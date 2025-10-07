Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

"Горивният резервоар на първия ни изтребител F-16 се е оказал дефектен", обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от бТВ.

Машината е в гаранция и фирмата производител - американската компания „Локхийт Мартин“, ще поеме разходите по ремонта.

Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов.

Това е и причината изтребителят да не бъде приет на въоръжение.

В България вече са доставени четири изтребителя, а до края на годината се очакват още четири, което струва на страната ни няколко милиарда.

„Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност“, обясни Запрянов.

„След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение“, допълни военният министър.