - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През следващата година цената на билета за градския транспорт в София ще претърпи символично намаление, съобщи председателят на БСП в Столичния общински съвет и шеф на транспортната комисия Иван Таков в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Групата на БСП държеше на това още от няколко месеца. Влизаме в клуба на богатите, приемаме еврото, но гражданите имат притеснения от инфлацията и повишаването на цените. Затова искаме да покажем, че общината мисли за хората“, коментира той.

По думите му билетът, който сега струва 1,60 лв., след въвеждането на еврото ще бъде закръглен надолу, а не нагоре. „Когато направим преизчислението, сумата излиза около 82 евроцента, но цената ще бъде 80 евроцента. Всички превозни документи ще бъдат преизчислени по същия начин – със закръгляване надолу“, уточни Таков.

Загубата за общината от това решение се очаква да бъде минимална – около 1–2 милиона лева, които Центърът за градска мобилност може да компенсира. „Това е нормалното отношение към хората“, подчерта той.

Лидерът на групата на БСП в Столичния общински съвет Иван Таков остро разкритикува кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука в два от най-големите райони на столицата – „Люлин“ и „Красно село“. „Столична община не може да се управлява с лозунги. Хората очакват решения, а не инфантилни оправдания за зли сили и мафии“, посочи той.

По думите му поръчката за сметопочистването е била „некомпетентно направена“ – без пределна цена и със закъснение от една година.

„Не може да стартираш процедура през април, след като договорите са изтекли през март. После да се чудиш защо няма кой да чисти“, коментира още той. Таков посочи, че кризата е можела да бъде избегната, ако преди година общината беше започнала да инвестира в собственото си дружество „Софекострой“, за да изгради капацитет и техника.

„Сега се оправдават, че няма камиони и персонал. Това е нелепо. Призовавахме да се купи техника, да се наемат хора – нищо не бе направено“, допълни общинският съветник.

Таков разкритикува и отсъствието на кмета Терзиев от заседанието на Комисията по екология, където той и заместникът му по екология са били поканени да представят план за действие. „След два часа и половина дебати разбрахме, че няма план. Това е най-тревожното“, каза той.

По думите му, ако не се вземат мерки, през декември София може да остане не само затрупана от отпадъци, но и от сняг, тъй като няма готови договори за зимното почистване.

БСП ще настоява за инвестиции в общинската фирма и за поемане на отговорност от администрацията на кмета. „Столична община не е начално училище. Грешките на това управление струват скъпо на всички софиянци“, обобщи Иван Таков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факултето

    6 0 Отговор
    Не ни пука!Ние пътуваме без билет.

    Коментиран от #4

    19:21 07.10.2025

  • 2 тати ще ми купи колело...

    2 0 Отговор
    ама друг път...

    19:27 07.10.2025

  • 3 Ма н аф

    2 1 Отговор
    Разбира се, че ще намалее.
    Досега 1,60 лв. - После 1,50€

    Време е за Възраждане!

    19:30 07.10.2025

  • 4 Не ни пука!Ние пътуваме без билет.

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факултето":

    ама в метрото се не виждате

    19:34 07.10.2025

  • 5 Странно

    1 0 Отговор
    България влиза във война без съгласието на върховен главнокомандващ на страната и местни политици. Щом ЕС и Нато кажат Хоп и почва хорото. Промените не се обсъждат, някак си важните неща се пропускат в тая територия.

    19:37 07.10.2025

  • 6 Евтино

    0 0 Отговор
    Евтиното излиза скъпо.

    19:43 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове