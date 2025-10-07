Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

"Горивният резервоар на първия ни изтребител F-16 се е оказал дефектен", обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от бТВ.
Машината е в гаранция и фирмата производител - американската компания „Локхийт Мартин“, ще поеме разходите по ремонта.
Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов.
Това е и причината изтребителят да не бъде приет на въоръжение.
В България вече са доставени четири изтребителя, а до края на годината се очакват още четири, което струва на страната ни няколко милиарда.
„Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност“, обясни Запрянов.
„След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение“, допълни военният министър.
1 Гласове от зайчарника в Банкя
19:51 07.10.2025
2 Майна
Нали.., няма се плашиш..
Болукгейт..
Коментиран от #10
19:52 07.10.2025
3 Иван Иванов
19:52 07.10.2025
4 Емигрант
19:54 07.10.2025
5 Ганя Путинофила
Пращат такива дефектни на путинофилски територии!
Коментиран от #16
19:55 07.10.2025
6 Дои Гoведата без почивка
19:55 07.10.2025
7 Хипотетично
19:55 07.10.2025
8 Тома
Коментиран от #53
19:56 07.10.2025
9 Майна
Да, но що не каже как буквално подписа за още 8 ?
Що така, бе, Димитре?
Скоростно нареди и скоростно подписа!
Радев и Борисов са двете лица на една монета
19:56 07.10.2025
10 Шшш
До коментар #2 от "Майна":скраП !!! 😉
Коментиран от #14
19:56 07.10.2025
11 иймик
20:00 07.10.2025
12 не може да бъде
20:02 07.10.2025
13 За едни пари
20:04 07.10.2025
14 Майна
До коментар #10 от "Шшш":Ха ха ха - и скраб става.., ха ха ха..така е ощавена земята , българска , че що не..
20:05 07.10.2025
15 тогава
и стоците милиони обратно
връщате калпавото фърчило
20:05 07.10.2025
16 стрино Ганя
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":я си гледай кокошките на двора
кво на всяка манджа мерудия
20:07 07.10.2025
17 Завирков
20:08 07.10.2025
18 първо рекламация вместо да харчите пари
Коментиран от #22, #50
20:09 07.10.2025
19 123456
Коментиран от #23
20:10 07.10.2025
20 Майна
Пак да попитам- защо днес Димитър Стоянов се явява като обвинител( служебния министър на Радев) , който подписа за още 8 Fkи , при по- висока цена и пришпори Парламента да гласува?
Ето резултата- " Решението бе подкрепено с гласовете на ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Български възход" и част от депутатите на "Продължаваме промяната". Общо 10 от тях се въздържаха, а един гласува "против". Против решението бяха и депутатите от "БСП за България" и "Възраждане","
А, Радев?
Що мълчиш?
20:10 07.10.2025
21 то да е само това,
Коментиран от #24
20:13 07.10.2025
22 Лост
До коментар #18 от "първо рекламация вместо да харчите пари":Когато ти се развали някой уред ,ти не започваш да го човъркаш ,а се обаждаш на оторизиран сервиз иначе рекламацията ти отпада.
20:15 07.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Майна
До коментар #21 от "то да е само това,":Да де..
Отговори ми тогава защо служебното на " авиатора" Радев подписа за още осем?
Коментиран от #30, #36
20:16 07.10.2025
25 Пич
Щото нашите тумбак военилюбци още само на тях разчитат !!!
Коментиран от #31
20:17 07.10.2025
26 Ццц
20:18 07.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ингилизувъ
20:20 07.10.2025
29 Емил Стефанов
20:23 07.10.2025
30 Ццц
До коментар #24 от "Майна":Радев искаше Грипен. Но в условията на демокрация не е каквото искаш, а каквото ти каже доминьона. Виж при СССР направо се знаеше да не искаш, а сега е разрешено! Другата разлика е, че Миговете летят вече 40 години, а виждаме, че първата спирка на Еф-ките след завода е в сервиза.
Коментиран от #34
20:25 07.10.2025
31 пич,обаче миговете летят
До коментар #25 от "Пич":с грешка в траекторията,половин час не могат да се оправят над необятната Естония...🤣🤣🤣
20:26 07.10.2025
32 фюю
20:27 07.10.2025
33 Новак
20:28 07.10.2025
34 Майна
До коментар #30 от "Ццц":Оправдаваш Радев
Той е зависим , то е прозрачно.
Самият той с гордост заявява, че е завършил тактически и стратегически курс в " Максуел"
Е , това исках да чуя..
20:30 07.10.2025
35 този да си поръча памперси
20:31 07.10.2025
36 Радев лично ли го
До коментар #24 от "Майна":подписа или служебното,демек ппдп и там ко още беше ,не помня...Едва ли професионален летец би си вкарал автогол....И в бг президента няма кой знае какви правомощия.Нещо като шведския крал...
Коментиран от #38
20:33 07.10.2025
37 Ццц
20:37 07.10.2025
38 Майна
До коментар #36 от "Радев лично ли го":Служебният му министър Димитър Стоянов, 2022 г .
Дори съм дал информация, щото човешката памет е къса и това ТЕ го знаят..
Коментиран от #44
20:40 07.10.2025
39 Пампаец
20:40 07.10.2025
40 ЕХ МИНИСТРЕ МИНИСТРЕ
20:42 07.10.2025
41 я по-точно
20:44 07.10.2025
42 Учуден
Коментиран от #52
20:46 07.10.2025
43 Сталин
20:46 07.10.2025
44 а теб никога ли,
До коментар #38 от "Майна":не са те повеждали,дори хора ,на коити си имал доверие...?И още повече ,когато става дума за пари!Явно си твърде млад още,или пък просто провокираш...Дано да си от младите...🤣🤣🤣
Коментиран от #54
20:46 07.10.2025
45 Физиотерапевт
20:47 07.10.2025
46 Мисля
20:49 07.10.2025
47 бай Даньо
20:49 07.10.2025
48 Пешо
20:50 07.10.2025
49 Бъзиктар
Коментиран от #55
20:50 07.10.2025
50 Пампаец
До коментар #18 от "първо рекламация вместо да харчите пари":Е га ти техниците , на които им трябвали няколко месеца за да разберат , че горивото от резервоара изтича , защото резервоарът е дефектен! Сега , ако спадне гумата на аероплана, половин година ли ще им трябва на техниците да констатира , че причината за това е , че гумата е дефектна!!! ??? !!! :-))))) Тези уж чистак нови аероплани не ги ли облитат заводски пилоти , за да видят дали нямат дефекти , преди да ги предадат на клиентите си ? Ами те дори продавачите на автомобили втора употреба ги потягат , че някой и гаранции им дават , преди да ги продадат на клиентите си !!! :-)))
20:51 07.10.2025
51 Учуден
Коментиран от #60
20:52 07.10.2025
52 имат по няколко резервоара,
До коментар #42 от "Учуден":Поне по-новите изтребители...Явно на фъто,по стар български приом,са му увързли някой маркуч с тел,колкото да се довлачи до бг...Навярно от Румъния,Турция или Гърция...Това ф16 специално,няма как да е долетяло от по-далече...
20:52 07.10.2025
53 Пампаец
До коментар #8 от "Тома":Запиши е дупката в резервуара с коркова тапа , за да не тече нафтата . Аз , като си пробих резервоара на трактора на нивата , така направих... :-)))))
20:54 07.10.2025
54 Майна
До коментар #44 от "а теб никога ли,":Той е авиатор.
Но чете лекции към форуми на Икономикс( форума на..глобалните)
Ха...
Въпросът за F kите е май по професията му..?
Коментиран от #56
20:54 07.10.2025
55 двама с лопати
До коментар #49 от "Бъзиктар":хвърляха пясък в/у изтеклото гориво и масло,та затова не се виждаше...
20:54 07.10.2025
56 без коментар,
До коментар #54 от "Майна":явно не си от младите...🤣
Коментиран от #59
20:56 07.10.2025
57 так тик
20:57 07.10.2025
58 Гаргантюел
20:59 07.10.2025
59 Майна
До коментар #56 от "без коментар,":Да, не съм от " розовите" , не съм и от евролибералите, не съм и от..малките, ха ха ха
21:04 07.10.2025
60 Знае
До коментар #51 от "Учуден":Не , не е от Горубляне . Преди няколко месеца едни от Факултето се оплакаха, че им откраднали две китайски ментета на ефки от сергията . Преди две седмици се оплакаха , че са им откраднали още две току що доставени от Шанхай ментета ефки, а хората на Къдравата Сю бездействали и не търсели крадците...😆😅😂🤣😅🤣😂😂!
21:07 07.10.2025
61 Стратега
21:09 07.10.2025
62 коко
21:13 07.10.2025