Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

7 Октомври, 2025 19:50

Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов

"Горивният резервоар на първия ни изтребител F-16 се е оказал дефектен", обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от бТВ.

Машината е в гаранция и фирмата производител - американската компания „Локхийт Мартин“, ще поеме разходите по ремонта.

Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов.

Това е и причината изтребителят да не бъде приет на въоръжение.

В България вече са доставени четири изтребителя, а до края на годината се очакват още четири, което струва на страната ни няколко милиарда.

„Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност“, обясни Запрянов.

„След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение“, допълни военният министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    52 1 Отговор
    Всичките му далавери на Бацо са пробити за справка WSJ! Ама нищо, народа плаща😉

    19:51 07.10.2025

  • 2 Майна

    35 2 Отговор
    Ние ставаме за склад на скраб..
    Нали.., няма се плашиш..
    Болукгейт..

    Коментиран от #10

    19:52 07.10.2025

  • 3 Иван Иванов

    36 2 Отговор
    ХА, ХА, ХА, СМЯХ ОТ ПЪРВИЯ РЕД В ЗАЛАТА.

    19:52 07.10.2025

  • 4 Емигрант

    46 2 Отговор
    Нема значение, важното е че ги платихте предварително, нали така. хи хи хи

    19:54 07.10.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    8 26 Отговор
    Американците нарочно са го направили!
    Пращат такива дефектни на путинофилски територии!

    Коментиран от #16

    19:55 07.10.2025

  • 6 Дои Гoведата без почивка

    41 2 Отговор
    Така е на териториите, населяване предимно от овце.

    19:55 07.10.2025

  • 7 Хипотетично

    32 2 Отговор
    Разглобявали резервоара няколко пъти и не установили проблема, но пък са понаучили устройството на самолета и откъде се зарежда с гориво.

    19:55 07.10.2025

  • 8 Тома

    22 2 Отговор
    Е ония с мустаците как го докара

    Коментиран от #53

    19:56 07.10.2025

  • 9 Майна

    10 23 Отговор
    Чета днес , Димитър Стоянов много критикува за F kите..
    Да, но що не каже как буквално подписа за още 8 ?
    Що така, бе, Димитре?
    Скоростно нареди и скоростно подписа!
    Радев и Борисов са двете лица на една монета

    19:56 07.10.2025

  • 10 Шшш

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    скраП !!! 😉

    Коментиран от #14

    19:56 07.10.2025

  • 11 иймик

    41 2 Отговор
    Дърт пръдльо, дефектен си ти и трябва да те изритат спешно. Ще храниш ли бандера фашистите на Зеления, като раздаваш имуществото на България, и на другия ден да хленчиш че нямаш оръжия и че трябва да купим със заеми??? Продажник. Слава на Господ Иисус Христос колкото и да лъжете все е напразно. Махаи се предател.

    20:00 07.10.2025

  • 12 не може да бъде

    24 2 Отговор
    Ето това е важното -имаме вече нов резервоар и всички руски заплахи са неутрализирани!?...но аз си мисля за какво ни са всички тези неща като имаме налице външен министър КиборГ... Георгиев!?

    20:02 07.10.2025

  • 13 За едни пари

    24 1 Отговор
    Колко струваше това летало, което чакахме толкова дълго? Ако и другите клиенти на LM получават същия продукт със същото качество не е учудващо, че само с политически натиск си правят сделките. Може би Грипните бяха по-добър вариант, производителят е доста по-близо.

    20:04 07.10.2025

  • 14 Майна

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Шшш":

    Ха ха ха - и скраб става.., ха ха ха..така е ощавена земята , българска , че що не..

    20:05 07.10.2025

  • 15 тогава

    21 1 Отговор
    оставка и уволнение на Военният министър
    и стоците милиони обратно
    връщате калпавото фърчило

    20:05 07.10.2025

  • 16 стрино Ганя

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    я си гледай кокошките на двора
    кво на всяка манджа мерудия

    20:07 07.10.2025

  • 17 Завирков

    15 1 Отговор
    оставка и да не се явява повече никъде ! Там , от дето се довлече !

    20:08 07.10.2025

  • 18 първо рекламация вместо да харчите пари

    14 1 Отговор
    Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов.

    Коментиран от #22, #50

    20:09 07.10.2025

  • 19 123456

    11 1 Отговор
    не думай , браче ! Да му набият един буков ч еп и готово !

    Коментиран от #23

    20:10 07.10.2025

  • 20 Майна

    8 7 Отговор
    Да, понеже в момента всички са против ГЕРБ( и аз, разбираемо)
    Пак да попитам- защо днес Димитър Стоянов се явява като обвинител( служебния министър на Радев) , който подписа за още 8 Fkи , при по- висока цена и пришпори Парламента да гласува?
    Ето резултата- " Решението бе подкрепено с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Български възход" и част от депутатите на "Продължаваме промяната". Общо 10 от тях се въздържаха, а един гласува "против". Против решението бяха и депутатите от "БСП за България" и "Възраждане","


    А, Радев?
    Що мълчиш?

    20:10 07.10.2025

  • 21 то да е само това,

    21 0 Отговор
    Ф 16 са замислени ,като нестабилни.С цел по-добра маневреност.Без компютър,който да коригира траектарията на 3-4секунди е жив умрял.Затова му трябва дълга и гладка писта,без песъчинки по нея,да може да излети.Отделно,ако полети час -два,му трябвт три дена профилактика,след това.На Грипен например му стига 50 метра черен път да може да излети.И е по-евтин.И не изисква такава поддръжка,като фъ 16.Да не говорим,че е доста по-нов

    Коментиран от #24

    20:13 07.10.2025

  • 22 Лост

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "първо рекламация вместо да харчите пари":

    Когато ти се развали някой уред ,ти не започваш да го човъркаш ,а се обаждаш на оторизиран сервиз иначе рекламацията ти отпада.

    20:15 07.10.2025

  • 24 Майна

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "то да е само това,":

    Да де..
    Отговори ми тогава защо служебното на " авиатора" Радев подписа за още осем?

    Коментиран от #30, #36

    20:16 07.10.2025

  • 25 Пич

    13 1 Отговор
    Ясноо ! Първия не може да го заредим , втория не лети , третия не фърчи , а четвъртия ептем не може да откине !!! Това да не са МИГ - ове та да работят?!
    Щото нашите тумбак военилюбци още само на тях разчитат !!!

    Коментиран от #31

    20:17 07.10.2025

  • 26 Ццц

    11 1 Отговор
    Като за толкова пари, толкова. Нямаше ли включени батерии в комлекта, поне да не го бутате до сервиза американският свръх самолет? Тръмп сега ще излезе да каже, че ако е бил той, а не Байдън, резервоарите нямаше да са китайски.

    20:18 07.10.2025

  • 28 ингилизувъ

    0 0 Отговор
    Е неграмотнъ

    20:20 07.10.2025

  • 29 Емил Стефанов

    8 1 Отговор
    Прот и продажн народ,обречена държава.

    20:23 07.10.2025

  • 30 Ццц

    14 1 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Радев искаше Грипен. Но в условията на демокрация не е каквото искаш, а каквото ти каже доминьона. Виж при СССР направо се знаеше да не искаш, а сега е разрешено! Другата разлика е, че Миговете летят вече 40 години, а виждаме, че първата спирка на Еф-ките след завода е в сервиза.

    Коментиран от #34

    20:25 07.10.2025

  • 31 пич,обаче миговете летят

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Пич":

    с грешка в траекторията,половин час не могат да се оправят над необятната Естония...🤣🤣🤣

    20:26 07.10.2025

  • 32 фюю

    5 0 Отговор
    самолет с памперс, евтино и ефикасно.

    20:27 07.10.2025

  • 33 Новак

    2 0 Отговор
    Той пък къде е летял та са то простреляли, сигурно е от приятелски огън?

    20:28 07.10.2025

  • 34 Майна

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ццц":

    Оправдаваш Радев
    Той е зависим , то е прозрачно.
    Самият той с гордост заявява, че е завършил тактически и стратегически курс в " Максуел"
    Е , това исках да чуя..

    20:30 07.10.2025

  • 35 този да си поръча памперси

    5 0 Отговор
    за няколко милиарда лева получихме мандат на бб и няколко консерви по който соросидите се подмокрят

    20:31 07.10.2025

  • 36 Радев лично ли го

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    подписа или служебното,демек ппдп и там ко още беше ,не помня...Едва ли професионален летец би си вкарал автогол....И в бг президента няма кой знае какви правомощия.Нещо като шведския крал...

    Коментиран от #38

    20:33 07.10.2025

  • 37 Ццц

    5 0 Отговор
    Нищо, като паднат санкциите ще си купим и хубави от руснаците..интересно ми е друго. Потник да аси купиш, първо ще го премериш. Тези самолети директно от кашона ли ги вадят? Тагаренко да пише писмо на дядо Коледа. Със сигурност по-добри ще дойдат.

    20:37 07.10.2025

  • 38 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Радев лично ли го":

    Служебният му министър Димитър Стоянов, 2022 г .
    Дори съм дал информация, щото човешката памет е къса и това ТЕ го знаят..

    Коментиран от #44

    20:40 07.10.2025

  • 39 Пампаец

    4 0 Отговор
    На първият аероплан руските диверсанти му откраднали платката с чиповете , за да си прави Русия с тях ракетите. На вторият аероплан руските диверсанти му подменили чистак новият резервоар с дефектен. А чистак новият резервоар си го закарали в Русия , за да си варят в него самогон. Казват , че дофърчели още две фърчила . Да видим какво ще си откраднат руските диверсанти от тях . Предполагам , че на единият ще му подменят гумите , защото тези на ладите им са с износени грайфери. А на другият , ще му гепят фаровете , за да си ги сложат на женските. :-))))

    20:40 07.10.2025

  • 40 ЕХ МИНИСТРЕ МИНИСТРЕ

    2 0 Отговор
    ДЕФЕКТЕН ТИ ...ОЗЪКА С ТЕЗ ЩАЙГИ ХАМЕРИКАНСКИ МОЖЕ ДА ПЛАШИШ В С.БЕЗМЕР ГАРГИТЕ .

    20:42 07.10.2025

  • 41 я по-точно

    4 0 Отговор
    дефектен? демек изгнил от старост…

    20:44 07.10.2025

  • 42 Учуден

    5 0 Отговор
    Как долетя с пробит резервоар,че и два месеца търсите какво му е?

    Коментиран от #52

    20:46 07.10.2025

  • 43 Сталин

    6 0 Отговор
    Тези наши негодници от Гроб трябва да бъдат линчувани ,тези глупаци платиха 5 милиарда народна пара на краварите и тези мародери се подиграват с нас ,пратиха ни трета употреба хвърчило за ново,търкаляно 10 години в Афганистан ,още като пристигна този таралясник се виждаше как краварите са замазали с парцала отличителните знаци на афганската армия,даже не са си направили труда да боядисат таралясника

    20:46 07.10.2025

  • 44 а теб никога ли,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Майна":

    не са те повеждали,дори хора ,на коити си имал доверие...?И още повече ,когато става дума за пари!Явно си твърде млад още,или пък просто провокираш...Дано да си от младите...🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    20:46 07.10.2025

  • 45 Физиотерапевт

    2 0 Отговор
    Сипете му червен пипер да закисне дупката.Ама пипера да е американски тст съвместим.

    20:47 07.10.2025

  • 46 Мисля

    1 0 Отговор
    Най-скъпата снимка в света е на бай Дончо и Паржо-няколко милиарда за тези тенекета.

    20:49 07.10.2025

  • 47 бай Даньо

    4 0 Отговор
    Резил! Ганчо е третиран като от последното нецивилизовано племе в Африка ... Какъв беше тоя договор да им се разминава така леко на Локхийд, КОЙ го подписа!?

    20:49 07.10.2025

  • 48 Пешо

    1 0 Отговор
    Явно руското ПВО е действало по самолета.Боята , с която са вапсали резервоара му е помогнала да долети до тук.

    20:50 07.10.2025

  • 49 Бъзиктар

    5 0 Отговор
    Като се снимаха с него не видяха ли че капе?Голямо посрещане беше на тази лейка.

    Коментиран от #55

    20:50 07.10.2025

  • 50 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "първо рекламация вместо да харчите пари":

    Е га ти техниците , на които им трябвали няколко месеца за да разберат , че горивото от резервоара изтича , защото резервоарът е дефектен! Сега , ако спадне гумата на аероплана, половин година ли ще им трябва на техниците да констатира , че причината за това е , че гумата е дефектна!!! ??? !!! :-))))) Тези уж чистак нови аероплани не ги ли облитат заводски пилоти , за да видят дали нямат дефекти , преди да ги предадат на клиентите си ? Ами те дори продавачите на автомобили втора употреба ги потягат , че някой и гаранции им дават , преди да ги продадат на клиентите си !!! :-)))

    20:51 07.10.2025

  • 51 Учуден

    3 0 Отговор
    От Горублене ли го купиха?

    Коментиран от #60

    20:52 07.10.2025

  • 52 имат по няколко резервоара,

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Учуден":

    Поне по-новите изтребители...Явно на фъто,по стар български приом,са му увързли някой маркуч с тел,колкото да се довлачи до бг...Навярно от Румъния,Турция или Гърция...Това ф16 специално,няма как да е долетяло от по-далече...

    20:52 07.10.2025

  • 53 Пампаец

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    Запиши е дупката в резервуара с коркова тапа , за да не тече нафтата . Аз , като си пробих резервоара на трактора на нивата , така направих... :-)))))

    20:54 07.10.2025

  • 54 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "а теб никога ли,":

    Той е авиатор.
    Но чете лекции към форуми на Икономикс( форума на..глобалните)
    Ха...
    Въпросът за F kите е май по професията му..?

    Коментиран от #56

    20:54 07.10.2025

  • 55 двама с лопати

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бъзиктар":

    хвърляха пясък в/у изтеклото гориво и масло,та затова не се виждаше...

    20:54 07.10.2025

  • 56 без коментар,

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Майна":

    явно не си от младите...🤣

    Коментиран от #59

    20:56 07.10.2025

  • 57 так тик

    2 0 Отговор
    Заряноооффф и твоят резервоар отдавна е пробит и масло гориш.Ама не забравяй какво са те учили във руската военна академия,как се наказват родоотстъпниците и предателите изме..кяри.

    20:57 07.10.2025

  • 58 Гаргантюел

    1 0 Отговор
    Нашите нови и свръхнадеждни братя...И с тези им боклуци се надяваме да мачкаме Путя? Хм,Песков и Захарова се превиват от смях.

    20:59 07.10.2025

  • 59 Майна

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "без коментар,":

    Да, не съм от " розовите" , не съм и от евролибералите, не съм и от..малките, ха ха ха

    21:04 07.10.2025

  • 60 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Учуден":

    Не , не е от Горубляне . Преди няколко месеца едни от Факултето се оплакаха, че им откраднали две китайски ментета на ефки от сергията . Преди две седмици се оплакаха , че са им откраднали още две току що доставени от Шанхай ментета ефки, а хората на Къдравата Сю бездействали и не търсели крадците...😆😅😂🤣😅🤣😂😂!

    21:07 07.10.2025

  • 61 Стратега

    1 0 Отговор
    Миг 29 поне летяха, но ги подарихме на Зеления!

    21:09 07.10.2025

  • 62 коко

    3 0 Отговор
    Какви прекрасни експонати за авиомузея в Крумово си купихме!

    21:13 07.10.2025

